E-posta Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

ZeptoMail (eski adıyla TransMail), Zoho'nun özel bir işlemsel e-posta gönderme hizmetidir. ZeptoMail, kullanıcıların yalnızca işlem e-postaları göndermesine izin verir, bu da işlem e-postalarınızın güvenilir ve garantili teslimini sağlamamıza yardımcı olur. Kurulum seçenekleri ZeptoMail iki kurulum seçeneği sunar: SMTP ve Email API. İşletmenizi SMTP kullanarak birkaç hızlı adımda ZeptoMail ile entegre edin veya daha derin bir entegrasyon için E-posta API'lerini kullanın. Ayrı e-posta akışları E-postalarınızı etki alanına, uygulamaya, amaca ve daha fazlasına göre Posta Aracıları adı verilen gruplara ayırın. Odaklanmış raporları görüntüleyebilir ve benzersiz API belirteçleri ve SMTP kimlik bilgilerini kullanarak her Posta Aracısının erişimini ve e-posta gönderimini kontrol edebilirsiniz. E-posta şablonları ZeptoMail, yaygın işlemsel e-posta türleri için e-posta şablonları sağlar. Örnek şablonlardan birini seçin veya sıfırdan kendinizinkini oluşturun. E-posta izleme E-posta performansını artırmak için açma ve tıklamalar gibi alıcı etkinliklerini izleyin. ZeptoMail ayrıca işlenmiş e-postaları günlüğe kaydeder ve webhook yapılandırmasıyla gerçek zamanlı bildirimler sunar. Raporlar Alıcı etkinliğinin grafik raporlarını görüntüleyin ve birden fazla Posta Aracısı arasındaki gönderme etkinliğine ilişkin karşılaştırma raporları oluşturun. Erişim yönetimi Her kullanıcıya rol atamak için gelişmiş kullanıcı izinlerini kullanın. Bu, Posta Aracılarınızın her birine ve bunlarla ilişkili verilere hangi kullanıcıların erişebileceğini yönetmenize yardımcı olur. WordPress eklentisi WordPress hesabınızda ZeptoMail hesabınızı yapılandırmak için WordPress için ZeptoMail eklentisini kullanın. Doğrudan WordPress web sitenizden e-posta gönderebilirsiniz