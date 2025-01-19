Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Çalışan İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Reunion
Çalışan iletişim yazılımı, işletme genelinde haber bültenleri, bloglar, haber akışları ve güncellemeler gibi dahili iletişimleri özelleştirir ve sunar. Çoğu zaman, çalışan bültenlerindeki bilgiler herkesi ilgilendirmiyor ve bu da liderlik güncellemelerinden kopuşa yol açıyor. Bu yazılım, şirket liderlerinin iletişimleri departmana, konuma ve pozisyona göre bölümlere ayırmasına olanak tanıyarak mesajların alıcılara uygun olmasını sağlar. Ek olarak, çeşitli cihazları destekleyerek liderliğin dağıtım yöntemlerini uyarlamasına olanak tanır ve bu da çalışanların içeriğe katılım olasılığını artırır. Bu iletişim özellikleri genellikle daha geniş çalışan destek platformlarına entegre edilir ve çalışan katılımı ve çalışan savunuculuğu yazılımı gibi araçlarla eşleştirilir. Çalışan intranet yazılımı bazı iletişim özellikleri içerse de, tipik olarak özel çalışan iletişim yazılımının derin kişiselleştirme ve etkileşim izleme yeteneklerinden yoksundur.
Yeni Uygulama Gönder
Socxly
socxo.com
Türünün ilk örneği olan, daha fazla erişim elde etmenize, içeriğinizi medyada daha iyi sunmanıza, paylaşımlarınızı takip edip ölçmenize yardımcı olacak bir organik sosyal medya pazarlama araçları paketi. Paylaştığınız bağlantıları Akıllı Bağlantılara dönüştürmek için tek noktadan araç kitinizdir. Elbette Socxly kullanarak bağlantılarınızı kısaltabilirsiniz. Ancak işin altında bundan çok daha fazlası var: Düzenleyerek ve oluşturarak daha iyi sunum yapın. * Sosyal Kartlar: Sosyal medyadaki kullanıcılar çoğunlukla gönderinizdeki görsellere tıklarlar. Görselleri ve bağlantıları sosyal medyada ayrı ayrı yayınlayarak tıklama niteliğini ve trafiğini kaybedersiniz. Socxly, görsellerinizi kendi özel görsellerinizle birlikte tıklanabilir sosyal kartlar olarak yayınlamanıza olanak tanır. * Bağlantıları Markalayarak sahip olun: Genel alan adlarıyla bağlantılar yayınlamak yerine, kendi alan adlarınızla kendi markanızı, kampanyanızı ve bağlamınızı kullanın. Bağlantıların arka yarısını, yaptığınız paylaşımlarla alakalı olacak şekilde düzenleyin ve değiştirin. * CTA Banner'larını kullanarak üçüncü taraf sitelere olan bağlantılarınızı mıknatıslayın: Marka görünürlüğünü artırmak ve trafiği web sitenize veya herhangi bir açılış sayfasına yeniden yönlendirmek için üçüncü taraf içerik kısa bağlantılarında CTA (harekete geçirici mesaj) bannerları oluşturun, ekleyin ve yayınlayın. * Dosyaları hedef kitleniz için bağlantılar olarak paylaşın: Ppt'ler, Excel'ler, Pdf'ler ve daha fazlası. Artık bunları, hedef kitlenizin indirebileceği tüm kanallardaki kısa bir bağlantıyı kullanarak Sosyal Medyada paylaşabilirsiniz. * Organik Kampanya: Marka Paydaşları ve Etkileyenlerden oluşan topluluklarınız için, bunları e-postalarından veya dahili kampanya sayfalarından sosyal bağlantılarıyla Paylaşmak ve Güçlendirmek için Organik Kampanya Gönderileri oluşturun ve yayınlayın.
Poppulo
poppulo.com
Her kişinin ihtiyaç duyduğu mesajı tam olarak nasıl, ne zaman ve nerede onlar için önemli olduğunu ilettiğinizi hayal edin. Mesajlar alakalı, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir olduklarında daha etkilidir. Poppulo bunu kolaylaştırıyor. Poppulo Harmony platformu, kurumsal kuruluşların çalışanlarını, müşterilerini ve işyerlerini çok kanallı çalışan iletişimi, dijital tabela ve işyeri yönetimi aracılığıyla zahmetsizce birbirine bağlayarak daha fazlasını başarmasına yardımcı olur.
