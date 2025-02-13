E-posta Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Güney Sudan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-posta doğrulama yazılımı, işletmelerin e-postaların meşru adreslere gönderildiğini ve bu adreslerden alındığını doğrulaması için gereklidir. Kullanıcılar e-posta listelerini, yazılımın çeşitli yöntemlerle doğruladığı bir doğrulama platformuna yükleyebilir. Doğrulama süreci, bu listelerden toplanan iş verilerinin doğruluğunu sağlamak için önleyici tedbirler kullanır. Özellikle e-posta adreslerinin geçerli olduğunu ve posta alabileceğini doğrular. Ek olarak, e-posta doğrulama yazılımı yazım hatalarını tespit edebilir, çevrimiçi formları doğrulayabilir ve geçici veya tek kullanımlık e-postaları filtreleyebilir. Bu çözümler, geçerli e-posta adreslerini ve etki alanı yapılarını doğru bir şekilde tanır ve hatta bazıları, bir posta kutusunun varlığını doğrulamak için bir internet servis sağlayıcısına karşı doğrulayabilir.
Yeni Uygulama Gönder
Valimail
valimail.com
Valimail, hizmet olarak DMARC'de dünya lideridir ve barındırılan DMARC'nin mucididir. Şirketin bulut tabanlı ürünleri, kimliğe bürünme saldırılarını durduruyor ve gönderenin kimliğini doğrulayarak markaları koruyor. Patentli sektör lideri teknolojisiyle Valimail, her türden ve her büyüklükteki işletme için DMARC yaptırımının kilidini açar ve uygulama başarı oranlarını %25'in altından %95'in üzerine çıkarır. FedRAMP sertifikalı tek platform ve Microsoft 365 ortamları ve Twilio SendGrid için onaylı DMARC ortağı olan Valimail, aynı zamanda tüm önemli e-posta kimlik doğrulama standartları yapısında liderlik pozisyonlarına sahiptir ve e-posta ekosisteminde artan güven ve güvenliği savunur. Daha fazla bilgi için www.valimail.com adresini ziyaret edin.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, herhangi bir insan müdahalesi olmadan doğrudan CRM'lerdeki verileri zenginleştiren, temizleyen ve düzelten bir SaaS çözümüdür. Çözüm yalnızca özel algoritmalarımızdan ve test sunucularımızdan çalışır ve tüm zenginleştirme çözümlerinin aksine Dropcontact'ın iletişim veritabanı yoktur. Bu, Dropcontact'ı %100 GDPR uyumlu tek çözüm haline getiriyor. Otomatik temizleme, otomatik kopya tespiti ve birleştirmenin yanı sıra veri zenginleştirme (e-posta adresleri, telefon numaraları, LinkedIn profilleri vb.), satış ve pazarlama ekiplerine zaman kazandırır ve ana işlerine odaklanmalarına olanak tanır.
Tomba
tomba.io
Tomba.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir E-posta Bulucudur. Profesyonellere yardımcı olacak gelişmiş bir araştırma aracı sağlamak için Robotlarımızı kullanarak kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz Geniş ölçekte veri Doğrudan kaynaktan Teknoloji odaklı
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühendislerindeki büyümeyi hızlandırın ve mühendis sayısını 10 kat artırarak ~100 milyondan 1 milyara çıkarın
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert, herkesin kurumsal e-posta adresini bulabilen ve onu dönüşümü teşvik eden verilerle zenginleştirebilen akıllı bir müşteri adayı oluşturma aracıdır.
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact, tüm B2B e-postalarını tek bir araçta, fiyatın çok altında bir fiyata bulmak için 15'ten fazla veri kaynağına erişim sağlar - potansiyel müşteri listenize göre en uygun sağlayıcı sırasını bulan entegre bir yapay zeka ile.
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay Geliştiricilere, işletmelere ve ESP'lere, müşterilerinizin gelen kutularına her zaman zamanında ulaşmalarını sağlamak amacıyla e-postaları güvenilir bir şekilde teslim etmek, ölçmek ve optimize etmek için gereken araçları, uzmanlığı ve desteği sağlıyoruz.
