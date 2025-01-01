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E-posta Doğrulama Yazılımı
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E-posta Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta doğrulama yazılımı, işletmelerin e-postaların meşru adreslere gönderildiğini ve bu adreslerden alındığını doğrulaması için gereklidir. Kullanıcılar e-posta listelerini, yazılımın çeşitli yöntemlerle doğruladığı bir doğrulama platformuna yükleyebilir. Doğrulama süreci, bu listelerden toplanan iş verilerinin doğruluğunu sağlamak için önleyici tedbirler kullanır. Özellikle e-posta adreslerinin geçerli olduğunu ve posta alabileceğini doğrular. Ek olarak, e-posta doğrulama yazılımı yazım hatalarını tespit edebilir, çevrimiçi formları doğrulayabilir ve geçici veya tek kullanımlık e-postaları filtreleyebilir. Bu çözümler, geçerli e-posta adreslerini ve etki alanı yapılarını doğru bir şekilde tanır ve hatta bazıları, bir posta kutusunun varlığını doğrulamak için bir internet servis sağlayıcısına karşı doğrulayabilir.

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Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

Blackbox, geliştiricilerin yazılım üretkenliğini artırmak için kod analizi, hata ayıklama ve otomatik görevler sunan yapay zeka destekli bir araçtır.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Abonelik, abonelik faturalama ve yönetim sürecine yönelik bulut tabanlı bir yazılımdır. Ödeme toplama ve müşteri yönetimi özellikleri sunar.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter.io, web üzerinden profesyonel e-posta adreslerini bulma ve doğrulama imkanı sunan bir bulut tabanlı uygulamadır.

Instantly

Instantly

instantly.ai

Instantly, soğuk e-posta kampanyalarını yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. E-posta gönderim hesapları, olası satış veritabanı ve AI desteği ile kullanıcıların hedeflemesine yardımcı olur.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.

No2bounce

No2bounce

no2bounce.com

No2bounce, e-posta doğrulama, AI tabanlı değerlendirme ve temiz veri ile e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmeye yardımcı bir uygulamadır.

Email Validation

Email Validation

emailvalidation.io

E-posta doğrulama uygulaması, e-posta adreslerini kontrol ederek doğruluk ve teslim edilebilirlik sağlar, geçersiz adresleri temizler.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Zoho ZeptoMail, işletmelerin işlem e-postalarını güvenli bir şekilde göndermelerine yardımcı olan bir hizmettir. SMTP ve API entegrasyon seçenekleri sunar.

Debounce

Debounce

debounce.io

Debounce, e-posta adreslerini doğrulayan ve optimizasyon sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcıların geçerli adreslere mesaj göndermesini sağlar.

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Mailgun, e-posta göndermek, almak ve izlemek için geliştiricilere güçlü bir API sunan bir hizmettir. SMTP entegrasyonu ve yüksek teslimat güvenilirliği sağlar.

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Skrapp.io, B2B satışlar için e-posta adreslerini bulma ve veri zenginleştirme aracı olarak LinkedIn profillerinden doğrulanmış e-posta kaynakları sağlar.

INBOX

INBOX

useinbox.com

INBOX, e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmanıza, göndermenize ve analiz etmenize olanak tanıyan bir araçtır.

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr, satışçılar, pazarlamacılar ve geliştiriciler için yüksek kaliteli iletişim verilerine erişim sağlayan bir B2B iletişim veri platformudur.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS, sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı API araçları sunan bir güvenlik çözümüdür.

Wiza

Wiza

wiza.co

Wiza, LinkedIn'den B2B iletişim bilgilerini hızıyla kazıyarak satış sürecini kolaylaştıran bir araçtır.

Mailtester

Mailtester

mailtester.com

MailTester, e-posta adreslerini doğrulamak ve teslim edilebilirliği artırmak için e-posta ayarlarını ve içeriklerini analiz eden bir araçtır.

SendPost

SendPost

sendpost.io

SendPost, e-posta gönderimini yönetmek ve optimize etmek için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta performansını izleyebilir ve e-posta ayarlarını yapılandırabilir.

mails.ai

mails.ai

mails.ai

Mails.ai, etkili soğuk e-posta pazarlaması için kullanıcı dostu bir platformdur. AI destekli otomasyon ile e-posta gönderimini kolaylaştırır ve doğruluğunu artırır.

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Pipl.ai, işletmelere dış iletişimlerini geliştirmede yardımcı olan e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilebilir şablonlar ve yapay zekâ desteği sunar.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.

Anyleads

Anyleads

anyleads.com

Anyleads, B2B potansiyel satış oluşturma ve e-posta pazarlama süreçlerini otomatikleştiren bir araçtır. Kullanıcılara veri kazıma ve kişiselleştirilmiş içerik oluşturma imkanı sunar.

VoilaNorbert

VoilaNorbert

voilanorbert.com

VoilaNorbert, isim ve şirket alanıyla e-posta adresi bulma ve doğrulama aracı olup, toplu arama ve e-posta doğrulama özellikleri sunar.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.

EmailListVerify

EmailListVerify

emaillistverify.com

EmaillistVerify, e-posta adreslerini doğrulayarak geçersiz ve tek kullanımlık adresleri ayıklar, böylece pazarlama kampanyalarının etkinliğini artırır.

Tomba

Tomba

tomba.io

Tomba, B2B satışları için e-posta adresi bulma ve doğrulama aracı olup, profesyonellere doğru potansiyel müşterilerle bağlantı kurma imkanı sunar.

mailboxlayer

mailboxlayer

mailboxlayer.com

Mailboxlayer, e-posta adreslerini anında doğrulayan bir API'dir. SMTP, yazım hatası kontrolleri ve geçerlilik analizi sunar.

