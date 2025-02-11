Çalışan Deneyimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

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Çalışan deneyimi yazılımı, işletmelerin çalışanların şirket içindeki rollerini ve genel deneyimlerini nasıl algıladıklarını yönetmelerine, izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Çeşitli sistemleri ve erişim noktalarını tek, kullanıcı dostu bir platformda birleştirerek iletişimi kolaylaştırır ve uyumlu ve çekici bir şirket kültürünün gelişimini destekler. Bu teknoloji, temel yazılımlara, şirket bilgilerine ve kültür oluşturma programlarına kolay erişim sağlayan merkezi bir merkez görevi görerek özellikle uzak ve hibrit ekipler için faydalıdır. Aynı zamanda ekip ve kariyer gelişimine yönelik araçlar ve kişi analitiğini yönetmek için entegre uygulamalar da içerir. Bu uygulamalar, çalışanları hayal kırıklığına uğratabilecek işyeri verimsizlikleri ve bürokratik sorunlara ilişkin bilgiler sunarak teknoloji yığınını tek bir iletişim noktasına basitleştirerek stresi azaltmayı amaçlıyor. Çalışan deneyimi dijital, fiziksel ve kültürel olarak kategorize edilebilir. İK yöneticileri ve yöneticileri bu platformları üretkenlik eğilimlerini, katılım düzeylerini takip etmek ve hedefe yönelik mesajlar sunmak için kullanıyor. Çalışanlar, bordro ve sosyal haklar bilgilerine erişmek ve kişisel gelişim ve ekip gelişimi için performans ve geri bildirim modülleriyle etkileşime geçmek için platformu kullanıyor. Geri bildirim toplamak için anketler kullanılır ve İK analiz yazılımı, elde tutma ve işten ayrılma oranlarını izleyerek sorunlu noktaların belirlenmesine yardımcı olur.
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Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf, müşterilere ödüller ve takdirlerden anketler ve zorluklara kadar kapsamlı özellikler sağlayan lider çalışan bağlılığı çözümüdür. Size mükemmel bir katılım stratejisi oluşturmak ve bunu hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlamak için ödüllü platformumuzu ve katılım uzmanlarından oluşan ekibimizi birleştiriyoruz. Platform, şirketlere nabız anketleriyle çalışan duyarlılığını yakalama, tanıma ve sanal etkinliklerle insanları bir araya getirme ve güçlü kontrol panelleri ve analizlerle çalışan deneyimini ölçme olanağı sağlıyor. Ve oradan stratejik desteğimiz, hedeflerinizi takip etmeye devam etmeniz için uzman analizi ve önerileriyle devreye giriyor. Her işyeri kültürünün tatmin edici ve ilgi çekici olabileceğine inanıyoruz ve müşterilerimize, çalışanlarını sevme ve onlarla ilgilenme konusunda özgür olma konusunda kararlıyız.
Zoios
zoios.io
Çalışanlarınız işte başarılı mı? Zoios size söyleyecektir. Çalışanlarınızın nasıl hissettiğini tahmin etmeyi bırakın. Çalışanlarınızı daha iyi tanımak için Zoios'u kullanın, böylece herkesin başarılı olduğu bir iş yeri yaratabilirsiniz.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - Çalışan yaşam döngüsü ve kuruluş çapındaki anketler genelinde önerilen eylemler ve veriye dayalı içgörülerle etkileşimi ve performansı artırın.
