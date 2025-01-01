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Acil Durum Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Grönland
Acil durum bildirim yazılımı, risk yönetimi, şirket çapında iletişim ve acil durum planlamasına yönelik daha geniş stratejilerin ayrılmaz bir parçasıdır. Acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında iletişimi, iş akışını ve hizmeti geliştirir. Bu yazılım, iş operasyonlarını kesintiye uğratabilecek olaylara veya acil durumlara hazırlık amacıyla bir şirket bünyesinde uygulanabilir veya kuruluşlar tarafından bir kamu hizmeti mesajlaşma sistemi olarak kullanılabilir. Operasyonel kesintileri önlemek ve acil durum müdahalelerini hızlandırmak için toplu bildirimler göndermek, bilgi paylaşmak ve ekipleri harekete geçirmek gibi temel eylemleri otomatikleştirir. Sistemler, yazılımı kullanan kuruluşun özel gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanır. Ek olarak, acil durum bildirim yazılımı, krizler sırasında görsel yardım görevi gören haritalar ve belgeler oluşturmak için CBS yetenekleriyle entegre olabilir veya bunları içerebilir.
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Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper, ön saflarda yer alan işletmeleri ve çalışanlarını, işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle güçlendiriyor. 2012 yılında kurulan Beekeeper'ın mobil odaklı platformu, küresel iş gücünün %80'ini temsil etmesine rağmen işyeri teknolojisi konusun...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All, topluluk üzerinde olumlu etkiyi önceliklendiren, büyük gruplara kişiselleştirilmiş, bilgilendirici ve acil durum mesajları ileten, amaç odaklı bir toplu mesajlaşma hizmetidir. Şirket, büyümenin ötesinde büyüklüğe odaklanan ve insanları kârın üstünde tutan güçlü bir kültür ve değerleri t...
Alertable
alertable.ca
Alertable, Kanadalıları bilgilendirmek için akıllı bir uyarı sistemi sağlar. Şiddetli hava koşulları, seller, kasırgalar, orman yangınları ve yerel topluluk bildirimleri için bugün kaydolun.
AlertMedia
alertmedia.com
Binlerce kuruluş, kritik olaylar sırasında çalışanlarını güvende, bilgili ve bağlantıda tutmak için AlertMedia'nın tehdit istihbaratı ve acil durum iletişim çözümüne güveniyor. AlertMedia ile kuruluşlar, kişilerinin, varlıklarının ve konumlarının yakınındaki potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olar...
OnSolve
onsolve.com
OnSolve, fiziksel tehditleri proaktif olarak azaltan ve kuruluşların bir kriz meydana geldiğinde çevik kalmasına olanak tanıyan lider bir kritik olay yönetimi sağlayıcısıdır. En güvenilir uzmanlığı ve güvenilir yapay zeka destekli risk istihbaratını, kritik iletişimleri ve olay yönetimi teknolojisin...
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls, on binlerce kuruluş, okul ve işletme tarafından bir grup insanı telefon ve SMS yoluyla saniyeler içinde bilgilendirmek için kullanılan bir toplu bildirim aracıdır. ABD ve Kanada'da 25.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılan DialMyCalls toplu bildirim sistemi, saniyeler içinde telef...
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Mobil Metin Uyarıları, müşterilerinize ve çalışanlarınıza hiçbir sorun yaşamadan toplu mesajlar göndermenize olanak tanır. ** Mesaj Gönderme • SMS ve MMS kampanyaları oluşturun, planlayın ve gönderin • Görüntüleri doğrudan Film Rulonuzdan ekleyin • Gönderilecek kişi gruplarını veya listelerini seçi...
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse, kuruluşların önemli bildirimleri paylaşma yöntemlerini modernleştirmelerine yardımcı olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir iletişim platformudur.
Preparis
preparis.com
Preparis'in birleşik, bulut tabanlı yazılım paketi, iş sürekliliği planlamasını karmaşık bir lüksten tıpkı sizinki gibi işletmeler için erişilebilir bir programa dönüştürür. Acil durum bildirimleri ve uyarılarından kapsamlı planlamaya, olay ve tatbikat yönetimine ve raporlamaya kadar Preparis, sürek...
Regroup Mass Notification
regroup.com
Regroup Toplu Bildirim, insanları her zaman güvende ve bilgili tutan daha iyi kitle iletişimini güçlendirir. Şirketin ödüllü, bulut tabanlı kitle iletişim platformu, Kuzey Amerika ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin milyonlarca insana hem acil durum hem de günlük iletişim göndermek için güve...
iLobby
ilobby.com
iLobby, karmaşık işletmeler ve düzenlemeye tabi endüstriler için tesis ve ziyaretçi yönetiminde dünya lideridir. Dünya çapında 6.000'den fazla tesiste konuşlandırılan iLobby'nin FacilityOS platformu, mevzuat uyumluluğunu sağlamak, güvenlik protokollerini uygulamak ve site güvenlik gereksinimlerini d...