E-posta Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
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E-posta doğrulama yazılımı, işletmelerin e-postaların meşru adreslere gönderildiğini ve bu adreslerden alındığını doğrulaması için gereklidir. Kullanıcılar e-posta listelerini, yazılımın çeşitli yöntemlerle doğruladığı bir doğrulama platformuna yükleyebilir. Doğrulama süreci, bu listelerden toplanan iş verilerinin doğruluğunu sağlamak için önleyici tedbirler kullanır. Özellikle e-posta adreslerinin geçerli olduğunu ve posta alabileceğini doğrular. Ek olarak, e-posta doğrulama yazılımı yazım hatalarını tespit edebilir, çevrimiçi formları doğrulayabilir ve geçici veya tek kullanımlık e-postaları filtreleyebilir. Bu çözümler, geçerli e-posta adreslerini ve etki alanı yapılarını doğru bir şekilde tanır ve hatta bazıları, bir posta kutusunun varlığını doğrulamak için bir internet servis sağlayıcısına karşı doğrulayabilir.
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Valimail
valimail.com
Valimail, hizmet olarak DMARC'de dünya lideridir ve barındırılan DMARC'nin mucididir. Şirketin bulut tabanlı ürünleri, kimliğe bürünme saldırılarını durduruyor ve gönderenin kimliğini doğrulayarak markaları koruyor. Patentli sektör lideri teknolojisiyle Valimail, her türden ve her büyüklükteki işletme için DMARC yaptırımının kilidini açar ve uygulama başarı oranlarını %25'in altından %95'in üzerine çıkarır. FedRAMP sertifikalı tek platform ve Microsoft 365 ortamları ve Twilio SendGrid için onaylı DMARC ortağı olan Valimail, aynı zamanda tüm önemli e-posta kimlik doğrulama standartları yapısında liderlik pozisyonlarına sahiptir ve e-posta ekosisteminde artan güven ve güvenliği savunur. Daha fazla bilgi için www.valimail.com adresini ziyaret edin.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, CRM verilerini otomatik olarak temizleyen, zenginleştiren ve doğrulayan bir SaaS çözümüdür. GDPR uyumludur ve insan müdahalesi olmadan çalışır.
Tomba
tomba.io
Tomba, B2B satışları için e-posta adresi bulma ve doğrulama aracı olup, profesyonellere doğru potansiyel müşterilerle bağlantı kurma imkanı sunar.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox, geliştiricilerin yazılım üretkenliğini artırmak için kod analizi, hata ayıklama ve otomatik görevler sunan yapay zeka destekli bir araçtır.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert, isim ve şirket alanıyla e-posta adresi bulma ve doğrulama aracı olup, toplu arama ve e-posta doğrulama özellikleri sunar.
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact, tüm B2B e-postalarını tek bir araçta, fiyatın çok altında bir fiyata bulmak için 15'ten fazla veri kaynağına erişim sağlar - potansiyel müşteri listenize göre en uygun sağlayıcı sırasını bulan entegre bir yapay zeka ile.
SendPost
sendpost.io
SendPost, e-posta gönderimini yönetmek ve optimize etmek için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta performansını izleyebilir ve e-posta ayarlarını yapılandırabilir.