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sosyal öğrenme - Anlık ve e-posta bildirimleri - Çevrimdışı erişim - Önce mobil tasarım - Her cihazdan erişilebilir - Derinlemesine veri ve analiz - Oyunlaştırma - Sertifikasyon - Kişiselleştirme - Planlı oturum dağıtımı - 200'den fazla platformla entegrasyon Gnowbe Pasif içerik tüketiminden yansıtıcı uygulamalara geçiş yapan, son derece ilgi çekici ve etkili eğitimler oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştıran, en ileri araştırmalara ve öğrenme bilimine dayalı olarak tasarlanmıştır. Kusursuz bir masaüstü/mobil deneyimi ve 100'den fazla dil desteğiyle Gnowbe, yaratıcıları güçlendirir ve öğrencileri her zaman, her yerde destekler. İçerik oluşturucular genellikle şunları oluşturur: - Uzaktaki ekipler için katılım deneyimleri - Güvenlik, sağlık ve sağlıklı yaşam ekipmanları - Sertifika hazırlığı - Yeni öğrenme deneyimleri (karma, çevrimiçi) - Dijital çalışma kitapları - E-öğrenme kursları - Koçluk ve geri bildirim programları - Satış ve ürün taktik kitapları - Ekip katılım, eğlence ve oyunlar - Günlük alışkanlık oluşturma programları
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast, doğru çalışan iletişimlerini doğru çalışana tercih ettiği kanallar üzerinden göndermenize yardımcı olmak için çabalıyor. Cerkl Broadcast, çalışan iletişimine tek bir yerden yönetilen bütünsel bir yaklaşımdır. Mevcut e-posta takibi veya masasız iş gücü çözümlerinden farklı olarak platformumuz, mevcut ve gelecekteki çalışan katılımı girişimlerinizle birlikte büyür. Yalnızca birkaç tıklamayla dahili içeriği e-posta, Teams, Sharepoint veya mobil uygulamanız üzerinden ustaca dağıtabilirsiniz. Cerkl Broadcast, merkezi, gerçek zamanlı bilgiler ve gösterge tablolarıyla başarınızı paylaşmanızı kolaylaştırır. Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, işgücünün potansiyelini bilgilendirmek ve harekete geçirmek için Cerkl Broadcast'i kullanıyor.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satış, ister bir sonraki süperstar çalışanınızı bulmak istiyor olun, DSMN8'de bir çözüm var. Kuruluşların çalışanlarının etkisinden yararlanmalarını kolaylaştırıyor, iş güçlerinin marka savunucuları ve daha etkili sosyal satıcılar olmalarına yardımcı oluyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz çalışanlarınızın şirket onaylı içeriği kolaylıkla bulmasına, oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. En basit haliyle şu şekilde çalışır: 1. Adım: Kuruluşunuzun içeriğini özel bir haber akışında merkezileştirin. Adım 2: Çalışanların şirket onaylı içeriği paylaşmalarına erişim sağlayın. 3. Adım: Sektör lideri analiz paketimizle sonuçları ve yatırım getirisini takip edin. McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM ve Snap Inc. dahil olmak üzere dünyanın en büyük şirketleri çalışan savunuculuğu programlarını desteklemek için DSMN8'e güveniyor. Müşterilerimizin kendi çalışanlarını güçlendirmelerine yardımcı olmak, her zaman çalışma şeklimizi yönlendiren şeydir. ve bizi en ileri çözümler sunmaya motive ediyor.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışanların savunulması ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği bir araya getirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallar halinde düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve görüntü ekranlarında görüntülenebilir. Yetkilendirilen içerik, kullanıcının sosyal medya profillerinde tek tıklamayla paylaşılabilir. Çalışanlar, içerik tüketiminin ötesinde yerleşik sınavlar ve anketlerle de etkileşime geçebilir. Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli düzeylerinde kullanıcı aktivasyonunu, ödüllerini ve takdirini kullanır. Sociabble'ın benzersiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeler ve işyerleri hakkında daha iyi bilgilendirilir; bu da daha katılımcı ve etkili bir iş gücüne yol açar. Şirketler Sociabble'ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına kadar genişletebilir. Dijital varlık yönetimi teknolojisi, sosyal medya ve içerik pazarlaması alanlarında deneyimli girişimcilerden oluşan bir ekip tarafından 2014 yılında başlatılan Sociabble, şu anda 80'den fazla ülkede kullanılıyor ve Microsoft, BNP Paribas, L' dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını bünyesine kattı. Oréal ve PwC. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın ayrıca New York City, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performans gösteren kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza, marka farkındalıklarını genişletmemize ve çalışan ağlarının gücüyle iş büyümesini artırmamıza yardımcı olmamız konusunda bize güvenen EveryoneSocial müşterileridir. İster küçük bir start-up olun, ister binlerce çalışanı olan küresel bir işyeri olun, ihtiyaçlarınız aynıdır. Büyümeniz gerekiyor ve büyümek için: İşe almanız gerekiyor. Pazarlamanız gerekiyor, satmanız gerekiyor.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışan savunucusuna benzersiz içerikle bir kez oluşturup sonsuza kadar dağıtmasına yardımcı olmak için en yeni yapay zeka destekli teknolojiden de yararlanıyoruz. Artan sosyal medya aktivasyonuyla, çalışanlarınız kişisel markalarını oluştururken aynı zamanda şirketin marka bilinirliğini, basın fırsatlarını, olası satış yaratmayı ve pazarlama kampanyası performansını artırır. GaggleAMP Üyeleri, şirketlerinin çalışan savunuculuğu çabalarına katılım karşılığında oyunlaştırma, skor tabloları ve ödüllerden yararlanır ve üyelerin katılımın faydalarını hızlı ve kolay bir şekilde görmesini sağlar. Çalışan savunuculuğu programının şirketiniz için ne kadar etkili olabileceğini görmek için yatırım getirisi hesaplayıcımızı ziyaret edin (e-posta adresi gerekmez): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
Ürün, hizmet ve işlerin kulaktan kulağa yayıldığı bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunması gerekiyor. Birleşik bir platform aracılığıyla, ilgili ve bilgili çalışanlar ile mutlu ve misyoner müşteriler arasındaki noktaları gözle görülür bir şekilde birleştirir. Kuruluşların tüm çalışan ve müşteri grupları genelinde katılımı, iletişimi, deneyimi ve savunuculuğu yönetmelerine gözle görülür şekilde yardımcı olur.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi hedefliyor. Cisco Spaces, Cisco donanım ve sensörlerinin (Catalyst, Meraki, Webex) gücünden yararlanarak binaları kusursuz insan deneyimleriyle güvenli, akıllı ve sürdürülebilir hale getiriyor.
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olmamız konusunda bize güvenen binlerce müşteriye küresel çözümler ve destek sunuyor. Müşterilerimize modern bir iş yeri deneyimi sunmalarına, marka kültürünü birleştirmelerine ve iletişimi geliştirmelerine yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.
Spokn
getspokn.com
Konuşulan Hikayeler, çalışan videoları oluşturmanın en kolay yoludur. Dakikalar içinde Kişiler ve İletişim programlarınızın seviyesini yükselten videolar oluşturabilir, kendi iç seslerinize dokunarak paradan tasarruf edebilir ve daha fazla insani bağlantı kurabilirsiniz. Dahili iletişim, DEI, işe alım, yetenek markası, işe alım veya Öğrenme ve Geliştirme için Spokn, özgün, markalı videolar oluşturma sürecini basitleştirir. Udemy, Snyk ve LifeLabs gibi şirketler ve daha fazlası, özgün çalışan hikayelerini yakalamak için Spokn'a güveniyor.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam'e giriş: Masası olmayan iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birkaç nedenden bahsetmek gerekirse, birden fazla yere dağılmış durumdalar, bilgisayar başında oturmuyorlar, iş e-posta adreslerine sahip değiller ve genellikle yalnızca yarı zamanlı çalışıyorlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten panoları gibi eski tarz yöntemler artık işe yaramıyor. Bizim adını verdiğimiz şeyi yaratıyorlar
