Çalışan Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Güney Toprakları

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Şirketler, çalışanlarının onaylanmış markalı içerik ve bilgileri bireysel sosyal medya platformları aracılığıyla yaymalarını sağlamak için çalışan savunuculuğu yazılımından yararlanıyor. Bu yazılım araçları, içerik kitaplıklarının oluşturulmasını kolaylaştırarak çalışanların markalı materyalleri mobil, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla zahmetsizce paylaşabilmesini sağlar. Bu araçlar, dahili ekiplerin katılımını sağlayarak bir şirketin sosyal ayak izini genişletir, çalışanlar özel marka elçilerine dönüşürken çalışan katılımını ve marka sadakatini artırır. Üstelik yazılım, marka ekiplerine ve sosyal medya yöneticilerine şirketin çeşitli sosyal kanallardaki sesi ve mesajlaşması üzerinde kontrol sağlıyor.
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Social HorsePower
socialhp.com
SocialHP (SHP) ile çalışanlarınızı en güçlü savunucularınıza dönüştürün. Kârlılığınızı artırmak, şirketinizin içeriğine daha fazla ilgi göstermek veya ekibe daha fazla yüksek kaliteli üye kazandırmak istiyorsanız SHP, profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Her şey 'asla giriş yapmama' felsefemizle başlıyor. Karmaşık yazılımlar geçmişte kaldı. SHP ile çalışanlarınızın yeni yazılım öğrenmesine veya karmaşık eğitimlerle zaman kaybetmesine gerek kalmaz. Platformumuz basit ve sezgiseldir ve ekip üyelerinin içeriği hemen paylaşmaya başlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çalışanlarınız şirketinizin en değerli varlığıdır. Bu nedenle onların işletmenizi savunmasını kolaylaştırdık ve sizin de şunları yapmanızı kolaylaştırdık: -Yeni insanları işe almak -Şirket içeriğine yönelik sosyal katılımı artırmak -Sosyal satışın gücüyle satışları artırmak. SHP'nin AutoPilot özelliği sayesinde çalışanlarınızın hiçbir zaman içerik takvimlerini stratejilendirmelerine gerek kalmaz. Onaylanan içerik, etkileşimin sağlanabilmesi için sosyal medyada otomatik olarak paylaşılır. Bu neden önemlidir? Tüketicilerin %80'inden fazlası reklamlardan ziyade aile ve arkadaş tavsiyelerine değer veriyor. SHP, çalışanlarınızı işletmenize daha fazla satış çeken etkileyicilere dönüştürür. Çalışanlarınızı en büyük savunucularınız olmaları için güçlendirmeye hazır mısınız? SHP'nin sosyal katılımı nasıl artırdığı ve insanların ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında konuşmasını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bugün ekibimizle ücretsiz bir demo planlayın ve SHP'nin gücünü ortaya çıkarın.
Seenit
seenit.io
En iyi yetenekleri çekmek, ilgilendirmek ve elde tutmak her zamankinden daha zor. İş arkadaşlarınızı işe almayı geliştirmek ve yıpranmayı azaltmak için ilgi çekici ve otantik videolar oluşturmalarını sağlayın. Hepsi herkesin dakikalar içinde kullanabileceği bir araçla, video deneyimine gerek yok. İletişim, çalışan tarafından oluşturulan video platformu. Seeit, işletmeler için çalışan tarafından oluşturulan video platformudur. EE, Novartis ve Vodafone gibi şirketlerin içeriği meslektaşlarından güvenli bir şekilde crowdsourcese ve geleneksel içerikten 8 kat daha fazla video halinde düzenlemelerine yardımcı olur. Hepsi herkesin dakikalar içinde kullanabileceği bir araçla, video deneyimine gerek yok. Seeit size zaman, para ve çaba tasarrufu sağlar ve iş arkadaşlarınızdan nerede olurlarsa olsunlar crowdsource ve düzenlemek için esnek, ölçeklenebilir ve güvenli bir yoldur. Seans tarafından üretilen içerik toplanması 20 kata kadar daha hızlıdır, üretim harcamalarını%70 azaltır ve 9x video çıkışını artırır. Meslektaşlarınıza yetenekleri çekmek, işveren markanızı geliştirmek ve meslektaşlarınızı çalışan tarafından oluşturulan video platformu SeenIt ile meşgul etmek için ilgi çekici ve otantik videolar oluşturmalarını sağlayın.
