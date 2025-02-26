Acil Durum Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkmenistan

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Acil durum bildirim yazılımı, risk yönetimi, şirket çapında iletişim ve acil durum planlamasına yönelik daha geniş stratejilerin ayrılmaz bir parçasıdır. Acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında iletişimi, iş akışını ve hizmeti geliştirir. Bu yazılım, iş operasyonlarını kesintiye uğratabilecek olaylara veya acil durumlara hazırlık amacıyla bir şirket bünyesinde uygulanabilir veya kuruluşlar tarafından bir kamu hizmeti mesajlaşma sistemi olarak kullanılabilir. Operasyonel kesintileri önlemek ve acil durum müdahalelerini hızlandırmak için toplu bildirimler göndermek, bilgi paylaşmak ve ekipleri harekete geçirmek gibi temel eylemleri otomatikleştirir. Sistemler, yazılımı kullanan kuruluşun özel gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanır. Ek olarak, acil durum bildirim yazılımı, krizler sırasında görsel yardım görevi gören haritalar ve belgeler oluşturmak için CBS yetenekleriyle entegre olabilir veya bunları içerebilir.
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Beekeeper
beekeeper.io
Arı sahibi, mümkün olan en iyi işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle cephe işletmelerini ve işçilerini güçlendirir. 2012 yılında kurulan arıcının mobil ilk platformu, küresel işgücünün% 80'ini temsil etmesine rağmen, işyeri teknolojisi söz konusu olduğunda kronik olarak yetersiz hizmet veren masmasız çalışanlar için tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Arıcının Cephe Başarı Sistemi ile şirketler kağıt tabanlı süreçleri otomatikleştirebilir, çalışanlarla gerçek zamanlı olarak her yerden iletişim kurabilir ve cephe takımlarının katılımını, verimliliğini ve güvenliğini artırabilir.
OnSolve
onsolve.com
Onsolve, fiziksel tehditleri proaktif olarak azaltan ve bir kriz çarptığında kuruluşların çevik kalmasına izin veren önde gelen bir kritik olay yönetimi sağlayıcısıdır. En güvenilir uzmanlık ve güvenilir AI ile çalışan risk zekası, eleştirel iletişim ve olay yönetimi teknolojisini kullanan Onsolve platformu, işletmeleri, SMB organizasyonlarının ve tüm hükümet seviyelerinin insanlarını, yerlerini etkileyen fiziksel tehditleri tespit etmesini, öngörmesini ve azaltmasını sağlar. ve mülk. Hem kamu hem de özel sektör için her yıl gönderilen ve kanıtlanmış destekle gönderilen milyarlarca uyarı ile onsolve, binlerce kuruluş tarafından hayat kurtarmak, toplulukları korumak, kritik altyapıyı korumak ve ekonomimizi güçlendiren organizasyon için çevikliği sağlamak için kullanılır.
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All, topluluk üzerinde olumlu etkiyi önceliklendiren, büyük gruplara kişiselleştirilmiş, bilgilendirici ve acil durum mesajları ileten, amaç odaklı bir toplu mesajlaşma hizmetidir. Şirket, büyümenin ötesinde büyüklüğe odaklanan ve insanları kârın üstünde tutan güçlü bir kültür ve değerleri teşvik ediyor. Text-Em-All, spam, siyasi veya pazarlama mesajları iletmeyi reddederken her ölçekteki kuruluş için kullanıcı dostu bir platform sunarak iş yapmaktan mutluluk duymaya kendini adamıştır. Text-Em-All ekibi, şefkati, özgünlüğü ve paylaşılan mükemmelliği vurgulayan olumlu bir çalışma ortamı yaratmaya kendini adamıştır.
