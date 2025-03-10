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Entegre ödeme yazılımı olarak da bilinen gömülü ödeme yazılımı, şirketlerin ayrı bir ödeme çözümüne güvenmek yerine ödemeleri doğrudan ürünleri içinden kabul etmelerini sağlar. Bu yazılım, ödeme işlemlerini kolaylaştırarak şirketlerin maliyetleri azaltmasına ve müşteri deneyimini geliştirmesine yardımcı olur. Gömülü ödeme yazılımını kullanan şirketler, ödeme sağlayıcıları olarak hareket ettikleri için ödeme kolaylaştırıcıları (PayFac) olarak bilinir. Bu araç, SaaS satıcıları, pazar yerleri, araç paylaşımı ve yemek dağıtım hizmetleri ve oyun platformları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Gömülü ödeme yazılımı genellikle yazılım ve hizmetlere yönelik abonelik planlarını tanımlayan ve yöneten abonelik yönetimi yazılımıyla ve aboneliğe dayalı işletmeler için faturalamayı yöneten abonelik faturalandırma yazılımıyla bütünleşir.
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BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma Otomasyonu (AR, AP, Faturalar, Abonelikler, Ödemeler): Tam otomatik AR Tahsilatları, ödeme süresini (DSO) önemli ölçüde azaltır. Gelişmiş kural motorumuz, doğru mesajı doğru zamanda otomatik olarak ileterek en yüksek ödeme olasılığını sağlarken hızlı ve verimli müşteri iletişimine olanak tanır. Asla başka bir satıcı ödemesinin hesaba katılmamasına izin vermeyin, satıcı faturalarını inceleme ve onay için atayın. Tüm faturalarınızı optimize edilmiş ödemelere yönlendirmek için iş akışı otomasyonumuzdan ve onay motorumuzdan yararlanın. Abonelik/yinelenen faturalandırmayı, hakediş faturalandırmasını, fatura oluşturmayı, otomatik ödemeleri, ödeme planlarını, gecikme ücretlerini, kuponları, çevrimiçi faturalandırmayı ve etkileşimli müşteri portallarını etkinleştirin; bunların tümü mevcut muhasebe ve CRM sistemlerinizle entegre ve senkronize edilmiştir. Ödeme tokenizasyonu ve otomatik başarısız ödeme kurtarma, hiçbir ödemenin kaçırılmamasını ve tüm verilerin güvende olmasını sağlar. 2. Satış ve Başarı Otomasyonu (QTC, CPQ, NPS, eSign): QTC ve CPQ özelliklerimizle potansiyel müşteriler için fiyat tekliflerini otomatikleştirin, fiyatlandırmanızı kontrol edin ve anlaşmaları daha hızlı kapatın. Teklif oluşturmaktan müşterilerden nakit almaya kadar her şey. Satış ve başarı ekibinizi QTC sürecini yönetecek ve departmandaki darboğazları ortadan kaldıracak şekilde güçlendirin. Artık ikinci bir tahminde bulunmanıza gerek yok, satış ekibinizin tekliften e-İmza ve ödemeye kadar yeni sözleşme oluşturma sürecinin tüm yönlerini açıkça tanımlanmış bir çerçeve dahilinde ele almasına izin verin. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, faturalarını ve sözleşmelerini müşteri yöneticisinden tüm ekibinizle paylaşın. Müşterilerinizle iletişim kurmak için Armatic'in yerleşik iletişim merkezini kullanın. Rakiplerine göre 2 kat daha hızlı büyüyen şirketlere katılmak için Armatic Net Tavsiye Skoru motorundan yararlanın. Müşteri geri bildirimleriyle desteklenen daha iyi kararlar almaları için ekiplerinizi güçlendirin. 3. İnsan Sermayesi Otomasyonu (eNPS, Çalışan Savunuculuğu, Sözleşmeler, eKayıtlar): Armatic çalışan NPS'si ile çalışan memnuniyetinizi ölçün ve iyileştirin. Bağlılığı ve çalışan bağlılığını artırmak için çalışanlarınızla iletişim geri bildirimi döngüleri oluşturun. Çalışan Savunuculuğu ile şirketinizin sosyal erişimini genişletin. Onaylanmış şirket bilgilerini paylaşmanın kolay bir yolunu sağlayarak çalışanlarınızın sosyal ağlarından yararlanın. Şirketinizin sosyal paylaşımları çok sayıda potansiyel müşteriye ve potansiyel yeni işe alımlara ulaşır. İK ekibinize ve kuruluşunuzdaki yöneticilere, tüm çalışan sözleşmelerini güvenli bir şekilde e-İmzalama, depolama ve yönetme çözümü sağlayın. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, çalışan sözleşmelerini ve gizlilik sözleşmelerini tüm ekibinizle paylaşın. Armatic çalışan iletişim yöneticisi, ekibinizin iletişim verileri, sözleşmeler ve İK ile ilgili notlar dahil olmak üzere çalışanlarla ilgili tüm bilgilere anında ve kolay erişim sağlar.
