Çalışan Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

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Şirketler, çalışanlarının onaylanmış markalı içerik ve bilgileri bireysel sosyal medya platformları aracılığıyla yaymalarını sağlamak için çalışan savunuculuğu yazılımından yararlanıyor. Bu yazılım araçları, içerik kitaplıklarının oluşturulmasını kolaylaştırarak çalışanların markalı materyalleri mobil, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla zahmetsizce paylaşabilmesini sağlar. Bu araçlar, dahili ekiplerin katılımını sağlayarak bir şirketin sosyal ayak izini genişletir, çalışanlar özel marka elçilerine dönüşürken çalışan katılımını ve marka sadakatini artırır. Üstelik yazılım, marka ekiplerine ve sosyal medya yöneticilerine şirketin çeşitli sosyal kanallardaki sesi ve mesajlaşması üzerinde kontrol sağlıyor.
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Social HorsePower
socialhp.com
SocialHP (SHP) ile çalışanlarınızı en güçlü savunucularınıza dönüştürün. Kârlılığınızı artırmak, şirketinizin içeriğine daha fazla ilgi göstermek veya ekibe daha fazla yüksek kaliteli üye kazandırmak istiyorsanız SHP, profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Her şey 'asla giriş yapmama' felsefemizle başlıyor. Karmaşık yazılımlar geçmişte kaldı. SHP ile çalışanlarınızın yeni yazılım öğrenmesine veya karmaşık eğitimlerle zaman kaybetmesine gerek kalmaz. Platformumuz basit ve sezgiseldir ve ekip üyelerinin içeriği hemen paylaşmaya başlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çalışanlarınız şirketinizin en değerli varlığıdır. Bu nedenle onların işletmenizi savunmasını kolaylaştırdık ve sizin de şunları yapmanızı kolaylaştırdık: -Yeni insanları işe almak -Şirket içeriğine yönelik sosyal katılımı artırmak -Sosyal satışın gücüyle satışları artırmak. SHP'nin AutoPilot özelliği sayesinde çalışanlarınızın hiçbir zaman içerik takvimlerini stratejilendirmelerine gerek kalmaz. Onaylanan içerik, etkileşimin sağlanabilmesi için sosyal medyada otomatik olarak paylaşılır. Bu neden önemlidir? Tüketicilerin %80'inden fazlası reklamlardan ziyade aile ve arkadaş tavsiyelerine değer veriyor. SHP, çalışanlarınızı işletmenize daha fazla satış çeken etkileyicilere dönüştürür. Çalışanlarınızı en büyük savunucularınız olmaları için güçlendirmeye hazır mısınız? SHP'nin sosyal katılımı nasıl artırdığı ve insanların ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında konuşmasını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bugün ekibimizle ücretsiz bir demo planlayın ve SHP'nin gücünü ortaya çıkarın.
Seenit
seenit.io
İşletmelerin çalışanlarıyla birlikte videolar oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Seenit'in çalışanlar tarafından oluşturulan video platformuyla videoları tek bir yerde toplayabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Çalışan videoları aracılığıyla en iyi yetenekleri çekin, etkileşime geçirin ve elinizde tutun. Amazon, Sky, Vodafone ve H&M gibi şirketlerde çalışanların sesini yükseltmek isteyen işveren markası ve iletişim ekipleri için tasarlandı.
Visibly
visibly.io
Ürün, hizmet ve işlerin kulaktan kulağa yayıldığı bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunması gerekiyor. Birleşik bir platform aracılığıyla, ilgili ve bilgili çalışanlar ile mutlu ve misyoner müşteriler arasındaki noktaları gözle görülür bir şekilde birleştirir. Kuruluşların tüm çalışan ve müşteri grupları genelinde katılımı, iletişimi, deneyimi ve savunuculuğu yönetmelerine gözle görülür şekilde yardımcı olur.