Firmable
firmable.com
Firmable, işletmelerin daha akıllı kararlar almalarına ve potansiyel müşterileri, müşterileri ve adayları hakkında her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olarak daha iyi performans göstermelerine yardımcı olan Avustralya'nın tercih edilen B2B veritabanıdır. Satış ve pazarlama ekiplerinin büyümeyi hızlandırmasına ve katılımı artırmasına olanak tanır; işe alım görevlilerinin doğru adayları belirlemesine ve çekmesine yardımcı olur; ve güvenilir pazar bilgisi arayan herkes için zaman tasarrufu sağlar. Firmable, B2B veritabanı platformunda şunlar bulunur: 👉1 milyondan fazla Avustralyalı B2B şirketi ve 10 milyon kişi. 👉ABN, sektör segmentleri, teknoloji yığınları ve daha fazlasını içeren yerelleştirilmiş bilgiler içeren doğru ve ayrıntılı profiller. 👉Geniş mobil ve e-posta kapsamı 👉Yerel destek Firmable, sizin ve satış ekibinizin 2024 büyüme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya odaklanmıştır.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer, e-posta adreslerini anında doğrulayan bir API'dir. SMTP, yazım hatası kontrolleri ve geçerlilik analizi sunar.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce, uygun bir e-posta doğrulama sistemini, yapay zeka tabanlı e-posta puanlamasını ve yüksek teslim edilebilirlik oranını korumanıza yardımcı olur. İdeal potansiyel müşterilere kolayca ulaşmak için temiz bir e-posta veritabanı bulundurun. E-posta doğrulama aracımızla e-posta listelerinizi temizleyin ve e-posta pazarlama kampanyalarınızı güçlendirin. Gönderilen tüm e-postalar, gerektiğinde yeniden değerlendirilebilmeleri için önbelleğe alınacaktır. no2bounce ile doğru e-postaları bulun, e-posta verilerini doğrulayın, e-posta veritabanını temizleyin ve e-posta itibar puanı alın.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı API araçları sunan bir güvenlik çözümüdür.
AtData
atdata.com
AtData'nın amiral gemisi e-posta doğrulama hizmeti SafeToSend, kapsamlı e-posta veri hijyeni ve maliyetli, sorunlu adreslere karşı koruma sağlamak için doğruluk, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığı açısından sektöre liderlik ediyor. SafeToSend, yalnızca sözdiziminin doğru olup olmadığını değil, aynı zamanda adresin ISP'ye özgü gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını da belirleyerek e-posta adresinin geçerli olduğunu doğrulayacaktır. Riski azaltmak ve gönderenin itibarını kurtarmak için zararlı adresleri ayıklarken yazım hatalarını, biçimlendirmeyi, söz dizimini ve diğer giriş hatalarını düzelteceğiz. Ayrıca, daha iyi teslim edilebilirlik, daha iyi segmentasyon ve nitelikli potansiyel müşteriler için aktif olarak kullanılan e-postaları belirlemek üzere etkinlik sinyallerini inceleyen bir etkileşim puanı da sağlıyoruz. %100 SafeToSend garantimiz, e-postalarınızın doğrulandığı, düzeltildiği ve güvende olduğu konusunda içinizin rahat olmasını sağlar; böylece mesajlarınız doğru kanalda doğru hedef kitleye ulaşır. Sonuçlar daha yüksek yanıt oranları, dönüşüm ve kârdır. Başlamak kolaydır. Self servis portalımız InstantData aracılığıyla verilerinizi temizlemeyi kolaylaştırıyoruz. Ücretsiz bir hesap oluşturun ve yerel cihazınızdan e-posta listenizi seçin, FTP yoluyla yükleyin veya e-posta pazarlama platformunuzdan içe aktarın.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce, 350.000'den fazla müşterinin e-posta yatırım getirisini ve gelen kutusu yerleşimini iyileştirmesine yardımcı olan ödüllü bir e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Birinci sınıf teslim edilebilirlik hizmetleri şunları içerir: %99 doğru e-posta doğrulama - E-postanın geri dönme oranlarını düşürmek ve olumlu gönderen itibarını korumak için güncel olmayan ve riskli e-posta adreslerini kaldırın. E-posta Bulucu - Yeni, geçerli iş e-posta adresleri bulun ve B2B erişiminizi ölçeklendirin DMARC Monitör - Sınırsız e-posta izleme, güvenlik uyarıları ve otomatik raporlama ile e-postalarınızı güvence altına alın ve kimlik avı dolandırıcılıklarını önleyin E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları - Özelleştirilmiş araç kitleriyle gelen kutusu görünürlüğünü artırın. E-posta sunucusu testini, gelen kutusu yerleştirme testini, E-posta Bulucuyu ve DMARC İzleme Etkinlik Verilerini ve E-posta Puanlamasını içerir - Etkinlik Verileri ile en aktif e-posta abonelerinizi bulun. Ek olarak, E-posta Puanlama hizmeti, e-posta başarısı elde etmenize yardımcı olmak için e-posta listeniz hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlar. ZeroBounce 25 milyardan fazla e-postayı doğruladı ve tek başına işletme sahiplerinden Amazon, Disney, Netflix ve Sephora'ya kadar her büyüklükteki şirkete hizmet veriyor. Platform askeri düzeyde güvenlik sağlar ve GDPR, SOC 2 Type II, ISO-27001 sertifikalıdır ve HIPAA ile tamamen uyumludur.
