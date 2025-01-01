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Gömülü Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Umman
Entegre ödeme yazılımı olarak da bilinen gömülü ödeme yazılımı, şirketlerin ayrı bir ödeme çözümüne güvenmek yerine ödemeleri doğrudan ürünleri içinden kabul etmelerini sağlar. Bu yazılım, ödeme işlemlerini kolaylaştırarak şirketlerin maliyetleri azaltmasına ve müşteri deneyimini geliştirmesine yardımcı olur. Gömülü ödeme yazılımını kullanan şirketler, ödeme sağlayıcıları olarak hareket ettikleri için ödeme kolaylaştırıcıları (PayFac) olarak bilinir. Bu araç, SaaS satıcıları, pazar yerleri, araç paylaşımı ve yemek dağıtım hizmetleri ve oyun platformları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Gömülü ödeme yazılımı genellikle yazılım ve hizmetlere yönelik abonelik planlarını tanımlayan ve yöneten abonelik yönetimi yazılımıyla ve aboneliğe dayalı işletmeler için faturalamayı yöneten abonelik faturalandırma yazılımıyla bütünleşir.
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Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
Cashfree
cashfree.com
İş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış güçlü ve ölçeklenebilir ödeme platformu - ödemeleri toplayın, ödeme gönderin, uluslararası ödemeleri yönetin ve daha fazlasını yapın. Nakitsiz Ödemeler, yeni kurulan şirketlerden şirketlere kadar web sitesinde, mobil uygulamada veya Whatsapp, sosyal medya vb. diğe...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com bulut tabanlı bir ödeme platformudur ve misyonu, işletmelerin ve topluluklarının dijital ekonomide başarılı olmasını sağlamaktır. Checkout.com'un modüler teknolojisi, işletmelerin özellikler eklemesine, dönüşümü korurken riski yönetmesine ve yeni pazarlarda büyümeyi desteklemek için yen...
Adyen
adyen.com
Adyen, Visa, Mastercard ve tüketicilerin küresel olarak tercih ettiği ödeme yöntemlerine doğrudan bağlanan modern, uçtan uca bir altyapı sağlayan, dünyanın önde gelen şirketlerinin birçoğunun tercih ettiği ödeme platformudur. Adyen; çevrimiçi, mobil ve mağaza içi kanallarda sorunsuz ödemeler sağlıyo...
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma ...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolan...
Synctera
synctera.com
Topluluk bankaları ile FinTech'ler arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Sizi hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir ortaklık bankacılığı çözümleriyle güçlendirerek entegrasyon karmaşıklığını ortadan kaldırıyor ve köprüler kuruyoruz. Güvene dayalı ticari ilişkiler kurarak tüm taraflara işe alım süreci ve sonras...
Modulr
modulrfinance.com
Banka hesapları ve ödemeler için bankanızı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran dijital platformuz. Ödeme akışlarınızı otomatikleştiriyoruz, ödemeleri platformunuza yerleştiriyoruz ve yeni ödeme ürünleri ve hizmetleri oluşturmanıza olanak sağlıyoruz. Hepsi tek bir API'den.
Finix
finix.com
Finix'in uçtan uca platformu, yeni kurulan şirketlerden halka açık şirketlere kadar sizi çevrimiçi, kişisel ve mobil ödemeleri işlemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlarla donatır. Mümkün olan binlerce ödeme yapılandırması ve %99,999 çalışma süresiyle Finix, giriş engellerini azaltmak, rekabeti art...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly bir Ödeme Düzenleme platformudur. Hızla büyüyen, yeni pazarlara giren, uyumluluk yükünü sınırlamak veya ödeme maliyetlerini düşürmek isteyen kuruluşlar, genellikle altyapılarını, işlerinin gerektirdiği şekilde ödemeleri kabul edecek şekilde uyarlayamadıklarını fark ediyor. Ödeme Düzenleme p...
Railsr
railsr.com
Tüketiciler tamamen sürükleyici ve sorunsuz deneyimler istiyor ve markalardan en iyi, en kişiselleştirilmiş ve farklı katılım kampanyalarını sunmasını bekliyor. Railsr, markaların müşteri katılımını ve sadakatini artırmak için ilgili finans deneyimleri oluşturmasını sağlama konusunda tutkulu. Gömülü...