Please Share
pleaseshare.co
Slack için özel olarak oluşturulmuş bir çalışan savunuculuğu çözümü olan Lütfen Paylaşın, çalışanların onaylı haber ve duyuruları paylaşmasının ve onlarla etkileşime geçmesinin en hızlı ve en kolay yoludur! Her büyüklükteki ve sektördeki şirketler, çalışanlarını Twitter, LinkedIn ve Facebook'taki onaylı blogları, haberleri, iş ilanlarını ve diğer içerikleri paylaşmaya ve/veya bunlarla etkileşime geçmeye teşvik etmek için Slack'in rahatlığından, her yerde bulunmasından ve aşinalığından yararlanabilir. Uygun fiyatlı ve etkili Please Share, şirketlere çalışan savunuculuğu pazarlamasını, sosyal medyayı ve sosyal satış girişimlerini güçlendirmeleri için bir yol sağlarken, ekip üyelerini şirket içeriğini sosyal ve profesyonel ağlarda paylaşmaya teşvik etme sürecini basitleştirir.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad, tasarım stüdyolarının ve marka sahiplerinin marka teslimatlarını standartlaştırdığı marka platformudur. Oluşturma aşamasından paylaşım ve kullanıma kadar her şey bulutta tek ve özel bir yerde. Sizin tarafınızdan güzel bir şekilde tasarlanmış, katılan herkesin erişimine açıktır.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social, düzenlemeye tabi sektörlerdeki pazarlamacıların organik sosyal medya içeriğini ve ücretli sosyal medya reklamlarını tek bir platformda yönetmelerini sağlayacak araçlar sağlayan bir sosyal medya yönetim yazılımı şirketidir. Bankacılık, sigorta, ipotek ve varlık yönetimi alanında 250'den fazla kurumun güvendiği Denim Social, markaların sosyal medyada tüketicilerle etkileşime geçmesine, topluluklarla ilişkileri derinleştirmesine ve kurallara uygun kalarak daha fazla anlaşma yapmasına olanak tanıyor. Denim Social, bankalar ve finansal hizmet firmaları için ABA onaylı tek sosyal medya yönetim platformudur.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli, ödüllü bir savunucu pazarlama ve satış SaaS platformudur. Güzel ve kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla SoAmpli, şirketlerin satış ekiplerini, satışları artıran ve markaları güçlendiren sosyal satış yıldızlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. SoAmpli platformu, pazarlama başkanları ve sosyal medya yöneticileri için, tamamen onaylanmış, %100 marka içeriklerini satış ekiplerine ve çalışanlarına hızlı bir şekilde dağıtabilecekleri merkezi bir alan oluşturulmasını kolaylaştırarak kullanıcıların içerik yayınlamasını veya planlamasını son derece kolaylaştırır. avans - kişisel sosyal medya profillerindeki şirket içeriği. Kullanıcılar SoAmpli profillerine aralarında Twitter, Facebook, LinkedIn ve Instagram'ın da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabı ekleyebilir. Tüm bağlantılar otomatik olarak kısaltılır, bu da onların web üzerindeki yolculuklarını takip etmelerine ve tıklamalar, paylaşım sayıları ve genel erişime ilişkin bilgileri geri getirmelerine olanak tanır. Şirketler daha sonra başarıyı ölçmeye ve sosyal içeriğin yatırım getirisini göstermeye yardımcı olmak için SoAmpli'nin gerçek zamanlı istatistikleri ve indirilebilir kontrol panelleri ile benzersiz bilgiler elde edebilir. SoAmpli, 30 gün içinde şirketler için %30 daha alakalı müşteri adayları üretebilir, dijital içeriklerinin yatırım getirisini artırabilir ve sergileyebilir, aynı zamanda benzersiz bilgiler elde edebilir ve sosyal medyada pazarlamaya yönelik yeni, kullanılmamış rotalara erişebilir. Aynı zamanda SoAmpli, pazarlama ve satış disiplinleri arasındaki son derece pahalı uçurumun kapatılmasına yardımcı oluyor ve satış ekibine, daha fazla anlaşma yapmak ve sosyal medyada daha güçlü ilişkiler geliştirmek için pazarlama tarafından oluşturulan içerik cephanesini etkili bir şekilde sağlıyor.