Kickbox
kickbox.com
Kickbox, işletmelerin e-posta adreslerini tek tek gerçek zamanlı veya toplu olarak doğrulamasını sağlayan, yalnızca geçerli ve yanıt veren e-posta kişilerine e-posta göndermenizi sağlayan lider bir e-posta doğrulama çözümüdür. Kickbox'ın gerçek zamanlı e-posta doğrulama API'si, hesap kayıtlarından ve potansiyel müşteri yakalama formlarından CRM veya e-POS sisteminize kadar çeşitli web formları ve temas noktalarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. API, bu ek güvenlik katmanını uygulayarak sahte veya geçersiz e-posta adreslerini etkin bir şekilde anında ayıklar. Bu şekilde, yalnızca teslim edilebilir e-postalar veritabanınıza girerek hedef kitlenizle bağlantı kurma fırsatını asla kaçırmamanızı sağlar. Öne Çıkan Özellikler: Gerçek Zamanlı ve Toplu Doğrulama: Kickbox, e-posta listelerinizi temizlemenize ve veritabanınıza eklenen adresleri doğrulamanıza yardımcı olur. Kusursuz Entegrasyon: Gerçek zamanlı e-posta doğrulama API'si, web formlarına zahmetsizce entegre olur ve hesap kayıtlarından CRM platformlarına kadar e-posta verilerini yakalar. Yazım hataları mı? Sorun Değil: Kickbox API, kullanıcıları gerçek zamanlı olarak hataları düzeltmeye teşvik ederek yazım hatalarını ustalıkla yönetir ve hedef kitlenizle kusursuz bir bağlantı sağlar. Güvenilir ve Doğru Sonuçlar: E-postaları tek tek veya toplu olarak doğruluyor olsanız da, Kickbox'ın sonuçları güvenilirliğe ve doğruluğa öncelik verir. Uyumluluk ve Veri Koruma: Kickbox uyumluluk ve veri korumasında öncülük eder ve en iyi uygulamalara bağlı kalır. Sendex™ Puanları: Kontrol paneli, komuta merkeziniz olarak hizmet vererek her e-posta için özel bir kalite puanı sunar ve stratejik karar alma için ek ölçümler sağlar. Topluluk ve Destek: Kickbox, takip edilmesi kolay belgeler, birinci sınıf destek ve profesyonel teslim edilebilirlik danışmanlık çözümleri sunar. Neden Kickbox'ı Seçmelisiniz? Kickbox bir hizmetten daha fazlasıdır; e-posta hedeflerinizi en üst düzeye çıkarmanıza ve e-postayla daha fazla para kazanmanıza yardımcı olacak stratejik ortağınızdır. Uyumluluk, kullanıcı dostu entegrasyon ve müşteri başarısı taahhüdüyle Kickbox, e-postalarınızın yalnızca gelen kutularına ulaşmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda pazarlama yatırım getirinizi de en üst düzeye çıkarır.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs, işletmelerin e-posta iletilerini verimli bir şekilde yönetmelerine ve yüksek teslim edilebilirlik sağlamalarına yardımcı olan bir SMTP ve pazarlama otomasyon platformudur.
Emailable
emailable.com
Emailable, sektördeki en hızlı ve en doğru e-posta doğrulama hizmetlerinden biridir. E-postaları, gezegendeki herhangi bir araçtan en az 8 kat daha hızlı, dakikada 30.000 doğrulama yapıyoruz. Listelerinizi temizleyerek ve Emailable aracılığıyla geri dönenleri azaltarak teslim edilebilirliği artırın. 150'den fazla ülkede 200.000'den fazla işletmenin neden hizmetlerimizi seçtiğini görmek için ücretsiz denemeye kaydolun. Öne Çıkanlar: - Basit ve kullanımı kolay modern UX - Hızlı API kurulumu - 50'den fazla Entegrasyon - 7/24 Özel müşteri desteği - %99 Teslim Edilebilirlik Garantisi - %99,99 Sunucu Çalışma Süresi - Bilinmeyenler veya kopyalardan ücret alınmaz
ListClean
listclean.xyz
ListClean, e-posta adreslerini doğrulayan ve geçersiz olanları kaldıran bir platformdur. E-posta teslim edilebilirliğini artırmayı hedefler.
