Çalışan Deneyimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Reunion

Huler

huler.io

HulerHub dünyanın en ilgi çekici, tamamen kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi platformudur. Günümüzün intranet alternatifi; Kutudan çıktığı haliyle kurulumu kolaydır ve BT veya tasarım kaynağı gerektirmez. Müşteri düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunan yazılım, bir kuruluşun bulut tabanlı sistemlerini, yazılımlarını ve içeriğini bir araya getirerek dijital işyerindeki çalışan etkileşimleri ve deneyimlerine ilişkin daha iyi kontrol ve içgörü sağlar. - Daha İyi Çalışan Deneyimleri Oluşturun HulerHub, şirket içi markalamadan kişiselleştirme ve dinamik hedef kitle yönetimine kadar çalışan deneyimleri oluşturmayı kolaylaştırır, böylece önce insan kültürünü geliştirmeye odaklanabilirsiniz. - Her Yerden İşbirliği Yapın Birlikte çalışmayı zahmetsiz hale getirin. HulerHub'a herhangi bir cihazdan, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden erişilebilir ve kullanıcıların bilgileri hem şirket içinde iş arkadaşlarıyla hem de şirket dışında müşteriler ve iş ortaklarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanır. - Yatırım Getirisini ve Katılımı En Üst Düzeye Çıkarın Kuruluşların doğru içerik ve araçları doğru zamanda kullanmasına, mevcut ve gelecekteki teknoloji yatırımlarından yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için satıcı veya sağlayıcıdan bağımsız olarak tüm bulut tabanlı yazılım ve içeriklerle sorunsuz bir şekilde çalışan bir yazılım çözümü geliştirdik. ve çalışanların katılımını sağlayın.