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En Popüler Son Eklenenler Çalışan Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Şirketler, çalışanlarının onaylanmış markalı içerik ve bilgileri bireysel sosyal medya platformları aracılığıyla yaymalarını sağlamak için çalışan savunuculuğu yazılımından yararlanıyor. Bu yazılım araçları, içerik kitaplıklarının oluşturulmasını kolaylaştırarak çalışanların markalı materyalleri mobil, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla zahmetsizce paylaşabilmesini sağlar. Bu araçlar, dahili ekiplerin katılımını sağlayarak bir şirketin sosyal ayak izini genişletir, çalışanlar özel marka elçilerine dönüşürken çalışan katılımını ve marka sadakatini artırır. Üstelik yazılım, marka ekiplerine ve sosyal medya yöneticilerine şirketin çeşitli sosyal kanallardaki sesi ve mesajlaşması üzerinde kontrol sağlıyor.