Cashfree
cashfree.com
Cashfree, işletmelere ödemeleri toplama, uluslararası ödemeleri yönetme ve kolayca geri ödemeler yapma imkanı sunan bir ödeme platformudur.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com, işletmelerin dijital ekonomide etkili ödeme işlemleri gerçekleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir ödeme platformudur.
Stripe
stripe.com
Stripe, e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve API hizmetleri sunan çevrimiçi bir ödeme platformudur.
WePay
wepay.com
WePay, platform işletmeleri için entegre çevrimiçi ödeme çözümleri sunan bir hizmettir. Ödeme süreçlerini basit ve güvenli hale getirir.
Adyen
adyen.com
Adyen uygulaması, çevrimiçi, mobil ve fiziksel ödemeleri destekleyen entegre bir ödeme platformu sunar ve işlemleri yönetmeyi kolaylaştırır.
Finix
finix.com
Finix'in uçtan uca platformu, yeni kurulan şirketlerden halka açık şirketlere kadar sizi çevrimiçi, kişisel ve mobil ödemeleri işlemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlarla donatır. Mümkün olan binlerce ödeme yapılandırması ve %99,999 çalışma süresiyle Finix, giriş engellerini azaltmak, rekabeti artırmak ve ekosistemi daha adil ve erişilebilir hale getirmek için ödeme sektörünü her seferinde bir API olarak yeniden yazıyor. En karmaşık ödeme kullanım durumlarını destekleyecek ve benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılabilecek şekilde tasarlanan, her boyuttaki yenilikçi şirketler için Finix'in esnek, kurumsal düzeydeki teknolojisi, kusursuz ödeme deneyimleri sunmak ve gelir artışını artırmak için kullanılır.
Spreedly
spreedly.com
Spreedly, işletmelerin tek bir entegrasyon ile çeşitli ödeme ağ geçitlerini yönetmelerini sağlayan bir ödeme düzenleme platformudur.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei, işletmelere çeşitli ödeme yöntemlerini sunarak ve işlem süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bir ödeme çözümüdür.
Modulr
modulrfinance.com
Modulr, işletmelere ödeme süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim kolaylığı sağlayan bir dijital finans platformudur.
Railsr
railsr.com
Tüketiciler tamamen sürükleyici ve sorunsuz deneyimler istiyor ve markaların en iyi, en kişiselleştirilmiş ve farklı katılım kampanyalarını sunmasını bekliyor. Railsr, markaların müşteri katılımını ve sadakatini artırmak için ilgili finans deneyimleri oluşturmasını sağlama konusunda tutkulu. Gömülü finans ekonomisinin, şirketler ve tüketiciler arasında ilişkiler kurmanın temelde farklı bir yolu olduğuna inanıyor. Railsr, finansal hizmetler sektöründe benzersiz bir kategori yarattı: yerleşik finans deneyimleri. Bunu, müşterilerinin finansal tüketiciye daha fazla kapsayıcılık ve özgürlük sunmalarına yardımcı olmalarını sağlamak için geliştirdi. Railsr, finansal hizmetlerin nasıl güçlendirilip özgürleştirilebileceğine dair yeni bir bakış açısının öncüsüdür. Düşük maliyetli, anahtar teslimi bir platform aracılığıyla markalara yerleşik finansmanın gücünden yararlanmaları için yeni bir yaklaşım sunuyor. Dikey olarak entegre bir finansal ekosistem olarak tasarlanan, merkez bankasından veya ödeme planından (örneğin Visa) başlayıp tamamen yerleşik bir dijital deneyimle biten, bir markanın dijital yolculuğuna yerleşik finansman sağlar. Railsr.com'u ziyaret edin ve size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin veya formumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçin: www.railsr.com/start-your-experience
Synctera
synctera.com
Topluluk bankaları ile FinTech'ler arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Sizi hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir ortaklık bankacılığı çözümleriyle güçlendirerek entegrasyon karmaşıklığını ortadan kaldırıyor ve köprüler kuruyoruz. Güvene dayalı ticari ilişkiler kurarak tüm taraflara işe alım süreci ve sonrasında rehberlik etmek için buradayız.
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