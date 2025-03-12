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Çalışan iletişim yazılımı, işletme genelinde haber bültenleri, bloglar, haber akışları ve güncellemeler gibi dahili iletişimleri özelleştirir ve sunar. Çoğu zaman, çalışan bültenlerindeki bilgiler herkesi ilgilendirmiyor ve bu da liderlik güncellemelerinden kopuşa yol açıyor. Bu yazılım, şirket liderlerinin iletişimleri departmana, konuma ve pozisyona göre bölümlere ayırmasına olanak tanıyarak mesajların alıcılara uygun olmasını sağlar. Ek olarak, çeşitli cihazları destekleyerek liderliğin dağıtım yöntemlerini uyarlamasına olanak tanır ve bu da çalışanların içeriğe katılım olasılığını artırır. Bu iletişim özellikleri genellikle daha geniş çalışan destek platformlarına entegre edilir ve çalışan katılımı ve çalışan savunuculuğu yazılımı gibi araçlarla eşleştirilir. Çalışan intranet yazılımı bazı iletişim özellikleri içerse de, tipik olarak özel çalışan iletişim yazılımının derin kişiselleştirme ve etkileşim izleme yeteneklerinden yoksundur.
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Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Podbean
podbean.com
Podbean, kullanıcıların podcast yayınlamasına, yönetmesine ve para kazanmasına yardımcı olan bir platformdur. Mobil uygulamasıyla dinleyiciler her yerden podcast'lere erişebilir.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.
Beekeeper
beekeeper.io
Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.
Dex
getdex.com
Dex, kişisel bir CRM uygulamasıdır. İletişimde kalmanızı hatırlatır, nerede kaldığınızı kaydeder ve hatırlatıcılar ayarlayarak ilişkilerinizi güçlendirmenizi sağlar.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.
Jostle
jostle.us
Jostle, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve iletişimde bulunmasını sağlayan bir intranet çözümüdür.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe, etkileşimli mikro öğrenme deneyimleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Eğitim programları hazırlamak ve yönetmek için çeşitli araçlar sunar.
Socxly
socxly.com
Socxly, sosyal medya içeriklerini yönetmeyi, linkleri kısaltmayı ve paylaşım etkinliklerini takip etmeyi sağlayan bir araçtır.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, çalışan tanıma, ödüller ve iç iletişimi kolaylaştıran AI destekli bir katılım platformudur. Ödül ve anket gibi çeşitli özellikler sunar.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
Spokn
getspokn.com
Spokn, çalışan videoları oluşturmayı kolaylaştıran bir uygulamadır. Şirketler, iç iletişim ve eğitimin yanı sıra otantik hikayeler paylaşmak için kullanır.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android ve Windows cihazlarınızı satış ve sunum aracı olarak kullanan bir uygulamadır. Etkileşimli sunumlar oluşturmanızı sağlar.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, kuruluşlar için iç iletişimi iyileştiren AI destekli bir bülten yazılımdır. Mesajları kısaltarak etkili iletişim sağlar.
Poppulo
poppulo.com
Poppulo, ofis yönetimi ve çalışan katılımını kolaylaştıran bir mobil uygulamadır. Masa rezervasyonu ve işyeri iletişimi gibi işlevler sunar.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch, gelişmiş çağrı yönetimi ile işletmelere uzaktan erişim ve iletişim imkanı sunan bulut tabanlı bir telefon platformudur.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App, iç iletişim ve çalışan etkileşimini güçlendirmek için bir içerik yönetim sistemi sunar; çalışan uygulamaları oluşturmayı sağlar.
Cleary
gocleary.com
Cleary, dağıtık ekipler için dijital bir platform sunarak iletişimi yönetir, takım verimliliğini artırır ve uzaktan çalışma deneyimini geliştirir.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam, masa başında olmayan çalışanlar için iletişim, eğitim ve katılım sağlayan bir uygulamadır. Kolay yönetim ve özelleştirme imkanı sunar.
Visibly
visibly.io
Visibly, işverenler ile çalışanlar ve müşteriler arasında etkileşimi yönetmek için tek bir platform sunar.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit, işbirliği ve iletişimi geliştiren bir platformdur. Projeleri yönetir, anlık mesajlaşma sunar ve kullanıcıların güncel kalmasını sağlar.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanların içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir platformdur. Kuruluşların marka görünürlüğünü artırmak ve içerik dağıtımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
ChangeEngine
changeengine.com
ChangeEngine, İK ve pazarlama ekiplerine otomatik ve kişiselleştirilmiş iç iletişim sağlaması için tasarlanmış bir platformdur.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, çalışanlar için iç iletişimi, katılımı ve sosyal savunuculuğu güçlendiren bir platformdur. İçerik paylaşımını ve etkileşimi kolaylaştırır.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanların onaylı içeriği paylaşmasını sağlayarak marka görünümünü ve katılımı artırmayı amaçlayan bir çalışan savunuculuk platformudur.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl, e-posta, mobil ve diğer kanallarda hedefli iletişim sağlayarak çalışanların deneyimini geliştiren bir iletişim platformudur.
Appspace
appspace.com
Appspace, dijital tabelalar ve alan rezervasyon araçları ile hibrit işyeri deneyimini destekleyen bir işyeri iletişim platformudur.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy, işverenlerin cephe iş gücüyle SMS üzerinden etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur. Otomatik mesajlar ve anketlerle geri bildirim toplar.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos, ekipler için basit planlama, görev takibi ve anlık sohbet seçenekleri sunan yönetim uygulamasıdır. Hem masaüstü hem mobil uyumludur.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, çalışanların sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak marka bilinirliğini artırmaya yardımcı olan bir çalışan savunuculuk platformudur.
Konverse
konverse.com
Konverse, deskless ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir iletişim platformudur. Mesajlaşma, görev yönetimi ve eğitim gibi özellikler sunar.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder, çalışanların katılımını artıran, dijital ağızdan ağıza etki yaratan bir SaaS çözümüdür. İşe alım süreçlerini destekler ve sosyal satış çabalarını güçlendirir.
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