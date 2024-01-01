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Çalışan Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Barbados
Şirketler, çalışanlarının onaylanmış markalı içerik ve bilgileri bireysel sosyal medya platformları aracılığıyla yaymalarını sağlamak için çalışan savunuculuğu yazılımından yararlanıyor. Bu yazılım araçları, içerik kitaplıklarının oluşturulmasını kolaylaştırarak çalışanların markalı materyalleri mobil, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla zahmetsizce paylaşabilmesini sağlar. Bu araçlar, dahili ekiplerin katılımını sağlayarak bir şirketin sosyal ayak izini genişletir, çalışanlar özel marka elçilerine dönüşürken çalışan katılımını ve marka sadakatini artırır. Üstelik yazılım, marka ekiplerine ve sosyal medya yöneticilerine şirketin çeşitli sosyal kanallardaki sesi ve mesajlaşması üzerinde kontrol sağlıyor.
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Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaçla etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. Müşterile...
Please Share
pleaseshare.co
Slack için özel olarak oluşturulmuş bir çalışan savunuculuğu çözümü olan Please Share, çalışanların onaylı haber ve duyuruları paylaşmasının ve onlarla etkileşime geçmesinin en hızlı ve en kolay yoludur! Her büyüklükteki ve sektördeki şirketler, çalışanlarını Twitter, LinkedIn ve Facebook'taki onayl...
Paiger
paiger.co
Ekibinizin kişisel markalarını oluşturarak daha fazla potansiyel müşteriye ulaşın. Satış ekibinize, yerleşik LinkedIn eğitimi ve raporlama özelliğiyle içerik yayınlamak ve potansiyel müşteriler bulmak için kendi otomatik pazarlama asistanlarını verin.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra pl...
Visibly
visibly.io
Ürünlerin, hizmetlerin ve işlerin kulaktan kulağa yayıldığı bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunması gerekiyor. Birleşik bir platform aracılığıyla, ilgili ve bilgili çalışanlar ile mutlu ve misyoner müşteriler arasındaki ...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performansa sahip kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza, ...
Seenit
seenit.io
İşletmelerin çalışanlarıyla birlikte videolar oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Seenit'in çalışanlar tarafından oluşturulan video platformuyla videoları tek bir yerde toplayabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Çalışan videoları aracılığıyla en iyi yetenekleri çekin, etkileşime geçirin ve elin...
Brandpad
brandpad.io
Brandpad, tasarım stüdyolarının ve marka sahiplerinin marka teslimatlarını standartlaştırdığı marka platformudur. Oluşturma aşamasından paylaşım ve kullanıma kadar her şey bulutta tek ve özel bir yerde. Sizin tarafınızdan güzel bir şekilde tasarlanmış, katılan herkesin erişimine açıktır.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social, düzenlemeye tabi sektörlerdeki pazarlamacıların organik sosyal medya içeriğini ve ücretli sosyal medya reklamlarını tek bir platformda yönetmelerini sağlayacak araçlar sağlayan bir sosyal medya yönetim yazılımı şirketidir. Bankacılık, sigorta, ipotek ve varlık yönetimi alanında 250'den...
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli, ödüllü bir savunucu pazarlama ve satış SaaS platformudur. Güzel ve kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla SoAmpli, şirketlerin satış ekiplerini satışları artıran ve markaları güçlendiren sosyal satış yıldızlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. SoAmpli platformu, pazarlama başkanları ve so...
MarketBeam
marketbeam.io
Güvenli ve Uyumlu Sosyal Medya platformu. Çalışanlar, sosyal medya erişimini genişletmek, markayı yükseltmek ve sosyal medyadaki potansiyel müşterileri geliştirmek için kurumsal içeriği kendi ağlarında paylaşıyor. Sağlık hizmetleri, finansal hizmetler ve siber güvenlik gibi sıkı düzenlemelere tabi o...
BeAmbassador
be-ambassador.com
Markanızı sosyal medyada en iyi konuşmacıyla güçlendirin: Çalışanlarınız Çalışanlarınızın görüşleri, şirketin sosyal ağlardaki en etkili sesidir. Peki bu değerli varlığı markanın sosyal medya stratejisine nasıl dahil edebiliriz? BeAmbassador, markanızın sosyal medyadaki organik erişimini artırmanıza...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Markanız hakkında çalışanlarınızdan ve işbirlikçilerinizden daha iyi kim konuşabilir? SocialPubli Advocacy, bir şirketin çalışanlarını ve ortaklarını kendi sosyal ağları aracılığıyla marka iletişimini yaymaya davet edebileceği kurumsal bir iletişim aracıdır. Şirket bu işbirliklerini teşvik edecek te...
Social HorsePower
socialhp.com
SocialHP (SHP) ile çalışanlarınızı en güçlü savunucularınıza dönüştürün. Kârlılığınızı artırmak, şirketinizin içeriğine daha fazla ilgi göstermek veya ekibe daha fazla yüksek kaliteli üye kazandırmak istiyorsanız SHP, profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Her şey 'asla giriş yapmam...
Swaybase
swaybase.com
Çalışan Savunuculuğu yazılımı 2010'ların başından bu yana neredeyse hiç değişmedi. Daha iyisini hakediyorsun. Swaybase, meslektaşlarınızın kullanmayı gerçekten seveceği Modern Çalışan Savunuculuğu yazılımıdır. Yerleşik viral özellikler, oyunlaştırma, kişiselleştirme, yapay zeka ve ShareAnywhere™ işl...
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond, pazarlamacıların çalışanları markaları adına sosyal ağlarında içerik paylaşmaları için etkinleştirip etkileşime geçirebilecekleri bir çalışan savunuculuğu ve sosyal satış platformudur. Vizyonumuz, şirketleri sosyal dönüşümlerini korkusuzca geliştirmeleri için güçlendirmektir. Bugün dünya...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışa...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satı...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social, markanızın sosyal medya trafiğini artırmanın en kolay yoludur. Tüketicilerin %52'sinin bir şirketteki çalışanlara, şirket veya markanın kendisinden daha fazla güvendiğini biliyor muydunuz? Clearview Social'ın yazılımını kullanarak profesyonellerinizin tek tıklamayla LinkedIn'de pay...
GoodSeeker
goodseeker.com
SaaS, işe alım, pazarlama ve çalışanların takdiri için çalışan hikayeleri, müşteri referansları toplar.