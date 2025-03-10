Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Şirketler, çalışanlarının onaylanmış markalı içerik ve bilgileri bireysel sosyal medya platformları aracılığıyla yaymalarını sağlamak için çalışan savunuculuğu yazılımından yararlanıyor. Bu yazılım araçları, içerik kitaplıklarının oluşturulmasını kolaylaştırarak çalışanların markalı materyalleri mobil, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla zahmetsizce paylaşabilmesini sağlar. Bu araçlar, dahili ekiplerin katılımını sağlayarak bir şirketin sosyal ayak izini genişletir, çalışanlar özel marka elçilerine dönüşürken çalışan katılımını ve marka sadakatini artırır. Üstelik yazılım, marka ekiplerine ve sosyal medya yöneticilerine şirketin çeşitli sosyal kanallardaki sesi ve mesajlaşması üzerinde kontrol sağlıyor.
Yeni Uygulama Gönder
Please Share
pleaseshare.co
Please Share, Slack için geliştirilmiş bir çalışan savunuculuğu uygulamasıdır. Çalışanlar onaylı içerikleri kolayca paylaşabilir ve etkileşimde bulunabilir.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social, çalışanların sosyal medya üzerinden içerik paylaşmasını kolaylaştırarak şirketlerin görünürlüğünü ve etkileşimini artıran bir platformdur.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial, finansal hizmetler ve profesyonel sektör çalışanlarının sosyal medyada güvenle etkileşim kurmasını sağlayan bir içerik kürasyon ve dijital iletişim platformudur.
Visibly
visibly.io
Visibly, işverenler ile çalışanlar ve müşteriler arasında etkileşimi yönetmek için tek bir platform sunar.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanların içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir platformdur. Kuruluşların marka görünürlüğünü artırmak ve içerik dağıtımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Paiger
paiger.co
Paiger, satış ekibinin kişisel markalarını oluşturmasına yardımcı olan otomatik bir pazarlama asistanıdır. İçerik paylaşımı ve potansiyel müşteri bulma için kullanılır.
Seenit
seenit.io
Seenit, çalışanların videolar oluşturmasını sağlayan bir platformdur. İşe alım sürecini geliştirmeye ve çalışan bağlılığını artırmaya yardımcı olur.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social, düzenlenmiş sektörlerdeki pazarlamacılar için sosyal medya içerik yönetimi ve reklamcılığı sunan bir platformdur.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, çalışanlar için iç iletişimi, katılımı ve sosyal savunuculuğu güçlendiren bir platformdur. İçerik paylaşımını ve etkileşimi kolaylaştırır.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanların onaylı içeriği paylaşmasını sağlayarak marka görünümünü ve katılımı artırmayı amaçlayan bir çalışan savunuculuk platformudur.
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP), çalışanların içerik paylaşımını kolaylaştırarak şirketin sosyal etkileşimini artıran bir platformdur.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, çalışanların sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak marka bilinirliğini artırmaya yardımcı olan bir çalışan savunuculuk platformudur.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad, tasarım stüdyolarının ve marka sahiplerinin marka teslimatlarını standartlaştırdığı marka platformudur. Oluşturma aşamasından paylaşım ve kullanıma kadar her şey bulutta tek ve özel bir yerde. Sizin tarafınızdan güzel bir şekilde tasarlanmış, katılan herkesin erişimine açıktır.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli, ödüllü bir savunucu pazarlama ve satış SaaS platformudur. Güzel ve kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla SoAmpli, şirketlerin satış ekiplerini, satışları artıran ve markaları güçlendiren sosyal satış yıldızlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. SoAmpli platformu, pazarlama başkanları ve sosyal medya yöneticileri için, tamamen onaylanmış, %100 marka içeriklerini satış ekiplerine ve çalışanlarına hızlı bir şekilde dağıtabilecekleri merkezi bir alan oluşturulmasını kolaylaştırarak kullanıcıların içerik yayınlamasını veya planlamasını son derece kolaylaştırır. avans - kişisel sosyal medya profillerindeki şirket içeriği. Kullanıcılar SoAmpli profillerine aralarında Twitter, Facebook, LinkedIn ve Instagram'ın da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabı ekleyebilir. Tüm bağlantılar otomatik olarak kısaltılır, bu da onların web üzerindeki yolculuklarını takip etmelerine ve tıklamalar, paylaşım sayıları ve genel erişime ilişkin bilgileri geri getirmelerine olanak tanır. Şirketler daha sonra başarıyı ölçmeye ve sosyal içeriğin yatırım getirisini göstermeye yardımcı olmak için SoAmpli'nin gerçek zamanlı istatistikleri ve indirilebilir kontrol panelleri ile benzersiz bilgiler elde edebilir. SoAmpli, 30 gün içinde şirketler için %30 daha alakalı müşteri adayları üretebilir, dijital içeriklerinin yatırım getirisini artırabilir ve sergileyebilir, aynı zamanda benzersiz bilgiler elde edebilir ve sosyal medyada pazarlamaya yönelik yeni, kullanılmamış rotalara erişebilir. Aynı zamanda SoAmpli, pazarlama ve satış disiplinleri arasındaki son derece pahalı uçurumun kapatılmasına yardımcı oluyor ve satış ekibine, daha fazla anlaşma yapmak ve sosyal medyada daha güçlü ilişkiler geliştirmek için pazarlama tarafından oluşturulan içerik cephanesini etkili bir şekilde sağlıyor.