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android veya Windows cihazınızı güçlü bir satış, sunum ve eğitim araç setine dönüştürür. İş arkadaşlarınızın doğrudan cihazlarından indirebilecekleri, sunabilecekleri ve paylaşabilecekleri etkileyici, etkileşimli sunumlar oluşturun. İçeriğinizi güncel, markaya uygun ve karşınıza çıkacak her türlü uzaktan satış sunumuna veya ekrandan ekrana paylaşıma hazır tutun. - Mevcut satış ve pazarlama varlıklarınızı içe aktarın ve birkaç dakika içinde oluşturmaya başlayın. Fotoğraflar, PDF belgeleri, bağlantılar, videolar, animasyonlar ve etkileşimli formlar veya hesap makineleriyle ilgi çekici sunumlar oluşturun. - Çevrimdışı görüntülemek ve sunmak için sunumları indirin; artık güvenilmez WiFi konusunda endişelenmeyin! - Potansiyel müşterilerinize doğrudan cihazınızdan içerik gönderin; ardından içeriği ne zaman açtıklarını, neye baktıklarını ve ne kadar süreyle izlediklerini takip edin. Müşterinizin gerçekte neyle ilgilendiğine dair özel bilgilerle takip görüşmenizde başarılı olun! - Bir sunumu güncellediğinizde satış ekibinizi anında bildirimlerle güncel tutun. Artık en son sürümü aramaya veya müşterilerin kafasını eski malzemelerle karıştırmaya gerek yok. - Dijital sunumlara geçerek baskı maliyetlerinden tasarruf edin, karbon ayak izinizi azaltın ve Yeni Zelanda'da yerel ağaçlar dikin. Showroomworkshop.com adresinden daha fazla bilgi edinin veya bit.ly/my-showcase-demo adresinden ücretsiz video demonuzu talep edin.
ChangeEngine
changeengine.com
Çalışanlara en önemli anları sunmak için Çalışan liderlerini yükseltmek. İnsan liderlerinin karşılaştığı zorluk, çalışan deneyimi tasarım sürecinin dağınık ekipler, farklı İK sistemleri ve çoğu durumda elektronik tablolar ve powerpoint'ler arasında yer almasıdır. İnsanlara yönelik programlar başlatıldığında, ilk başta bir heyecan duyulur, ardından altmış gün içinde halının altına süpürülürler ve sıra bir sonraki yakıcı ihtiyaçlara gelir. Çalışanlara dahili müşteriler gibi davranmak için sınıfının en iyisi insan programlarını oluşturmak ve yürütmek son derece manuel ve zaman alıcıdır; bunlar hedefler, markalama, içerik, iletişim, zaman çizelgesi, ödüller ve yatırım getirisi gibi birçok hareketli parçayı içerir. Hibrit iş yerinde bunu yönetmenin etkili bir yolu yok. Bunu değiştirmek için buradayız; amacımız her yerde insan liderlerinin rolünü yükseltmek ve zaman içinde insan programlarından yararlanmalarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır. Onlara, bir yandan yönetici desteği almalarına ve yenilikçi insan programlarını denemek ve yürütmek için şirket içinde daha fazla bütçe açmalarına yardımcı olurken, bir yandan da insan organizasyonunun etkisini liderlik ekiplerine ve yönetim kurullarına göstermeleri için güç veriyoruz.
Zelos Team Management
getzelos.com
Basit planlama, görevler ve sohbetlerle kullanımı en kolay ekip yönetimi uygulaması. Masaüstü ve mobil cihazlarda kendi kendine planlama yapan masa başı iş gücü, gönüllüler veya serbest çalışanlar için mükemmel! - Basit programlar - Görev gönderme ve izleme - Canlı sohbet - Dahili wiki - Oyunlaştırma Zelos'un kullanımı üyeler için son derece basit, yöneticiler için ise hala güçlüdür.
