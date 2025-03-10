Gömülü İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Gömülü iş zekası yazılımı, analitiği doğrudan iş uygulamalarına entegre ederek yazılım geliştiricilerin self servis analiz özelliklerini sorunsuz bir şekilde eklemesine olanak tanır. Bu araçlar, gösterge tablolarının hızlı bir şekilde dahil edilmesini kolaylaştırarak çalışanlar için dahili uygulamaları uygun analiz yetenekleriyle geliştirir. Yerleştirilebilirlik ve kullanıcı özelleştirme düzeyi, iş zekası ortamındaki farklı platformlara ve yazılım çözümlerine göre değişiklik gösterir.
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Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3, karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek zaman kazandıran ve hata oranını düşüren bir yazılımdır.
datapine
datapine.com
Datapine, veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi için kullanıcı dostu bir iş zekası yazılımıdır. Kullanıcılar, etkileşimli raporlar ve gösterge tabloları oluşturabilir.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (eski adıyla Cumul.io), SaaS şirketleri için özel olarak oluşturulmuş yerleşik bir analiz platformudur. Herhangi bir SaaS veya web platformuna sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş güzel, kullanımı kolay kontrol panelleriyle karmaşık verilere hayat verir. Luzmo ile ürün ekipleri, SaaS ürünlerine etkili içgörüleri aylar değil, birkaç gün içinde ekleyebilir. Ve ürün kullanıcılarını hızlı bir şekilde verilerden kararlara taşıyın.
Bold Reports
boldreports.com
İş raporlamasının bir BT ekibine veya bütçeye yük getirmesi gerekmez. Bolds Reports by Syncfusion, bir kuruluşun hem verilerini sunma biçimini hem de paydaşlarının bu süreçte edindiği deneyimi dönüştürür. Bold Reports'un şirket içi çözümü, yerleşik raporlama araçları ve rapor görüntüleyici SDK'sı ile bir ekip, gelişmiş özelliklere ve sınırsız kullanıcıya sahip gerçek anlamda modern bir rapor yönetim sistemi uygulayabilir. Düzinelerce rapor öğesi, etkileşimli özellikler, ilgi çekici stiller ve özelleştirilebilir biçimlendirme seçenekleri sağlamak için Syncfusion'ın kullanıcı arayüzü uzmanlığından yararlanan Rapor Tasarımcısı ile raporlar oluşturun ve düzenleyin. Daha sonra raporlarınızı yayınlamak ve dışa aktarmak, erişim izinlerini yönetmek ve bunları web üzerindeki kullanıcılara teslim etmek için Rapor Sunucusunu kullanın. Raporlar her yerde mevcut olduğunda, ilgili paydaşlar daha iyi iş kararları almak için işbirliği yapabilir. Syncfusion, bireysel geliştiricilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çok çeşitli müşterilere hizmet vermekten gurur duymaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir şirket, piyasadaki en etkileyici UI kontrol koleksiyonlarından birini geliştiriyor. Bu çalışma sırasında, işletmelerin hayati önem taşıyan iş raporlarını oluşturma, saklama ve paylaşma şeklini basitleştirme ihtiyacını keşfetti ve ardından web tabanlı bir rapor yönetimi çözümü oluşturmaya koyuldu. Sonuç, rapor oluşturucuların büyük resme odaklanabilmesi için ayrıntıları ele alan Kalın Raporlar'dır. Her müşterinin başarısını sağlamak için Syncfusion'ın destek ekipleri her aşamada yardımcı olmaya hazırdır. Şirket, başlangıçtan itibaren ortaya çıkabilecek uygulama zorluklarına kadar yalnızca araçlar değil, uzmanlık da sunmaya kendini adamıştır. NOT: Daha eski incelemelerde geçmiş ürün adına atıfta bulunulabilir
ClicData
clicdata.com
ClicData, karar vericilerin ve analistlerin gerçek performansa ulaşmalarını ve güvenilir, güncel ve birleştirilmiş verilere dayalı içgörüleri ortaya çıkarmalarını sağlamak üzere tasarlanmış lider bir uçtan uca veri analizi platformudur. Veri bağlantısını, veri yönetimini, veri görselleştirmeyi ve ekipleriniz veya müşterilerinizle paylaşımı kolaylaştıran, kullanımı kolay ama çok güçlü bulut tabanlı platformumuzla birkaç gün içinde ClicData'dan değer elde edin. Veri Entegrasyonu ve Yönetiminden Veri Analitiği, Görselleştirme ve Paylaşıma kadar, verilerinizi kolayca anlamlandırmak, performansınızı izlemek ve özel, tamamen etkileşimli kontrol panellerinde önemli ölçümleri takip etmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlıyoruz. Veriye dayalı kararların başarının anahtarı olduğu bir dünyada misyonumuz, tüm sektörlerdeki kuruluşların, karmaşık olanı basitleştirerek otomatik veri analizi ve raporlama yoluyla performanslarına ilişkin görünürlük elde etmelerini desteklemektir. ClicData, 25'ten fazla ülkede, birden fazla sektörde (Perakende ve e-Ticaret, Sağlık Hizmetleri, Medya ve Reklamcılık, Konaklama, Üretim, Kamu Sektörü ve daha fazlası) 1.000'den fazla lider kuruluş tarafından güvenilmekte ve kullanılmaktadır.