Proofy
proofy.io
Yatırım getirinizi artırın ve e-posta sunucusunun itibarını koruyun. Geri dönen, riskli, tek kullanımlık, kopyaları ve spam tuzaklarını kaldırın %98,5 doğrulukta e-posta denetleyicisi
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
Çok kısa bir süre içinde 50.000'den fazla kullanıcı MyEmailVerifier'a güvendi! Gerçek Para iade garantisi ile günlük 100 e-posta kredisi ücretsiz olan Ücretsiz E-posta Doğrulayıcımızı deneyin. Daha az "bilinmeyen", daha az karmaşıklık ve daha uygun fiyatlı! MyEmailVerifier teslim edilebilirlik konusunda %98 doğruluk sağlar. E-posta Doğrulayıcımız, diğer işletmelerin etkili e-posta kampanyaları oluşturmasına yardımcı olan, gelişen bir işletmedir. Gelişmiş E-posta Doğrulayıcımız e-posta sözdizimini kontrol edecektir. Yalnızca MX kayıtlarının geçerli olup olmadığını doğrulamakla kalmayacak, aynı zamanda bir e-postanın herhangi bir Gri listede veya Kara Listede listelenip listelenmediğini de tespit edecektir. Çevrimiçi E-posta Doğrulayıcımız aynı zamanda geçerli olduğundan ve e-postalarınızı kabul etmeye hazır olduğundan emin olmak için e-posta SMTP'sini de kontrol edecektir.
Quickemailverification
quickemailverification.com
QuickEmailVerification, e-posta adreslerini doğrulamak için tasarlanmış bir araçtır; geçersiz adresleri tanımlayıp, teslim edilebilirliği artırır.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io, daha iyi ve etkili bir e-posta pazarlama kampanyası için e-posta teslim edilebilirliğini artırmak amacıyla dijital pazarlamacıların e-posta listelerini temizlemesi ve doğrulaması için en iyi araçtır. Bounceless.io, e-posta listelerinizi toplu olarak csv, txt veya xls formatında işler ve sonuçları size sunar. Modelimiz kullandıkça öde modelidir, başlamak için 100 ücretsiz krediniz var ve bizden ilk doğrulamanızın keyfini çıkarın. Başlamak için kredi gerekmez. Bounceless.io diğer e-posta doğrulama yazılımlarından farklıdır; harika bir arayüz, 24 saat müşteri hizmeti, çok yüksek teslim edilebilirlik listesi kontrolü ve düşük bir fiyat sunuyoruz.
Mailtester
mailtester.com
MailTester, e-posta adreslerini doğrulamak ve teslim edilebilirliği artırmak için e-posta ayarlarını ve içeriklerini analiz eden bir araçtır.
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck, hareket halindeyken doğrulama için API entegrasyon özelliğine sahip, kullanımı kolay, hızlı ve etkili bir e-posta doğrulama aracıdır.
Captain Verify
captainverify.com
Kaptan Doğrulama, e-postalarınızın geçerliliğini çok kolay bir şekilde Doğrulamak ve Temizlemek için bir çözümdür. Geçersiz adreslere, yanlış girilen/yazılanlara, geri dönenlere, gönderene geri dönmeye ve diğer spam tuzaklarına, bal küplerine elveda deyin. Teslim edilebilirliğinizi artıracak basit, hızlı ve güvenli bir hizmet.
Boring Plugins
boringplugins.com
E-postaların geri dönmesini imkansız hale getirmek için Outreach.io'ya eklenen e-postaları otomatik olarak doğrular.
