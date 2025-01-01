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Çalışan Deneyimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Niue
Çalışan deneyimi yazılımı, işletmelerin çalışanların şirket içindeki rollerini ve genel deneyimlerini nasıl algıladıklarını yönetmelerine, izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Çeşitli sistemleri ve erişim noktalarını tek, kullanıcı dostu bir platformda birleştirerek iletişimi kolaylaştırır ve uyumlu ve çekici bir şirket kültürünün gelişimini destekler. Bu teknoloji, temel yazılımlara, şirket bilgilerine ve kültür oluşturma programlarına kolay erişim sağlayan merkezi bir merkez görevi görerek özellikle uzak ve hibrit ekipler için faydalıdır. Aynı zamanda ekip ve kariyer gelişimine yönelik araçlar ve kişi analitiğini yönetmek için entegre uygulamalar da içerir. Bu uygulamalar, çalışanları hayal kırıklığına uğratabilecek işyeri verimsizlikleri ve bürokratik sorunlara ilişkin bilgiler sunarak teknoloji yığınını tek bir iletişim noktasına basitleştirerek stresi azaltmayı amaçlıyor. Çalışan deneyimi dijital, fiziksel ve kültürel olarak kategorize edilebilir. İK yöneticileri ve yöneticileri bu platformları üretkenlik eğilimlerini, katılım düzeylerini takip etmek ve hedefe yönelik mesajlar sunmak için kullanıyor. Çalışanlar, bordro ve sosyal haklar bilgilerine erişmek ve kişisel gelişim ve ekip gelişimi için performans ve geri bildirim modülleriyle etkileşime geçmek için platformu kullanıyor. Geri bildirim toplamak için anketler kullanılır ve İK analiz yazılımı, elde tutma ve işten ayrılma oranlarını izleyerek sorunlu noktaların belirlenmesine yardımcı olur.
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Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşu...
15Five
15five.com
15Five'ın stratejik performans yönetimi platformu, eylemi ve etkiyi teşvik ederek işletmelerin ve çalışanlarının gelişmesine yardımcı olur. Üretken yapay zeka, özel analizler ve insan merkezli ilkeleri birleştiren İK liderleri, 360° performans incelemeleri, katılım anketleri, hedef izleme, yönetici ...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, şirketinizi birleştiren ve çalışanlarınızın şükran ve sosyal bağlantı yoluyla etkileşime geçmesini sağlayan, insanlara öncelik veren bir Tanıma ve Ödüllendirme yazılımıdır. Topluluk ve bağlantı yoluyla ekipler için ilgi çekici bir deneyim oluştururken, sık sık takdir ve ödülleri teşvik e...
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - Çalışan yaşam döngüsü ve kuruluş çapındaki anketler genelinde önerilen eylemler ve veriye dayalı içgörülerle etkileşimi ve performansı artırın.
Culture Amp
cultureamp.com
Çalışan deneyiminde küresel platform lideri olan Culture Amp, 6.500 şirketteki 25 milyondan fazla çalışanın daha iyi bir iş dünyası yaratmasında devrim yaratıyor. Culture Amp'in kullanımı kolay, hepsi bir arada platformu, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere, çalışan bağlılığını dönüştürme, yük...
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahi...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, işlerin her geçen gün daha iyi hale getirilmesine yardımcı oluyor. Kuruluşlara, çalışan deneyimini iyileştirme, etki yaratma ve üstün yetenekleri cezbeden ve elinde tutan manyetik bir çalışan başarısı kültürü yaratma konusunda güç veriyoruz. Hepsi bir arada çalışan başarısı platfo...
Zoios
zoios.io
Çalışanlarınız işte başarılı mı? Zoios size söyleyecektir. Çalışanlarınızın nasıl hissettiğini tahmin etmeyi bırakın. Çalışanlarınızı daha iyi tanımak için Zoios'u kullanın, böylece herkesin başarılı olduğu bir iş yeri yaratabilirsiniz.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
Huler
huler.io
HulerHub dünyanın en ilgi çekici, tamamen kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi platformudur. Günümüzün intranet alternatifi; Kutudan çıktığı haliyle kurulumu kolaydır ve BT veya tasarım kaynağı gerektirmez. Müşteri düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunan yazılım, bir kuruluşun bulut tabanlı sistemleri...
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit gibi yenilikçi yapay zeka destekli ve SaaS tabanlı çözümler aracılığıyla İK profesyonellerinin kazanan iş kültürleri oluşturmasına yardımcı olduğumuz, ödüllü bir Çalışan Bağlılığı ve Tanınma platformuyuz. Dünya çapında 700'den fazla müşter...
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf, müşterilere ödüller ve takdirlerden anketler ve zorluklara kadar kapsamlı özellikler sağlayan lider çalışan bağlılığı çözümüdür. Size mükemmel bir katılım stratejisi oluşturmak ve bunu hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlamak için ödüllü platformumuzu ve katılım uzmanlarınd...
Reflektive
reflektive.com
Reflektive, sürekli iyileştirme yoluyla iş büyümesini hızlandıran lider performans yönetimi platformudur. Reflektive ile kuruluşlar, çalışanların katılımını ve üretkenliğini 2 kat artıran yapıcı, sürekli görüşmeleri ölçeklendirebilir. Allbirds, Comcast ve Protector gibi ileriyi düşünen şirketler, bü...
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - Çalışan yaşam döngüsü ve kuruluş çapındaki anketler genelinde önerilen eylemler ve veriye dayalı içgörülerle etkileşimi ve performansı artırın.
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve daha iyi iş sonuçlarıyla sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri oluşturmasına olanak tanır.