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve daha iyi iş sonuçlarıyla sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri oluşturmasına olanak tanır.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren tek bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. 2017'de kurulan Workvivo, 2023'te Zoom tarafından satın alınmasına yol açan çok önemli bir büyüme kaydetti. Workvivo, Amazon, Motherson, White Castle, Bupa ve Ryanair dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki tüm sektörlerdeki şirketlerde çalışan deneyimine güç veriyor.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit gibi yenilikçi yapay zeka destekli ve SaaS tabanlı çözümler aracılığıyla İK profesyonellerinin kazanan iş kültürleri oluşturmasına yardımcı olduğumuz, ödüllü bir Çalışan Bağlılığı ve Tanınma platformuyuz. Dünya çapında 700'den fazla müşteriden 2 milyondan fazla çalışandan oluşan bir kullanıcı tabanımız var. Platformumuzu kullanan çalışanlar: ödül puanlarını Global Ödül Kataloğuna sahip 1000'den fazla markanın hediye kartlarıyla değiştirebilir, Amazon Store'dan ürün satın alabilir, bir deneyim için rezervasyon yaptırabilir veya 59'dan fazla ülkede mevcut seçeneklerden ürünler satın alabilir. Ayrıca Teams ve Slack gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon sağlayarak tanınmayı sorunsuz hale getirir. Platformumuz aynı zamanda Yıldönümü Puanları dahil Uzun Hizmet Ödülleri, Dijital Hizmet Yıllığı ve özel bir Kilometre Taşı Kataloğu gibi çeşitli avantajlar da sunmaktadır. Ayrıca Microsoft Teams, People Strong ve diğer HRMS/HCM platformlarının da tercih edilen ortağıyız.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive, sürekli iyileştirme yoluyla iş büyümesini hızlandıran lider performans yönetimi platformudur. Reflektive ile kuruluşlar, çalışanların katılımını ve üretkenliğini 2 kat artıran yapıcı, sürekli görüşmeleri ölçeklendirebilir. Allbirds, Comcast ve Protector gibi ileriyi düşünen şirketler, büyümelerini sağlayacak yüksek performanslı ekipleri oluşturmak için Reflektive'e güveniyor. Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners ve TPG Growth tarafından desteklenen Reflektive, bugüne kadar 100 milyon dolardan fazla bağış topladı ve Deloitte Technology Fast 500™ sıralamasında Kuzey Amerika'nın En Hızlı Büyüyen 13. Şirketi oldu. Daha fazla bilgi için lütfen www.reflektif.com adresini ziyaret edin.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, işlerin her geçen gün daha iyi hale getirilmesine yardımcı oluyor. Kuruluşlara, çalışan deneyimini iyileştirme, etki yaratma ve üstün yetenekleri cezbeden ve elinde tutan manyetik bir çalışan başarısı kültürü yaratma konusunda güç veriyoruz. Hepsi bir arada çalışan başarısı platformumuz, sürekli içgörü ve eylem yoluyla katılımı ve performansı artırır. Katılım paketimiz, kuruluşların çalışan deneyimindeki boşlukları tespit etmek ve gidermek için bütünsel bir dinleme stratejisi oluşturmasına yardımcı olur. Performans yönetimi araçlarımız, ekipleri maksimum başarı için büyütmeye, geliştirmeye ve uyumlu hale getirmeye yönelik kaynaklar sağlar. Çözümler arasında çalışan anketleri, eylem planlaması, hedefler, geri bildirim, performans incelemeleri, tanınma, bire bir görüşmeler, yetenek değerlendirmeleri, yedekleme planlaması ve ulusal çapta tanınan En İyi Çalışma Yerleri yarışması yer alır. Daha fazlasını öğrenmek için www.quantumworkplace.com adresini ziyaret edin.
