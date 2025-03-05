Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Quantum Workplace, 20 yıl önce en eski çalışan katılım ve performans yazılımına öncülük etti ve o zamandan beri çalışan, ekip ve iş başarısını yükseltmek için binlerce kuruluşla ortaklık kurdu. Günün sonunda, liderlerin katılım ve performans arasındaki noktaları kapsamlı ve otomatik çalışan anketleri de dahil olmak üzere sezgisel ve kullanıcı dostu araçlarla birleştirmelerine yardımcı olur; hedef belirleme ve izleme araçları; eşler arası tanıma; gerçek zamanlı geri bildirim; sürekli bire bir; Akıllı yetenek incelemeleri; ve sağlam insanlar analizi. * Anketler alın: Darbe anketleri için push bildirimleri alın ve tamamlamaya davet edildiğiniz tüm anketleri takip edin. * Etkili 1'e 1 konuşmalar yapın: Cevapları, gündem öğelerini ve 1'e 1'lerinizin yorumlarını gözden geçirin. Daha sonra tekrar başvurmak için yüz yüze görüşme sırasında not alın. * Tanıma verin: Meslektaşlarınız için tanınmayı görüntülemek ve yayınlamak için Quantum Workplace uygulamasını kullanın. * Hedef güncellemelerini takip edin: İşyerinizdeki herhangi bir hedef güncellemesi için güncel kalın. * Geribildirim: Şu anda geri bildirim vermek veya talep etmek için uygun kısayol özellikleri kullanın. * Özel Notlar: Daha sonraki referans için kuantum işyeri hesabınızla otomatik olarak senkronize olan özel notları yakalayın. Kuantum işyeri, binlerce çalışan sesi sorunsuz bir şekilde yakalamaya, yöneticilere sezgisel bilgiler ve rehberlik sağlamaya ve işyeri kültürünü daha iyiye dönüştürmeye yardımcı oldu. Her yıl ankete katılan 9.000 kuruluşla, Quantum Workplace, temel katılım ve performans platformu ve ulusal olarak tanınan En İyi Yerler programı programı yoluyla Kuzey Amerika'nın en büyük çalışan katılım verileri veritabanına dönüştü. Şirket, çalışanları bağlı, hizalanmış ve başarı yolunda tutar. Katılım, performansı ve istihbarat çözümleri, ekiplerin odaklanmaya ve katılımını sağlamaya ve güçlü iş sonuçları sunmaya teşvik ediyor.