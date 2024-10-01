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Çalışan İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Norveç
Çalışan iletişim yazılımı, işletme genelinde haber bültenleri, bloglar, haber akışları ve güncellemeler gibi dahili iletişimleri özelleştirir ve sunar. Çoğu zaman, çalışan bültenlerindeki bilgiler herkesi ilgilendirmiyor ve bu da liderlik güncellemelerinden kopuşa yol açıyor. Bu yazılım, şirket liderlerinin iletişimleri departmana, konuma ve pozisyona göre bölümlere ayırmasına olanak tanıyarak mesajların alıcılara uygun olmasını sağlar. Ek olarak, çeşitli cihazları destekleyerek liderliğin dağıtım yöntemlerini uyarlamasına olanak tanır ve bu da çalışanların içeriğe katılım olasılığını artırır. Bu iletişim özellikleri genellikle daha geniş çalışan destek platformlarına entegre edilir ve çalışan katılımı ve çalışan savunuculuğu yazılımı gibi araçlarla eşleştirilir. Çalışan intranet yazılımı bazı iletişim özellikleri içerse de, tipik olarak özel çalışan iletişim yazılımının derin kişiselleştirme ve etkileşim izleme yeteneklerinden yoksundur.
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Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Podbean
podbean.com
Bir podcast'i tam istediğiniz gibi başlatmak. Podbean ile tüm pakete sahip olursunuz: güvenilir podcast barındırma, sınırsız depolama ve bant genişliği, tanıtım araçları, podcast reklamları ve premium içerik. 180 binden fazla kişi çarpıcı podcast'lerini oluşturmak için Podbean'ı seçiyor. Şimdi ücret...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşu...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi iyileştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomat...
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, önde gelen Digital Frontline Workplace platformudur. Mevcut WFM çözümünüzle çalışmak üzere tasarlanmış Görev Yönetimi, İletişim, Öğrenme, Self Servis ve özel bir açık vardiyalı pazar teknolojisi içerir. Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths ve daha fazlasını içeren ikonik markaları...
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper, ön saflarda yer alan işletmeleri ve çalışanlarını, işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle güçlendiriyor. 2012 yılında kurulan Beekeeper'ın mobil odaklı platformu, küresel iş gücünün %80'ini temsil etmesine rağmen işyeri teknolojisi konusun...
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsini...
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin ön saflardaki personeliyle yapılandırılmış diyalog kurmasına, masasız çalışanlarını her yerden ve her zaman desteklemesine ve bilgilendirmesine olanak tanıyan markalı iletişim platformları sağlar. Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda kullanılabilen çözüm, iş güçlerini birbirine ...
Dex
getdex.com
Dex, iletişimde kalmanızı hatırlatan kişisel bir CRM'dir. Nerede kaldığınızı hatırlayın, size ulaşmak için hatırlatıcılar ayarlayın ve daha güçlü ilişkiler kurun.
Happeo
happeo.com
Happeo, Google Workspace kuruluşları için 1 numara olarak derecelendirilen yapay zeka destekli intranettir. Bilgi kaosuna düzen getirerek, yapılandırılmış bilgi yönetimi sağlayarak ve tek bir ekip olarak bir araya gelerek kuruluşların bağlantıda kaldığı ve verimliliği artırdığı dijital evler yaratıy...
Jostle
jostle.us
Jostle'ın çalışan başarısı platformu herkesin iş yerinde bağlantı kurduğu, iletişim kurduğu ve kutlama yaptığı yerdir. Bu, kendi şirketimizin kalbidir ve 1000'den fazla kuruluştaki çalışanların her yerde, her zaman kolayca ait olmalarına ve katkıda bulunmalarına yardımcı olmuştur. Sektör lideri katı...
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, temelinde en kapsamlı intranet bulunan yapay zeka destekli çalışan deneyimi platformudur. Simpplr, kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka modellerinden yararlanarak çalışanların katılımını, olanaklarını ve hizmetlerini b...
Assembly
joinassembly.com
Assembly, kuruluş genelinde tanınmayı, ödülleri, iç iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran, yapay zeka odaklı modern bir katılım platformudur. Bu tek ve kullanışlı merkez; duyurular, yapay zeka işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlasını içeren kapsamlı ve çok yönlü etkileşim çözümler...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışanlarınızın iletişim ve topluluklar aracılığıyla amaca bağlanmasına yardımcı olan lider çalışan iletişim platformudur. Eskiden COYO (Almanya), Smarp (Finlandiya) ve Jubiwee (Fransa)
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahi...
Spokn
getspokn.com
Konuşulan Hikayeler, çalışan videoları oluşturmanın en kolay yoludur. Dakikalar içinde Kişiler ve İletişim programlarınızın seviyesini yükselten videolar oluşturabilir, kendi iç seslerinize dokunarak paradan tasarruf edebilir ve daha fazla insani bağlantı kurabilirsiniz. Dahili iletişim, DEI, işe al...
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...
Socxly
socxo.com
Türünün ilk örneği olan, daha fazla erişim elde etmenize, içeriğinizi medyada daha iyi sunmanıza, paylaşımlarınızı takip edip ölçmenize yardımcı olacak bir organik sosyal medya pazarlama araçları paketi. Paylaştığınız bağlantıları Akıllı Bağlantılara dönüştürmek için tek noktadan araç kitinizdir. E...
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch, işletmelere uygun maliyetli ve yapılandırılabilir bir çözüm sağlayan, gelişmiş çağrı işlevi yetenekleri sağlayan, barındırılan bir telefon platformudur. Platformumuz, kullanıcıların tek bir birleşik telefon sistemi altında sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş ofislerine uzaktan erişmesin...