15Five
15five.com
15Five'ın stratejik performans yönetimi platformu, eylemi ve etkiyi teşvik ederek işletmelerin ve çalışanlarının gelişmesine yardımcı olur. Üretken yapay zeka, özel analizler ve insan merkezli ilkeleri birleştiren İK liderleri, 360° performans incelemeleri, katılım anketleri, hedef izleme, yönetici geliştirme ve rehberli bire bir görüşmeler ve kontroller gibi sürekli geri bildirim araçları aracılığıyla katılımı, performansı ve elde tutmayı hızlandırabilir. ins.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, şirketinizi birleştiren ve çalışanlarınızın şükran ve sosyal bağlantı yoluyla etkileşime geçmesini sağlayan, insanlara öncelik veren bir Tanıma ve Ödüllendirme yazılımıdır. Topluluk ve bağlantı yoluyla ekipler için ilgi çekici bir deneyim oluştururken, sık sık takdir ve ödülleri teşvik ediyor ve eyleme dönüştürülebilir çalışan görüşleri sağlıyoruz. Ortalama %96 benimseme oranı ve Slack, Microsoft Teams, ADP, Workday veya herhangi bir HRIS ile yerleşik entegrasyonlarla. Çalışanlarınızın kullanmayı sevdiği, aynı zamanda işinizi kolaylaştıran bir yazılıma sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahili iletişimi daha zahmetsiz hale getirmek için yapay zeka destekli bir platform kullanıyor ve önemli İK kaynaklarını ve iş uygulamalarını, işbirliği paketi Google Workspace veya Microsoft 365'ten bağımsız olarak tek bir platformda merkezileştiriyor. Hem Microsoft hem de Google ile güçlü entegrasyonlar, artı görev açısından kritik iş uygulamalarına (Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday ve daha fazlası gibi) yönelik 100'den fazla OOTB bağlayıcısı, kuruluşların BT yatırımlarından yararlanmalarına ve bireysel ve ekip üretkenliğini artırmalarına olanak tanır. Dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcısıyla LumApps, zorlukları çözmek ve çalışan deneyimini ve işin geleceğini geliştirmek için birlikte yaratmaya devam ediyor. LumApps, 2023 Gartner® Magic Quadrant™ İntranet Paketli Çözümlerinde Lider olarak tanındı.
Huler
huler.io
HulerHub dünyanın en ilgi çekici, tamamen kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi platformudur. Günümüzün intranet alternatifi; Kutudan çıktığı haliyle kurulumu kolaydır ve BT veya tasarım kaynağı gerektirmez. Müşteri düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunan yazılım, bir kuruluşun bulut tabanlı sistemlerini, yazılımlarını ve içeriğini bir araya getirerek dijital işyerindeki çalışan etkileşimleri ve deneyimlerine ilişkin daha iyi kontrol ve içgörü sağlar. - Daha İyi Çalışan Deneyimleri Oluşturun HulerHub, şirket içi markalamadan kişiselleştirme ve dinamik hedef kitle yönetimine kadar çalışan deneyimleri oluşturmayı kolaylaştırır, böylece önce insan kültürünü geliştirmeye odaklanabilirsiniz. - Her Yerden İşbirliği Yapın Birlikte çalışmayı zahmetsiz hale getirin. HulerHub'a herhangi bir cihazdan, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden erişilebilir ve kullanıcıların bilgileri hem şirket içinde iş arkadaşlarıyla hem de şirket dışında müşteriler ve iş ortaklarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanır. - Yatırım Getirisini ve Katılımı En Üst Düzeye Çıkarın Kuruluşların doğru içerik ve araçları doğru zamanda kullanmasına, mevcut ve gelecekteki teknoloji yatırımlarından yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için satıcı veya sağlayıcıdan bağımsız olarak tüm bulut tabanlı yazılım ve içeriklerle sorunsuz bir şekilde çalışan bir yazılım çözümü geliştirdik. ve çalışanların katılımını sağlayın.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - Çalışan yaşam döngüsü ve kuruluş çapındaki anketler genelinde önerilen eylemler ve veriye dayalı içgörülerle etkileşimi ve performansı artırın.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
Culture Amp
cultureamp.com
Çalışan deneyiminde küresel platform lideri olan Culture Amp, 6.500 şirketteki 25 milyondan fazla çalışanın daha iyi bir iş dünyası yaratmasında devrim yaratıyor. Culture Amp'in kullanımı kolay, hepsi bir arada platformu, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere, çalışan bağlılığını dönüştürme, yüksek performanslı ekipler geliştirme, başarıyı tanıma, çalışanların gelişimini teşvik etme ve yetenekleri koruma konusunda güç verir. En ileri araştırmalarla, en son teknolojiyle ve dünyadaki en büyük çalışan veri kümesiyle desteklenen Culture Amp, çalışanlara fayda sağlayan ve iş başarısını artıran, kendine güvenen, veri odaklı bir insan stratejisi oluşturmayı kolaylaştırır.
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
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