TrueList
truelist.io
TrueList, etkili iletişime öncelik veren pazarlamacılar, işletmeler ve bireyler için tasarlanmış kapsamlı bir e-posta doğrulama ve liste yönetimi araçları paketi sunar. Platformumuz gelişmiş SMTP doğrulama, DNS kaydı kontrolü, spam tuzağı tespiti ve tek kullanımlık adreslerin ve tümünü kabul eden alanların tanımlanması özelliklerine sahiptir. HubSpot, ConvertKit, Zapier ve Mailchimp gibi büyük platformlarla doğrudan entegrasyon sayesinde TrueList, e-posta pazarlama iş akışlarınızı sorunsuz bir şekilde geliştirir. TrueList, ConvertKit'in eski mühendislik başkanı ve e-posta pazarlama alanında deneyimli olan Grant Ammons tarafından kurulan e-posta doğrulama ortamının yeni bir oyuncusudur. Yolculuğumuz yenilikçiliğe, güvenilirliğe ve müşteri başarısına olan bağlılığımız tarafından yönlendirildi.
SendBridge
sendbridge.com
SendBridge E-posta Listesi Doğrulaması, bir listedeki e-posta adreslerinin geçerliliğini doğrulayarak e-posta pazarlama kampanyalarının kalitesini ve teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir hizmettir. Bu süreç geçersiz, etkin olmayan veya riskli e-posta adreslerinin belirlenmesine ve kaldırılmasına yardımcı olur, böylece hemen çıkma oranlarını azaltır ve genel kampanya performansını artırır. Doğrulama hizmeti kullanıcı dostudur ve toplu liste temizliği için bir API veya kullanımı kolay bir arayüz aracılığıyla gerçek zamanlı doğrulama sunar. Pazarlamacılar, temiz bir e-posta listesi sağlayarak daha yüksek katılım oranları sağlayabilir ve gönderenin itibarını koruyabilir, böylece e-posta iletişimlerini daha etkili ve güvenilir hale getirebilirler. Ayrıntılı bilgi için SendBridge'in resmi web sitesini ziyaret etmeniz en doğrusu.
validTo
validto.com
validTo, e-posta teslim edilebilirliğini artıran basit ve hızlı bir e-posta doğrulama hizmetidir. validTo, e-posta listesini temizlemenize ve e-posta pazarlamasında daha iyi sonuçlar elde etmenize olanak tanır. validTo e-posta listesi doğrulamasına dünyanın her yerindeki şirketler tarafından güvenilmektedir.
Instantly
instantly.ai
Instantly, soğuk e-posta kampanyalarını yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. E-posta gönderim hesapları, olası satış veritabanı ve AI desteği ile kullanıcıların hedeflemesine yardımcı olur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik için güvenli bir SaaS platformudur. Kullanıcıların e-posta listelerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
Debounce
debounce.io
Debounce, e-posta adreslerini doğrulayan ve optimizasyon sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcıların geçerli adreslere mesaj göndermesini sağlar.
EmailListVerify
emaillistverify.com
EmaillistVerify, e-posta adreslerini doğrulayarak geçersiz ve tek kullanımlık adresleri ayıklar, böylece pazarlama kampanyalarının etkinliğini artırır.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io, web üzerinden profesyonel e-posta adreslerini bulma ve doğrulama imkanı sunan bir bulut tabanlı uygulamadır.
Loqate
loqate.com
Loqate, çevrimiçi formlar ve ödeme işlemleri için adresleri gerçek zamanlı olarak doğrulayan bir uygulamadır. Adres girişi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
Mailgun
mailgun.com
Mailgun, e-posta göndermek, almak ve izlemek için geliştiricilere güçlü bir API sunan bir hizmettir. SMTP entegrasyonu ve yüksek teslimat güvenilirliği sağlar.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Abonelik, abonelik faturalama ve yönetim sürecine yönelik bulut tabanlı bir yazılımdır. Ödeme toplama ve müşteri yönetimi özellikleri sunar.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
UpLead
uplead.com
UpLead, işletmelere B2B iletişim ve şirket verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve CRM entegrasyonu özellikleri ile potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Zoho ZeptoMail, işletmelerin işlem e-postalarını güvenli bir şekilde göndermelerine yardımcı olan bir hizmettir. SMTP ve API entegrasyon seçenekleri sunar.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads, B2B potansiyel satış oluşturma ve e-posta pazarlama süreçlerini otomatikleştiren bir araçtır. Kullanıcılara veri kazıma ve kişiselleştirilmiş içerik oluşturma imkanı sunar.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satışlar için e-posta adreslerini bulma ve veri zenginleştirme aracı olarak LinkedIn profillerinden doğrulanmış e-posta kaynakları sağlar.
