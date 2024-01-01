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Gömülü İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Krallık
Gömülü iş zekası yazılımı, analitiği doğrudan iş uygulamalarına entegre ederek yazılım geliştiricilerin self servis analiz özelliklerini sorunsuz bir şekilde eklemesine olanak tanır. Bu araçlar, gösterge tablolarının hızlı bir şekilde dahil edilmesini kolaylaştırarak çalışanlar için dahili uygulamaları uygun analiz yetenekleriyle geliştirir. Yerleştirilebilirlik ve kullanıcı özelleştirme düzeyi, iş zekası ortamındaki farklı platformlara ve yazılım çözümlerine göre değişiklik gösterir.
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Tableau
tableau.com
Tableau, sorunları çözmek için verileri kullanma şeklimizi değiştiren, insanlara ve kuruluşlara verilerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı sağlayan bir analiz platformudur. Tableau, en geniş ve en derin, uçtan uca veri ve analiz platformudur. Tamamen entegre veri yönetimi ve idaresi, görsel anal...
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçe...
Domo
domo.com
Domo, verilerden herkesin faydalanmasını sağlar, böylece iş üzerindeki etkileri daha da artabilir. Bulutta yerel veri deneyimi platformumuz, geleneksel iş zekası ve analitiğinin ötesine geçerek, kullanıcı dostu kontrol panelleri ve uygulamalarla verileri görünür ve eyleme geçirilebilir hale getirir....
Sisense
sisense.com
Sisense, kuruluşlara analitiği her yerde, hem müşteri hem de çalışan uygulamalarına ve iş akışlarına entegre etme yeteneği sağlayarak geleneksel iş zekasının ötesine geçiyor. Sisense müşterileri, her zaman doğru yerde ve doğru zamanda zekayı aşılayan, son derece özelleştirilebilir, yapay zeka odaklı...
GoodData
gooddata.com
GoodData, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlara yapay zeka destekli veri odaklı karar alma sürecini sunan lider bulut tabanlı veri ve analiz platformudur. Otomasyon ve yapay zekanın potansiyelinden yararlanan bir platformla GoodData, müşterilerine, gerçek zamanlı, self-servis veri içgörüleri yoluy...
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Grow
grow.com
Grow, kuruluşunuzdaki herkesin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen tam yığın iş zekası (BI) platformudur. ETL, veri ambarı ve görselleştirmeyi kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren herhangi bir kuruluş, içgörüleri ortaya çıkarmak için verilerini bağlayabilir ve...
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Observable
observablehq.com
Observable, geliştiricilerin etkileyici, performanslı veri uygulamaları, kontrol panelleri ve raporlar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözümdür. Eski BI araçlarının aksine Observable, geliştiricilerin kod kullanarak gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır, böylece özel...
Mode Analytics
mode.com
Mode, modern veri ekiplerinin çalışma şeklini benimseyen ilk BI platformudur; bu, veri liderlerinin gerçek self-servis yoluyla daha verimli, daha yüksek etki analizi ve artırılmış veri olgunluğu sağlamasına olanak tanır. Birleşik zeka katmanı olarak Mode, modern veri yığınının yatırım getirisini en ...
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analitik ve veri bilimi için bir platformdur. Kod not defterlerini, veri uygulamalarını ve bilgi yönetimini birleştirerek verilerin kullanımını ve sonuçların paylaşılmasını kolaylaştırır. Hex, en iyi not defterlerini, iş zekasını ve belgeleri kusursuz, işbirliğine dayalı bir kullanıc...
Cluvio
cluvio.com
Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...
Cube
cubeanywhere.com
İşletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz içgörü! Gerçek zamanlı proje maliyetleri, zaman ve harcamalar sayesinde projelerinizi, görevlerinizi ve müşterilerinizi yönetmek çok kolaydır. Ekip üyesi, proje, müşteri ve şirket düzeyinde zengin etkileşimli grafikler elde edin. İşinizin ofisinizin kapıs...
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE, üretken yapay zekanın gücünü BI'nın hassasiyetiyle birleştiren kapsamlı bir zeka platformudur. Bulutta yerel, açık mimarili bir platform olan bu platform, yapay zeka destekli Intelligence Everywhere™'i enjekte etmek için tasarlanmış, ölçeklenebilir, geleceğe uygun bir anlamsal kat...
datapine
datapine.com
datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma olanağı veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!
Holistics
holistics.io
Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ...
Bold BI
boldbi.com
Yerleşik analizlerle müşterilerinizi başarı öykülerine dönüştürün. Bold BI by Syncfusion, yüksek kaliteli BI ve analitiği uygulamalarınıza yerleştirmenize olanak tanır. Herkesin güzel, son teknoloji gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan eksiksiz bir iş zekası çözümüdür. En zorlu veri hazır...
Keen
keen.io
Keen.io eksiksiz bir etkinlik veri yönetimi çözümüdür. Platformumuz, etkinlik veri yönetiminizin koleksiyondan uygulamaya kadar tüm yönlerini ele alabilir. Verilerinizi tek bir yerde yayınlayın, saklayın, sorgulayın ve sunun ve rekabette rekabet avantajı elde edin. Keen, olaya dayalı veriler aracılı...
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (eski adıyla Cumul.io), SaaS şirketleri için özel olarak oluşturulmuş yerleşik bir analiz platformudur. Herhangi bir SaaS veya web platformuna sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş güzel, kullanımı kolay kontrol panelleriyle karmaşık verilere hayat verir. Luzmo ile ürün ekipleri, SaaS ürünlerine...