AlertMedia
alertmedia.com
Binlerce kuruluş, insanlarını kritik etkinlikler sırasında güvende, bilgilendirmek ve bağlantılı tutmak için AlertMedia’nın tehdit istihbarat ve acil iletişim çözümüne güveniyor. Uyarma ile kuruluşlar, insanlarının, varlıklarının ve yerlerinin yakınındaki potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve tanımlayabilir, daha sonra saniyeler içinde herhangi bir kitleye son derece görünür uyarılar gönderebilir. Sık sorulan sorular: Bu hizmetin ana kullanıcı grupları kimlerdir? AlertMedia’nın Acil İletişim Çözümü, güvenlik, güvenlik, iş sürekliliği ve üst düzey liderlik ekiplerinin herhangi bir kritik etkinlik sırasında etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmak için özelleştirilebilir ve güçlü özelliklere sahip geniş bir endüstrilerdeki kuruluşları desteklemek için oluşturulmuştur. Küçük işletmelerden Fortune 500'e kadar 130'dan fazla ülkedeki kuruluşlar, insanlarını ve işlerini güvende tutmak için alemmedia'ya güveniyor. Bu hizmet genellikle ne için kullanılır? AlertMedia’nın modern acil durum iletişim yazılımı, geleneksel bir kitle bildirim sisteminden daha fazlasıdır. Yazılımımız dahili sistemlerinizle kolayca entegre olur ve bir kriz sırasında hassasiyetle iletişim kurmanıza, hızlı bir şekilde her büyüklükte kitleye ulaşmanıza ve bir çözümü onaylamanıza olanak tanıyarak tüm kuruluşunuzu bağlar. Yazılımımız, durum ne olursa olsun, çalışan güvenliğini artırmak, kaybı azaltmak ve iş sürekliliğini sağlamak için tasarlanmış çok çeşitli organizasyonel kullanım durumlarını desteklemektedir. Bu hizmet hangi platformları destekliyor? AlertMedia, tam özellikli yerel Android ve iOS mobil uygulamalarına ek olarak tüm tarayıcılarda mevcut olan sezgisel bir masaüstü deneyimi sunan bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Bu hizmetin ortak olarak yaygın olarak kullanıldığı bazı uygulamalar nelerdir? İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (HRIS), İş Sürekliliği Yönetimi ve Planlama Yazılımı (BCM), BT/İzleme Sistemleri, Seyahat Yönetim Sistemleri ve daha fazlası. Bu hizmet başka uygulamalarla entegre mi? İnsan Sermayesi Yönetimi Yazılımı (HCM), Tek İşaret Yazılımı Bu hizmet bir API sunuyor mu? AlertMedia, istikrarlı bir API aracılığıyla tehdit istihbarat ve acil durum iletişim yazılımımıza erişim sunar. Özel iletişim çerçevelerini dağıtabilir veya iletişim teknolojimizi doğrudan teknoloji ekosisteminizdeki yazılımlarla entegre edebilirsiniz. Bu hizmet kılavuzlar, öğreticiler ve müşteri desteği sunuyor mu? AlertMedia, tüm müşterilere özel bir müşteri başarı yöneticisi, uygulamalı uygulama rehberliği ve 7/24 desteği ek ücret ödemeden sağlar. Ayrıca bir çevrimiçi destek merkezine, eğitim videolarına, iletişim şablonlarına, lansman araçlarına ve daha fazlasına erişiminiz olacak. Fiyatlandırma neye benziyor? AlertMedia, her büyüklükteki şirketin iletişim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için esnek fiyatlandırma seçenekleri sunar - gizli ücretler yoktur. Fiyatlandırma, kitle boyutuna, konumlarınıza ve kuruluşunuza özgü diğer değişkenlere dayanmaktadır.
Alertable
alertable.ca
Alertable, Kanadalıları bilgilendirmek için akıllı bir uyarı sistemi sağlar. Şiddetli hava koşulları, seller, kasırgalar, orman yangınları ve yerel topluluk bildirimleri için bugün kaydolun.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls, on binlerce kuruluş, okul ve işletme tarafından bir grup insanı telefon ve SMS yoluyla saniyeler içinde bilgilendirmek için kullanılan bir toplu bildirim aracıdır. ABD ve Kanada'da 25.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılan DialMyCalls toplu bildirim sistemi, saniyeler içinde telefon görüşmesi, kısa mesaj ve e-posta yoluyla bildirim göndermenize olanak tanır. Fortune 100 şirketlerinden okullara, kiliselere, personel şirketlerine, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve çok daha fazlasına kadar herkes tarafından kullanılıyor. İster acil durum bildirimleri ister genel bilgilendirme mesajları göndermeniz gerekiyorsa, DialMyCalls dakikada 10.000'den fazla mesaj göndererek herkese anında ulaşmanızı sağlar. Hiçbir donanım veya yazılıma gerek yoktur. Hesabınıza internete bağlı herhangi bir bilgisayardan veya mobil cihazdan erişin. Ayrıca, yayınları tetiklemek için kullanabileceğiniz bir mobil uygulamanın yanı sıra çevrimiçi olamamanız ve mesaj göndermeniz gerekmesi durumunda ücretsiz arama hattı da var!
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Mobil Metin Uyarıları, müşterilerinize ve çalışanlarınıza hiçbir sorun yaşamadan toplu mesajlar göndermenize olanak tanır. ** Mesaj Gönderme • SMS ve MMS kampanyaları oluşturun, planlayın ve gönderin • Görüntüleri doğrudan Film Rulonuzdan ekleyin • Gönderilecek kişi gruplarını veya listelerini seçin ** Mesajları Otomatikleştirme • Sık sorulan sorulara anında yanıt vermek için otomatik yanıtlar ayarlayın • Kitlenizin ilgisini canlı tutmak için damlama kampanyaları oluşturun • Önemli metinleri önceden planlayın ** Kişileri Yönetme • Kullanıcıların mesajlarınıza abone olmak için mesaj gönderebilecekleri anahtar sözcükler ekleyin • Abone listenizi yönetin ve kişi ekleyin • Listelerinizde yeni hedef kitleler oluşturun ** Performansı Anlamak • Mesajlarınızın nasıl performans gösterdiğini görmek için raporlama aracımızı kullanın • Tıklama oranlarını, abone artışını ve gönderilen mesaj sayısını görselleştirin Mobil Metin Uyarılarını Kimler Kullanır? • Satışları, geliri ve trafiği artırmaya çalışan işletme sahipleri • Şirketlerin önemli güncellemeler konusunda çalışanlarla iletişim kurması gerekiyor • Üyelere güncelleme ve bilgi sağlayan kuruluşlar • ve çok daha fazlası!