Visibly
visibly.io
Ürün, hizmet ve işlerin kulaktan kulağa yayıldığı bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunması gerekiyor. Birleşik bir platform aracılığıyla, ilgili ve bilgili çalışanlar ile mutlu ve misyoner müşteriler arasındaki noktaları gözle görülür bir şekilde birleştirir. Kuruluşların tüm çalışan ve müşteri grupları genelinde katılımı, iletişimi, deneyimi ve savunuculuğu yönetmelerine gözle görülür şekilde yardımcı olur.
Please Share
pleaseshare.co
Slack için özel olarak oluşturulmuş bir çalışan savunuculuğu çözümü olan Lütfen Paylaşın, çalışanların onaylı haber ve duyuruları paylaşmasının ve onlarla etkileşime geçmesinin en hızlı ve en kolay yoludur! Her büyüklükteki ve sektördeki şirketler, çalışanlarını Twitter, LinkedIn ve Facebook'taki onaylı blogları, haberleri, iş ilanlarını ve diğer içerikleri paylaşmaya ve/veya bunlarla etkileşime geçmeye teşvik etmek için Slack'in rahatlığından, her yerde bulunmasından ve aşinalığından yararlanabilir. Uygun fiyatlı ve etkili Please Share, şirketlere çalışan savunuculuğu pazarlamasını, sosyal medyayı ve sosyal satış girişimlerini güçlendirmeleri için bir yol sağlarken, ekip üyelerini şirket içeriğini sosyal ve profesyonel ağlarda paylaşmaya teşvik etme sürecini basitleştirir.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad, tasarım stüdyolarının ve marka sahiplerinin marka teslimatlarını standartlaştırdığı marka platformudur. Oluşturma aşamasından paylaşım ve kullanıma kadar her şey bulutta tek ve özel bir yerde. Sizin tarafınızdan güzel bir şekilde tasarlanmış, katılan herkesin erişimine açıktır.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social, düzenlemeye tabi sektörlerdeki pazarlamacıların organik sosyal medya içeriğini ve ücretli sosyal medya reklamlarını tek bir platformda yönetmelerini sağlayacak araçlar sağlayan bir sosyal medya yönetim yazılımı şirketidir. Bankacılık, sigorta, ipotek ve varlık yönetimi alanında 250'den fazla kurumun güvendiği Denim Social, markaların sosyal medyada tüketicilerle etkileşime geçmesine, topluluklarla ilişkileri derinleştirmesine ve kurallara uygun kalarak daha fazla anlaşma yapmasına olanak tanıyor. Denim Social, bankalar ve finansal hizmet firmaları için ABA onaylı tek sosyal medya yönetim platformudur.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli, ödüllü bir savunucu pazarlama ve satış SaaS platformudur. Güzel ve kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla SoAmpli, şirketlerin satış ekiplerini, satışları artıran ve markaları güçlendiren sosyal satış yıldızlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. SoAmpli platformu, pazarlama başkanları ve sosyal medya yöneticileri için, tamamen onaylanmış, %100 marka içeriklerini satış ekiplerine ve çalışanlarına hızlı bir şekilde dağıtabilecekleri merkezi bir alan oluşturulmasını kolaylaştırarak kullanıcıların içerik yayınlamasını veya planlamasını son derece kolaylaştırır. avans - kişisel sosyal medya profillerindeki şirket içeriği. Kullanıcılar SoAmpli profillerine aralarında Twitter, Facebook, LinkedIn ve Instagram'ın da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabı ekleyebilir. Tüm bağlantılar otomatik olarak kısaltılır, bu da onların web üzerindeki yolculuklarını takip etmelerine ve tıklamalar, paylaşım sayıları ve genel erişime ilişkin bilgileri geri getirmelerine olanak tanır. Şirketler daha sonra başarıyı ölçmeye ve sosyal içeriğin yatırım getirisini göstermeye yardımcı olmak için SoAmpli'nin gerçek zamanlı istatistikleri ve indirilebilir kontrol panelleri ile benzersiz bilgiler elde edebilir. SoAmpli, 30 gün içinde şirketler için %30 daha alakalı müşteri adayları üretebilir, dijital içeriklerinin yatırım getirisini artırabilir ve sergileyebilir, aynı zamanda benzersiz bilgiler elde edebilir ve sosyal medyada pazarlamaya yönelik yeni, kullanılmamış rotalara erişebilir. Aynı zamanda SoAmpli, pazarlama ve satış disiplinleri arasındaki son derece pahalı uçurumun kapatılmasına yardımcı oluyor ve satış ekibine, daha fazla anlaşma yapmak ve sosyal medyada daha güçlü ilişkiler geliştirmek için pazarlama tarafından oluşturulan içerik cephanesini etkili bir şekilde sağlıyor.
