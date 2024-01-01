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Gömülü Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bosna-Hersek
Entegre ödeme yazılımı olarak da bilinen gömülü ödeme yazılımı, şirketlerin ayrı bir ödeme çözümüne güvenmek yerine ödemeleri doğrudan ürünleri içinden kabul etmelerini sağlar. Bu yazılım, ödeme işlemlerini kolaylaştırarak şirketlerin maliyetleri azaltmasına ve müşteri deneyimini geliştirmesine yardımcı olur. Gömülü ödeme yazılımını kullanan şirketler, ödeme sağlayıcıları olarak hareket ettikleri için ödeme kolaylaştırıcıları (PayFac) olarak bilinir. Bu araç, SaaS satıcıları, pazar yerleri, araç paylaşımı ve yemek dağıtım hizmetleri ve oyun platformları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Gömülü ödeme yazılımı genellikle yazılım ve hizmetlere yönelik abonelik planlarını tanımlayan ve yöneten abonelik yönetimi yazılımıyla ve aboneliğe dayalı işletmeler için faturalamayı yöneten abonelik faturalandırma yazılımıyla entegre olur.
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Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
Cashfree
cashfree.com
Dijital Hindistan için ödemeler. Büyüyen işletmeler için ödeme toplamanın ve ödeme yapmanın en hızlı ve en kolay yolu
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Adyen
adyen.com
Tek bir çözümde uçtan uca ödemeler, veriler ve finansal yönetim. Hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olacak finansal teknoloji platformuyla tanışın.
Modulr
modulrfinance.com
Banka hesapları ve ödemeler için bankanızı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran dijital platformuz. Ödeme akışlarınızı otomatikleştiriyoruz, ödemeleri platformunuza yerleştiriyoruz ve yeni ödeme ürünleri ve hizmetleri oluşturmanıza olanak sağlıyoruz. Hepsi tek bir API'den.
Finix
finix.com
İşletmenize göre ölçeklendirilecek şekilde oluşturulan ödemeler. Uçtan uca çözümümüzü kullanarak müşteri etkileşimini artıran kusursuz bir ödeme deneyimi yaratın. Güvenilir, sezgisel API'ler ve kullanıma hazır kullanışlı özelliklerle entegre edin. Ücretler, uyumluluk ve daha fazlası için verimliliğ...
Synctera
synctera.com
Topluluk bankaları ile FinTech'ler arasındaki boşluğu kapatıyoruz. Sizi hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir ortaklık bankacılığı çözümleriyle güçlendirerek entegrasyon karmaşıklığını ortadan kaldırıyor ve köprüler kuruyoruz. Güvene dayalı ticari ilişkiler kurarak tüm taraflara işe alım süreci ve sonras...
Railsr
railsr.com
Tüketiciler tamamen sürükleyici ve sorunsuz deneyimler istiyor ve markalardan en iyi, en kişiselleştirilmiş ve farklı katılım kampanyalarını sunmasını bekliyor. Railsr, markaların müşteri katılımını ve sadakatini artırmak için ilgili finans deneyimleri oluşturmasını sağlama konusunda tutkulu. Gömülü...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolan...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly bir Ödeme Düzenleme platformudur. Hızla büyüyen, yeni pazarlara giren, uyumluluk yükünü sınırlamak veya ödeme maliyetlerini düşürmek isteyen kuruluşlar, çoğu zaman altyapılarını, işlerinin gerektirdiği şekilde ödemeleri kabul edecek şekilde uyarlayamadıklarını fark ediyor. Ödeme Düzenleme p...