iLobby
ilobby.com
Ilobby, karmaşık işletmeler ve düzenlenmiş endüstriler için tesis ve ziyaretçi yönetiminde küresel liderdir. Dünya çapında 6.000'den fazla alanda konuşlandırılan Ilobby’nin FacilityOS platformu, düzenleyici uyum sağlamak, güvenlik protokollerini uygulamak ve site güvenlik gereksinimlerini artırmak için kilit tesis süreçlerini optimize ederek karmaşık çalışma ortamlarına güç verir. FacilityOs, ziyaretçi yönetimi, acil durum ve tahliye yönetimi, fiziksel ziyaretçi ve yüklenici erişim kontrolü ve paket toplama ve doğrulamadan oluşan çoklu bağımsız modüllerden oluşan uçtan uca bir tesis yönetim platformudur. Bu güçlü modüller, spesifik fonksiyonel alanları ele alır ve kombinasyon halinde kullanıldığında, tamamen entegre, bütünsel bir tesis ve ziyaretçi yönetimi çözümü sağlar. Ziyaretçi Yönetimi Enterprise seviyesi donanımında önceden yüklenmiş ve önceden yapılandırılmıştır, ziyaretçi yönetimini visitoros aktarır ve otomatikleştirir, böylece işyeri güvenliğini, emniyetini ve uyumluluğunu artırabilirsiniz. Acil durum ve tahliye yönetimi acil durumları, tahliyelerinizin verimliliğini ve hızını artırır ve acil durum yönetimi hazırlığını optimize eder. Riski azaltın, kesinti süresini en aza indirin ve sayısallaştırılmış acil durum uyarıları, tahliye ve raporlama ile maliyetli cezalardan kaçının. Fiziksel Kimlik ve Erişim Yönetimi SecurityOS, erişim kontrolünün avantajlarını ziyaretçilere, yüklenicilere ve diğer geçici konuklara genişletir ve fiziksel tesis erişimini güvenli bir şekilde vermenizi, izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Kontrol ve görünürlüğü artırırken izin sağlanmasını kolaylaştırmak ve otomatikleştirin. Paket ve teslimat yönetimi, gelen paketlerin izlenmesini ve yönetimini teslimatlarla basit ve güvenli hale getirir. Teslimatları yönetin, materyalleri izleyin, paketleri doğrulayın ve kabul edin, tüm teslimatları bir bakışta görün ve daha fazlasına bakın. Kanıtlanmış teknoloji, insanlar ve süreçlerle güçlendirilen Ilobby, kuruluşların halklarını ve tesislerini nasıl güvenli, güvenli ve uyumlu tutabileceğini yeniden canlandırıyor.
Regroup Mass Notification
regroup.com
Yeniden grup kitle bildirimi, insanları her zaman güvende ve bilgilendiren daha iyi kitle iletişimi güçlendirir. Şirketin ödüllü, bulut tabanlı kitle iletişim platformu, Kuzey Amerika ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin milyonlarca insana hem acil hem de günlük iletişim göndermeye güvendiği şeydir. Mobil cihazlara, sabit hatlara, sosyal medyaya, e-postaya, web sitelerine ve daha fazlasına tek tıklamayla mesajlaşma sağlayarak, toplantı kuruluşlarının insanları güvende tutmasına, operasyonel esnekliği güçlendirmesine, riski azaltmasına ve giderek daha öngörülemeyen bir dünyada gelişmesine yardımcı olur.
Preparis
preparis.com
Preparis'in birleşik, bulut tabanlı yazılım paketi, iş sürekliliği planlamasını karmaşık bir lüksten tıpkı sizinki gibi işletmeler için erişilebilir bir programa dönüştürür. Acil durum bildirimleri ve uyarılarından kapsamlı planlamaya, olay ve tatbikat yönetimine ve raporlamaya kadar Preparis, süreklilik stratejinizin her bölümünü tek bir merkezi konumdan yönetebilir. Preparis yazılım paketi Agility Recovery tarafından sunulmaktadır.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse, kuruluşların önemli bildirimleri paylaşma yöntemlerini modernleştirmelerine yardımcı olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir iletişim platformudur.
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