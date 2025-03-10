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E-posta doğrulama yazılımı, işletmelerin e-postaların meşru adreslere gönderildiğini ve bu adreslerden alındığını doğrulaması için gereklidir. Kullanıcılar e-posta listelerini, yazılımın çeşitli yöntemlerle doğruladığı bir doğrulama platformuna yükleyebilir. Doğrulama süreci, bu listelerden toplanan iş verilerinin doğruluğunu sağlamak için önleyici tedbirler kullanır. Özellikle e-posta adreslerinin geçerli olduğunu ve posta alabileceğini doğrular. Ek olarak, e-posta doğrulama yazılımı yazım hatalarını tespit edebilir, çevrimiçi formları doğrulayabilir ve geçici veya tek kullanımlık e-postaları filtreleyebilir. Bu çözümler, geçerli e-posta adreslerini ve etki alanı yapılarını doğru bir şekilde tanır ve hatta bazıları, bir posta kutusunun varlığını doğrulamak için bir internet servis sağlayıcısına karşı doğrulayabilir.
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Blackbox
blackbox.ai
Blackbox, geliştiricilerin yazılım üretkenliğini artırmak için kod analizi, hata ayıklama ve otomatik görevler sunan yapay zeka destekli bir araçtır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Abonelik, abonelik faturalama ve yönetim sürecine yönelik bulut tabanlı bir yazılımdır. Ödeme toplama ve müşteri yönetimi özellikleri sunar.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io, web üzerinden profesyonel e-posta adreslerini bulma ve doğrulama imkanı sunan bir bulut tabanlı uygulamadır.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Instantly
instantly.ai
Instantly, soğuk e-posta kampanyalarını yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. E-posta gönderim hesapları, olası satış veritabanı ve AI desteği ile kullanıcıların hedeflemesine yardımcı olur.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce, e-posta doğrulama, AI tabanlı değerlendirme ve temiz veri ile e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmeye yardımcı bir uygulamadır.
Email Validation
emailvalidation.io
E-posta doğrulama uygulaması, e-posta adreslerini kontrol ederek doğruluk ve teslim edilebilirlik sağlar, geçersiz adresleri temizler.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Zoho ZeptoMail, işletmelerin işlem e-postalarını güvenli bir şekilde göndermelerine yardımcı olan bir hizmettir. SMTP ve API entegrasyon seçenekleri sunar.
Debounce
debounce.io
Debounce, e-posta adreslerini doğrulayan ve optimizasyon sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcıların geçerli adreslere mesaj göndermesini sağlar.
Mailgun
mailgun.com
Mailgun, e-posta göndermek, almak ve izlemek için geliştiricilere güçlü bir API sunan bir hizmettir. SMTP entegrasyonu ve yüksek teslimat güvenilirliği sağlar.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satışlar için e-posta adreslerini bulma ve veri zenginleştirme aracı olarak LinkedIn profillerinden doğrulanmış e-posta kaynakları sağlar.
INBOX
useinbox.com
INBOX, e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmanıza, göndermenize ve analiz etmenize olanak tanıyan bir araçtır.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satışçılar, pazarlamacılar ve geliştiriciler için yüksek kaliteli iletişim verilerine erişim sağlayan bir B2B iletişim veri platformudur.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı API araçları sunan bir güvenlik çözümüdür.
Wiza
wiza.co
Wiza, LinkedIn'den B2B iletişim bilgilerini hızıyla kazıyarak satış sürecini kolaylaştıran bir araçtır.
Mailtester
mailtester.com
MailTester, e-posta adreslerini doğrulamak ve teslim edilebilirliği artırmak için e-posta ayarlarını ve içeriklerini analiz eden bir araçtır.
SendPost
sendpost.io
SendPost, e-posta gönderimini yönetmek ve optimize etmek için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta performansını izleyebilir ve e-posta ayarlarını yapılandırabilir.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai, etkili soğuk e-posta pazarlaması için kullanıcı dostu bir platformdur. AI destekli otomasyon ile e-posta gönderimini kolaylaştırır ve doğruluğunu artırır.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelere dış iletişimlerini geliştirmede yardımcı olan e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilebilir şablonlar ve yapay zekâ desteği sunar.
Hushly
hushly.com
Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads, B2B potansiyel satış oluşturma ve e-posta pazarlama süreçlerini otomatikleştiren bir araçtır. Kullanıcılara veri kazıma ve kişiselleştirilmiş içerik oluşturma imkanı sunar.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert, isim ve şirket alanıyla e-posta adresi bulma ve doğrulama aracı olup, toplu arama ve e-posta doğrulama özellikleri sunar.
Loqate
loqate.com
Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.
