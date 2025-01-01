Gömülü İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Gömülü iş zekası yazılımı, analitiği doğrudan iş uygulamalarına entegre ederek yazılım geliştiricilerin self servis analiz özelliklerini sorunsuz bir şekilde eklemesine olanak tanır. Bu araçlar, gösterge tablolarının hızlı bir şekilde dahil edilmesini kolaylaştırarak çalışanlar için dahili uygulamaları uygun analiz yetenekleriyle geliştirir. Yerleştirilebilirlik ve kullanıcı özelleştirme düzeyi, iş zekası ortamındaki farklı platformlara ve yazılım çözümlerine göre değişiklik gösterir.
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Tableau
tableau.com
Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics, veri analizi ve görselleştirme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini ve raporlar oluşturmasını sağlar.
Looker
looker.com
Looker, veri analizi ve iş zekasını uygulamalara entegre eden, kullanıcıların özel analiz deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.
Grow
grow.com
Grow, kurumların veri odaklı kararlar almasını sağlayan kodlama gerektirmeyen bir iş zekası platformudur.
Metabase
metabase.com
Metabase, şirket içi veri analizi ve görselleştirmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir iş zekası platformudur.
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analiz ve veri bilimi platformudur. Not defterleri, veri uygulamaları ve bilgi yönetimini bir araya getirir.
Observable
observablehq.com
Gözlemlenebilir, geliştiricilerin veri uygulamaları, panolar ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan işbirlikçi bir platformdur.
Domo
domo.com
Domo, verileri görselleştirme, analiz etme ve iş kararlarını yönlendirme konusunda kullanıcılar için kapsamlı bir iş zekası platformudur.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio, SQL sorguları ile veritabanınızı analiz etmenizi ve sonuçları etkileşimli gösterge tablolarında görselleştirmenizi sağlar.
datapine
datapine.com
Datapine, veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi için kullanıcı dostu bir iş zekası yazılımıdır. Kullanıcılar, etkileşimli raporlar ve gösterge tabloları oluşturabilir.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics, kullanıcıların SQL ile veri analizi yapmalarını sağlayarak self servis raporlama ve karmaşık sorgular oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
GoodData
gooddata.com
GoodData, kuruluşların verileri analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir iş zekası platformudur.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.
Sisense
sisense.com
Sisense, verileri görselleştirip analiz etmeye yarayan, kullanıcı dostu bir iş zekası platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve etkileşimli widget'lar sunar.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3, karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek zaman kazandıran ve hata oranını düşüren bir yazılımdır.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.
Cube
cubeanywhere.com
Küp, projelerin zaman ve masraflarını takip ederek kullanıcıların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma, kullanıcıların bulut ortamında verileri analiz etmelerini sağlayan bir iş zekası platformudur. Elektronik tablo benzeri arayüzle kolay kullanım sunar.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy, veri analizi ve raporlama için kapsamlı bir iş zekası platformudur. Kullanıcıların verileri mobil ve çeşitli platformlarda analiz etmesini sağlar.
Holistics
holistics.io
Holistics, herkesin teknik ekipleri rahatsız etmeden veri sorularını kendi başına yanıtlamasına olanak tanır.
Bold BI
boldbi.com
Bold BI, uygulamalara analiz yetenekleri ekleyen bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, görsel gösterge tabloları oluşturarak veri içgörülerine ulaşabilir.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo, SaaS şirketleri için tasarlanmış gömülü analitik platformudur. Kullanıcı dostu gösterge tabloları ile veri analizi ve görselleştirme yapar.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly, düşük kodlu bir çözümle müşteri odaklı panolar oluşturmayı sağlar, SQL veritabanları veya API'lerle bağlantı kurar ve React ya da Vue bileşeni olarak gömülebilir.
Datazip
datazip.io
Datazip, analistlere ve operatörlere yönelik, kod yazmadan veri mühendisliği çözümleri sunan bir uygulamadır. Verileri derleyip yönetmeyi kolaylaştırır.
Kleene
kleene.ai
Kleene, tüm verileri düzenleyerek karar vericilere hızlı ve etkili AI önerileri sunan bir platformdur.
ClicData
clicdata.com
ClicData, veri entegrasyonu, yönetimi ve analizi için bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, verileri kolayca hazırlayıp özelleştirilebilir raporlar oluşturabilir.
Toucan
jointoucan.com
Toucan, kullanıcı dostu veri analitiği sağlayan bir platformdur. Veri hazırlığı, analiz ve sunum süreçlerini kolaylaştırır ve farklı cihazlarla uyumludur.
Explo
explo.co
Explo, ürün analitiği ve proje raporları için özelleştirilebilir bir dashboard ve raporlama çözümü sunar. Kullanıcılar, verilerini keşfedebilir ve kendi raporlarını oluşturabilir.
Keen
keen.io
Keen, etkinlik verilerini toplama, saklama, sorgulama ve sunma işlemlerini tek platformda yöneten bir veri yönetim çözümüdür.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore, verileri analiz edip görselleştirerek işletmelere bilgi sağlar ve stratejik karar alma süreçlerini destekleyen entegre bir veri analizi platformudur.
Kyligence
kyligence.io
Kyligence, veri analizi ve yönetimi için bir platformdur. Metrikleri oluşturma, yönetme ve farklı veri kaynaklarını birleştirerek karar destek sağlar.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock, kullanıcıların doğal dil kullanarak veri soruları sormasını ve analiz yapmasını sağlayan, çeşitli veri kaynaklarıyla entegre bir analiz çözümüdür.
Bold Reports
boldreports.com
Bold Reports, işletmelerin verileri raporlamasına ve paylaşmasına olanak tanıyan web tabanlı bir raporlama çözümüdür.
EazyBI Cloud
eazybi.com
EazyBI Cloud, kullanıcıların veri analizi ve raporlama yapmalarını sağlayan, sürükleme ve bırakma arayüzüne sahip bir uygulamadır.
panintelligence
panintelligence.com
Panintelligence, kullanıcıların verilerini analiz ederek kararlar almasını sağlayan entegre bir iş zekası ve analitik platformudur.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight, işletmelere veri analitiği ve yapay zeka ile karar destek hizmeti sunan bir platformdur. Tedarik zincirini optimize etmek için içgörüler sağlar.
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