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight, patentli Artırılmış Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Analitik tekniklerine dayalı olarak oluşturulmuş bir Bağlamsal Karar İstihbaratı Platformudur. ConverSight'ın yapay zeka asistanı Athena, müşteri verilerine bağlanarak ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak öngörüler ve öneriler oluşturarak iş öngörüleri sunar. ConverSight ile işletmeler, müdahale planlama yöntemlerinde yapay zekayı uygulayabiliyor, bu da daha iyi doğruluk, daha güçlü karar alma ve daha sorunsuz tepki süreleri sağlıyor; bu da sonuçta maliyetleri azaltıyor ve tedarik zincirinin işlevini büyük ölçüde iyileştiriyor. ConverSight, işletmelerin operasyonlarını optimize etmesine, kesintileri en aza indirmesine ve kritik sorunları gerçek zamanlı olarak çözmesine yardımcı olmak için bir Tedarik Zinciri Kontrol Kulesi görevi görür. ConverSight'ın yapay zeka iş asistanı Athena, işletmelere tedarik zincirlerini proaktif olarak iyileştirmeleri ve diğer doğru, bilinçli kararlar almaları için daha fazla veri görünürlüğü ve öngörüler sunuyor
Bold BI
boldbi.com
Bold BI, uygulamalara analiz yetenekleri ekleyen bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, görsel gösterge tabloları oluşturarak veri içgörülerine ulaşabilir.
panintelligence
panintelligence.com
SaaS için esnek yerleşik analiz. Karmaşıklığı azaltır, yol haritanızı hızlandırır ve SaaS çözümünüzü geleceğe hazır hale getirir Analitik yazılımımız (pi) mevcut veri yığınınıza yerleşir, teknik borcu azaltır ve müşterilerinize daha kapsamlı bir veri deneyimi sunar. pi sizin için düşük kodlu olacak ve müşterileriniz için kod gerektirmeyecek şekilde tasarlandı. Yol haritanızı hızlandırmak için geliştirme zamanınızı temel teklifinize odaklayabilirsiniz ve müşteriniz, teknik becerilere ihtiyaç duymadan veriye dayalı kararlar almak için kendi kendine hizmet verebilir.
Toucan
jointoucan.com
Toucan, şirketlere veri hikayesi anlatımıyla etkileşimi artırma gücü veren, müşteriye dönük bir analiz platformudur. Herhangi bir cihazda en iyi özelleştirilebilir son kullanıcı deneyimiyle her yıl 4 milyondan fazla Tukan hikayesi görüntüleniyor. Toucan'ın kodsuz, bulut tabanlı platformu, hızlı ve kusursuz bir uygulamayla geliştirme maliyetlerini ve değer elde etme süresini kısaltır. Kullanıcılar, yüzlerce bağlayıcıdan oluşan Toucan AnyConnect™ paketini kullanarak, bulut tabanlı veya diğer, akışlı veya depolanmış herhangi bir veriye bağlanabilir. İş adamlarının normalde bir veri uzmanı gerektirecek verilerle görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan görsel veri hazırlığı özelliği Toucan YouPrep™ ile verilerin hazırlanması da aynı derecede basittir. Görselleştirme, her grafiğin bağlam (tanımlar gibi), işbirliği ve ek açıklamalarla birlikte sunulduğu "veri hikayesi anlatımı" biçimini alır; böylece kullanıcılar, verilerinin yalnızca "ne"sini değil "nedenini" de anlar. Başlamayı kolaylaştırmak için Toucan, başlangıç kontrol panellerinden oluşan bir "Uygulama Galerisi", grafiklerin seçimi ve düzenine yardımcı olmak için GuidedDesign™ ve hızlı prototip oluşturma için örnek veri kümeleri içerir. Son olarak, hazırlamadan üretime kadar tek dokunuşla dağıtım, web bileşenleri veya iFrame'ler ile kolay yerleştirme ve tek bir eylemle herhangi bir cihaza (web, akıllı telefonlar, tabletler veya kiosklar/duvar ekranları) yayınlama ile dağıtım ve yönetim kolaylaştırılmıştır. Bunların tümü, eksiksiz bir denetim takibi ve katılım ile sıra, rol veya kullanıcı düzeyinde güvenlikle yönetilir ve katılım, yerleşik kullanıcı otomasyonu ve yönetim işlevselliği tarafından desteklenir.
