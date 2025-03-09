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Çalışan deneyimi yazılımı, işletmelerin çalışanların şirket içindeki rollerini ve genel deneyimlerini nasıl algıladıklarını yönetmelerine, izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Çeşitli sistemleri ve erişim noktalarını tek, kullanıcı dostu bir platformda birleştirerek iletişimi kolaylaştırır ve uyumlu ve çekici bir şirket kültürünün gelişimini destekler. Bu teknoloji, temel yazılımlara, şirket bilgilerine ve kültür oluşturma programlarına kolay erişim sağlayan merkezi bir merkez görevi görerek özellikle uzak ve hibrit ekipler için faydalıdır. Aynı zamanda ekip ve kariyer gelişimine yönelik araçlar ve kişi analitiğini yönetmek için entegre uygulamalar da içerir. Bu uygulamalar, çalışanları hayal kırıklığına uğratabilecek işyeri verimsizlikleri ve bürokratik sorunlara ilişkin bilgiler sunarak teknoloji yığınını tek bir iletişim noktasına basitleştirerek stresi azaltmayı amaçlıyor. Çalışan deneyimi dijital, fiziksel ve kültürel olarak kategorize edilebilir. İK yöneticileri ve yöneticileri bu platformları üretkenlik eğilimlerini, katılım düzeylerini takip etmek ve hedefe yönelik mesajlar sunmak için kullanıyor. Çalışanlar, bordro ve sosyal haklar bilgilerine erişmek ve kişisel gelişim ve ekip gelişimi için performans ve geri bildirim modülleriyle etkileşime geçmek için platformu kullanıyor. Geri bildirim toplamak için anketler kullanılır ve İK analiz yazılımı, elde tutma ve işten ayrılma oranlarını izleyerek sorunlu noktaların belirlenmesine yardımcı olur.
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Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, 20 yıl önce en eski çalışan katılım ve performans yazılımına öncülük etti ve o zamandan beri çalışan, ekip ve iş başarısını yükseltmek için binlerce kuruluşla ortaklık kurdu. Günün sonunda, liderlerin katılım ve performans arasındaki noktaları kapsamlı ve otomatik çalışan anketleri de dahil olmak üzere sezgisel ve kullanıcı dostu araçlarla birleştirmelerine yardımcı olur; hedef belirleme ve izleme araçları; eşler arası tanıma; gerçek zamanlı geri bildirim; sürekli bire bir; Akıllı yetenek incelemeleri; ve sağlam insanlar analizi. * Anketler alın: Darbe anketleri için push bildirimleri alın ve tamamlamaya davet edildiğiniz tüm anketleri takip edin. * Etkili 1'e 1 konuşmalar yapın: Cevapları, gündem öğelerini ve 1'e 1'lerinizin yorumlarını gözden geçirin. Daha sonra tekrar başvurmak için yüz yüze görüşme sırasında not alın. * Tanıma verin: Meslektaşlarınız için tanınmayı görüntülemek ve yayınlamak için Quantum Workplace uygulamasını kullanın. * Hedef güncellemelerini takip edin: İşyerinizdeki herhangi bir hedef güncellemesi için güncel kalın. * Geribildirim: Şu anda geri bildirim vermek veya talep etmek için uygun kısayol özellikleri kullanın. * Özel Notlar: Daha sonraki referans için kuantum işyeri hesabınızla otomatik olarak senkronize olan özel notları yakalayın. Kuantum işyeri, binlerce çalışan sesi sorunsuz bir şekilde yakalamaya, yöneticilere sezgisel bilgiler ve rehberlik sağlamaya ve işyeri kültürünü daha iyiye dönüştürmeye yardımcı oldu. Her yıl ankete katılan 9.000 kuruluşla, Quantum Workplace, temel katılım ve performans platformu ve ulusal olarak tanınan En İyi Yerler programı programı yoluyla Kuzey Amerika'nın en büyük çalışan katılım verileri veritabanına dönüştü. Şirket, çalışanları bağlı, hizalanmış ve başarı yolunda tutar. Katılım, performansı ve istihbarat çözümleri, ekiplerin odaklanmaya ve katılımını sağlamaya ve güçlü iş sonuçları sunmaya teşvik ediyor.
