Acil Durum Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Trinidad ve Tobago

AlertMedia

alertmedia.com

Binlerce kuruluş, insanlarını kritik etkinlikler sırasında güvende, bilgilendirmek ve bağlantılı tutmak için AlertMedia’nın tehdit istihbarat ve acil iletişim çözümüne güveniyor. Uyarma ile kuruluşlar, insanlarının, varlıklarının ve yerlerinin yakınındaki potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve tanımlayabilir, daha sonra saniyeler içinde herhangi bir kitleye son derece görünür uyarılar gönderebilir. Sık sorulan sorular: Bu hizmetin ana kullanıcı grupları kimlerdir? AlertMedia’nın Acil İletişim Çözümü, güvenlik, güvenlik, iş sürekliliği ve üst düzey liderlik ekiplerinin herhangi bir kritik etkinlik sırasında etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmak için özelleştirilebilir ve güçlü özelliklere sahip geniş bir endüstrilerdeki kuruluşları desteklemek için oluşturulmuştur. Küçük işletmelerden Fortune 500'e kadar 130'dan fazla ülkedeki kuruluşlar, insanlarını ve işlerini güvende tutmak için alemmedia'ya güveniyor. Bu hizmet genellikle ne için kullanılır? AlertMedia’nın modern acil durum iletişim yazılımı, geleneksel bir kitle bildirim sisteminden daha fazlasıdır. Yazılımımız dahili sistemlerinizle kolayca entegre olur ve bir kriz sırasında hassasiyetle iletişim kurmanıza, hızlı bir şekilde her büyüklükte kitleye ulaşmanıza ve bir çözümü onaylamanıza olanak tanıyarak tüm kuruluşunuzu bağlar. Yazılımımız, durum ne olursa olsun, çalışan güvenliğini artırmak, kaybı azaltmak ve iş sürekliliğini sağlamak için tasarlanmış çok çeşitli organizasyonel kullanım durumlarını desteklemektedir. Bu hizmet hangi platformları destekliyor? AlertMedia, tam özellikli yerel Android ve iOS mobil uygulamalarına ek olarak tüm tarayıcılarda mevcut olan sezgisel bir masaüstü deneyimi sunan bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Bu hizmetin ortak olarak yaygın olarak kullanıldığı bazı uygulamalar nelerdir? İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (HRIS), İş Sürekliliği Yönetimi ve Planlama Yazılımı (BCM), BT/İzleme Sistemleri, Seyahat Yönetim Sistemleri ve daha fazlası. Bu hizmet başka uygulamalarla entegre mi? İnsan Sermayesi Yönetimi Yazılımı (HCM), Tek İşaret Yazılımı Bu hizmet bir API sunuyor mu? AlertMedia, istikrarlı bir API aracılığıyla tehdit istihbarat ve acil durum iletişim yazılımımıza erişim sunar. Özel iletişim çerçevelerini dağıtabilir veya iletişim teknolojimizi doğrudan teknoloji ekosisteminizdeki yazılımlarla entegre edebilirsiniz. Bu hizmet kılavuzlar, öğreticiler ve müşteri desteği sunuyor mu? AlertMedia, tüm müşterilere özel bir müşteri başarı yöneticisi, uygulamalı uygulama rehberliği ve 7/24 desteği ek ücret ödemeden sağlar. Ayrıca bir çevrimiçi destek merkezine, eğitim videolarına, iletişim şablonlarına, lansman araçlarına ve daha fazlasına erişiminiz olacak. Fiyatlandırma neye benziyor? AlertMedia, her büyüklükteki şirketin iletişim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için esnek fiyatlandırma seçenekleri sunar - gizli ücretler yoktur. Fiyatlandırma, kitle boyutuna, konumlarınıza ve kuruluşunuza özgü diğer değişkenlere dayanmaktadır.