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı iş büyümesini hızla elde edin.
Datazip
datazip.io
Zaman bilincine sahip analistler ve operatörler için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir veri mühendisliği çözümü olan Datazip'i keşfedin. Dağınık veri kaynaklarını birleştirerek, ETL'den, veri ambarından ve dönüştürme özelliklerinden yararlanarak veri yönetimi sürecinizi basitleştirin. Datazip'in sezgisel platformuyla yalnızca 45 dakikada güvenilir, ölçeklenebilir bir veri altyapısı oluşturun. Anlayışlı karar almayı desteklemek için hızlı veri bağlantılarını, güçlü sorgulamayı ve sorunsuz dışa aktarmayı deneyimleyin.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock, iş kullanıcılarının sorularına yanıtlar sağlamak için Doğal Dil İşleme'yi kullanan, veri analistlerine ihtiyaç duymadan daha iyi ve daha hızlı veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir analiz çözümüdür. Üye olarak ürünü ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz sürümde kendi verilerinizi yükleyebilecek ve AnswerDock'un çoğu özelliğini deneyimleyebileceksiniz. İş kullanıcıları, AnswerDock'u kullanarak, tıpkı bir web arama motorunu kullanıyormuş gibi, sorularını yazarak kendi raporlarını ve kontrol panellerini oluşturabilirler. Örneğin, kullanıcılar bu çeyrekte potansiyel müşteri sayısındaki artışa göre İlk 10 Satış Kişisini yazabilirler. AnswerDock, analizi çalıştırır ve en uygun görselleştirmeyi anında görüntüler. AnswerDock, doğal dilde sorulan aşağıdaki gibi soruları yanıtlamak için güçlü veri madenciliği algoritmaları çalıştırır: • Dönüşüm oranımı ne artırır? • Satışlar dün neden arttı? • Gönderi durumunun gecikmesine neden olan şey nedir? • Sayfa Görüntülemeleri Geliri nasıl etkiler? AnswerDock, excel dosyalarından ilişkisel veritabanlarına (Mysql, SQL Server,…) ve Google Analytics gibi 3. taraf API'lere kadar çeşitli kaynaklara bağlanır. Kullanıcılar, birden fazla kaynağı birleştiren kontrol panelleri oluşturarak, işleri hakkında entegre bir görünüme sahip olmalarını sağlayabilir. Herhangi bir işletme fonksiyonundaki sektör profesyonelleri, herhangi bir eğitim gerektirmeden, sezgisel aramaya benzer bir arayüz kullanarak şirketlerinin verilerini kolayca keşfetmek için AnswerDock'u kullanabilir. AnswerDock, diğer sektörlerin yanı sıra Perakende ve E-ticaret, Finans ve Sigorta, Sağlık, Taşımacılık ve Lojistik, İletişim ve Medya, Üretim alanlarındaki profesyonelleri destekler. AnswerDock tonlarca özelliğe sahip kapsamlı bir veri platformu sağlar: • Doğal Dil İşleme • Otomatik Grafik Seçimi • 30'dan fazla Etkileşimli grafik türü • 50'den fazla Özelleştirme Seçenekleri • Veri madenciliği ve İçgörü Keşfi • Analiz Açıklaması • Özel Anahtar Kelimeler • Otomatik Veri Dizine Ekleme • Paylaşım ve İşbirliği • Formül Tabanlı Sütunlar • Veri Kümeleri Birleştirmeleri • Yönetim Konsolu • Zamanlanmış Veri Yüklemeleri • CSV, PNG veya PDF'ye Aktarma • Sütun, Satır ve Veri Kümesi İzinleri • Kullanıcı Yönetimi • Etkileşimli Kontrol Panelleri
Kyligence
kyligence.io
İş ölçümlerinizin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığı, akıllı içgörülerin parmaklarınızın ucunda olduğu yeni nesil iş zekasına hoş geldiniz. Verileri eyleme dönüştürülebilir zekaya dönüştüren merkezi ölçüm merkeziniz Kyligence Zen'e dalın. Metriklerin tek doğruluk kaynağına dayanan Kyligence Zen, herkese modern işletmelere özel olarak tasarlanmış doğru, kapsamlı ve akıllı karar desteği sağlar.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI, raporların, grafiklerin ve kontrol panellerinin kullanımı kolay sürükle ve bırak yöntemiyle oluşturulmasını sağlar. İçe aktarılan veri ölçümlerini herhangi bir boyuta göre analiz edin, eğilimleri ve en iyi/en düşük performans gösterenleri belirleyin, özet genel bakıştan başlayın ve ayrıntılara inin.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly, müşteriye yönelik gösterge tabloları oluşturmak için düşük kodlu bir çözüm sağlayarak, minimum teknik ek yük ile şirket içi geliştirme süreciyle aynı düzeyde esneklik sunar. Vizzly ile herhangi bir SQL veritabanına veya API'ye bağlanma ve kontrol panelini bir React veya Vue bileşeni olarak sorunsuz bir şekilde yerleştirme olanağına sahipsiniz. Ürün, kod yoluyla oldukça genişletilebilir olduğundan, ürün ve oluşturduğunuz kullanıcı deneyimi üzerinde tam kontrole sahip olacaksınız.