Dropcontact

Dropcontact

dropcontact.com

Dropcontact, CRM verilerini otomatik olarak temizleyen, zenginleştiren ve doğrulayan bir SaaS çözümüdür. GDPR uyumludur ve insan müdahalesi olmadan çalışır.

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

SocketLabs, işletmelerin e-posta iletilerini verimli bir şekilde yönetmelerine ve yüksek teslim edilebilirlik sağlamalarına yardımcı olan bir SMTP ve pazarlama otomasyon platformudur.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead, işletmelere B2B iletişim ve şirket verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve CRM entegrasyonu özellikleri ile potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik için güvenli bir SaaS platformudur. Kullanıcıların e-posta listelerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Clearout

Clearout

clearout.io

Clearout, e-posta doğrulama ve yönetim aracı olarak işletmelerin e-posta listelerini temiz ve güncel tutmasına yardımcı olur.

Mailcheck

Mailcheck

mailcheck.co

Mailcheck, hızlı ve etkili bir e-posta doğrulama aracıdır. API entegrasyonu sayesinde her yerde kolayca doğrulama yapma imkanı sunar.

Quickemailverification

Quickemailverification

quickemailverification.com

QuickEmailVerification, e-posta adreslerini doğrulamak için tasarlanmış bir araçtır; geçersiz adresleri tanımlayıp, teslim edilebilirliği artırır.

ListClean

ListClean

listclean.xyz

ListClean, e-posta adreslerini doğrulayan ve geçersiz olanları kaldıran bir platformdur. E-posta teslim edilebilirliğini artırmayı hedefler.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek aday bulmayı ve iletişimi kolaylaştıran bir platformdur.

validTo

validTo

validto.com

validTo, e-posta doğrulama hizmeti sunarak e-posta listelerini temizler ve e-posta pazarlama sonuçlarını iyileştirir.

Bounceless

Bounceless

bounceless.io

Bounceless, dijital pazarlamacıların e-posta listelerini doğrulayıp temizleyerek teslimat oranlarını artırmalarını sağlayan bir araçtır.

MyEmailVerifier

MyEmailVerifier

myemailverifier.com

MyEmailVerifier, e-posta adreslerini doğrulamak için kullanılan bir araçtır. Doğrulama, teslim edilebilirlik ve veri güvenliği sağlar.

Proofy

Proofy

proofy.io

Proofy, e-posta adreslerini yüksek doğrulukla doğrulamak için tasarlanmış bir araçtır ve kullanıcıların e-posta listelerini yönetmelerine yardımcı olur.

ZeroBounce

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik hizmetleri sunarak, kampanyaların etkinliğini artırır ve geçersiz adresleri ortadan kaldırır.

BetterContact

BetterContact

bettercontact.rocks

BetterContact, B2B e-posta ve telefon verilerini zenginleştirerek olası satış süreçlerini yönetmek için 15+ veri kaynağına erişim sağlar.

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket, modern satış ekipleri için AI destekli bir platformdur. Müşteri bulma, etkileşim ve dönüşüm süreçlerini basitleştirir.

Reoon

Reoon

reoon.com

Reoon, e-posta doğrulama aracı ile işletmelere temiz ve etkili e-posta listeleri oluşturma, doğrulama ve güvenli yönetim imkanı sağlar.

SendBridge

SendBridge

sendbridge.com

SendBridge, e-posta listelerini doğrulayarak geçersiz adresleri temizler. Bu sayede dönüş oranlarını düşürüp kampanya performansını artırır.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail, e-posta kimlik doğrulamasını yönetmek ve alan adlarını korumak için tasarlanmış bir platformdur. DMARC uygulaması ile kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlar.

Kickbox

Kickbox

kickbox.com

Kickbox, e-posta adreslerini gerçek zamanlı veya toplu olarak doğrulamaya yarayan bir uygulamadır. Yanlış adresleri filtreleyerek veritabanınızı temizler.

TrueList

TrueList

truelist.io

TrueList, pazarlamacılar ve bireyler için e-posta doğrulama ve liste yönetim araçları sunan bir platformdur. SMTP doğrulaması ve DNS kontrolü gibi özellikler içerir.

Boring Plugins

Boring Plugins

boringplugins.com

Boring Plugins uygulaması, Outreach.io'ya eklenen e-postaları otomatik olarak doğrular ve postaların geri dönüş yapmasını engeller.

Captain Verify

Captain Verify

captainverify.com

Kaptan Verify, e-posta adreslerinin geçerliliğini doğrulayan ve temizleyen bir hizmettir. E-posta pazarlama kampanyalarının etkinliğini artırmaya yardımcı olur.

Emailable

Emailable

emailable.com

Emailable, e-posta doğrulama hizmetidir; dakikada 30,000 e-posta kontrolü yaparak bounceları azaltır ve liste temizliği sağlar. 200,000'den fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.

AtData

AtData

atdata.com

AtData uygulaması, e-posta adreslerini doğrulamak ve temizlemek için güvenli bir hizmet sunar, hataları giderir ve e-posta listelerinin etkinliğini artırır.

Firmable

Firmable

firmable.com

Firmable, Avustralya'da işletmelere B2B veri sağlayarak satış ve pazarlama süreçlerini iyileştiren bir iş zekası platformudur.

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E-posta Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog