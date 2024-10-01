En Popüler Son Eklenenler Gömülü Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malezya

Entegre ödeme yazılımı olarak da bilinen gömülü ödeme yazılımı, şirketlerin ayrı bir ödeme çözümüne güvenmek yerine ödemeleri doğrudan ürünleri içinden kabul etmelerini sağlar. Bu yazılım, ödeme işlemlerini kolaylaştırarak şirketlerin maliyetleri azaltmasına ve müşteri deneyimini geliştirmesine yardımcı olur. Gömülü ödeme yazılımını kullanan şirketler, ödeme sağlayıcıları olarak hareket ettikleri için ödeme kolaylaştırıcıları (PayFac) olarak bilinir. Bu araç, SaaS satıcıları, pazar yerleri, araç paylaşımı ve yemek dağıtım hizmetleri ve oyun platformları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Gömülü ödeme yazılımı genellikle yazılım ve hizmetlere yönelik abonelik planlarını tanımlayan ve yöneten abonelik yönetimi yazılımıyla ve aboneliğe dayalı işletmeler için faturalamayı yöneten abonelik faturalandırma yazılımıyla bütünleşir.