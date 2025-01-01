Gömülü Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Entegre ödeme yazılımı olarak da bilinen gömülü ödeme yazılımı, şirketlerin ayrı bir ödeme çözümüne güvenmek yerine ödemeleri doğrudan ürünleri içinden kabul etmelerini sağlar. Bu yazılım, ödeme işlemlerini kolaylaştırarak şirketlerin maliyetleri azaltmasına ve müşteri deneyimini geliştirmesine yardımcı olur. Gömülü ödeme yazılımını kullanan şirketler, ödeme sağlayıcıları olarak hareket ettikleri için ödeme kolaylaştırıcıları (PayFac) olarak bilinir. Bu araç, SaaS satıcıları, pazar yerleri, araç paylaşımı ve yemek dağıtım hizmetleri ve oyun platformları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Gömülü ödeme yazılımı genellikle yazılım ve hizmetlere yönelik abonelik planlarını tanımlayan ve yöneten abonelik yönetimi yazılımıyla ve aboneliğe dayalı işletmeler için faturalamayı yöneten abonelik faturalandırma yazılımıyla bütünleşir.
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Stripe
stripe.com
Stripe, e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve API hizmetleri sunan çevrimiçi bir ödeme platformudur.
Cashfree
cashfree.com
Cashfree, işletmelere ödemeleri toplama, uluslararası ödemeleri yönetme ve kolayca geri ödemeler yapma imkanı sunan bir ödeme platformudur.
WePay
wepay.com
WePay, platform işletmeleri için entegre çevrimiçi ödeme çözümleri sunan bir hizmettir. Ödeme süreçlerini basit ve güvenli hale getirir.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com, işletmelerin dijital ekonomide etkili ödeme işlemleri gerçekleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir ödeme platformudur.
Adyen
adyen.com
Adyen uygulaması, çevrimiçi, mobil ve fiziksel ödemeleri destekleyen entegre bir ödeme platformu sunar ve işlemleri yönetmeyi kolaylaştırır.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei, işletmelere çeşitli ödeme yöntemlerini sunarak ve işlem süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bir ödeme çözümüdür.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, fatura, satış ve insan kaynakları süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur. İş akışlarını entegre ederek verimliliği artırır.
Modulr
modulrfinance.com
Modulr, işletmelere ödeme süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim kolaylığı sağlayan bir dijital finans platformudur.
Spreedly
spreedly.com
Spreedly, işletmelerin tek bir entegrasyon ile çeşitli ödeme ağ geçitlerini yönetmelerini sağlayan bir ödeme düzenleme platformudur.
Finix
finix.com
Finix, işletmelere çevrimiçi, yüz yüze ve mobil ödemeleri yönetme imkanı sunan bir ödeme işleme platformudur.
Synctera
synctera.com
Synctera, şirketlerin finansal ürünleri API ile entegre etmelerini sağlayan bir bankacılık platformudur. Hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir çözümler sunar.
Railsr
railsr.com
Railsr, markaların kullanıcılarıyla daha iyi etkileşimler kurmasına yardımcı olan entegre finans deneyimleri sunan bir platformdur.
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