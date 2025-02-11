Gömülü Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

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Entegre ödeme yazılımı olarak da bilinen gömülü ödeme yazılımı, şirketlerin ayrı bir ödeme çözümüne güvenmek yerine ödemeleri doğrudan ürünleri içinden kabul etmelerini sağlar. Bu yazılım, ödeme işlemlerini kolaylaştırarak şirketlerin maliyetleri azaltmasına ve müşteri deneyimini geliştirmesine yardımcı olur. Gömülü ödeme yazılımını kullanan şirketler, ödeme sağlayıcıları olarak hareket ettikleri için ödeme kolaylaştırıcıları (PayFac) olarak bilinir. Bu araç, SaaS satıcıları, pazar yerleri, araç paylaşımı ve yemek dağıtım hizmetleri ve oyun platformları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Gömülü ödeme yazılımı genellikle yazılım ve hizmetlere yönelik abonelik planlarını tanımlayan ve yöneten abonelik yönetimi yazılımıyla ve aboneliğe dayalı işletmeler için faturalamayı yöneten abonelik faturalandırma yazılımıyla bütünleşir.
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BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma Otomasyonu (AR, AP, Faturalar, Abonelikler, Ödemeler): Tam otomatik AR Tahsilatları, ödeme süresini (DSO) önemli ölçüde azaltır. Gelişmiş kural motorumuz, doğru mesajı doğru zamanda otomatik olarak ileterek en yüksek ödeme olasılığını sağlarken hızlı ve verimli müşteri iletişimine olanak tanır. Asla başka bir satıcı ödemesinin hesaba katılmamasına izin vermeyin, satıcı faturalarını inceleme ve onay için atayın. Tüm faturalarınızı optimize edilmiş ödemelere yönlendirmek için iş akışı otomasyonumuzdan ve onay motorumuzdan yararlanın. Abonelik/yinelenen faturalandırmayı, hakediş faturalandırmasını, fatura oluşturmayı, otomatik ödemeleri, ödeme planlarını, gecikme ücretlerini, kuponları, çevrimiçi faturalandırmayı ve etkileşimli müşteri portallarını etkinleştirin; bunların tümü mevcut muhasebe ve CRM sistemlerinizle entegre ve senkronize edilmiştir. Ödeme tokenizasyonu ve otomatik başarısız ödeme kurtarma, hiçbir ödemenin kaçırılmamasını ve tüm verilerin güvende olmasını sağlar. 2. Satış ve Başarı Otomasyonu (QTC, CPQ, NPS, eSign): QTC ve CPQ özelliklerimizle potansiyel müşteriler için fiyat tekliflerini otomatikleştirin, fiyatlandırmanızı kontrol edin ve anlaşmaları daha hızlı kapatın. Teklif oluşturmaktan müşterilerden nakit almaya kadar her şey. Satış ve başarı ekibinizi QTC sürecini yönetecek ve departmandaki darboğazları ortadan kaldıracak şekilde güçlendirin. Artık ikinci bir tahminde bulunmanıza gerek yok, satış ekibinizin tekliften e-İmza ve ödemeye kadar yeni sözleşme oluşturma sürecinin tüm yönlerini açıkça tanımlanmış bir çerçeve dahilinde ele almasına izin verin. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, faturalarını ve sözleşmelerini müşteri yöneticisinden tüm ekibinizle paylaşın. Müşterilerinizle iletişim kurmak için Armatic'in yerleşik iletişim merkezini kullanın. Rakiplerine göre 2 kat daha hızlı büyüyen şirketlere katılmak için Armatic Net Tavsiye Skoru motorundan yararlanın. Müşteri geri bildirimleriyle desteklenen daha iyi kararlar almaları için ekiplerinizi güçlendirin. 3. İnsan Sermayesi Otomasyonu (eNPS, Çalışan Savunuculuğu, Sözleşmeler, eKayıtlar): Armatic çalışan NPS'si ile çalışan memnuniyetinizi ölçün ve iyileştirin. Bağlılığı ve çalışan bağlılığını artırmak için çalışanlarınızla iletişim geri bildirimi döngüleri oluşturun. Çalışan Savunuculuğu ile şirketinizin sosyal erişimini genişletin. Onaylanmış şirket bilgilerini paylaşmanın kolay bir yolunu sağlayarak çalışanlarınızın sosyal ağlarından yararlanın. Şirketinizin sosyal paylaşımları çok sayıda potansiyel müşteriye ve potansiyel yeni işe alımlara ulaşır. İK ekibinize ve kuruluşunuzdaki yöneticilere, tüm çalışan sözleşmelerini güvenli bir şekilde e-İmzalama, depolama ve yönetme çözümü sağlayın. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, çalışan sözleşmelerini ve gizlilik sözleşmelerini tüm ekibinizle paylaşın. Armatic çalışan iletişim yöneticisi, ekibinizin iletişim verileri, sözleşmeler ve İK ile ilgili notlar dahil olmak üzere çalışanlarla ilgili tüm bilgilere anında ve kolay erişim sağlar.
