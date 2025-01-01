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Çalışan Savunuculuğu Yazılımı
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Çalışan Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Şirketler, çalışanlarının onaylanmış markalı içerik ve bilgileri bireysel sosyal medya platformları aracılığıyla yaymalarını sağlamak için çalışan savunuculuğu yazılımından yararlanıyor. Bu yazılım araçları, içerik kitaplıklarının oluşturulmasını kolaylaştırarak çalışanların markalı materyalleri mobil, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla zahmetsizce paylaşabilmesini sağlar. Bu araçlar, dahili ekiplerin katılımını sağlayarak bir şirketin sosyal ayak izini genişletir, çalışanlar özel marka elçilerine dönüşürken çalışan katılımını ve marka sadakatini artırır. Üstelik yazılım, marka ekiplerine ve sosyal medya yöneticilerine şirketin çeşitli sosyal kanallardaki sesi ve mesajlaşması üzerinde kontrol sağlıyor.

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Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Please Share, Slack için geliştirilmiş bir çalışan savunuculuğu uygulamasıdır. Çalışanlar onaylı içerikleri kolayca paylaşabilir ve etkileşimde bulunabilir.

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

ClearView Social, çalışanların sosyal medya üzerinden içerik paylaşmasını kolaylaştırarak şirketlerin görünürlüğünü ve etkileşimini artıran bir platformdur.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Seismic LiveSocial, finansal hizmetler ve profesyonel sektör çalışanlarının sosyal medyada güvenle etkileşim kurmasını sağlayan bir içerik kürasyon ve dijital iletişim platformudur.

Visibly

Visibly

visibly.io

Visibly, işverenler ile çalışanlar ve müşteriler arasında etkileşimi yönetmek için tek bir platform sunar.

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EveryoneSocial, çalışanların içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir platformdur. Kuruluşların marka görünürlüğünü artırmak ve içerik dağıtımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Paiger

Paiger

paiger.co

Paiger, satış ekibinin kişisel markalarını oluşturmasına yardımcı olan otomatik bir pazarlama asistanıdır. İçerik paylaşımı ve potansiyel müşteri bulma için kullanılır.

Seenit

Seenit

seenit.io

Seenit, çalışanların videolar oluşturmasını sağlayan bir platformdur. İşe alım sürecini geliştirmeye ve çalışan bağlılığını artırmaya yardımcı olur.

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

Denim Social, düzenlenmiş sektörlerdeki pazarlamacılar için sosyal medya içerik yönetimi ve reklamcılığı sunan bir platformdur.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble, çalışanlar için iç iletişimi, katılımı ve sosyal savunuculuğu güçlendiren bir platformdur. İçerik paylaşımını ve etkileşimi kolaylaştırır.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8, çalışanların onaylı içeriği paylaşmasını sağlayarak marka görünümünü ve katılımı artırmayı amaçlayan bir çalışan savunuculuk platformudur.

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Social HorsePower (SHP), çalışanların içerik paylaşımını kolaylaştırarak şirketin sosyal etkileşimini artıran bir platformdur.

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP, çalışanların sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak marka bilinirliğini artırmaya yardımcı olan bir çalışan savunuculuk platformudur.

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Brandpad, marka kimliklerini yönetmek için tasarlanmış bir dijital platformdur. Kullanıcılar, marka yönergelerini oluşturup paylaşabilirler.

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli, satış ekiplerinin sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcıların profesyonel içeriklerini yönetmelerine imkan tanır.

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

MarketBeam, çalışanların şirket içeriklerini sosyal medya ağlarında paylaşarak marka görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya platformudur.

BeAmbassador

BeAmbassador

be-ambassador.com

BeAmbassador, çalışanları sosyal medyada marka elçisi olarak kullanarak marka etkileşimini artırmayı amaçlayan bir SaaS platformudur.

Advocacy

Advocacy

advocacy.socialpubli.com

Çalışanların ve iş ortaklarının sosyal medya üzerinden marka iletişimini yaymasını sağlayan bir kurumsal iletişim aracıdır.

Swaybase

Swaybase

swaybase.com

Swaybase, modern bir Çalışan Savunuculuğu yazılımıdır. Kullanıcı dostu özellikleriyle çalışanların ilgisini çeker ve güncel bir deneyim sunar.

PostBeyond

PostBeyond

postbeyond.com

PostBeyond, çalışanların markaları adına içerik paylaşımını kolaylaştıran bir platformdur. İçerik onayı ve analiz araçları ile uyumlu içerik yönetimi sağlar.

GoodSeeker

GoodSeeker

goodseeker.com

GoodSeeker, çalışan hikayelerini toplayarak şirket kültürü ve işveren markasını geliştiren bir dijital platformdur.

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