Spectiv
decisionwise.com
SPECTIV, çalışan katılım anketlerinden 360 derece geri bildirim değerlendirmelerine kadar çalışan dinleme ihtiyaçlarınız için amaca yönelik bir platformdur. Neden SPECTIV kullanıyorsunuz? - Stressiz otomasyonlar - Birinci Sınıf Raporlama - Endüstri ve küresel kıyaslama - Önceden oluşturulmuş anket/değerlendirme şablonları, - HRIS'inizle bütünleşir - ve çok daha fazlası
Cooleaf
cooleaf.com
Coolaf, önde gelen çalışan katılım çözümüdür ve müşterileri ödüller ve tanınma ve anketlere ve zorluklara kadar kapsamlı özelliklere güçlendirir. Size mükemmel katılım stratejisini oluşturmak ve bunu yürürlüğe koymak için ihtiyacınız olan araçları sağlamak için ödüllü platformumuzu ve katılım uzmanları ekibimizi birleştiriyoruz. Platform, şirketlere nabız anketleri ile çalışan duygularını yakalamalarını, insanları tanıma ve sanal faaliyetlerle bir araya getirmeleri ve çalışan deneyimini güçlü gösterge tabloları ve analitiklerle ölçmelerini sağlar. Ve oradan stratejik desteğimiz, hedeflerinizi kovalamaya devam etmek için uzman analizi ve önerilerle başlıyor. Her işyeri kültürünün tatmin edici ve ilgi çekici olabileceğine inanıyoruz ve müşterilerimizi insanlarını sevmeye ve bakım yapmaya serbest bırakmaya kararlıyız.
Zoios
zoios.io
Zoios, kuruluşların çalışanların geliştiği ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak istedikleri birinci sınıf bir işyeri yaratmalarına yardımcı olur. Bunu, verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek başarır, çünkü eylem olmadan çaba anlamsız hale gelir. Zoios'un yaşadığı ve nefes aldığı kültürel bir mantrası vardır: amaç ve zevkle üretin. * Ürün, yenilikçi hizmetler ve çözümler yaratmak, yeni özellikleri denemek ve yeni kavramlar başlatmakla ilgilidir. Zoios'taki herkesin sahip olduğu yaratıcı dürtü ve meraka hitap ediyor. * Amaç, Zoios'ta oluşturulan her şeyin değer sağlaması ve bir şekilde dünyada bir fark yaratması gerektiği fikrini kapsar. Değer yaratmadan iş anlamsız hale gelir. * Zevk kısmen Zoios'un işte daha fazla sevinç yaratma vizyonunu ifade eder. Ayrıca kendisiyle başlamanın önemini vurgular; Zoios'ta çalışmak eğlenceli ve heyecan verici olmalı.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-Çalışan yaşam döngüsü ve organizasyon çapında anketler arasında önerilen eylemler ve veriye dayalı bilgilerle etkileşimi ve performansı geliştirin. Glint'in misyonu, insanların işte daha mutlu ve daha başarılı olmalarına yardımcı olmaktır. Halk Başarı Platformu, kuruluşların yetenekleri etkileyen, çalışanları geliştirmek ve onlara en iyi işlerini yapmaları için ilham vermeleri için bütüncül bir yaklaşım benimsemelerini sağlar. Glint, bakliyat, anketler ve her zaman kanalları boyunca daha sık geri bildirim alır, daha sonra İK ekiplerine, liderlere ve yöneticilere eylem için kişiselleştirilmiş bilgiler ve AI destekli öneriler sunmak için en yeni analitik uygular. Sonuç olarak, kuruluşlar aşağıdakilerle güçlendirilir: * Kuruluşun sağlığına gerçek zamanlı görünürlük * Halkın benzersiz katılım profiline dayalı anında içgörü * Kuruluşun her seviyesinde rehberli eylem GLINT platformu Global Enterprise için tasarlanmıştır ve 150'den fazla ülkede konuşlandırılmıştır, 50'den fazla dili desteklemektedir ve 100 çalışandan 250.000'in üzerinde hizmet müşterileri. Müşterileri tüm endüstrileri kapsar ve E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron ve yüzlerce daha fazlası gibi önde gelen şirketleri içerir. Glint, Kasım 2018'de LinkedIn tarafından satın alındı ve müşterilerine daha fazla yenilik ve değer sunmasını sağlayacak bir ortaklık yarattı.
