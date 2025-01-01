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Gömülü İş Zekası Yazılımı
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Gömülü İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Gömülü iş zekası yazılımı, analitiği doğrudan iş uygulamalarına entegre ederek yazılım geliştiricilerin self servis analiz özelliklerini sorunsuz bir şekilde eklemesine olanak tanır. Bu araçlar, gösterge tablolarının hızlı bir şekilde dahil edilmesini kolaylaştırarak çalışanlar için dahili uygulamaları uygun analiz yetenekleriyle geliştirir. Yerleştirilebilirlik ve kullanıcı özelleştirme düzeyi, iş zekası ortamındaki farklı platformlara ve yazılım çözümlerine göre değişiklik gösterir.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics, veri analizi ve görselleştirme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini ve raporlar oluşturmasını sağlar.

Looker

Looker

looker.com

Looker, veri analizi ve iş zekasını uygulamalara entegre eden, kullanıcıların özel analiz deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.

Grow

Grow

grow.com

Grow, kurumların veri odaklı kararlar almasını sağlayan kodlama gerektirmeyen bir iş zekası platformudur.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase, şirket içi veri analizi ve görselleştirmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir iş zekası platformudur.

Hex

Hex

hex.tech

Hex, işbirlikçi analiz ve veri bilimi platformudur. Not defterleri, veri uygulamaları ve bilgi yönetimini bir araya getirir.

Observable

Observable

observablehq.com

Gözlemlenebilir, geliştiricilerin veri uygulamaları, panolar ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan işbirlikçi bir platformdur.

Domo

Domo

domo.com

Domo, verileri görselleştirme, analiz etme ve iş kararlarını yönlendirme konusunda kullanıcılar için kapsamlı bir iş zekası platformudur.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio, SQL sorguları ile veritabanınızı analiz etmenizi ve sonuçları etkileşimli gösterge tablolarında görselleştirmenizi sağlar.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine, veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi için kullanıcı dostu bir iş zekası yazılımıdır. Kullanıcılar, etkileşimli raporlar ve gösterge tabloları oluşturabilir.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics, kullanıcıların SQL ile veri analizi yapmalarını sağlayarak self servis raporlama ve karmaşık sorgular oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData, kuruluşların verileri analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir iş zekası platformudur.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense, verileri görselleştirip analiz etmeye yarayan, kullanıcı dostu bir iş zekası platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve etkileşimli widget'lar sunar.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3, karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek zaman kazandıran ve hata oranını düşüren bir yazılımdır.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Küp, projelerin zaman ve masraflarını takip ederek kullanıcıların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma, kullanıcıların bulut ortamında verileri analiz etmelerini sağlayan bir iş zekası platformudur. Elektronik tablo benzeri arayüzle kolay kullanım sunar.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy, veri analizi ve raporlama için kapsamlı bir iş zekası platformudur. Kullanıcıların verileri mobil ve çeşitli platformlarda analiz etmesini sağlar.

Holistics

Holistics

holistics.io

Holistics, herkesin teknik ekipleri rahatsız etmeden veri sorularını kendi başına yanıtlamasına olanak tanır.

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Bold BI, uygulamalara analiz yetenekleri ekleyen bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, görsel gösterge tabloları oluşturarak veri içgörülerine ulaşabilir.

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo, SaaS şirketleri için tasarlanmış gömülü analitik platformudur. Kullanıcı dostu gösterge tabloları ile veri analizi ve görselleştirme yapar.

Vizzly

Vizzly

vizzly.co

Vizzly, düşük kodlu bir çözümle müşteri odaklı panolar oluşturmayı sağlar, SQL veritabanları veya API'lerle bağlantı kurar ve React ya da Vue bileşeni olarak gömülebilir.

Datazip

Datazip

datazip.io

Datazip, analistlere ve operatörlere yönelik, kod yazmadan veri mühendisliği çözümleri sunan bir uygulamadır. Verileri derleyip yönetmeyi kolaylaştırır.

Kleene

Kleene

kleene.ai

Kleene, tüm verileri düzenleyerek karar vericilere hızlı ve etkili AI önerileri sunan bir platformdur.

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData, veri entegrasyonu, yönetimi ve analizi için bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, verileri kolayca hazırlayıp özelleştirilebilir raporlar oluşturabilir.

Toucan

Toucan

jointoucan.com

Toucan, kullanıcı dostu veri analitiği sağlayan bir platformdur. Veri hazırlığı, analiz ve sunum süreçlerini kolaylaştırır ve farklı cihazlarla uyumludur.

Explo

Explo

explo.co

Explo, ürün analitiği ve proje raporları için özelleştirilebilir bir dashboard ve raporlama çözümü sunar. Kullanıcılar, verilerini keşfedebilir ve kendi raporlarını oluşturabilir.

Keen

Keen

keen.io

Keen, etkinlik verilerini toplama, saklama, sorgulama ve sunma işlemlerini tek platformda yöneten bir veri yönetim çözümüdür.

Lumenore

Lumenore

lumenore.com

Lumenore, verileri analiz edip görselleştirerek işletmelere bilgi sağlar ve stratejik karar alma süreçlerini destekleyen entegre bir veri analizi platformudur.

Kyligence

Kyligence

kyligence.io

Kyligence, veri analizi ve yönetimi için bir platformdur. Metrikleri oluşturma, yönetme ve farklı veri kaynaklarını birleştirerek karar destek sağlar.

AnswerDock

AnswerDock

answerdock.com

AnswerDock, kullanıcıların doğal dil kullanarak veri soruları sormasını ve analiz yapmasını sağlayan, çeşitli veri kaynaklarıyla entegre bir analiz çözümüdür.

Bold Reports

Bold Reports

boldreports.com

Bold Reports, işletmelerin verileri raporlamasına ve paylaşmasına olanak tanıyan web tabanlı bir raporlama çözümüdür.

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

eazybi.com

EazyBI Cloud, kullanıcıların veri analizi ve raporlama yapmalarını sağlayan, sürükleme ve bırakma arayüzüne sahip bir uygulamadır.

panintelligence

panintelligence

panintelligence.com

Panintelligence, kullanıcıların verilerini analiz ederek kararlar almasını sağlayan entegre bir iş zekası ve analitik platformudur.

ConverSight

ConverSight

conversight.ai

ConverSight, işletmelere veri analitiği ve yapay zeka ile karar destek hizmeti sunan bir platformdur. Tedarik zincirini optimize etmek için içgörüler sağlar.

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