Cleary
gocleary.com
Çalışanlarınızı dağıtılmış ekipler için dijital lobiye davet edin. Cleary, dünyanın en iyi şirketlerinin dijital çalışan deneyiminin en önemli bileşenlerini sunmalarına yardımcı olmak için işin ağır yükünü üstleniyor. - Düzenlenmiş İletişimler. Değişimi yönetin, katılımı yönlendirin, çalışanların aşırı yükünü azaltın ve özelleştirilmiş iletişimler aracılığıyla güven inşa edin. - Bağlantılı Kültür. Dijital ortamda daha fazla bağlantı kurarak, daha az izole kalarak herkesin kendini şirketin bir parçası olarak hissettiği bir kültür oluşturun. - Ekipler Arası Verimlilik. Ekiplerin hızlı bir şekilde işbirliği yapabilmesi için en önemli bilgileri hızlı bir şekilde bulup paylaşmak üzere merkezi bir sanal merkez sağlayın. - Bütünsel olarak. Uzaktan işe alım ve sonrasında, dağıtılmış ekipler için önemli olan her an için birinci sınıf bir dijital çalışan deneyimi sunun. 2017 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Cleary, Silikon Vadisi'ndeki en büyük isimlerden bazıları için iş dünyasının geleceğini icat ediyor. Quiet, Crosslink Capital ve Twitter'ın eski CEO'su Dick Costolo ve Twilio'nun COO'su George Hu gibi diğer güçlü yatırımcılar tarafından destekleniyoruz. Daha fazla bilgi için www.gocleary.com adresini ziyaret edin.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder, İK Yöneticilerine, İletişim Yöneticilerine ve Baş Mutluluk Yöneticilerine şu konularda yardımcı olan bir SaaS çözümüdür: - çalışan savunuculuğu yoluyla çalışanların katılımını artırmak, - dijital ağızdan ağza pazarlama yoluyla özgün etki yaratmak, - yeni yetenekleri çekmek ve sosyal satış çabalarını güçlendirmek. Yüksek müşteri memnuniyeti oranımız, kullanımı kolay bir platform ve ucuz oyunlaştırma taktiklerinden ve kısa vadeli sonuçlardan kaçınan temel metodoloji aracılığıyla eşit oranda elde edilmektedir.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy, işverenlerin ön saflardaki çalışanlarıyla iletişim kurma ve etkileşim kurma şekillerinde devrim yaratıyor ve onlara şimdiye kadar yaratılmış en kapsayıcı ve kullanımı basit uygulama içermeyen teknolojiyi sunuyor. Ön saflardaki çalışanlarla sürekli iletişimin hayati önem taşıdığı bir dünyada goHappy, uygulama tabanlı çözümlerin, günlük toplantıların ve panolardaki mesajların işe yaramadığını fark etti. GoHappy'nin başarısının anahtarı, işverenlerin ön saflardaki çalışanlarının %100'üne halihazırda bulundukları yerde, kısa mesajlarla ulaşabilmelerini sağlamaktır. İşverenin kayıt sisteminden gelen otomatik bir besleme, aktif çalışanlarının anında iletişim almaya her zaman birkaç saniye uzakta olduğu anlamına gelir. Standart metinlerle tüm çalışanlarına veya belirli gruplara ulaşabiliyorlar veya video, görseller, bağlantılar, anketler ve daha fazlasını dahil edebiliyorlar; hepsi kendi tercih ettikleri dile çevrilebiliyor. Saatlik çalışma için ülkenin en büyük pazarı olan Snagajob'un ve 100 yılı aşkın ön saf çalışan bağlılığı deneyimini bir araya getiren bir ekibin kurucusu olan Shawn Boyer tarafından kurulan goHappy'nin misyonu, TÜM ön saf çalışanlarının hedeflerine ulaşabilmeleri için kendilerini daha değerli ve bağlı hissetmelerine yardımcı olmaktır. tam potansiyel. Güçlü mesajlaşma ve geri bildirim toplama yetenekleriyle goHappy, ön saflardaki çalışanların katılımının geliştirilmesine öncülük ediyor ve işverenlerin bu katılımı en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olma konusunda dünyanın en iyi şirketi olmaya çalışıyor.