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve gelişmiş iş sonuçları ile sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri yaratmalarını sağlar. Modern işyeri kültürü değişiyor - çalışanlar anlamlı bir takdir talep ederken, geleneksel kilometre taşı ve ödül programları artık kesmiyor. Kudos platformu, kuruluşların karşı konulmaz bir işyeri kültürü oluşturmak için anlamlı değer temelli tanıma paylaşmalarına yardımcı olmak için sosyal yazılımın gücünü benimseyen çevrimiçi çalışan katılımı ve kültür çözümüdür. Kudos tarafından desteklenen katılım programları, daha yüksek çalışan elde tutma, geliştirilmiş çalışan mutluluğu ve genel şirket performansında bir destek görüyor.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle, İK profesyonellerinin yenilikçi AI destekli ve SaaS tabanlı çözümler, yani Vantage Ödülleri, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit ile kazanan iş kültürleri oluşturmalarına yardımcı olan ödüllü bir çalışan katılımı ve tanıma platformudur. Dünyanın dört bir yanındaki 700'den fazla müşteriden 2 milyondan fazla çalışandan oluşan bir kullanıcı tabanına sahiptir. Platformu kullanan çalışanlar, 1000'den fazla markanın hediye kartları için ödül puanlarını küresel bir ödül kataloğu, Amazon mağazasından satın alma, kitap deneyimleri veya 59'dan fazla ülkede bulunan seçeneklerden ürün satın alabilirler. Ayrıca, ekipler ve Slack gibi araçlarla kesintisiz entegrasyonun tanıma sorunsuz olmasını sağlar. Platform, yıldönümü noktaları, dijital hizmet yıllığı ve özel bir kilometre taşı kataloğu dahil olmak üzere uzun hizmet ödülleri gibi bir dizi avantaj sunuyor. Vantage Circle ayrıca Microsoft Teams, Peoplestrong ve diğer HRMS/HCM platformları için tercih edilen ortaktır. Takım performansını ve takdir kültürünü geliştirmek için tasarlanan uygulamamız, kapsamlı bir özellik paketi sunar: * Sosyal Tanınma: Başarıları akran-peer tanıma, ödüller, rozetler ve skor tabloları ile kutlayın. * Kilometre taşı kutlamaları: Otomatik doğum günü ve servis yıldönümü dilekleriyle özel anları asla kaçırmayın. * Global Rewards Kataloğu: 70'den fazla ülkede hediye kartları, ürünler ve benzersiz deneyimler için puanları kullanın. * Amazon Business Entegrasyonu: Çok çeşitli Amazon ürünleri için zahmetsizce ödül puanı alışverişi. * Çok dilli destek: Küresel bir işgücüne hitap etmek için 13 dilde mevcuttur. * Kesintisiz entegrasyon: Sosyal platformlar, SSO ve HRIS sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Reflektive
reflektive.com
RefleKtive, sürekli iyileştirme yoluyla iş büyümesini hızlandıran önde gelen performans yönetimi platformudur. RefleKtive ile kuruluşlar, çalışanların katılımını ve verimliliğini 2 kat artıran yapıcı, devam eden konuşmaları ölçeklendirebilir. Allbirds, Comcast ve Koruyucu gibi ileri görüşlü şirketler, büyümelerini yönlendiren yüksek performanslı ekipleri inşa etmek için RefleKtive'e bağlıdır. Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners ve TPG büyümesi tarafından desteklenen RefleKtive, bugüne kadar 100 milyon dolardan fazla para topladı ve Deloitte’nin Technology Fast 500 ™ üzerinde Kuzey Amerika'da 13. en hızlı büyüyen şirket olarak sıralandı.
