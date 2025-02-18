Çalışan Deneyimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Turks ve Caicos Adaları

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle, İK profesyonellerinin yenilikçi AI destekli ve SaaS tabanlı çözümler, yani Vantage Ödülleri, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit ile kazanan iş kültürleri oluşturmalarına yardımcı olan ödüllü bir çalışan katılımı ve tanıma platformudur. Dünyanın dört bir yanındaki 700'den fazla müşteriden 2 milyondan fazla çalışandan oluşan bir kullanıcı tabanına sahiptir. Platformu kullanan çalışanlar, 1000'den fazla markanın hediye kartları için ödül puanlarını küresel bir ödül kataloğu, Amazon mağazasından satın alma, kitap deneyimleri veya 59'dan fazla ülkede bulunan seçeneklerden ürün satın alabilirler. Ayrıca, ekipler ve Slack gibi araçlarla kesintisiz entegrasyonun tanıma sorunsuz olmasını sağlar. Platform, yıldönümü noktaları, dijital hizmet yıllığı ve özel bir kilometre taşı kataloğu dahil olmak üzere uzun hizmet ödülleri gibi bir dizi avantaj sunuyor. Vantage Circle ayrıca Microsoft Teams, Peoplestrong ve diğer HRMS/HCM platformları için tercih edilen ortaktır. Takım performansını ve takdir kültürünü geliştirmek için tasarlanan uygulamamız, kapsamlı bir özellik paketi sunar: * Sosyal Tanınma: Başarıları akran-peer tanıma, ödüller, rozetler ve skor tabloları ile kutlayın. * Kilometre taşı kutlamaları: Otomatik doğum günü ve servis yıldönümü dilekleriyle özel anları asla kaçırmayın. * Global Rewards Kataloğu: 70'den fazla ülkede hediye kartları, ürünler ve benzersiz deneyimler için puanları kullanın. * Amazon Business Entegrasyonu: Çok çeşitli Amazon ürünleri için zahmetsizce ödül puanı alışverişi. * Çok dilli destek: Küresel bir işgücüne hitap etmek için 13 dilde mevcuttur. * Kesintisiz entegrasyon: Sosyal platformlar, SSO ve HRIS sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.