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit, ekip çalışmasına yönelik işbirliğine dayalı bir platformdur. Tek bir basit genel bakışla bağlanmak, iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Tüm özellikler tam da beklediğiniz yerde konumlandırılmıştır ve üç temel alanı kapsar: 1) İşbirliği Gruplar aracı...
Thrive.App
thrive.app
2011 yılında kurulan Thrive.App, kuruluşların iç iletişimlerini 'güçlendirmelerine' yardımcı olmak için çalışan iletişimi ve etkileşim uygulamaları sağlar. Sezgisel içerik yönetimi sistemimiz, kuruluşunuzdaki herkesin şirket iletişimlerinin sorumluluğunu üstlenmesine, tek bir çalışan iletişim platfo...
Cleary
gocleary.com
Çalışanlarınızı dağıtılmış ekipler için dijital lobiye davet edin. Cleary, dünyanın en iyi şirketlerinin dijital çalışan deneyiminin en önemli bileşenlerini sunmalarına yardımcı olmak için işin ağır yükünü üstleniyor. - Düzenlenmiş İletişimler. Değişimi yönetin, katılımı yönlendirin, çalışanların aş...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ, daha iyi iletişim için bir formül olan Smart Brevity® tarafından desteklenen tek dahili iletişim platformudur. Günümüzde 600'den fazla kuruluş, daha etkili iletişimleri planlamak, yazmak, göndermek ve ölçmek için Genel Merkezi kullanıyor.
Visibly
visibly.io
Ürün, hizmet ve işlerin kulaktan kulağa yayıldığı bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunması gerekiyor. Birleşik bir platform aracılığıyla, ilgili ve bilgili çalışanlar ile mutlu ve misyoner müşteriler arasındaki noktaları ...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışanların savunulması ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sır...
Poppulo
poppulo.com
Her kişinin ihtiyaç duyduğu mesajı tam olarak nasıl, ne zaman ve nerede onlar için önemli olduğunu ilettiğinizi hayal edin. Mesajlar alakalı, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir olduklarında daha etkilidir. Poppulo bunu kolaylaştırıyor. Poppulo Harmony platformu, kurumsal kuruluşların çalışanlarını, m...
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olm...
Zelos Team Management
getzelos.com
Basit planlama, görevler ve sohbetlerle kullanımı en kolay ekip yönetimi uygulaması. Masaüstü ve mobil cihazlarda kendi kendine planlama yapan masa başı iş gücü, gönüllüler veya serbest çalışanlar için mükemmel! - Basit programlar - Görev gönderme ve izleme - Canlı sohbet - Dahili wiki - Oyunlaştırm...
ChangeEngine
changeengine.com
Çalışanlara en önemli anları sunmak için Çalışan liderlerini yükseltmek. İnsan liderlerinin karşılaştığı zorluk, çalışan deneyimi tasarım sürecinin dağınık ekipler, farklı İK sistemleri ve çoğu durumda elektronik tablolar ve powerpoint'ler arasında yer almasıdır. İnsanlara yönelik programlar başlatı...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android veya Windows cihazınızı güçlü bir satış, sunum ve eğitim araç setine dönüştürür. İş arkadaşlarınızın doğrudan cihazlarından indirebilecekleri, sunabilecekleri ve paylaşabilecekleri etkileyici, etkileşimli sunumlar oluşturun. İçeriğinizi güncel, markaya uygun ve karşın...
Oneteam
oneteam.io
Oneteam'e giriş: Masası olmayan iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birkaç nedenden bahsetmek gerekirse, birden fazla yere dağılmış durumdalar, bilgisayar başında oturmuyorlar, iş e-posta adreslerine sahip değiller ve genellikle yalnızca yarı zamanlı çalışıyo...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performans gösteren kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satı...
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast, doğru çalışan iletişimlerini doğru çalışana tercih ettiği kanallar üzerinden göndermenize yardımcı olmak için çabalıyor. Cerkl Broadcast, çalışan iletişimine tek bir yerden yönetilen bütünsel bir yaklaşımdır. Mevcut e-posta takibi veya masasız iş gücü çözümlerinden farklı olarak pla...
goHappy
gohappyhub.com
goHappy, işverenlerin ön saflardaki çalışanlarıyla iletişim kurma ve etkileşim kurma şekillerinde devrim yaratıyor ve onlara şimdiye kadar yaratılmış en kapsayıcı ve kullanımı basit uygulama içermeyen teknolojiyi sunuyor. Ön saflardaki çalışanlarla sürekli iletişimin hayati önem taşıdığı bir dünyada...
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder, İK Yöneticilerine, İletişim Yöneticilerine ve Baş Mutluluk Yöneticilerine şu konularda yardımcı olan bir SaaS çözümüdür: - çalışan savunuculuğu yoluyla çalışanların katılımını artırmak, - dijital ağızdan ağza pazarlama yoluyla özgün etki yaratmak, - yeni yetenekleri çekmek ve sosyal s...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışa...
Konverse
konverse.com
Konverse, masasız ekipleri birleştirmek için tasarlanmış güçlü bir iletişim platformu ve uygulamasıdır. Hyatt, Realogy ve Follett gibi kuruluşlar, görev yönetimi ve eğitimden doğrudan sohbet ve kurumsal iletişime kadar birçok özellik sayesinde personellerini birleştirmek ve güçlendirmek için Konvers...