15Five
15five.com
15Five, eylem ve etkiyi sağlayan, işletmelerin ve halklarının gelişmesine yardımcı olan stratejik performans yönetim platformudur. İK liderleri, veri odaklı içgörüler ve yönlendirilmiş önerilerle güçlendirilirken, insanlar yöneticileri iş akışında, çalışan katılımını, performansı ve elde tutmayı hızlandıran değişim üreticilerine dönüştürülürler. 15Five, 360 ° performans incelemeleri, eyleme geçirilebilir katılım anketleri, sağlam hedef ve OKR izleme, özelleştirilebilir yönetici koçluğu ve eğitim ve devam eden yönetici-çalışan geri bildirim araçlarını içeren üretken yapay zeka, özel analiz ve insan merkezli ilkeleri tam bir platformda birleştirir. 1'e 1 ve check-in. İK liderleri, yöneticileri ve 3.500'den fazla şirkette çalışanlar, Credit Karma, Hubspot ve Pendo da dahil olmak üzere günlük 15Five'ye güveniyor.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Motivosity
motivosity.com
Motivasyon, şirketleri birleştiren ve çalışanları minnettarlık ve sosyal bağlantı yoluyla meşgul eden ilk tanıma ve ödül yazılımıdır. Eşsiz insan ilk yaklaşımı, başarıya dayalı hediyelerin ve ödüllerin ötesine geçer ve şirketlerin uzak ve hibrit işçileri birleştirmesine, ekipleri ve yerleri birleştirmesine ve tutarlı minnettarlık ve sosyal bağlantı yoluyla her yaştan çalışanları motive etmesine ve meşgul etmesine yardımcı olur. Motivasyon tüm bunları eşzamanlı olarak İK ve People OPS ekiplerine, süreçleri düzene sokarak, iletişimi basitleştirerek ve hepsini tek bir çalışan merkezli yerde yöneterek daha etkili, yüksek katılımlı insan programlarına yardımcı olur.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahili iletişimi daha zahmetsiz hale getirmek için yapay zeka destekli bir platform kullanıyor ve önemli İK kaynaklarını ve iş uygulamalarını, işbirliği paketi Google Workspace veya Microsoft 365'ten bağımsız olarak tek bir platformda merkezileştiriyor. Hem Microsoft hem de Google ile güçlü entegrasyonlar, artı görev açısından kritik iş uygulamalarına (Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday ve daha fazlası gibi) yönelik 100'den fazla OOTB bağlayıcısı, kuruluşların BT yatırımlarından yararlanmalarına ve bireysel ve ekip üretkenliğini artırmalarına olanak tanır. Dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcısıyla LumApps, zorlukları çözmek ve çalışan deneyimini ve işin geleceğini geliştirmek için birlikte yaratmaya devam ediyor. LumApps, 2023 Gartner® Magic Quadrant™ İntranet Paketli Çözümlerinde Lider olarak tanındı.
Huler
huler.io
HulerHub dünyanın en ilgi çekici, tamamen kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi platformudur. Günümüzün intranet alternatifi; Kutudan çıktığı haliyle kurulumu kolaydır ve BT veya tasarım kaynağı gerektirmez. Müşteri düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunan yazılım, bir kuruluşun bulut tabanlı sistemlerini, yazılımlarını ve içeriğini bir araya getirerek dijital işyerindeki çalışan etkileşimleri ve deneyimlerine ilişkin daha iyi kontrol ve içgörü sağlar. - Daha İyi Çalışan Deneyimleri Oluşturun HulerHub, şirket içi markalamadan kişiselleştirme ve dinamik hedef kitle yönetimine kadar çalışan deneyimleri oluşturmayı kolaylaştırır, böylece önce insan kültürünü geliştirmeye odaklanabilirsiniz. - Her Yerden İşbirliği Yapın Birlikte çalışmayı zahmetsiz hale getirin. HulerHub'a herhangi bir cihazdan, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden erişilebilir ve kullanıcıların bilgileri hem şirket içinde iş arkadaşlarıyla hem de şirket dışında müşteriler ve iş ortaklarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanır. - Yatırım Getirisini ve Katılımı En Üst Düzeye Çıkarın Kuruluşların doğru içerik ve araçları doğru zamanda kullanmasına, mevcut ve gelecekteki teknoloji yatırımlarından yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için satıcı veya sağlayıcıdan bağımsız olarak tüm bulut tabanlı yazılım ve içeriklerle sorunsuz bir şekilde çalışan bir yazılım çözümü geliştirdik. ve çalışanların katılımını sağlayın.