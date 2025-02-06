Acil Durum Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Svalbard ve Jan Mayen

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Acil durum bildirim yazılımı, risk yönetimi, şirket çapında iletişim ve acil durum planlamasına yönelik daha geniş stratejilerin ayrılmaz bir parçasıdır. Acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında iletişimi, iş akışını ve hizmeti geliştirir. Bu yazılım, iş operasyonlarını kesintiye uğratabilecek olaylara veya acil durumlara hazırlık amacıyla bir şirket bünyesinde uygulanabilir veya kuruluşlar tarafından bir kamu hizmeti mesajlaşma sistemi olarak kullanılabilir. Operasyonel kesintileri önlemek ve acil durum müdahalelerini hızlandırmak için toplu bildirimler göndermek, bilgi paylaşmak ve ekipleri harekete geçirmek gibi temel eylemleri otomatikleştirir. Sistemler, yazılımı kullanan kuruluşun özel gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanır. Ek olarak, acil durum bildirim yazılımı, krizler sırasında görsel yardım görevi gören haritalar ve belgeler oluşturmak için CBS yetenekleriyle entegre olabilir veya bunları içerebilir.
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Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper, ön saflarda yer alan işletmeleri ve çalışanlarını, işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle güçlendiriyor. 2012 yılında kurulan Beekeeper'ın mobil odaklı platformu, küresel iş gücünün %80'ini temsil etmesine rağmen işyeri teknolojisi konusunda kronik olarak yetersiz hizmet alan masasız çalışanlar için tasarlandı ve üretildi. Beekeeper'ın Ön Cephe Başarı Sistemi ile şirketler kağıt bazlı süreçleri otomatikleştirebilir, çalışanlarla her yerden gerçek zamanlı iletişim kurabilir ve ön saflardaki ekiplerin katılımını, üretkenliğini ve güvenliğini artırabilir.
OnSolve
onsolve.com
OnSolve, fiziksel tehditleri proaktif olarak azaltan ve kuruluşların bir kriz meydana geldiğinde çevik kalmasına olanak tanıyan lider bir kritik olay yönetimi sağlayıcısıdır. En güvenilir uzmanlığı ve güvenilir yapay zeka destekli risk istihbaratını, kritik iletişimleri ve olay yönetimi teknolojisini kullanan OnSolve Platformu, işletmelerin, KOBİ kuruluşlarının ve her düzeydeki hükümetin, insanları ve yerleri etkileyen fiziksel tehditleri tespit etmesine, öngörmesine ve azaltmasına olanak tanır. ve mülk. Her yıl gönderilen milyarlarca uyarı ve hem kamu hem de özel sektör için kanıtlanmış desteğiyle OnSolve, binlerce kuruluş tarafından hayat kurtarmak, toplulukları korumak, kritik altyapıyı korumak ve ekonomimize güç veren kuruluş için çeviklik sağlamak için kullanılıyor.
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All, topluluk üzerinde olumlu etkiyi önceliklendiren, büyük gruplara kişiselleştirilmiş, bilgilendirici ve acil durum mesajları ileten, amaç odaklı bir toplu mesajlaşma hizmetidir. Şirket, büyümenin ötesinde büyüklüğe odaklanan ve insanları kârın üstünde tutan güçlü bir kültür ve değerleri teşvik ediyor. Text-Em-All, spam, siyasi veya pazarlama mesajları iletmeyi reddederken her ölçekteki kuruluş için kullanıcı dostu bir platform sunarak iş yapmaktan mutluluk duymaya kendini adamıştır. Text-Em-All ekibi, şefkati, özgünlüğü ve paylaşılan mükemmelliği vurgulayan olumlu bir çalışma ortamı yaratmaya kendini adamıştır.
