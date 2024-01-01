Çalışan Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çekya

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pleaseshare.co

Slack için özel olarak oluşturulmuş bir çalışan savunuculuğu çözümü olan Lütfen Paylaşın, çalışanların onaylı haber ve duyuruları paylaşmasının ve onlarla etkileşime geçmesinin en hızlı ve en kolay yoludur! Her büyüklükteki ve sektördeki şirketler, çalışanlarını Twitter, LinkedIn ve Facebook'taki on...