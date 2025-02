Gömülü Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tacikistan

Spreedly

Spreedly bir Ödeme Düzenleme platformudur. Hızla büyüyen, yeni pazarlara giren, uyumluluk yükünü sınırlamak veya ödeme maliyetlerini düşürmek isteyen kuruluşlar, genellikle altyapılarını, işlerinin gerektirdiği şekilde ödemeleri kabul edecek şekilde uyarlayamadıklarını fark ediyor. Ödeme Düzenleme platformumuz, müşterilerin tek bir entegrasyon oluşturmasına ve ardından son tüketici kart verilerine hiç dokunmadan işlemleri hemen hemen her türlü ödeme hizmeti kombinasyonu üzerinden yönlendirmesine olanak tanıyarak ödeme esnekliği ve yedeklilik sağlar. Ödeme Düzenlemesi adı verilen, her büyüklükteki şirketin tek bir API aracılığıyla küresel olarak neredeyse tüm ödeme hizmetleriyle işlem yapmak için ödeme verilerini güvence altına almasına ve her işlemden elde edilen yatırım getirisini artırmasına olanak tanıyan güçlü bir ödeme altyapısı sunuyoruz.