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma, bulut için özel olarak tasarlanmış, ödüllü bir modern iş zekası (BI) ve analiz platformudur. Sigma ile herkes, canlı verileri bulut ölçeğinde en ince ayrıntısına kadar keşfetmek için zaten bildiği elektronik tablo işlevlerini ve formüllerini kullanabilir. Tanıdık elektronik tablo benzeri aray...
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. -Birden fazla program/görev için etkileşimli, gerçek zamanlı senkronize prosedürle...
ClicData
clicdata.com
ClicData, karar vericilerin ve analistlerin gerçek performansa ulaşmalarını ve güvenilir, güncel ve birleştirilmiş verilere dayalı içgörüleri ortaya çıkarmalarını sağlamak üzere tasarlanmış lider bir uçtan uca veri analizi platformudur. Veri bağlantısını, veri yönetimini, veri görselleştirmeyi ve ek...
Toucan
jointoucan.com
Toucan, şirketlere veri hikayesi anlatımıyla etkileşimi artırma gücü veren, müşteriye dönük bir analiz platformudur. Herhangi bir cihazda en iyi özelleştirilebilir son kullanıcı deneyimiyle her yıl 4 milyondan fazla Tukan hikayesi görüntüleniyor. Toucan'ın kodsuz, bulut tabanlı platformu, hızlı ve k...
Explo
explo.co
Explo, güçlü bir yerleşik kontrol paneli ve raporlama çözümü sunar. Ürününüzün tasarımını kusursuz bir şekilde eşleştirirken özelleştirilebilir ürün analizlerini, proje raporlarını ve KPI'ları müşterilerinizin her biriyle güvenli bir şekilde paylaşın. Kullanıcılarınıza, kontrol panellerini düzenleye...
Lumenore
lumenore.com
Lumenore, yapay zekanın, doğal dil sorgulamanın ve tahmine dayalı analitiğin gücüyle işletmelerin verileri eyleme geçirilebilir iş zekasına dönüştürmesine yardımcı olur. Güçlü bir BI platformuna yerleştirilmiş sektöre özel çözümlerle Lumenore, ham verilerinizi doğru içgörülere dönüştürür. Sorunsuz v...
Vizzly
vizzly.co
Vizzly, müşteriye yönelik gösterge tabloları oluşturmak için düşük kodlu bir çözüm sağlayarak, minimum teknik ek yük ile şirket içi geliştirme süreciyle aynı düzeyde esneklik sunar. Vizzly ile herhangi bir SQL veritabanına veya API'ye bağlanma ve kontrol panelini bir React veya Vue bileşeni olarak s...
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI, raporların, grafiklerin ve kontrol panellerinin kullanımı kolay sürükle ve bırak yöntemiyle oluşturulmasını sağlar. İçe aktarılan veri ölçümlerini herhangi bir boyuta göre analiz edin, eğilimleri ve en iyi/en düşük performans gösterenleri belirleyin, özet genel bakıştan başlayın ve ayrıntıla...
Kyligence
kyligence.io
İş ölçümlerinizin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığı, akıllı içgörülerin parmaklarınızın ucunda olduğu yeni nesil iş zekasına hoş geldiniz. Verileri eyleme dönüştürülebilir zekaya dönüştüren merkezi ölçüm merkeziniz Kyligence Zen'e dalın. Metriklerin tek doğruluk kaynağına dayanan Kyligence Zen, h...
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock, iş kullanıcılarının sorularına yanıtlar sağlamak için Doğal Dil İşleme'yi kullanan, veri analistlerine ihtiyaç duymadan daha iyi ve daha hızlı veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir analiz çözümüdür. Üye olarak ürünü ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz sür...
Datazip
datazip.io
Zaman bilincine sahip analistler ve operatörler için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir veri mühendisliği çözümü olan Datazip'i keşfedin. Dağınık veri kaynaklarını birleştirerek, ETL'den, veri ambarından ve dönüştürme özelliklerinden yararlanarak veri yönetimi sürecinizi basitleştirin. Datazip'in sezg...
panintelligence
panintelligence.com
SaaS için esnek yerleşik analiz. Karmaşıklığı azaltır, yol haritanızı hızlandırır ve SaaS çözümünüzü geleceğe hazır hale getirir Analitik yazılımımız (pi) mevcut veri yığınınıza yerleşir, teknik borcu azaltır ve müşterilerinize daha kapsamlı bir veri deneyimi sunar. pi sizin için düşük kodlu olacak ...
ConverSight
conversight.ai
ConverSight, patentli Artırılmış Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Analitik tekniklerine dayalı olarak oluşturulmuş bir Bağlamsal Karar İstihbaratı Platformudur. ConverSight'ın yapay zeka asistanı Athena, müşteri verilerine bağlanarak ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak öngörüler ve öneriler olu...
Bold Reports
boldreports.com
İş raporlamasının bir BT ekibine veya bütçeye yük getirmesi gerekmez. Bolds Reports by Syncfusion, bir kuruluşun hem verilerini sunma biçimini hem de paydaşlarının bu süreçte edindiği deneyimi dönüştürür. Bold Reports'un şirket içi çözümü, yerleşik raporlama araçları ve rapor görüntüleyici SDK'sı il...