AlertMedia
alertmedia.com
Binlerce kuruluş, kritik olaylar sırasında çalışanlarını güvende, bilgili ve bağlantıda tutmak için AlertMedia'nın tehdit istihbaratı ve acil durum iletişim çözümüne güveniyor. AlertMedia ile kuruluşlar, kişilerinin, varlıklarının ve konumlarının yakınındaki potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve belirleyebilir, ardından saniyeler içinde her büyüklükteki hedef kitleye yüksek görünürlüğe sahip uyarılar gönderebilir. SIKÇA SORULAN SORULAR: BU HİZMETİN ANA KULLANICI GRUPLARI KİMLERDİR? AlertMedia'nın acil durum iletişim çözümü, güvenlik, emniyet, iş sürekliliği ve üst düzey liderlik ekiplerinin herhangi bir kritik olay sırasında etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olacak özelleştirilebilir ve güçlü özelliklerle çok çeşitli sektörlerdeki kuruluşları desteklemek üzere tasarlanmıştır. Küçük işletmelerden Fortune 500'e kadar 130'dan fazla ülkedeki kuruluşlar, çalışanlarını ve işlerini güvende tutmak için AlertMedia'ya güveniyor. BU HİZMET GENEL OLARAK NE İÇİN KULLANILIR? AlertMedia'nın modern acil durum iletişim yazılımı, geleneksel bir toplu bildirim sisteminden çok daha fazlasıdır. Yazılımımız, dahili sistemlerinizle kolayca entegre olur ve tüm kuruluşunuzu birbirine bağlar; böylece kriz sırasında hassas bir şekilde iletişim kurmanıza, her büyüklükteki hedef kitleye hızlı bir şekilde ulaşmanıza ve bir çözümü onaylamanıza olanak tanır. Yazılımımız, durum ne olursa olsun çalışan güvenliğini artırmak, kayıpları azaltmak ve iş sürekliliğini sağlamak için tasarlanmış çok çeşitli kurumsal kullanım örneklerini destekler. BU HİZMET HANGİ PLATFORMLARI DESTEKLİYOR? AlertMedia, tam özellikli yerel Android ve iOS mobil uygulamalarına ek olarak tüm tarayıcılarda kullanılabilen sezgisel bir masaüstü deneyimi sunan bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Bu hizmetin yaygın olarak birlikte kullanıldığı bazı uygulamalar nelerdir? İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (HRIS), İş Sürekliliği Yönetimi ve Planlama Yazılımı (BCM), BT Olay/İzleme Sistemleri, Seyahat Yönetim Sistemleri ve daha fazlası. BU HİZMET DİĞER UYGULAMALARLA ENTEGRE OLUYOR MU? İnsan Sermayesi Yönetimi Yazılımı (HCM), Tek Oturum Açma Yazılımı BU HİZMET BİR API SUNAR MI? AlertMedia, RESTful API aracılığıyla tehdit istihbaratı ve acil durum iletişim yazılımımıza erişim sunar. Özel iletişim çerçevelerini dağıtabilir veya iletişim teknolojimizi doğrudan teknoloji ekosisteminizdeki yazılımlarla entegre edebilirsiniz. BU HİZMET KILAVUZLAR, ÖĞRETİCİLER VE VEYA MÜŞTERİ DESTEĞİ SUNAR MI? AlertMedia, tüm müşterilere özel bir müşteri başarı yöneticisi, uygulamalı uygulama rehberliği ve hiçbir ek ücret ödemeden 7/24 destek sağlar. Ayrıca çevrimiçi destek merkezine, eğitim videolarına, iletişim şablonlarına, lansman araçlarına ve daha fazlasına erişebileceksiniz. FİYATLANDIRMA NASIL GÖRÜNÜYOR? AlertMedia, her ölçekteki şirketin iletişim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için hiçbir gizli ücret olmaksızın esnek fiyatlandırma seçenekleri sunar. Fiyatlandırma hedef kitle büyüklüğüne, konumlarınıza ve kuruluşunuza özel diğer değişkenlere göre belirlenir.
Alertable
alertable.ca
Alertable, Kanadalıları bilgilendirmek için akıllı bir uyarı sistemi sağlar. Şiddetli hava koşulları, seller, kasırgalar, orman yangınları ve yerel topluluk bildirimleri için bugün kaydolun.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls, on binlerce kuruluş, okul ve işletme tarafından bir grup insanı telefon ve SMS yoluyla saniyeler içinde bilgilendirmek için kullanılan bir toplu bildirim aracıdır. ABD ve Kanada'da 25.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılan DialMyCalls toplu bildirim sistemi, saniyeler içinde telefon görüşmesi, kısa mesaj ve e-posta yoluyla bildirim göndermenize olanak tanır. Fortune 100 şirketlerinden okullara, kiliselere, personel şirketlerine, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve çok daha fazlasına kadar herkes tarafından kullanılıyor. İster acil durum bildirimleri ister genel bilgilendirme mesajları göndermeniz gerekiyorsa, DialMyCalls dakikada 10.000'den fazla mesaj göndererek herkese anında ulaşmanızı sağlar. Hiçbir donanım veya yazılıma gerek yoktur. Hesabınıza internete bağlı herhangi bir bilgisayardan veya mobil cihazdan erişin. Ayrıca, yayınları tetiklemek için kullanabileceğiniz bir mobil uygulamanın yanı sıra çevrimiçi olamamanız ve mesaj göndermeniz gerekmesi durumunda ücretsiz arama hattı da var!