MarketBeam
marketbeam.io
Güvenli ve Uyumlu Sosyal Medya platformu. Çalışanlar, sosyal medya erişimini genişletmek, markayı yükseltmek ve sosyal medyadaki potansiyel müşterileri geliştirmek için kurumsal içeriği kendi ağlarında paylaşıyor. Sağlık hizmetleri, finansal hizmetler ve siber güvenlik gibi yüksek düzeyde düzenlemeye tabi ortamlarda faaliyet gösteren şirketler için özel olarak tasarlanmış tek platformuz. Müşterilerimiz diyor ki . LinkedIn erişimini %3000 artırdık. Tıklama sayısı 15 kat arttı. MarketBeam ile en başarılı pazarlama kampanyalarını gerçekleştirdik En popüler özelliklerimizi sorun. Sosyal Damla Kampanyası. Yönetici Markalaması. İçerik ve Hedef Kitle 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
En iyi konuşmacı ile markanızı sosyal medyada güçlendirin: Çalışanlarınız Çalışanların Fikri Sosyal Ağlardaki Şirketlerin En Etkili Sesdir. Ancak, bu değerli varlık markanın sosyal medya stratejisine nasıl dahil edilir? Beambassador, Taha'nın markanızın organik erişimini sosyal medyada artırmanıza, şirketinize yetenek çekmenize ve çalışanların sosyal ağları aracılığıyla sosyal satışlarınızı artırmanıza olanak tanır. Özellikler Beambassador: - Bir davet sistemi aracılığıyla bir marka elçileri ağı oluşturun. - Büyükelçileri kategorilere göre bölümlere ayırır. - Büyükelçilerin sosyal ağlarında veya program içeriğini doğrudan büyükelçiler adına önceden yetkilendirme ile paylaşabilecekleri içerik önerin. - Büyükelçinin faaliyetini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yayınlarının etkisini analiz edin. - Onları ödüllendirmek için faaliyetlerine dayanarak büyükelçilerin sıralaması sunan oyunlaştırma sistemi. Zorluklar ve yarışmalar yaratmak da mümkündür. - Ekstralar: iOS & Android ve Google Chrome Uzantısı için Mobil Uygulama Çalışanlarınızla sosyal medya stratejilerinizi artırmaya hazır mısınız? Beambassador, şirketiniz, ajansınız, üniversiteniz, işletme okulu, devlet kurumunuz ve çok daha fazlası için idealdir.
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Markanız hakkında konuşacak çalışanlarınızdan ve işbirlikçilerinizden kim daha iyi? SocialPubli savunuculuğu, bir şirketin çalışanlarını ve ortaklarını marka iletişimlerini kendi sosyal ağları aracılığıyla yaymaya davet edebileceği kurumsal bir iletişim aracıdır. Şirket, bu işbirliklerini teşvik etmek için teşvikler yaratabilir. Şirketin hem iç hem de dış iletişimini geliştirmek ve marka güvenini artırmak ve marka değerlerini geliştirmek için markaları ve çalışanları birbirine bağlayan bir platformdur. SocialPubli savunuculuğu 2016 yılında kuruldu ve şu anda Iberostar, Mutua Madrileña, Mapfre, Másmóvil gibi müşterileri var.
Swaybase
swaybase.com
Çalışan Savunuculuğu yazılımı 2010'ların başından bu yana neredeyse hiç değişmedi. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Swaybase, meslektaşlarınızın kullanmayı gerçekten seveceği Modern Çalışan Savunuculuğu yazılımıdır. Yerleşik viral özellikler, oyunlaştırma, kişiselleştirme, yapay zeka ve ShareAnywhere™ işlevselliği, hiçbir zaman modası geçmiş bir Çalışan Savunuculuğu aracıyla baş başa kalmamanızı sağlar.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond, pazarlamacıların çalışanları markaları adına sosyal ağlarında içerik paylaşmaları için etkinleştirip etkileşime geçirebilecekleri bir çalışan savunuculuğu ve sosyal satış platformudur. Vizyonumuz, şirketleri sosyal dönüşümlerini korkusuzca geliştirmeleri için güçlendirmektir. Bugün dünya çapında 100'den fazla müşteri, dönüşüm sağlamak, marka görünürlüğünü artırmak, nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak, düşünce liderliği oluşturmak ve kazanan bir işveren markası oluşturmak için PostBeyond'u kullanıyor. PostBeyond, çalışanı ön planda tutan ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Bu, geliştirdiğimiz ürünleri ve kullanıcı deneyiminden müşteri başarısına kadar müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi etkiler.
GoodSeeker
goodseeker.com
Çalışanların başarısı ve işteki yaşam hikayeleri için GoodSeeker Dijital Yıllığı. Ekibinizi ve markanızı içeriden ve dışarıdan oluşturmak için çalışanlardan ilham alan içeriği yakalayın, merkezileştirin ve paylaşın. Çalışanları, müşterileri, iş ortaklarını ve diğer elçileri, iş rollerini, becerileri, gizli yetenekleri, şirket değerlerini öne çıkarmak ve pazarda farklılaştırıcı unsurlara yönelmek için bireysel ve ekip tarafından oluşturulan hikayeleri sunmaya davet edin.
© 2025 WebCatalog, Inc.