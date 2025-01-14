Çalışan İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Porto Riko

Assembly

joinassembly.com

Assembly, kuruluş genelinde tanınmayı, ödülleri, iç iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran, yapay zeka odaklı modern bir katılım platformudur. Bu tek ve kullanışlı merkez; duyurular, yapay zeka işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlasını içeren kapsamlı ve çok yönlü etkileşim çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğu sunarak çalışanların kendilerini değerli, takdir edilmiş ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik ediyor. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket duyarlılığı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayarak çalışanların dinlendiğini ve anlaşıldığını hissettiği bir ortam sağlar. Ekibinizi Anlamlı Bir Şekilde Tanıyın Ekibinizin günlük olarak benimsemesini teşvik etmek için temel değerleri tanınmayla aynı hizaya getirin. Hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğuyla tanınırlığınızı artırın. Kilometre Taşlarını ve Yıldönümü Tanımasını Otomatikleştirin Her takım arkadaşınızın doğum gününü veya yıl dönümünü otomatik özel duyurularla kutlayın. Microsoft Teams ve Slack Engage ile Kusursuz Entegrasyon Güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleriyle, halihazırda çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan Bağlılığını Artırın Bağlılığı artırmak için CEO ve yönetici güncellemelerinden, çeşitli çalışan anketlerinden, haftalık kontrollerden ve memnuniyet anketlerinden yararlanın. Dahili İletişimi Kolaylaştırın İletişim iş akışlarını geliştirmek için AMA şablonları, haber akışları, yardım şablonları, grup akışları, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wiki'ler ve toplantı araçları gibi araçlardan yararlanın. Ekip Üretkenliğini Artırın Üretkenliği artırmak için günlük özetleri, gündemleri, toplantı notlarını, ürün geri bildirimlerini, kazanma listelerini ve hafif bir satış CRM'sini kullanın. İK ve İşe Alımı Basitleştirin Yüklenici zaman takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanlara sağlanan faydalar, çıkış görüşmeleri, eNPS puanları, şirket içi yönlendirmeler, görüşme soruları ve yeni işe alım geri bildirimleri için anketler uygulayın.