MarketBeam
marketbeam.io
Güvenli ve Uyumlu Sosyal Medya platformu. Çalışanlar, sosyal medya erişimini genişletmek, markayı yükseltmek ve sosyal medyadaki potansiyel müşterileri geliştirmek için kurumsal içeriği kendi ağlarında paylaşıyor. Sağlık hizmetleri, finansal hizmetler ve siber güvenlik gibi yüksek düzeyde düzenlemeye tabi ortamlarda faaliyet gösteren şirketler için özel olarak tasarlanmış tek platformuz. Müşterilerimiz diyor ki . LinkedIn erişimini %3000 artırdık. Tıklama sayısı 15 kat arttı. MarketBeam ile en başarılı pazarlama kampanyalarını gerçekleştirdik En popüler özelliklerimizi sorun. Sosyal Damla Kampanyası. Yönetici Markalaması. İçerik ve Hedef Kitle 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
Markanızı sosyal medyada en iyi konuşmacıyla güçlendirin: Çalışanlarınız Çalışanların görüşleri, şirketin sosyal ağlardaki en etkili sesidir. Peki bu değerli varlığı markanın sosyal medya stratejisine nasıl dahil edebiliriz? BeAmbassador, markanızın sosyal medyadaki organik erişimini artırmanıza, yetenekleri şirketinize çekmenize ve çalışanların sosyal ağları aracılığıyla sosyal satışlarınızı artırmanıza olanak tanıyan bir SaaS platformudur. BeAmbassador'un Özellikleri: - Davet sistemi aracılığıyla bir marka elçileri ağı oluşturun. - Elçileri kategorilere göre bölümlere ayırın. - Elçilerin sosyal ağlarında paylaşabilecekleri veya önceden izin alarak doğrudan elçiler adına program içerikleri sunabilecekleri içerik önerin. - Büyükelçinin faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yayınlarının etkisini analiz edin. - Elçileri ödüllendirmek amacıyla faaliyetlerine göre bir sıralama sunan oyunlaştırma sistemi. Ayrıca zorluklar ve yarışmalar oluşturmak da mümkündür. - Ekstralar: iOS ve Android için mobil uygulama ve Google Chrome eklentisi Sosyal medya stratejilerinizi çalışanlarınızla birlikte güçlendirmeye hazır mısınız? BeAmbassador şirketiniz, acenteniz, üniversiteniz, işletme okulunuz, devlet kurumunuz ve çok daha fazlası için idealdir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin!
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Markanız hakkında çalışanlarınızdan ve işbirlikçilerinizden daha iyi kim konuşabilir? SocialPubli Advocacy, bir şirketin çalışanlarını ve ortaklarını kendi sosyal ağları aracılığıyla marka iletişimini yaymaya davet edebileceği kurumsal bir iletişim aracıdır. Şirket bu işbirliklerini teşvik edecek teşvikler oluşturabilir. Şirketin hem iç hem de dış iletişimini geliştirmek, marka güvenini artırmak ve marka değerlerini geliştirmek için markaları ve çalışanları birbirine bağlayan bir platformdur. SocialPubli Advocacy 2016 yılında kuruldu ve şu anda diğerlerinin yanı sıra Iberostar, Mutua Madrileña, Mapfre, MásMóvil gibi müşterilere sahip.
GoodSeeker
goodseeker.com
Çalışanların başarısı ve işteki yaşam hikayeleri için GoodSeeker Dijital Yıllığı. Ekibinizi ve markanızı içeriden ve dışarıdan oluşturmak için çalışanlardan ilham alan içeriği yakalayın, merkezileştirin ve paylaşın. Çalışanları, müşterileri, iş ortaklarını ve diğer elçileri, iş rollerini, becerileri, gizli yetenekleri, şirket değerlerini öne çıkarmak ve pazarda farklılaştırıcı unsurlara yönelmek için bireysel ve ekip tarafından oluşturulan hikayeleri sunmaya davet edin.
