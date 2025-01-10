Gömülü Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler

BlueSnap

bluesnap.com

Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma Otomasyonu (AR, AP, Faturalar, Abonelikler, Ödemeler): Tam otomatik AR Tahsilatları, ödeme süresini (DSO) önemli ölçüde azaltır. Gelişmiş kural motorumuz, doğru mesajı doğru zamanda otomatik olarak ileterek en yüksek ödeme olasılığını sağlarken hızlı ve verimli müşteri iletişimine olanak tanır. Asla başka bir satıcı ödemesinin hesaba katılmamasına izin vermeyin, satıcı faturalarını inceleme ve onay için atayın. Tüm faturalarınızı optimize edilmiş ödemelere yönlendirmek için iş akışı otomasyonumuzdan ve onay motorumuzdan yararlanın. Abonelik/yinelenen faturalandırmayı, hakediş faturalandırmasını, fatura oluşturmayı, otomatik ödemeleri, ödeme planlarını, gecikme ücretlerini, kuponları, çevrimiçi faturalandırmayı ve etkileşimli müşteri portallarını etkinleştirin; bunların tümü mevcut muhasebe ve CRM sistemlerinizle entegre ve senkronize edilmiştir. Ödeme tokenizasyonu ve otomatik başarısız ödeme kurtarma, hiçbir ödemenin kaçırılmamasını ve tüm verilerin güvende olmasını sağlar. 2. Satış ve Başarı Otomasyonu (QTC, CPQ, NPS, eSign): QTC ve CPQ özelliklerimizle potansiyel müşteriler için fiyat tekliflerini otomatikleştirin, fiyatlandırmanızı kontrol edin ve anlaşmaları daha hızlı kapatın. Teklif oluşturmaktan müşterilerden nakit almaya kadar her şey. Satış ve başarı ekibinizi QTC sürecini yönetecek ve departmandaki darboğazları ortadan kaldıracak şekilde güçlendirin. Artık ikinci bir tahminde bulunmanıza gerek yok, satış ekibinizin tekliften e-İmza ve ödemeye kadar yeni sözleşme oluşturma sürecinin tüm yönlerini açıkça tanımlanmış bir çerçeve dahilinde ele almasına izin verin. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, faturalarını ve sözleşmelerini müşteri yöneticisinden tüm ekibinizle paylaşın. Müşterilerinizle iletişim kurmak için Armatic'in yerleşik iletişim merkezini kullanın. Rakiplerine göre 2 kat daha hızlı büyüyen şirketlere katılmak için Armatic Net Tavsiye Skoru motorundan yararlanın. Müşteri geri bildirimleriyle desteklenen daha iyi kararlar almaları için ekiplerinizi güçlendirin. 3. İnsan Sermayesi Otomasyonu (eNPS, Çalışan Savunuculuğu, Sözleşmeler, eKayıtlar): Armatic çalışan NPS'si ile çalışan memnuniyetinizi ölçün ve iyileştirin. Bağlılığı ve çalışan bağlılığını artırmak için çalışanlarınızla iletişim geri bildirimi döngüleri oluşturun. Çalışan Savunuculuğu ile şirketinizin sosyal erişimini genişletin. Onaylanmış şirket bilgilerini paylaşmanın kolay bir yolunu sağlayarak çalışanlarınızın sosyal ağlarından yararlanın. Şirketinizin sosyal paylaşımları çok sayıda potansiyel müşteriye ve potansiyel yeni işe alımlara ulaşır. İK ekibinize ve kuruluşunuzdaki yöneticilere, tüm çalışan sözleşmelerini güvenli bir şekilde e-İmzalama, depolama ve yönetme çözümü sağlayın. Tüm geçmiş iletişim verilerini, dosyalarını, belgelerini, çalışan sözleşmelerini ve gizlilik sözleşmelerini tüm ekibinizle paylaşın. Armatic çalışan iletişim yöneticisi, ekibinizin iletişim verileri, sözleşmeler ve İK ile ilgili notlar dahil olmak üzere çalışanlarla ilgili tüm bilgilere anında ve kolay erişim sağlar.