Cashfree
cashfree.com
İş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış güçlü ve ölçeklenebilir ödeme platformu - ödemeleri toplayın, ödeme gönderin, uluslararası ödemeleri yönetin ve daha fazlasını yapın. Nakitsiz Ödemeler, yeni kurulan şirketlerden şirketlere kadar web sitesinde, mobil uygulamada veya Whatsapp, sosyal medya vb. diğer kanallarda ödeme kabul etmeye kadar her türden işletme için oluşturulmuştur. 1.00.000'den fazla satıcı ve IRCTC, Nykaa, BigBasket gibi lider markalar, Cred ve çok daha fazlası, ödeme işlemleri için Cashfree Payments'a güveniyor.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com bulut tabanlı bir ödeme platformudur ve misyonu, işletmelerin ve topluluklarının dijital ekonomide başarılı olmasını sağlamaktır. Checkout.com'un modüler teknolojisi, işletmelerin özellikler eklemesine, dönüşümü korurken riski yönetmesine ve yeni pazarlarda büyümeyi desteklemek için yeni ödeme yöntemleri eklemesine olanak tanır. Pek çok ülkedeki yerel ekipleri, satıcıların ödeme performansını iyileştirmesine, düzenlemelere yön vermesine ve yeni iş modellerine kolaylıkla geçiş yapmasına yardımcı olmak için yerinde destek sunuyor. Checkout.com, ülke içi satın alma, dolandırıcılık filtreleri ve tek API aracılığıyla raporlama özellikleriyle 150'den fazla para biriminde hızlı, güvenilir ödeme ve ödeme alma olanağı sunar. Checkout.com tüm önemli uluslararası kredi ve banka kartlarının yanı sıra popüler alternatif ve yerel ödeme yöntemlerini de kabul edebilir. Merkezi Londra'da bulunan Checkout.com'un şu anda Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, MENA ve Asya Pasifik'e yayılmış 19 ofisi bulunmaktadır.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve risk koruması sunar.
Adyen
adyen.com
Adyen, Visa, Mastercard ve tüketicilerin küresel olarak tercih ettiği ödeme yöntemlerine doğrudan bağlanan modern, uçtan uca bir altyapı sağlayan, dünyanın önde gelen şirketlerinin birçoğunun tercih ettiği ödeme platformudur. Adyen; çevrimiçi, mobil ve mağaza içi kanallarda sorunsuz ödemeler sağlıyor. Adyen, dünya genelindeki ofisleriyle Facebook, Uber, Spotify ve Brompton gibi müşterilere hizmet veriyor. Orta ve büyük markalara şu şekilde yardımcı oluyoruz: ✅Çevrimiçi, uygulama içi ve şahsen ödemeler ✅Tercih edilen yerel ödeme yöntemleri (kartlar, cüzdanlar, transferler, ödeme sertifikaları) ✅Yerel ve sınır ötesi satın alma ✅Modern ödeme optimizasyonları ve risk yönetimi ✅ Tüm önemli para birimlerinde ödemeler ve zahmetsiz mutabakat Bugün bizimle konuşun.
Finix
finix.com
Finix'in uçtan uca platformu, yeni kurulan şirketlerden halka açık şirketlere kadar sizi çevrimiçi, kişisel ve mobil ödemeleri işlemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlarla donatır. Mümkün olan binlerce ödeme yapılandırması ve %99,999 çalışma süresiyle Finix, giriş engellerini azaltmak, rekabeti artırmak ve ekosistemi daha adil ve erişilebilir hale getirmek için ödeme sektörünü her seferinde bir API olarak yeniden yazıyor. En karmaşık ödeme kullanım durumlarını destekleyecek ve benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılabilecek şekilde tasarlanan, her boyuttaki yenilikçi şirketler için Finix'in esnek, kurumsal düzeydeki teknolojisi, kusursuz ödeme deneyimleri sunmak ve gelir artışını artırmak için kullanılır.
