Acil Durum Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

iLobby

ilobby.com

Ilobby, karmaşık işletmeler ve düzenlenmiş endüstriler için tesis ve ziyaretçi yönetiminde küresel liderdir. Dünya çapında 6.000'den fazla alanda konuşlandırılan Ilobby’nin FacilityOS platformu, düzenleyici uyum sağlamak, güvenlik protokollerini uygulamak ve site güvenlik gereksinimlerini artırmak için kilit tesis süreçlerini optimize ederek karmaşık çalışma ortamlarına güç verir. FacilityOs, ziyaretçi yönetimi, acil durum ve tahliye yönetimi, fiziksel ziyaretçi ve yüklenici erişim kontrolü ve paket toplama ve doğrulamadan oluşan çoklu bağımsız modüllerden oluşan uçtan uca bir tesis yönetim platformudur. Bu güçlü modüller, spesifik fonksiyonel alanları ele alır ve kombinasyon halinde kullanıldığında, tamamen entegre, bütünsel bir tesis ve ziyaretçi yönetimi çözümü sağlar. Ziyaretçi Yönetimi Enterprise seviyesi donanımında önceden yüklenmiş ve önceden yapılandırılmıştır, ziyaretçi yönetimini visitoros aktarır ve otomatikleştirir, böylece işyeri güvenliğini, emniyetini ve uyumluluğunu artırabilirsiniz. Acil durum ve tahliye yönetimi acil durumları, tahliyelerinizin verimliliğini ve hızını artırır ve acil durum yönetimi hazırlığını optimize eder. Riski azaltın, kesinti süresini en aza indirin ve sayısallaştırılmış acil durum uyarıları, tahliye ve raporlama ile maliyetli cezalardan kaçının. Fiziksel Kimlik ve Erişim Yönetimi SecurityOS, erişim kontrolünün avantajlarını ziyaretçilere, yüklenicilere ve diğer geçici konuklara genişletir ve fiziksel tesis erişimini güvenli bir şekilde vermenizi, izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Kontrol ve görünürlüğü artırırken izin sağlanmasını kolaylaştırmak ve otomatikleştirin. Paket ve teslimat yönetimi, gelen paketlerin izlenmesini ve yönetimini teslimatlarla basit ve güvenli hale getirir. Teslimatları yönetin, materyalleri izleyin, paketleri doğrulayın ve kabul edin, tüm teslimatları bir bakışta görün ve daha fazlasına bakın. Kanıtlanmış teknoloji, insanlar ve süreçlerle güçlendirilen Ilobby, kuruluşların halklarını ve tesislerini nasıl güvenli, güvenli ve uyumlu tutabileceğini yeniden canlandırıyor.