EmailListVerify
emaillistverify.com
EmaillistVerify, e-posta adreslerini doğrulayarak geçersiz ve tek kullanımlık adresleri ayıklar, böylece pazarlama kampanyalarının etkinliğini artırır.
Tomba
tomba.io
Tomba, B2B satışları için e-posta adresi bulma ve doğrulama aracı olup, profesyonellere doğru potansiyel müşterilerle bağlantı kurma imkanı sunar.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer, e-posta adreslerini anında doğrulayan bir API'dir. SMTP, yazım hatası kontrolleri ve geçerlilik analizi sunar.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, CRM verilerini otomatik olarak temizleyen, zenginleştiren ve doğrulayan bir SaaS çözümüdür. GDPR uyumludur ve insan müdahalesi olmadan çalışır.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs, işletmelerin e-posta iletilerini verimli bir şekilde yönetmelerine ve yüksek teslim edilebilirlik sağlamalarına yardımcı olan bir SMTP ve pazarlama otomasyon platformudur.
UpLead
uplead.com
UpLead, işletmelere B2B iletişim ve şirket verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve CRM entegrasyonu özellikleri ile potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik için güvenli bir SaaS platformudur. Kullanıcıların e-posta listelerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
Clearout
clearout.io
Clearout, e-posta doğrulama ve yönetim aracı olarak işletmelerin e-posta listelerini temiz ve güncel tutmasına yardımcı olur.
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck, hızlı ve etkili bir e-posta doğrulama aracıdır. API entegrasyonu sayesinde her yerde kolayca doğrulama yapma imkanı sunar.
Quickemailverification
quickemailverification.com
QuickEmailVerification, e-posta adreslerini doğrulamak için tasarlanmış bir araçtır; geçersiz adresleri tanımlayıp, teslim edilebilirliği artırır.
ListClean
listclean.xyz
ListClean, e-posta adreslerini doğrulayan ve geçersiz olanları kaldıran bir platformdur. E-posta teslim edilebilirliğini artırmayı hedefler.
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek aday bulmayı ve iletişimi kolaylaştıran bir platformdur.
validTo
validto.com
validTo, e-posta doğrulama hizmeti sunarak e-posta listelerini temizler ve e-posta pazarlama sonuçlarını iyileştirir.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless, dijital pazarlamacıların e-posta listelerini doğrulayıp temizleyerek teslimat oranlarını artırmalarını sağlayan bir araçtır.
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
MyEmailVerifier, e-posta adreslerini doğrulamak için kullanılan bir araçtır. Doğrulama, teslim edilebilirlik ve veri güvenliği sağlar.
Proofy
proofy.io
Proofy, e-posta adreslerini yüksek doğrulukla doğrulamak için tasarlanmış bir araçtır ve kullanıcıların e-posta listelerini yönetmelerine yardımcı olur.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik hizmetleri sunarak, kampanyaların etkinliğini artırır ve geçersiz adresleri ortadan kaldırır.
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact, B2B e-posta ve telefon verilerini zenginleştirerek olası satış süreçlerini yönetmek için 15+ veri kaynağına erişim sağlar.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, modern satış ekipleri için AI destekli bir platformdur. Müşteri bulma, etkileşim ve dönüşüm süreçlerini basitleştirir.
Reoon
reoon.com
Reoon, e-posta doğrulama aracı ile işletmelere temiz ve etkili e-posta listeleri oluşturma, doğrulama ve güvenli yönetim imkanı sağlar.
SendBridge
sendbridge.com
SendBridge, e-posta listelerini doğrulayarak geçersiz adresleri temizler. Bu sayede dönüş oranlarını düşürüp kampanya performansını artırır.
Valimail
valimail.com
Valimail, e-posta kimlik doğrulamasını yönetmek ve alan adlarını korumak için tasarlanmış bir platformdur. DMARC uygulaması ile kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlar.
Kickbox
kickbox.com
Kickbox, e-posta adreslerini gerçek zamanlı veya toplu olarak doğrulamaya yarayan bir uygulamadır. Yanlış adresleri filtreleyerek veritabanınızı temizler.
TrueList
truelist.io
TrueList, etkili iletişime öncelik veren pazarlamacılar, işletmeler ve bireyler için tasarlanmış kapsamlı bir e-posta doğrulama ve liste yönetimi araçları paketi sunar. Platformumuz gelişmiş SMTP doğrulama, DNS kaydı kontrolü, spam tuzağı tespiti ve tek kullanımlık adreslerin ve tümünü kabul eden alanların tanımlanması özelliklerine sahiptir. HubSpot, ConvertKit, Zapier ve Mailchimp gibi büyük platformlarla doğrudan entegrasyon sayesinde TrueList, e-posta pazarlama iş akışlarınızı sorunsuz bir şekilde geliştirir. TrueList, ConvertKit'in eski mühendislik başkanı ve e-posta pazarlama alanında deneyimli olan Grant Ammons tarafından kurulan e-posta doğrulama ortamının yeni bir oyuncusudur. Yolculuğumuz yenilikçiliğe, güvenilirliğe ve müşteri başarısına olan bağlılığımız tarafından yönlendirildi.
