Çalışan Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Şirketler, çalışanlarının onaylanmış markalı içerik ve bilgileri bireysel sosyal medya platformları aracılığıyla yaymalarını sağlamak için çalışan savunuculuğu yazılımından yararlanıyor. Bu yazılım araçları, içerik kitaplıklarının oluşturulmasını kolaylaştırarak çalışanların markalı materyalleri mobil, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla zahmetsizce paylaşabilmesini sağlar. Bu araçlar, dahili ekiplerin katılımını sağlayarak bir şirketin sosyal ayak izini genişletir, çalışanlar özel marka elçilerine dönüşürken çalışan katılımını ve marka sadakatini artırır. Üstelik yazılım, marka ekiplerine ve sosyal medya yöneticilerine şirketin çeşitli sosyal kanallardaki sesi ve mesajlaşması üzerinde kontrol sağlıyor.
Yeni Uygulama Gönder
Please Share
pleaseshare.co
Please Share, Slack için geliştirilmiş bir çalışan savunuculuğu uygulamasıdır. Çalışanlar onaylı içerikleri kolayca paylaşabilir ve etkileşimde bulunabilir.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social, çalışanların sosyal medya üzerinden içerik paylaşmasını kolaylaştırarak şirketlerin görünürlüğünü ve etkileşimini artıran bir platformdur.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial, finansal hizmetler ve profesyonel sektör çalışanlarının sosyal medyada güvenle etkileşim kurmasını sağlayan bir içerik kürasyon ve dijital iletişim platformudur.
Visibly
visibly.io
Visibly, işverenler ile çalışanlar ve müşteriler arasında etkileşimi yönetmek için tek bir platform sunar.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanların içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir platformdur. Kuruluşların marka görünürlüğünü artırmak ve içerik dağıtımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Paiger
paiger.co
Paiger, satış ekibinin kişisel markalarını oluşturmasına yardımcı olan otomatik bir pazarlama asistanıdır. İçerik paylaşımı ve potansiyel müşteri bulma için kullanılır.
Seenit
seenit.io
Seenit, çalışanların videolar oluşturmasını sağlayan bir platformdur. İşe alım sürecini geliştirmeye ve çalışan bağlılığını artırmaya yardımcı olur.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social, düzenlenmiş sektörlerdeki pazarlamacılar için sosyal medya içerik yönetimi ve reklamcılığı sunan bir platformdur.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, çalışanlar için iç iletişimi, katılımı ve sosyal savunuculuğu güçlendiren bir platformdur. İçerik paylaşımını ve etkileşimi kolaylaştırır.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanların onaylı içeriği paylaşmasını sağlayarak marka görünümünü ve katılımı artırmayı amaçlayan bir çalışan savunuculuk platformudur.
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP), çalışanların içerik paylaşımını kolaylaştırarak şirketin sosyal etkileşimini artıran bir platformdur.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, çalışanların sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak marka bilinirliğini artırmaya yardımcı olan bir çalışan savunuculuk platformudur.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad, marka kimliklerini yönetmek için tasarlanmış bir dijital platformdur. Kullanıcılar, marka yönergelerini oluşturup paylaşabilirler.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli, satış ekiplerinin sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcıların profesyonel içeriklerini yönetmelerine imkan tanır.
MarketBeam
marketbeam.io
MarketBeam, çalışanların şirket içeriklerini sosyal medya ağlarında paylaşarak marka görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya platformudur.
BeAmbassador
be-ambassador.com
BeAmbassador, çalışanları sosyal medyada marka elçisi olarak kullanarak marka etkileşimini artırmayı amaçlayan bir SaaS platformudur.
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Çalışanların ve iş ortaklarının sosyal medya üzerinden marka iletişimini yaymasını sağlayan bir kurumsal iletişim aracıdır.
Swaybase
swaybase.com
Swaybase, modern bir Çalışan Savunuculuğu yazılımıdır. Kullanıcı dostu özellikleriyle çalışanların ilgisini çeker ve güncel bir deneyim sunar.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond, çalışanların markaları adına içerik paylaşımını kolaylaştıran bir platformdur. İçerik onayı ve analiz araçları ile uyumlu içerik yönetimi sağlar.
GoodSeeker
goodseeker.com
GoodSeeker, çalışan hikayelerini toplayarak şirket kültürü ve işveren markasını geliştiren bir dijital platformdur.
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