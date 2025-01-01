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Çalışan İletişim Yazılımı
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Çalışan İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çalışan iletişim yazılımı, işletme genelinde haber bültenleri, bloglar, haber akışları ve güncellemeler gibi dahili iletişimleri özelleştirir ve sunar. Çoğu zaman, çalışan bültenlerindeki bilgiler herkesi ilgilendirmiyor ve bu da liderlik güncellemelerinden kopuşa yol açıyor. Bu yazılım, şirket liderlerinin iletişimleri departmana, konuma ve pozisyona göre bölümlere ayırmasına olanak tanıyarak mesajların alıcılara uygun olmasını sağlar. Ek olarak, çeşitli cihazları destekleyerek liderliğin dağıtım yöntemlerini uyarlamasına olanak tanır ve bu da çalışanların içeriğe katılım olasılığını artırır. Bu iletişim özellikleri genellikle daha geniş çalışan destek platformlarına entegre edilir ve çalışan katılımı ve çalışan savunuculuğu yazılımı gibi araçlarla eşleştirilir. Çalışan intranet yazılımı bazı iletişim özellikleri içerse de, tipik olarak özel çalışan iletişim yazılımının derin kişiselleştirme ve etkileşim izleme yeteneklerinden yoksundur.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.

Podbean

Podbean

podbean.com

Podbean, kullanıcıların podcast yayınlamasına, yönetmesine ve para kazanmasına yardımcı olan bir platformdur. Mobil uygulamasıyla dinleyiciler her yerden podcast'lere erişebilir.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.

Dex

Dex

getdex.com

Dex, kişisel bir CRM uygulamasıdır. İletişimde kalmanızı hatırlatır, nerede kaldığınızı kaydeder ve hatırlatıcılar ayarlayarak ilişkilerinizi güçlendirmenizi sağlar.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve iletişimde bulunmasını sağlayan bir intranet çözümüdür.

Spokn

Spokn

getspokn.com

Spokn, çalışan videoları oluşturmayı kolaylaştıran bir uygulamadır. Şirketler, iç iletişim ve eğitimin yanı sıra otantik hikayeler paylaşmak için kullanır.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe, etkileşimli mikro öğrenme deneyimleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Eğitim programları hazırlamak ve yönetmek için çeşitli araçlar sunar.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop, iOS, Android ve Windows cihazlarınızı satış ve sunum aracı olarak kullanan bir uygulamadır. Etkileşimli sunumlar oluşturmanızı sağlar.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly, çalışan tanıma, ödüller ve iç iletişimi kolaylaştıran AI destekli bir katılım platformudur. Ödül ve anket gibi çeşitli özellikler sunar.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit, işbirliği ve iletişimi geliştiren bir platformdur. Projeleri yönetir, anlık mesajlaşma sunar ve kullanıcıların güncel kalmasını sağlar.

Cleary

Cleary

gocleary.com

Cleary, dağıtık ekipler için dijital bir platform sunarak iletişimi yönetir, takım verimliliğini artırır ve uzaktan çalışma deneyimini geliştirir.

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ, kuruluşlar için iç iletişimi iyileştiren AI destekli bir bülten yazılımdır. Mesajları kısaltarak etkili iletişim sağlar.

CallSwitch

CallSwitch

callswitch.net

CallSwitch, gelişmiş çağrı yönetimi ile işletmelere uzaktan erişim ve iletişim imkanı sunan bulut tabanlı bir telefon platformudur.

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

Poppulo, ofis yönetimi ve çalışan katılımını kolaylaştıran bir mobil uygulamadır. Masa rezervasyonu ve işyeri iletişimi gibi işlevler sunar.

Visibly

Visibly

visibly.io

Visibly, işverenler ile çalışanlar ve müşteriler arasında etkileşimi yönetmek için tek bir platform sunar.

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EveryoneSocial, çalışanların içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir platformdur. Kuruluşların marka görünürlüğünü artırmak ve içerik dağıtımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

Oneteam, masa başında olmayan çalışanlar için iletişim, eğitim ve katılım sağlayan bir uygulamadır. Kolay yönetim ve özelleştirme imkanı sunar.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos, ekipler için basit planlama, görev takibi ve anlık sohbet seçenekleri sunan yönetim uygulamasıdır. Hem masaüstü hem mobil uyumludur.

Socxly

Socxly

socxly.com

Socxly, sosyal medya içeriklerini yönetmeyi, linkleri kısaltmayı ve paylaşım etkinliklerini takip etmeyi sağlayan bir araçtır.

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

Thrive.App, iç iletişim ve çalışan etkileşimini güçlendirmek için bir içerik yönetim sistemi sunar; çalışan uygulamaları oluşturmayı sağlar.

Cerkl

Cerkl

cerkl.com

Cerkl, e-posta, mobil ve diğer kanallarda hedefli iletişim sağlayarak çalışanların deneyimini geliştiren bir iletişim platformudur.

ChangeEngine

ChangeEngine

changeengine.com

ChangeEngine, İK ve pazarlama ekiplerine otomatik ve kişiselleştirilmiş iç iletişim sağlaması için tasarlanmış bir platformdur.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble, çalışanlar için iç iletişimi, katılımı ve sosyal savunuculuğu güçlendiren bir platformdur. İçerik paylaşımını ve etkileşimi kolaylaştırır.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8, çalışanların onaylı içeriği paylaşmasını sağlayarak marka görünümünü ve katılımı artırmayı amaçlayan bir çalışan savunuculuk platformudur.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace, dijital tabelalar ve alan rezervasyon araçları ile hibrit işyeri deneyimini destekleyen bir işyeri iletişim platformudur.

goHappy

goHappy

gohappyhub.com

goHappy, işverenlerin cephe iş gücüyle SMS üzerinden etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur. Otomatik mesajlar ve anketlerle geri bildirim toplar.

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP, çalışanların sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak marka bilinirliğini artırmaya yardımcı olan bir çalışan savunuculuk platformudur.

Konverse

Konverse

konverse.com

Konverse, deskless ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir iletişim platformudur. Mesajlaşma, görev yönetimi ve eğitim gibi özellikler sunar.

Social Seeder

Social Seeder

socialseeder.com

Social Seeder, çalışanların katılımını artıran, dijital ağızdan ağıza etki yaratan bir SaaS çözümüdür. İşe alım süreçlerini destekler ve sosyal satış çabalarını güçlendirir.

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