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore, yapay zekanın, doğal dil sorgulamanın ve tahmine dayalı analitiğin gücüyle işletmelerin verileri eyleme geçirilebilir iş zekasına dönüştürmesine yardımcı olur. Güçlü bir BI platformuna yerleştirilmiş sektöre özel çözümlerle Lumenore, ham verilerinizi doğru içgörülere dönüştürür. Sorunsuz veri entegrasyonunu sağlayın, modern iş hikayesi anlatımını etkinleştirin ve gelişmiş içgörü keşfini teşvik edin. Lumenore ile iş fonksiyonlarında etkili karar alma için hepsi bir arada veri evreni yaratın.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics, kullanıcıların SQL ile veri analizi yapmalarını sağlayarak self servis raporlama ve karmaşık sorgular oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Cube
cubeanywhere.com
Küp, projelerin zaman ve masraflarını takip ederek kullanıcıların verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Domo
domo.com
Domo, verileri görselleştirme, analiz etme ve iş kararlarını yönlendirme konusunda kullanıcılar için kapsamlı bir iş zekası platformudur.
GoodData
gooddata.com
GoodData, kuruluşların verileri analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir iş zekası platformudur.
Holistics
holistics.io
Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.
Keen
keen.io
Keen.io eksiksiz bir etkinlik veri yönetimi çözümüdür. Platformumuz, etkinlik veri yönetiminizin koleksiyondan uygulamaya kadar tüm yönlerini ele alabilir. Verilerinizi tek bir yerde yayınlayın, saklayın, sorgulayın ve sunun ve rekabette rekabet avantajı elde edin. Keen, olaya dayalı veriler aracılığıyla ürün kullanımınız ve etkileşiminiz hakkında gerçek bir görünüm elde etmenizi sağlar. İhtiyacınız olan ürün verilerine derinlemesine ulaşmanızı kolaylaştırarak ürün sorunlarını tanımlayıp çözmenize, kullanıcı deneyimlerini geliştirmenize ve ürün sunumlarını daha hızlı göndermenize olanak sağlıyoruz.
Looker
looker.com
Looker, veri analizi ve iş zekasını uygulamalara entegre eden, kullanıcıların özel analiz deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.
Metabase
metabase.com
Metabase, şirket içi veri analizi ve görselleştirmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir iş zekası platformudur.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy, veri analizi ve raporlama için kapsamlı bir iş zekası platformudur. Kullanıcıların verileri mobil ve çeşitli platformlarda analiz etmesini sağlar.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio, SQL sorguları ile veritabanınızı analiz etmenizi ve sonuçları etkileşimli gösterge tablolarında görselleştirmenizi sağlar.
Observable
observablehq.com
Gözlemlenebilir, geliştiricilerin veri uygulamaları, panolar ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan işbirlikçi bir platformdur.
Sisense
sisense.com
Sisense, verileri görselleştirip analiz etmeye yarayan, kullanıcı dostu bir iş zekası platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve etkileşimli widget'lar sunar.
Tableau
tableau.com
Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics, veri analizi ve görselleştirme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini ve raporlar oluşturmasını sağlar.
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analiz ve veri bilimi platformudur. Not defterleri, veri uygulamaları ve bilgi yönetimini bir araya getirir.
Grow
grow.com
Grow, kurumların veri odaklı kararlar almasını sağlayan kodlama gerektirmeyen bir iş zekası platformudur.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma, kullanıcıların bulut ortamında verileri analiz etmelerini sağlayan bir iş zekası platformudur. Elektronik tablo benzeri arayüzle kolay kullanım sunar.
Explo
explo.co
Explo, güçlü bir yerleşik kontrol paneli ve raporlama çözümü sunar. Ürününüzün tasarımını kusursuz bir şekilde eşleştirirken özelleştirilebilir ürün analizlerini, proje raporlarını ve KPI'ları müşterilerinizin her biriyle güvenli bir şekilde paylaşın. Kullanıcılarınıza, kontrol panellerini düzenleyerek ve kendi self servis veri raporlarını oluşturarak verilerini kendi başlarına keşfetme gücü verin.
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