Swaybase
swaybase.com
Çalışan Savunuculuğu yazılımı 2010'ların başından bu yana neredeyse hiç değişmedi. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Swaybase, meslektaşlarınızın kullanmayı gerçekten seveceği Modern Çalışan Savunuculuğu yazılımıdır. Yerleşik viral özellikler, oyunlaştırma, kişiselleştirme, yapay zeka ve ShareAnywhere™ işlevselliği, hiçbir zaman modası geçmiş bir Çalışan Savunuculuğu aracıyla baş başa kalmamanızı sağlar.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond, pazarlamacıların çalışanları markaları adına sosyal ağlarında içerik paylaşmaları için etkinleştirip etkileşime geçirebilecekleri bir çalışan savunuculuğu ve sosyal satış platformudur. Vizyonumuz, şirketleri sosyal dönüşümlerini korkusuzca geliştirmeleri için güçlendirmektir. Bugün dünya çapında 100'den fazla müşteri, dönüşüm sağlamak, marka görünürlüğünü artırmak, nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak, düşünce liderliği oluşturmak ve kazanan bir işveren markası oluşturmak için PostBeyond'u kullanıyor. PostBeyond, çalışanı ön planda tutan ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Bu, geliştirdiğimiz ürünleri ve kullanıcı deneyiminden müşteri başarısına kadar müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi etkiler.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışan savunucusuna benzersiz içerikle bir kez oluşturup sonsuza kadar dağıtmasına yardımcı olmak için en yeni yapay zeka destekli teknolojiden de yararlanıyoruz. Artan sosyal medya aktivasyonuyla, çalışanlarınız kişisel markalarını oluştururken aynı zamanda şirketin marka bilinirliğini, basın fırsatlarını, olası satış yaratmayı ve pazarlama kampanyası performansını artırır. GaggleAMP Üyeleri, şirketlerinin çalışan savunuculuğu çabalarına katılım karşılığında oyunlaştırma, skor tabloları ve ödüllerden yararlanır ve üyelerin katılımın faydalarını hızlı ve kolay bir şekilde görmesini sağlar. Çalışan savunuculuğu programının şirketiniz için ne kadar etkili olabileceğini görmek için yatırım getirisi hesaplayıcımızı ziyaret edin (e-posta adresi gerekmez): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performans gösteren kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza, marka farkındalıklarını genişletmemize ve çalışan ağlarının gücüyle iş büyümesini artırmamıza yardımcı olmamız konusunda bize güvenen EveryoneSocial müşterileridir. İster küçük bir start-up olun, ister binlerce çalışanı olan küresel bir işyeri olun, ihtiyaçlarınız aynıdır. Büyümeniz gerekiyor ve büyümek için: İşe almanız gerekiyor. Pazarlamanız gerekiyor, satmanız gerekiyor.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışanların savunulması ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği bir araya getirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallar halinde düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve görüntü ekranlarında görüntülenebilir. Yetkilendirilen içerik, kullanıcının sosyal medya profillerinde tek tıklamayla paylaşılabilir. Çalışanlar, içerik tüketiminin ötesinde yerleşik sınavlar ve anketlerle de etkileşime geçebilir. Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli düzeylerinde kullanıcı aktivasyonunu, ödüllerini ve takdirini kullanır. Sociabble'ın benzersiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeler ve işyerleri hakkında daha iyi bilgilendirilir; bu da daha katılımcı ve etkili bir iş gücüne yol açar. Şirketler Sociabble'ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına kadar genişletebilir. Dijital varlık yönetimi teknolojisi, sosyal medya ve içerik pazarlaması alanlarında deneyimli girişimcilerden oluşan bir ekip tarafından 2014 yılında başlatılan Sociabble, şu anda 80'den fazla ülkede kullanılıyor ve Microsoft, BNP Paribas, L' dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını bünyesine kattı. Oréal ve PwC. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın ayrıca New York City, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satış, ister bir sonraki süperstar çalışanınızı bulmak istiyor olun, DSMN8'de bir çözüm var. Kuruluşların çalışanlarının etkisinden yararlanmalarını kolaylaştırıyor, iş güçlerinin marka savunucuları ve daha etkili sosyal satıcılar olmalarına yardımcı oluyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz çalışanlarınızın şirket onaylı içeriği kolaylıkla bulmasına, oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. En basit haliyle şu şekilde çalışır: 1. Adım: Kuruluşunuzun içeriğini özel bir haber akışında merkezileştirin. Adım 2: Çalışanların şirket onaylı içeriği paylaşmalarına erişim sağlayın. 3. Adım: Sektör lideri analiz paketimizle sonuçları ve yatırım getirisini takip edin. McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM ve Snap Inc. dahil olmak üzere dünyanın en büyük şirketleri çalışan savunuculuğu programlarını desteklemek için DSMN8'e güveniyor. Müşterilerimizin kendi çalışanlarını güçlendirmelerine yardımcı olmak, her zaman çalışma şeklimizi yönlendiren şeydir. ve bizi en ileri çözümler sunmaya motive ediyor.
