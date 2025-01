Acil Durum Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guam

AlertMedia

Binlerce kuruluş, kritik olaylar sırasında çalışanlarını güvende, bilgili ve bağlantıda tutmak için AlertMedia'nın tehdit istihbaratı ve acil durum iletişim çözümüne güveniyor. AlertMedia ile kuruluşlar, kişilerinin, varlıklarının ve konumlarının yakınındaki potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve belirleyebilir, ardından saniyeler içinde her büyüklükteki hedef kitleye yüksek görünürlüğe sahip uyarılar gönderebilir. SIKÇA SORULAN SORULAR: BU HİZMETİN ANA KULLANICI GRUPLARI KİMLERDİR? AlertMedia'nın acil durum iletişim çözümü, güvenlik, emniyet, iş sürekliliği ve üst düzey liderlik ekiplerinin herhangi bir kritik olay sırasında etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olacak özelleştirilebilir ve güçlü özelliklerle çok çeşitli sektörlerdeki kuruluşları desteklemek üzere tasarlanmıştır. Küçük işletmelerden Fortune 500'e kadar 130'dan fazla ülkedeki kuruluşlar, çalışanlarını ve işlerini güvende tutmak için AlertMedia'ya güveniyor. BU HİZMET GENEL OLARAK NE İÇİN KULLANILIR? AlertMedia'nın modern acil durum iletişim yazılımı, geleneksel bir toplu bildirim sisteminden çok daha fazlasıdır. Yazılımımız, dahili sistemlerinizle kolayca entegre olur ve tüm kuruluşunuzu birbirine bağlar; böylece kriz sırasında hassas bir şekilde iletişim kurmanıza, her büyüklükteki hedef kitleye hızlı bir şekilde ulaşmanıza ve bir çözümü onaylamanıza olanak tanır. Yazılımımız, durum ne olursa olsun çalışan güvenliğini artırmak, kayıpları azaltmak ve iş sürekliliğini sağlamak için tasarlanmış çok çeşitli kurumsal kullanım örneklerini destekler. BU HİZMET HANGİ PLATFORMLARI DESTEKLİYOR? AlertMedia, tam özellikli yerel Android ve iOS mobil uygulamalarına ek olarak tüm tarayıcılarda kullanılabilen sezgisel bir masaüstü deneyimi sunan bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Bu hizmetin yaygın olarak birlikte kullanıldığı bazı uygulamalar nelerdir? İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (HRIS), İş Sürekliliği Yönetimi ve Planlama Yazılımı (BCM), BT Olay/İzleme Sistemleri, Seyahat Yönetim Sistemleri ve daha fazlası. BU HİZMET DİĞER UYGULAMALARLA ENTEGRE OLUYOR MU? İnsan Sermayesi Yönetimi Yazılımı (HCM), Tek Oturum Açma Yazılımı BU HİZMET BİR API SUNAR MI? AlertMedia, RESTful API aracılığıyla tehdit istihbaratı ve acil durum iletişim yazılımımıza erişim sunar. Özel iletişim çerçevelerini dağıtabilir veya iletişim teknolojimizi doğrudan teknoloji ekosisteminizdeki yazılımlarla entegre edebilirsiniz. BU HİZMET KILAVUZLAR, ÖĞRETİCİLER VE VEYA MÜŞTERİ DESTEĞİ SUNAR MI? AlertMedia, tüm müşterilere özel bir müşteri başarı yöneticisi, uygulamalı uygulama rehberliği ve hiçbir ek ücret ödemeden 7/24 destek sağlar. Ayrıca çevrimiçi destek merkezine, eğitim videolarına, iletişim şablonlarına, lansman araçlarına ve daha fazlasına erişebileceksiniz. FİYATLANDIRMA NASIL GÖRÜNÜYOR? AlertMedia, her ölçekteki şirketin iletişim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için hiçbir gizli ücret olmaksızın esnek fiyatlandırma seçenekleri sunar. Fiyatlandırma hedef kitle büyüklüğüne, konumlarınıza ve kuruluşunuza özel diğer değişkenlere göre belirlenir.