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-Çalışan yaşam döngüsü ve organizasyon çapında anketler arasında önerilen eylemler ve veriye dayalı bilgilerle etkileşimi ve performansı geliştirin. Glint'in misyonu, insanların işte daha mutlu ve daha başarılı olmalarına yardımcı olmaktır. Halk Başarı Platformu, kuruluşların yetenekleri etkileyen, çalışanları geliştirmek ve onlara en iyi işlerini yapmaları için ilham vermeleri için bütüncül bir yaklaşım benimsemelerini sağlar. Glint, bakliyat, anketler ve her zaman kanalları boyunca daha sık geri bildirim alır, daha sonra İK ekiplerine, liderlere ve yöneticilere eylem için kişiselleştirilmiş bilgiler ve AI destekli öneriler sunmak için en yeni analitik uygular. Sonuç olarak, kuruluşlar aşağıdakilerle güçlendirilir: * Kuruluşun sağlığına gerçek zamanlı görünürlük * Halkın benzersiz katılım profiline dayalı anında içgörü * Kuruluşun her seviyesinde rehberli eylem GLINT platformu Global Enterprise için tasarlanmıştır ve 150'den fazla ülkede konuşlandırılmıştır, 50'den fazla dili desteklemektedir ve 100 çalışandan 250.000'in üzerinde hizmet müşterileri. Müşterileri tüm endüstrileri kapsar ve E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron ve yüzlerce daha fazlası gibi önde gelen şirketleri içerir. Glint, Kasım 2018'de LinkedIn tarafından satın alındı ve müşterilerine daha fazla yenilik ve değer sunmasını sağlayacak bir ortaklık yarattı.
Engagedly
engagedly.com
Engedary, çalışan katılımı unsurlarını performans inceleme sürecine basitleştirerek ve dahil ederek performans değerlendirmelerini yeniden tanımlayan yeni bir yaş performans yönetimi yazılımıdır. İlgi çekici bir şekilde 360 geri bildirim ve sürekli performans incelemeleri kolayca yapabilirsiniz. Çalışanların takdir edeceği bir inceleme süreci kurmak ve çalıştırmak, yöneticilerin zamandan tasarruf etmelerine ve İK'ya ayrıntılı analitik sağlamaya yardımcı olacak birkaç gün değil. İlgiged olarak, sosyal, fikirler, iletişim, ödüller ve tanınma, şirket değerlerinin uyumu, nabız anketleri, öğrenme modülleri ve daha fazlasını zarif bir şekilde kırparak performans inceleme sürecine dahil olmak üzere çalışan katılım araçlarını da dahil eder. Engedary'de pişirilmiş, takım boyunca gol atmanızı ve düzenli olarak check-in ilerlemenizi sağlayan bir hedef yönetim sistemidir. Dikkatli bir şekilde performans incelemesini hızlı büyüyen şirketler için basit ve ferahlatıcı hale getirir.
Culture Amp
cultureamp.com
Çalışan deneyiminde küresel platform lideri olan Culture Amp, 6.500 şirketteki 25 milyondan fazla çalışanın daha iyi bir iş dünyası yaratmasında devrim yaratıyor. Culture Amp'in kullanımı kolay, hepsi bir arada platformu, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere, çalışan bağlılığını dönüştürme, yüksek performanslı ekipler geliştirme, başarıyı tanıma, çalışanların gelişimini teşvik etme ve yetenekleri koruma konusunda güç verir. En ileri araştırmalarla, en son teknolojiyle ve dünyadaki en büyük çalışan veri kümesiyle desteklenen Culture Amp, çalışanlara fayda sağlayan ve iş başarısını artıran, kendine güvenen, veri odaklı bir insan stratejisi oluşturmayı kolaylaştırır.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
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