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social, şirketlerin sosyal medyayı daha etkili ve sistematik kullanarak gelirlerini artırmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuş, önde gelen çalışan savunuculuğu platformudur. Clearview Social ile çalışanlar gelen kutularından ayrılmadan Facebook, LinkedIn ve Twitter'da paylaşımda bulunabilir; bu da şirketlerin daha fazla iş getirmesine ve görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur. Nasıl çalışır: * Clearview Social, pazarlamacılara, çalışanlar tarafından paylaşılacak bir içerik kuyruğu oluşturma yeteneği verir. * Çalışanlar, paylaşacakları içeriği öneren bir e-posta alır ve tek bir düğmeyi tıklatarak gelen kutularından ayrılmadan Facebook, LinkedIn ve Twitter'da paylaşımda bulunabilirler. * Çalıştığını nasıl bileceğiz? Clearview Social'ın ölçüm araçları, kimlerin paylaşımda bulunduğunu ve kaç kişinin paylaşılan içeriği tıkladığını veya bu içerikle etkileşimde bulunduğunu izler. Çalışanlar daha sonra hangi makaleleri veya blog gönderilerini paylaşmak istediklerini "tıklayıp seçebilir". Doğrudan e-postadaki bir bağlantıya tıklayarak içeriği anında sosyal ağlarına yayarlar ve müşterilerle ve potansiyel müşterilerle ilişkiler kurmaya yardımcı olurlar.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaç doğrultusunda etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. LiveSocial'ın, LiveSocial müşterilerinin her birinin değişen güvenlik, uyumluluk ve arşivleme ihtiyaçlarını karşılamak için Proofpoint ve SafeGuard Cyber ile güçlü ortaklıkları ve güçlü entegrasyonları vardır. Sosyal alanda özgün uzmanlık ve tutku sergileyen satıcılar geniş ölçekte güven oluşturur. Kritik ilişkileri beslerler. İş kurma konuşmalarını ateşlerler. Ve rekabetlerinden daha iyi performans gösteriyorlar. Sosyal satış programlarının çoğu, çalışanlarını içerik alıcılarının gerçekten değer verdiği içerikle donatmadıkları için zorluk yaşıyor. Seismic LiveSocial, hangi sektöre hizmet ederlerse etsinler, satıcılarınızın her birinin parmaklarının ucuna benzersiz bir yüksek kaliteli 3. taraf içerik akışı sağlar. Ve bu her şeyi değiştirir.
Paiger
paiger.co
Ekibinizin kişisel markalarını oluşturarak daha fazla potansiyel müşteriye ulaşın. Satış ekibinize, yerleşik LinkedIn eğitimi ve raporlama özelliğiyle içerik yayınlamak ve potansiyel müşteriler bulmak için kendi otomatik pazarlama asistanlarını verin.
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