MarketBeam
marketbeam.io
Güvenli ve Uyumlu Sosyal Medya platformu. Çalışanlar, sosyal medya erişimini genişletmek, markayı yükseltmek ve sosyal medyadaki potansiyel müşterileri geliştirmek için kurumsal içeriği kendi ağlarında paylaşıyor. Sağlık hizmetleri, finansal hizmetler ve siber güvenlik gibi yüksek düzeyde düzenlemeye tabi ortamlarda faaliyet gösteren şirketler için özel olarak tasarlanmış tek platformuz. Müşterilerimiz diyor ki . LinkedIn erişimini %3000 artırdık. Tıklama sayısı 15 kat arttı. MarketBeam ile en başarılı pazarlama kampanyalarını gerçekleştirdik En popüler özelliklerimizi sorun. Sosyal Damla Kampanyası. Yönetici Markalaması. İçerik ve Hedef Kitle 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
Markanızı sosyal medyada en iyi konuşmacıyla güçlendirin: Çalışanlarınız Çalışanların görüşleri, şirketin sosyal ağlardaki en etkili sesidir. Peki bu değerli varlığı markanın sosyal medya stratejisine nasıl dahil edebiliriz? BeAmbassador, markanızın sosyal medyadaki organik erişimini artırmanıza, yetenekleri şirketinize çekmenize ve çalışanların sosyal ağları aracılığıyla sosyal satışlarınızı artırmanıza olanak tanıyan bir SaaS platformudur. BeAmbassador'un Özellikleri: - Davet sistemi aracılığıyla bir marka elçileri ağı oluşturun. - Elçileri kategorilere göre bölümlere ayırın. - Elçilerin sosyal ağlarında paylaşabilecekleri veya önceden izin alarak doğrudan elçiler adına program içerikleri sunabilecekleri içerik önerin. - Büyükelçinin faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yayınlarının etkisini analiz edin. - Elçileri ödüllendirmek amacıyla faaliyetlerine göre bir sıralama sunan oyunlaştırma sistemi. Ayrıca zorluklar ve yarışmalar oluşturmak da mümkündür. - Ekstralar: iOS ve Android için mobil uygulama ve Google Chrome eklentisi Sosyal medya stratejilerinizi çalışanlarınızla birlikte güçlendirmeye hazır mısınız? BeAmbassador şirketiniz, acenteniz, üniversiteniz, işletme okulunuz, devlet kurumunuz ve çok daha fazlası için idealdir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin!
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Markanız hakkında çalışanlarınızdan ve işbirlikçilerinizden daha iyi kim konuşabilir? SocialPubli Advocacy, bir şirketin çalışanlarını ve ortaklarını kendi sosyal ağları aracılığıyla marka iletişimini yaymaya davet edebileceği kurumsal bir iletişim aracıdır. Şirket bu işbirliklerini teşvik edecek teşvikler oluşturabilir. Şirketin hem iç hem de dış iletişimini geliştirmek, marka güvenini artırmak ve marka değerlerini geliştirmek için markaları ve çalışanları birbirine bağlayan bir platformdur. SocialPubli Advocacy 2016 yılında kuruldu ve şu anda diğerlerinin yanı sıra Iberostar, Mutua Madrileña, Mapfre, MásMóvil gibi müşterilere sahip.
GoodSeeker
goodseeker.com
Çalışanların başarısı ve işteki yaşam hikayeleri için GoodSeeker Dijital Yıllığı. Ekibinizi ve markanızı içeriden ve dışarıdan oluşturmak için çalışanlardan ilham alan içeriği yakalayın, merkezileştirin ve paylaşın. Çalışanları, müşterileri, iş ortaklarını ve diğer elçileri, iş rollerini, becerileri, gizli yetenekleri, şirket değerlerini öne çıkarmak ve pazarda farklılaştırıcı unsurlara yönelmek için bireysel ve ekip tarafından oluşturulan hikayeleri sunmaya davet edin.