Boring Plugins
boringplugins.com
E-postaların geri dönmesini imkansız hale getirmek için Outreach.io'ya eklenen e-postaları otomatik olarak doğrular.
Captain Verify
captainverify.com
Kaptan Doğrulama, e-postalarınızın geçerliliğini çok kolay bir şekilde Doğrulamak ve Temizlemek için bir çözümdür. Geçersiz adreslere, yanlış girilen/yazılanlara, geri dönenlere, gönderene geri dönmeye ve diğer spam tuzaklarına, bal küplerine elveda deyin. Teslim edilebilirliğinizi artıracak basit, hızlı ve güvenli bir hizmet.
Emailable
emailable.com
Emailable, sektördeki en hızlı ve en doğru e-posta doğrulama hizmetlerinden biridir. E-postaları, gezegendeki herhangi bir araçtan en az 8 kat daha hızlı, dakikada 30.000 doğrulama yapıyoruz. Listelerinizi temizleyerek ve Emailable aracılığıyla geri dönenleri azaltarak teslim edilebilirliği artırın. 150'den fazla ülkede 200.000'den fazla işletmenin neden hizmetlerimizi seçtiğini görmek için ücretsiz denemeye kaydolun. Öne Çıkanlar: - Basit ve kullanımı kolay modern UX - Hızlı API kurulumu - 50'den fazla Entegrasyon - 7/24 Özel müşteri desteği - %99 Teslim Edilebilirlik Garantisi - %99,99 Sunucu Çalışma Süresi - Bilinmeyenler veya kopyalardan ücret alınmaz
AtData
atdata.com
AtData'nın amiral gemisi e-posta doğrulama hizmeti SafeToSend, kapsamlı e-posta veri hijyeni ve maliyetli, sorunlu adreslere karşı koruma sağlamak için doğruluk, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığı açısından sektöre liderlik ediyor. SafeToSend, yalnızca sözdiziminin doğru olup olmadığını değil, aynı zamanda adresin ISP'ye özgü gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını da belirleyerek e-posta adresinin geçerli olduğunu doğrulayacaktır. Riski azaltmak ve gönderenin itibarını kurtarmak için zararlı adresleri ayıklarken yazım hatalarını, biçimlendirmeyi, söz dizimini ve diğer giriş hatalarını düzelteceğiz. Ayrıca, daha iyi teslim edilebilirlik, daha iyi segmentasyon ve nitelikli potansiyel müşteriler için aktif olarak kullanılan e-postaları belirlemek üzere etkinlik sinyallerini inceleyen bir etkileşim puanı da sağlıyoruz. %100 SafeToSend garantimiz, e-postalarınızın doğrulandığı, düzeltildiği ve güvende olduğu konusunda içinizin rahat olmasını sağlar; böylece mesajlarınız doğru kanalda doğru hedef kitleye ulaşır. Sonuçlar daha yüksek yanıt oranları, dönüşüm ve kârdır. Başlamak kolaydır. Self servis portalımız InstantData aracılığıyla verilerinizi temizlemeyi kolaylaştırıyoruz. Ücretsiz bir hesap oluşturun ve yerel cihazınızdan e-posta listenizi seçin, FTP yoluyla yükleyin veya e-posta pazarlama platformunuzdan içe aktarın.
Firmable
firmable.com
Firmable, işletmelerin daha akıllı kararlar almalarına ve potansiyel müşterileri, müşterileri ve adayları hakkında her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olarak daha iyi performans göstermelerine yardımcı olan Avustralya'nın tercih edilen B2B veritabanıdır. Satış ve pazarlama ekiplerinin büyümeyi hızlandırmasına ve katılımı artırmasına olanak tanır; işe alım görevlilerinin doğru adayları belirlemesine ve çekmesine yardımcı olur; ve güvenilir pazar bilgisi arayan herkes için zaman tasarrufu sağlar. Firmable, B2B veritabanı platformunda şunlar bulunur: 👉1 milyondan fazla Avustralyalı B2B şirketi ve 10 milyon kişi. 👉ABN, sektör segmentleri, teknoloji yığınları ve daha fazlasını içeren yerelleştirilmiş bilgiler içeren doğru ve ayrıntılı profiller. 👉Geniş mobil ve e-posta kapsamı 👉Yerel destek Firmable, sizin ve satış ekibinizin 2024 büyüme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya odaklanmıştır.
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