Thrive.App
thrive.app
2011 yılında kurulan Thrive.App, kuruluşların iç iletişimlerini 'güçlendirmelerine' yardımcı olmak için çalışan iletişimi ve etkileşim uygulamaları sağlar. Sezgisel içerik yönetimi sistemimiz, kuruluşunuzdaki herkesin şirket iletişimlerinin sorumluluğunu üstlenmesine, tek bir çalışan iletişim platformuna içerik oluşturup eklemesine ve bunu ekiplerinizin mobil cihazlarına dağıtmasına olanak tanır. Müşterilerimiz arasında KOBİ'lerden en büyük çok uluslu kuruluşlara kadar uzanan bir yelpaze yer alıyor ve bunların tümü TheAppBuilder'ın platformunu kullanarak iç iletişimlerini geliştirmek ve dağıtılmış ekiplerinin daha fazla katılımını sağlamak amacıyla kendi çalışan iletişim uygulamalarını oluşturmak ve uyarlamak için kullanıyor. Bir hizmet çözümü olarak bu yazılım, İK, Pazarlama, Dahili İletişim, Kurumsal İletişim, BT ve diğer profesyonellerin önemli, ilgili, zamanında ve özelleştirilmiş bilgileri oluşturmasına ve 'Ulaşılması Zor' ekiplerine tanıtmasına olanak tanır. E-postaya erişimi olmayan veya erişimi sınırlı olanlar. Diğerlerinden farklı olarak, SaaS platformumuz ve müşteri başarısına katılım ve sürekli destek aracılığıyla müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuklarında ilham verme ve onları eğitme konusunda uzmanız. Thrive'ın çalışan iletişim platformu dünya çapında birçok sektördeki müşteriler tarafından kullanılmaktadır. Müşterilerimiz arasında; Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Tıp Merkezi, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN ve çok daha fazlası. Daha fazla bilgi için www.thrive.app adresini ziyaret edin
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper, ön saflarda yer alan işletmeleri ve çalışanlarını, işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle güçlendiriyor. 2012 yılında kurulan Beekeeper'ın mobil odaklı platformu, küresel iş gücünün %80'ini temsil etmesine rağmen işyeri teknolojisi konusunda kronik olarak yetersiz hizmet alan masasız çalışanlar için tasarlandı ve üretildi. Beekeeper'ın Ön Cephe Başarı Sistemi ile şirketler kağıt bazlı süreçleri otomatikleştirebilir, çalışanlarla her yerden gerçek zamanlı iletişim kurabilir ve ön saflardaki ekiplerin katılımını, üretkenliğini ve güvenliğini artırabilir.
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch, işletmelere uygun maliyetli ve yapılandırılabilir bir çözüm sağlayan, gelişmiş çağrı işlevi yetenekleri sağlayan, barındırılan bir telefon platformudur. Platformumuz, kullanıcıların tek bir birleşik telefon sistemi altında sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş ofislerine uzaktan erişmesine olanak tanır.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi iyileştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilota almalarına ve iş büyümesine odaklanmalarına olanak tanırken aynı zamanda çalışanların daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarına olanak tanır. Mobil öncelikli özel kontrol listeleri, formlar ve raporlarla zamandan tasarruf edin ve üretkenliği artırın; Vardiyaları planlayın ve GPS zaman saati ile çalışma saatlerini takip edin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlasını tek bir uygulamada yapın. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticilerinin güvenli ve kolay oturum açmasını sağlayın.
Dex
getdex.com
Dex, iletişimde kalmanızı hatırlatan kişisel bir CRM'dir. Nerede kaldığınızı hatırlayın, size ulaşmak için hatırlatıcılar ayarlayın ve daha güçlü ilişkiler kurun.
Happeo
happeo.com
Happeo, Google Workspace kuruluşları için 1 numara olarak derecelendirilen yapay zeka destekli intranettir. Bilgi kaosuna düzen getirerek, yapılandırılmış bilgi yönetimi sağlayarak ve tek bir ekip olarak bir araya gelerek kuruluşların bağlantıda kaldığı ve verimliliği artırdığı dijital evler yaratıyoruz. Bu dijital evleri her müşteriye özel olarak yaratıyor ve onlara şirket içi operasyonların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilecekleri bir alan sağlıyoruz. Daha sonra bunu, şirketle ve her kullanıcıyla birlikte sezgisel olarak öğrenip büyüyen, manuel, zaman alan süreçleri otomatikleştiren ve hızlı ve akıllı bilgi keşfi yoluyla organizasyonel uyum sağlayan yapay zeka yeteneklerimizle katmanlıyoruz.
