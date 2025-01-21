Çalışan Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sırbistan

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli, ödüllü bir savunucu pazarlama ve satış SaaS platformudur. Güzel ve kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla SoAmpli, şirketlerin satış ekiplerini, satışları artıran ve markaları güçlendiren sosyal satış yıldızlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. SoAmpli platformu, pazarlama başkanları ve sosyal medya yöneticileri için, tamamen onaylanmış, %100 marka içeriklerini satış ekiplerine ve çalışanlarına hızlı bir şekilde dağıtabilecekleri merkezi bir alan oluşturulmasını kolaylaştırarak kullanıcıların içerik yayınlamasını veya planlamasını son derece kolaylaştırır. avans - kişisel sosyal medya profillerindeki şirket içeriği. Kullanıcılar SoAmpli profillerine aralarında Twitter, Facebook, LinkedIn ve Instagram'ın da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabı ekleyebilir. Tüm bağlantılar otomatik olarak kısaltılır, bu da onların web üzerindeki yolculuklarını takip etmelerine ve tıklamalar, paylaşım sayıları ve genel erişime ilişkin bilgileri geri getirmelerine olanak tanır. Şirketler daha sonra başarıyı ölçmeye ve sosyal içeriğin yatırım getirisini göstermeye yardımcı olmak için SoAmpli'nin gerçek zamanlı istatistikleri ve indirilebilir kontrol panelleri ile benzersiz bilgiler elde edebilir. SoAmpli, 30 gün içinde şirketler için %30 daha alakalı müşteri adayları üretebilir, dijital içeriklerinin yatırım getirisini artırabilir ve sergileyebilir, aynı zamanda benzersiz bilgiler elde edebilir ve sosyal medyada pazarlamaya yönelik yeni, kullanılmamış rotalara erişebilir. Aynı zamanda SoAmpli, pazarlama ve satış disiplinleri arasındaki son derece pahalı uçurumun kapatılmasına yardımcı oluyor ve satış ekibine, daha fazla anlaşma yapmak ve sosyal medyada daha güçlü ilişkiler geliştirmek için pazarlama tarafından oluşturulan içerik cephanesini etkili bir şekilde sağlıyor.