Swaybase
swaybase.com
Çalışan Savunuculuğu yazılımı 2010'ların başından bu yana neredeyse hiç değişmedi. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Swaybase, meslektaşlarınızın kullanmayı gerçekten seveceği Modern Çalışan Savunuculuğu yazılımıdır. Yerleşik viral özellikler, oyunlaştırma, kişiselleştirme, yapay zeka ve ShareAnywhere™ işlevselliği, hiçbir zaman modası geçmiş bir Çalışan Savunuculuğu aracıyla baş başa kalmamanızı sağlar.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond, pazarlamacıların çalışanları markaları adına sosyal ağlarında içerik paylaşmaları için etkinleştirip etkileşime geçirebilecekleri bir çalışan savunuculuğu ve sosyal satış platformudur. Vizyonumuz, şirketleri sosyal dönüşümlerini korkusuzca geliştirmeleri için güçlendirmektir. Bugün dünya çapında 100'den fazla müşteri, dönüşüm sağlamak, marka görünürlüğünü artırmak, nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak, düşünce liderliği oluşturmak ve kazanan bir işveren markası oluşturmak için PostBeyond'u kullanıyor. PostBeyond, çalışanı ön planda tutan ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Bu, geliştirdiğimiz ürünleri ve kullanıcı deneyiminden müşteri başarısına kadar müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi etkiler.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışan savunucusuna benzersiz içerikle bir kez oluşturup sonsuza kadar dağıtmasına yardımcı olmak için en yeni yapay zeka destekli teknolojiden de yararlanıyoruz. Artan sosyal medya aktivasyonuyla, çalışanlarınız kişisel markalarını oluştururken aynı zamanda şirketin marka bilinirliğini, basın fırsatlarını, olası satış yaratmayı ve pazarlama kampanyası performansını artırır. GaggleAMP Üyeleri, şirketlerinin çalışan savunuculuğu çabalarına katılım karşılığında oyunlaştırma, skor tabloları ve ödüllerden yararlanır ve üyelerin katılımın faydalarını hızlı ve kolay bir şekilde görmesini sağlar. Çalışan savunuculuğu programının şirketiniz için ne kadar etkili olabileceğini görmek için yatırım getirisi hesaplayıcımızı ziyaret edin (e-posta adresi gerekmez): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performans gösteren kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza, marka farkındalıklarını genişletmemize ve çalışan ağlarının gücüyle iş büyümesini artırmamıza yardımcı olmamız konusunda bize güvenen EveryoneSocial müşterileridir. İster küçük bir start-up olun, ister binlerce çalışanı olan küresel bir işyeri olun, ihtiyaçlarınız aynıdır. Büyümeniz gerekiyor ve büyümek için: İşe almanız gerekiyor. Pazarlamanız gerekiyor, satmanız gerekiyor.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için en üst düzey, mobil ilk işletme çözümleri sunar. Hizmet olarak bir yazılım olarak (SAAS), platform resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri, vb.) Ve kürasyon platformlarından kaynaklanan içeriği ve ayrıca platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği birleştirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallarda düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstlerinde, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve ekranlarda görüntülenebilir. Yetkili içerik, kullanıcının sosyal medya profillerine tek bir tıklama ile paylaşılabilir. İçerik tüketiminin ötesinde, çalışanlar yerleşik sınavlar ve anketlerle de ilgilenebilir. Özellikler şunları içerir: * Yeni içerik ve dahili şirket haberleri için bildirimler * En sevdiğiniz tüm sosyal medya platformlarına tek tıklamayla paylaşım * Dahili içerik “beğen” ve “yorum” özellikleri * Kendi mesajlarınızı ve içeriğinizi oluşturun * Katılın ve en son zorlukları ve ödülleri kontrol edin * Sizin ve meslektaşlarınızın nasıl sıralandığını görmek için lider kurul erişilebilirliği * Testler ve Anketler Oluşturun ve Yanıtlayın Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli seviyelerinde kullanıcı aktivasyonu, ödüller ve tanıma kullanır. Eşsiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeleri ve işyeri hakkında daha iyi bilgilendirilir ve daha etkileşimli ve etkili bir işgücüne yol açar. Şirketler Sociabble’ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına genişletebilir. 