Jostle
jostle.us
Jostle'ın çalışan başarısı platformu herkesin iş yerinde bağlantı kurduğu, iletişim kurduğu ve kutlama yaptığı yerdir. Bu, kendi şirketimizin kalbidir ve 1000'den fazla kuruluştaki çalışanların her yerde, her zaman kolayca ait olmalarına ve katkıda bulunmalarına yardımcı olmuştur. Sektör lideri katılım oranlarıyla işe neşe, organizasyonlara da hayat katıyoruz.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışanlarınızın iletişim ve topluluklar aracılığıyla amaca bağlanmasına yardımcı olan lider çalışan iletişim platformudur. Eskiden COYO (Almanya), Smarp (Finlandiya) ve Jubiwee (Fransa)
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahili iletişimi daha zahmetsiz hale getirmek için yapay zeka destekli bir platform kullanıyor ve önemli İK kaynaklarını ve iş uygulamalarını, işbirliği paketi Google Workspace veya Microsoft 365'ten bağımsız olarak tek bir platformda merkezileştiriyor. Hem Microsoft hem de Google ile güçlü entegrasyonlar, artı görev açısından kritik iş uygulamalarına (Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday ve daha fazlası gibi) yönelik 100'den fazla OOTB bağlayıcısı, kuruluşların BT yatırımlarından yararlanmalarına ve bireysel ve ekip üretkenliğini artırmalarına olanak tanır. Dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcısıyla LumApps, zorlukları çözmek ve çalışan deneyimini ve işin geleceğini geliştirmek için birlikte yaratmaya devam ediyor. LumApps, 2023 Gartner® Magic Quadrant™ İntranet Paketli Çözümlerinde Lider olarak tanındı.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, kuruluş genelinde tanınmayı, ödülleri, iç iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran, yapay zeka odaklı modern bir katılım platformudur. Bu tek ve kullanışlı merkez; duyurular, yapay zeka işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlasını içeren kapsamlı ve çok yönlü etkileşim çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğu sunarak çalışanların kendilerini değerli, takdir edilmiş ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik ediyor. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket duyarlılığı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayarak çalışanların dinlendiğini ve anlaşıldığını hissettiği bir ortam sağlar. Ekibinizi Anlamlı Bir Şekilde Tanıyın Ekibinizin günlük olarak benimsemesini teşvik etmek için temel değerleri tanınmayla aynı hizaya getirin. Hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğuyla tanınırlığınızı artırın. Kilometre Taşlarını ve Yıldönümü Tanımasını Otomatikleştirin Her takım arkadaşınızın doğum gününü veya yıl dönümünü otomatik özel duyurularla kutlayın. Microsoft Teams ve Slack Engage ile Kusursuz Entegrasyon Güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleriyle, halihazırda çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan Bağlılığını Artırın Bağlılığı artırmak için CEO ve yönetici güncellemelerinden, çeşitli çalışan anketlerinden, haftalık kontrollerden ve memnuniyet anketlerinden yararlanın. Dahili İletişimi Kolaylaştırın İletişim iş akışlarını geliştirmek için AMA şablonları, haber akışları, yardım şablonları, grup akışları, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wiki'ler ve toplantı araçları gibi araçlardan yararlanın. Ekip Üretkenliğini Artırın Üretkenliği artırmak için günlük özetleri, gündemleri, toplantı notlarını, ürün geri bildirimlerini, kazanma listelerini ve hafif bir satış CRM'sini kullanın. İK ve İşe Alımı Basitleştirin Yüklenici zaman takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanlara sağlanan faydalar, çıkış görüşmeleri, eNPS puanları, şirket içi yönlendirmeler, görüşme soruları ve yeni işe alım geri bildirimleri için anketler uygulayın.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılarda, röportajlarda, konferanslarda ve önemli konuşmaların gerçekleştiği her yerde daha odaklı, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
Podbean
podbean.com
Bir podcast'i tam istediğiniz gibi başlatmak. Podbean ile tüm pakete sahip olursunuz: güvenilir podcast barındırma, sınırsız depolama ve bant genişliği, tanıtım araçları, podcast reklamları ve premium içerik. 180 binden fazla kişi çarpıcı podcast'lerini oluşturmak için Podbean'ı seçiyor. Şimdi ücretsiz deneyin.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, temelinde en kapsamlı intranet bulunan yapay zeka destekli çalışan deneyimi platformudur. Simpplr, kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka modellerinden yararlanarak çalışanların katılımını, olanaklarını ve hizmetlerini birleştiren tek platformdur. Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign ve AAA dahil olmak üzere 1000'den fazla lider markanın güvendiği müşterilerimiz, çalışan bağlılığı, üretkenlik ve hızlandırılmış iş performansında ölçülebilir iyileştirmeler elde ediyor.