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Mobil Metin Uyarıları, müşterilerinize ve çalışanlarınıza hiçbir sorun yaşamadan toplu mesajlar göndermenize olanak tanır. ** Mesaj Gönderme • SMS ve MMS kampanyaları oluşturun, planlayın ve gönderin • Görüntüleri doğrudan Film Rulonuzdan ekleyin • Gönderilecek kişi gruplarını veya listelerini seçin ** Mesajları Otomatikleştirme • Sık sorulan sorulara anında yanıt vermek için otomatik yanıtlar ayarlayın • Kitlenizin ilgisini canlı tutmak için damlama kampanyaları oluşturun • Önemli metinleri önceden planlayın ** Kişileri Yönetme • Kullanıcıların mesajlarınıza abone olmak için mesaj gönderebilecekleri anahtar sözcükler ekleyin • Abone listenizi yönetin ve kişi ekleyin • Listelerinizde yeni hedef kitleler oluşturun ** Performansı Anlamak • Mesajlarınızın nasıl performans gösterdiğini görmek için raporlama aracımızı kullanın • Tıklama oranlarını, abone artışını ve gönderilen mesaj sayısını görselleştirin Mobil Metin Uyarılarını Kimler Kullanır? • Satışları, geliri ve trafiği artırmaya çalışan işletme sahipleri • Şirketlerin önemli güncellemeler konusunda çalışanlarla iletişim kurması gerekiyor • Üyelere güncelleme ve bilgi sağlayan kuruluşlar • ve çok daha fazlası!
iLobby
ilobby.com
iLobby, karmaşık işletmeler ve düzenlemeye tabi endüstriler için tesis ve ziyaretçi yönetiminde dünya lideridir. Dünya çapında 6.000'den fazla tesiste konuşlandırılan iLobby'nin FacilityOS platformu, mevzuat uyumluluğunu sağlamak, güvenlik protokollerini uygulamak ve site güvenlik gereksinimlerini desteklemek için temel tesis süreçlerini optimize edip otomatikleştirerek karmaşık çalışma ortamlarına güç verir. FacilityOS, ziyaretçi yönetimi, acil durum ve tahliye yönetimi, fiziksel ziyaretçi ve yüklenici erişim kontrolü ve paket toplama ve doğrulama için birden fazla bağımsız modülden oluşan uçtan uca bir Tesis Yönetimi platformudur. Bu güçlü modüller belirli işlevsel alanlara hitap eder ve birlikte kullanıldıklarında tamamen entegre, bütünsel bir tesis ve ziyaretçi yönetimi çözümü sağlar. Ziyaretçi Yönetimi Kurumsal düzeydeki donanıma önceden yüklenmiş ve önceden yapılandırılmış VisitorOS, ziyaretçi yönetimini kolaylaştırıp otomatikleştirir, böylece iş yeri emniyetini, güvenliğini ve uyumluluğunu artırabilirsiniz. Acil Durum ve Tahliye Yönetimi Acil Durum OS, tahliyelerinizin verimliliğini ve hızını artırır ve acil durum yönetimi hazırlığını optimize eder. Dijitalleştirilmiş acil durum uyarıları, tahliyeler ve raporlamayla riski azaltın, kesinti süresini en aza indirin ve maliyetli cezalardan kaçının. Fiziksel Kimlik ve Erişim Yönetimi SecurityOS, Erişim Kontrolü'nün avantajlarını ziyaretçilere, yüklenicilere ve diğer geçici konuklara genişleterek fiziksel tesis erişimini güvenli bir şekilde düzenlemenizi, izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Denetimi ve görünürlüğü artırırken izin sağlamayı kolaylaştırın ve otomatikleştirin. Paket ve Teslimat Yönetimi DeliveryOS ile gelen paketlerin takibini ve yönetimini basit ve güvenli hale getirin. Teslimatları yönetin, malzemeleri takip edin, paketleri doğrulayıp kabul edin, tüm teslimatları bir bakışta görün ve daha fazlasını yapın. Kanıtlanmış teknoloji, insanlar ve süreçlerle desteklenen iLobby, kuruluşların çalışanlarını ve tesislerini nasıl güvenli, emniyetli ve uyumlu tutabileceklerini yeniden tasarlıyor.
Regroup Mass Notification
regroup.com
Regroup Toplu Bildirim, insanları her zaman güvende ve bilgili tutan daha iyi kitle iletişimini güçlendirir. Şirketin ödüllü, bulut tabanlı kitle iletişim platformu, Kuzey Amerika ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin milyonlarca insana hem acil durum hem de günlük iletişim göndermek için güvendiği platformdur. Regroup Mass Notification, mobil cihazlara, sabit hatlara, sosyal medyaya, e-postaya, web sitelerine ve daha fazlasına tek tıklamayla mesajlaşma olanağı sağlayarak kuruluşların insanları güvende tutmasına, operasyonel esnekliği güçlendirmesine, riski azaltmasına ve giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada başarılı olmasına yardımcı olur.
Preparis
preparis.com
Preparis'in birleşik, bulut tabanlı yazılım paketi, iş sürekliliği planlamasını karmaşık bir lüksten tıpkı sizinki gibi işletmeler için erişilebilir bir programa dönüştürür. Acil durum bildirimleri ve uyarılarından kapsamlı planlamaya, olay ve tatbikat yönetimine ve raporlamaya kadar Preparis, süreklilik stratejinizin her bölümünü tek bir merkezi konumdan yönetebilir. Preparis yazılım paketi Agility Recovery tarafından sunulmaktadır.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse, kuruluşların önemli bildirimleri paylaşma yöntemlerini modernleştirmelerine yardımcı olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir iletişim platformudur.
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