2014 yılında Dijital Varlık Yönetimi Teknolojisi, Sosyal Medya ve İçerik Pazarlama alanında deneyimli girişimciler tarafından başlatılan Sociabble şu anda 80'den fazla ülkede kullanılmaktadır ve Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını satın almıştır. ve PWC. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın New York, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
DSMN8
dsmn8.com
Çalışanlarınızın parmak uçlarında marka onaylı, bilgiye hazır içerik. Endüstrinizdeki en güvenilir etkileyiciler aracılığıyla içerik dağıtım - çalışanlarınız: ✓ Reklam bütçenizi artırmadan içerik erişimini artırın ✓ Boru hattını sürün ve satış döngülerini kısaltın ✓ En iyi yeteneğe ulaşın ve kiralanma maliyetini azaltın DSMN8, sıralı çalışan savunuculuk platformudur. DSMN8, markaların profesyonel ve kişisel ağlarında marka onaylı içeriği paylaşmak için aerodinamik bir yol sağlayarak markaların bir numaralı varlıklarının - çalışanları - çalışanlarının gücüne girmelerine yardımcı olur. Daha fazla içerik katılımı, daha fazla gelen satış elde edin ve DSMN8 ile bir sonraki süperstar çalışanınızı bulun.
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social, şirketlerin sosyal medyayı daha etkili ve sistematik kullanarak gelirlerini artırmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuş, önde gelen çalışan savunuculuğu platformudur. Clearview Social ile çalışanlar gelen kutularından ayrılmadan Facebook, LinkedIn ve Twitter'da paylaşımda bulunabilir; bu da şirketlerin daha fazla iş getirmesine ve görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur. Nasıl çalışır: * Clearview Social, pazarlamacılara, çalışanlar tarafından paylaşılacak bir içerik kuyruğu oluşturma yeteneği verir. * Çalışanlar, paylaşacakları içeriği öneren bir e-posta alır ve tek bir düğmeyi tıklatarak gelen kutularından ayrılmadan Facebook, LinkedIn ve Twitter'da paylaşımda bulunabilirler. * Çalıştığını nasıl bileceğiz? Clearview Social'ın ölçüm araçları, kimlerin paylaşımda bulunduğunu ve kaç kişinin paylaşılan içeriği tıkladığını veya bu içerikle etkileşimde bulunduğunu izler. Çalışanlar daha sonra hangi makaleleri veya blog gönderilerini paylaşmak istediklerini "tıklayıp seçebilir". Doğrudan e-postadaki bir bağlantıya tıklayarak içeriği anında sosyal ağlarına yayarlar ve müşterilerle ve potansiyel müşterilerle ilişkiler kurmaya yardımcı olurlar.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaç doğrultusunda etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. LiveSocial'ın, LiveSocial müşterilerinin her birinin değişen güvenlik, uyumluluk ve arşivleme ihtiyaçlarını karşılamak için Proofpoint ve SafeGuard Cyber ile güçlü ortaklıkları ve güçlü entegrasyonları vardır. Sosyal alanda özgün uzmanlık ve tutku sergileyen satıcılar geniş ölçekte güven oluşturur. Kritik ilişkileri beslerler. İş kurma konuşmalarını ateşlerler. Ve rekabetlerinden daha iyi performans gösteriyorlar. Sosyal satış programlarının çoğu, çalışanlarını içerik alıcılarının gerçekten değer verdiği içerikle donatmadıkları için zorluk yaşıyor. Seismic LiveSocial, hangi sektöre hizmet ederlerse etsinler, satıcılarınızın her birinin parmaklarının ucuna benzersiz bir yüksek kaliteli 3. taraf içerik akışı sağlar. Ve bu her şeyi değiştirir.
Paiger
paiger.co
Ekibinizin kişisel markalarını oluşturarak daha fazla potansiyel müşteriye ulaşın. Satış ekibinize, yerleşik LinkedIn eğitimi ve raporlama özelliğiyle içerik yayınlamak ve potansiyel müşteriler bulmak için kendi otomatik pazarlama asistanlarını verin.
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