Spreedly
spreedly.com
Spreedly bir Ödeme Düzenleme platformudur. Hızla büyüyen, yeni pazarlara giren, uyumluluk yükünü sınırlamak veya ödeme maliyetlerini düşürmek isteyen kuruluşlar, genellikle altyapılarını, işlerinin gerektirdiği şekilde ödemeleri kabul edecek şekilde uyarlayamadıklarını fark ediyor. Ödeme Düzenleme platformumuz, müşterilerin tek bir entegrasyon oluşturmasına ve ardından son tüketici kart verilerine hiç dokunmadan işlemleri hemen hemen her türlü ödeme hizmeti kombinasyonu üzerinden yönlendirmesine olanak tanıyarak ödeme esnekliği ve yedeklilik sağlar. Ödeme Düzenlemesi adı verilen, her büyüklükteki şirketin tek bir API aracılığıyla küresel olarak neredeyse tüm ödeme hizmetleriyle işlem yapmak için ödeme verilerini güvence altına almasına ve her işlemden elde edilen yatırım getirisini artırmasına olanak tanıyan güçlü bir ödeme altyapısı sunuyoruz.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolandırıcılık yönetimi hizmetlerinden yararlanmasına olanak tanır. 47 pazarda yerel satın alma, 150 para birimi ve 650'den fazla alternatif ödeme yöntemiyle işletmeleri 200'den fazla pazardaki müşterileriyle buluşturan Nuvei, müşterilere ve iş ortaklarına tek bir entegrasyonla yerel ve küresel olarak başarılı olmaları için teknoloji ve öngörüler sağlıyor.
Modulr
modulrfinance.com
Banka hesapları ve ödemeler için bankanızı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran dijital platformuz. Ödeme akışlarınızı otomatikleştiriyoruz, ödemeleri platformunuza yerleştiriyoruz ve yeni ödeme ürünleri ve hizmetleri oluşturmanıza olanak sağlıyoruz. Hepsi tek bir API'den.
Railsr
railsr.com
Tüketiciler tamamen sürükleyici ve sorunsuz deneyimler istiyor ve markaların en iyi, en kişiselleştirilmiş ve farklı katılım kampanyalarını sunmasını bekliyor. Railsr, markaların müşteri katılımını ve sadakatini artırmak için ilgili finans deneyimleri oluşturmasını sağlama konusunda tutkulu. Gömülü finans ekonomisinin, şirketler ve tüketiciler arasında ilişkiler kurmanın temelde farklı bir yolu olduğuna inanıyor. Railsr, finansal hizmetler sektöründe benzersiz bir kategori yarattı: yerleşik finans deneyimleri. Bunu, müşterilerinin finansal tüketiciye daha fazla kapsayıcılık ve özgürlük sunmalarına yardımcı olmalarını sağlamak için geliştirdi. Railsr, finansal hizmetlerin nasıl güçlendirilip özgürleştirilebileceğine dair yeni bir bakış açısının öncüsüdür. Düşük maliyetli, anahtar teslimi bir platform aracılığıyla markalara yerleşik finansmanın gücünden yararlanmaları için yeni bir yaklaşım sunuyor. Dikey olarak entegre bir finansal ekosistem olarak tasarlanan, merkez bankasından veya ödeme planından (örneğin Visa) başlayıp tamamen yerleşik bir dijital deneyimle biten, bir markanın dijital yolculuğuna yerleşik finansman sağlar. Railsr.com'u ziyaret edin ve size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin veya formumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçin: www.railsr.com/start-your-experience
Synctera
synctera.com
Topluluk bankaları ile FinTech'ler arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Sizi hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir ortaklık bankacılığı çözümleriyle güçlendirerek entegrasyon karmaşıklığını ortadan kaldırıyor ve köprüler kuruyoruz. Güvene dayalı ticari ilişkiler kurarak tüm taraflara işe alım süreci ve sonrasında rehberlik etmek için buradayız.
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