Wiza
wiza.co
Wiza, LinkedIn'den B2B iletişim bilgilerini hızıyla kazıyarak satış sürecini kolaylaştıran bir araçtır.
Clearout
clearout.io
Clearout, e-posta doğrulama ve yönetim aracı olarak işletmelerin e-posta listelerini temiz ve güncel tutmasına yardımcı olur.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.
Email Validation
emailvalidation.io
E-posta doğrulama uygulaması, e-posta adreslerini kontrol ederek doğruluk ve teslim edilebilirlik sağlar, geçersiz adresleri temizler.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek aday bulmayı ve iletişimi kolaylaştıran bir platformdur.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai, verimli soğuk e-posta desteği yoluyla işinizi büyütmek için başvurulacak platformdur. Daha az çabayla daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı olan, gelişmiş ancak kullanıcı dostu bir sistemdir. Mails.ai hakkında seveceğiniz şeyler: - Akıllı E-posta Otomasyonu: Yapay zekamız sizin için e-posta gönderme ve takip işlemlerini gerçekleştirir. - İstediğiniz Kadar E-posta Hesabı Bağlayın: Sınır yoktur; istediğiniz kadar hesap bağlayın. - Gerçek Zamanlı E-posta Doğrulayıcı: Anında doğrulama sistemimiz sayesinde e-postalarınızın spam klasörlerine değil, gelen kutularına düşmesini sağlıyoruz. - Sınırsız Kişi Yükleme: Potansiyel müşteri listeniz ne kadar büyük olursa olsun hepsini yükleyebilirsiniz. - Yapay Zeka ile Oluşturulan Özel E-postalar: Akıllı yapay zekamız tarafından yazılan, hedef kitlenize doğrudan hitap eden e-postalar alın. - Akıllı Gönderim Modelleri: Sistemimiz, teslim edilebilirliğinizi yüksek ve spam risklerini düşük tutmak için gönderenleri akıllıca rotasyona tabi tutar. Mails.ai, bir e-posta kampanya aracından çok daha fazlasıdır; yanıtlarınızı artırmak ve daha fazla anlaşma imzalamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Desteğinizin boyutu ne olursa olsun sabit ücret fiyatlandırması ile her şey yatırımlarınızdan daha iyi bir getiri elde etmenizle ilgilidir. Hepsi bu kadar değil; en cömert hizmetlerden biri olan ücretsiz e-posta ısınma hizmetimizin keyfini çıkarın. Mails.ai ile e-posta destek çalışmalarınızda etkililik, ölçek ve değerin bir karışımını seçiyorsunuz.
INBOX
useinbox.com
Kendi pazarlama stratejinizi oluşturun Saniyeler içinde gönderin E-posta pazarlama kampanyalarını gönderin ve analiz edin. Ücretsiz planınıza sınırsız krediyle başlayın. Bir ömür boyu bedava! Ücretsiz kaydolun Fiyatlara bakın INBOX, diğer tüm araçlardan daha güçlü özelliklere ve esnekliğe sahip bir e-posta pazarlama aracıdır Kullanımı Kolay | Abonelerinizin hayran kalacağı e-posta pazarlaması oluşturun
Reoon
reoon.com
Manuel görevleri otomatikleştirerek iş verimliliğini artırın. Reoon, işinizi desteklemek için en iyi yazılım çözümlerini ve profesyonel araçları sağlar.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelere dış iletişimlerini geliştirmede yardımcı olan e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilebilir şablonlar ve yapay zekâ desteği sunar.
Hushly
hushly.com
Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Önce müşteri yaklaşımımız, standart beyaz etiket seçeneğimiz, sınırsız kullanıcılı her şey dahil planımız ve yüksek kaliteli iletişim verilerine olan bağlılığımız bizi farklı kılan unsurlardır. www.nymblr.com adresinden ücretsiz deneyin
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