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin ön saflardaki personeliyle yapılandırılmış diyalog kurmasına, masasız çalışanlarını her yerden ve her zaman desteklemesine ve bilgilendirmesine olanak tanıyan markalı iletişim platformları sağlar. Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda kullanılabilen çözüm, iş güçlerini birbirine bağlıyor ve çalışanlara en iyi müşteri deneyimlerini sunma gücü veriyor. Mesajlaşma ve haberlerden özel gruplara ve etkinliklere kadar Speakap, işletmelere iş güçlerine alakalı ve zamanında içerik sunma fırsatı sağlar ve hem işletmenin büyümesini hem de çalışanların elde tutulmasını destekler. 2011 yılında kurulan Speakap, dünya çapında konaklama, perakende, üretim ve daha fazlası gibi çeşitli sektörlerde 400'den fazla kuruluşla ortaklık kurmuştur ve New York, Londra, Amsterdam, Barselona, Köln ve Brüksel'de şubeleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi www.speakap.com adresinde bulabilirsiniz.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit, ekip çalışmasına yönelik işbirliğine dayalı bir platformdur. Tek bir basit genel bakışla bağlanmak, iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Tüm özellikler tam da beklediğiniz yerde konumlandırılmıştır ve üç temel alanı kapsar: 1) İşbirliği Gruplar aracılığıyla işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlayın: projeleri düzenleyin, geri bildirim toplayın, etkinlikler oluşturun ve fikirleri, bilgileri ve belgeleri paylaşın. 2) İletişim İş sohbeti aracılığıyla anında iletişim sağlayın: sorular sorun, beyin fırtınası yapın, kararlar alın, görüntülü sohbetler başlatın, hızla dosya gönderin ve ara sıra ortamı yumuşatmak için GIF'ler gönderin. 3) Bağlantı Haber akışı aracılığıyla kişiselleştirilmiş bir bilgi merkezi sağlayın: Her iş arkadaşınız yeni ilgili bilgilerden anında haberdar olur ve harekete geçmeye hazır olur. talkspirit, işletmenizin halihazırda kullandığı tüm uygulamalar, araçlar ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır. Kurulumu ve kullanımı kolay bir dizi yerel entegrasyon sağlar; 500'den fazla entegrasyon mevcuttur. Tüm içerik, Android ve iOS için mobil uygulama aracılığıyla hareket halindeyken de aranabilir, güvenli ve erişilebilir durumdadır. 8 dilde mevcuttur (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL ve PL).
WorkJam
workjam.com
WorkJam, önde gelen Digital Frontline Workplace platformudur. Mevcut WFM çözümünüzle çalışmak üzere tasarlanmış Görev Yönetimi, İletişim, Öğrenme, Self Servis ve özel bir açık vardiyalı pazar teknolojisi içerir. Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths ve daha fazlasını içeren ikonik markaların güvendiği WorkJam, ön safları hizalamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren tek bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. 2017'de kurulan Workvivo, 2023'te Zoom tarafından satın alınmasına yol açan çok önemli bir büyüme kaydetti. Workvivo, Amazon, Motherson, White Castle, Bupa ve Ryanair dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki tüm sektörlerdeki şirketlerde çalışan deneyimine güç veriyor.
Konverse
konverse.com
Konverse, masasız ekipleri birleştirmek için tasarlanmış güçlü bir iletişim platformu ve uygulamasıdır. Hyatt, Realogy ve Follett gibi kuruluşlar, görev yönetimi ve eğitimden doğrudan sohbet ve kurumsal iletişime kadar birçok özellik sayesinde personellerini birleştirmek ve güçlendirmek için Konverse'e güveniyor.
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Herkesin katıldığı toplantılardan proje güncellemelerine kadar Rewatch, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri parmaklarının ucuna getirir. Rewatch ile uyumlu kalın, daha hızlı işbirliği yapın ve işlerinizi ileriye taşıyın.