Firmable
firmable.com
Firmable, işletmelerin daha akıllı kararlar almalarına ve potansiyel müşterileri, müşterileri ve adayları hakkında her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olarak daha iyi performans göstermelerine yardımcı olan Avustralya'nın tercih edilen B2B veritabanıdır. Satış ve pazarlama ekiplerinin büyümeyi hızlandırmasına ve katılımı artırmasına olanak tanır; işe alım görevlilerinin doğru adayları belirlemesine ve çekmesine yardımcı olur; ve güvenilir pazar bilgisi arayan herkes için zaman tasarrufu sağlar. Firmable, B2B veritabanı platformunda şunlar bulunur: 👉1 milyondan fazla Avustralyalı B2B şirketi ve 10 milyon kişi. 👉ABN, sektör segmentleri, teknoloji yığınları ve daha fazlasını içeren yerelleştirilmiş bilgiler içeren doğru ve ayrıntılı profiller. 👉Geniş mobil ve e-posta kapsamı 👉Yerel destek Firmable, sizin ve satış ekibinizin 2024 büyüme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya odaklanmıştır.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer, sözdizimi kontrolleri, yazım hatası ve yazım kontrolleri, SMTP kontrolleri, ücretsiz ve tek kullanımlık sağlayıcı filtrelemesi ve çok daha fazlasını aracılığıyla anında e-posta adresi doğrulama ve doğrulama sunan ücretsiz, basit ve güçlü bir JSON API'sidir. Sistemi REST tabanlıdır, 256 bit HTTPS şifrelemesi ile güvence altına alınmıştır ve geliştiricilere ve işletmelere sahte kullanıcılarla mücadelede ve e-posta kampanyalarının başarı oranlarını artırmada yardımcı olma hedefini gütmektedir.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce, uygun bir e-posta doğrulama sistemini, yapay zeka tabanlı e-posta puanlamasını ve yüksek teslim edilebilirlik oranını korumanıza yardımcı olur. İdeal potansiyel müşterilere kolayca ulaşmak için temiz bir e-posta veritabanı bulundurun. E-posta doğrulama aracımızla e-posta listelerinizi temizleyin ve e-posta pazarlama kampanyalarınızı güçlendirin. Gönderilen tüm e-postalar, gerektiğinde yeniden değerlendirilebilmeleri için önbelleğe alınacaktır. no2bounce ile doğru e-postaları bulun, e-posta verilerini doğrulayın, e-posta veritabanını temizleyin ve e-posta itibar puanı alın.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azaltmak için Bank of America ve Coinbase gibi büyük finans kuruluşlarının yanı sıra Microsoft, Uber ve Amazon gibi diğer şirketler de güvenmektedir. Risk verilerimiz her zaman günceldir ve en karmaşık dolandırıcılık türlerine karşı bile etkilidir.
AtData
atdata.com
AtData'nın amiral gemisi e-posta doğrulama hizmeti SafeToSend, kapsamlı e-posta veri hijyeni ve maliyetli, sorunlu adreslere karşı koruma sağlamak için doğruluk, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığı açısından sektöre liderlik ediyor. SafeToSend, yalnızca sözdiziminin doğru olup olmadığını değil, aynı zamanda adresin ISP'ye özgü gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını da belirleyerek e-posta adresinin geçerli olduğunu doğrulayacaktır. Riski azaltmak ve gönderenin itibarını kurtarmak için zararlı adresleri ayıklarken yazım hatalarını, biçimlendirmeyi, söz dizimini ve diğer giriş hatalarını düzelteceğiz. Ayrıca, daha iyi teslim edilebilirlik, daha iyi segmentasyon ve nitelikli potansiyel müşteriler için aktif olarak kullanılan e-postaları belirlemek üzere etkinlik sinyallerini inceleyen bir etkileşim puanı da sağlıyoruz. %100 SafeToSend garantimiz, e-postalarınızın doğrulandığı, düzeltildiği ve güvende olduğu konusunda içinizin rahat olmasını sağlar; böylece mesajlarınız doğru kanalda doğru hedef kitleye ulaşır. Sonuçlar daha yüksek yanıt oranları, dönüşüm ve kârdır. Başlamak kolaydır. Self servis portalımız InstantData aracılığıyla verilerinizi temizlemeyi kolaylaştırıyoruz. Ücretsiz bir hesap oluşturun ve yerel cihazınızdan e-posta listenizi seçin, FTP yoluyla yükleyin veya e-posta pazarlama platformunuzdan içe aktarın.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce, 350.000'den fazla müşterinin e-posta yatırım getirisini ve gelen kutusu yerleşimini iyileştirmesine yardımcı olan ödüllü bir e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Birinci sınıf teslim edilebilirlik hizmetleri şunları içerir: %99 doğru e-posta doğrulama - E-postanın geri dönme oranlarını düşürmek ve olumlu gönderen itibarını korumak için güncel olmayan ve riskli e-posta adreslerini kaldırın. E-posta Bulucu - Yeni, geçerli iş e-posta adresleri bulun ve B2B erişiminizi ölçeklendirin DMARC Monitör - Sınırsız e-posta izleme, güvenlik uyarıları ve otomatik raporlama ile e-postalarınızı güvence altına alın ve kimlik avı dolandırıcılıklarını önleyin E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları - Özelleştirilmiş araç kitleriyle gelen kutusu görünürlüğünü artırın. E-posta sunucusu testini, gelen kutusu yerleştirme testini, E-posta Bulucuyu ve DMARC İzleme Etkinlik Verilerini ve E-posta Puanlamasını içerir - Etkinlik Verileri ile en aktif e-posta abonelerinizi bulun. Ek olarak, E-posta Puanlama hizmeti, e-posta başarısı elde etmenize yardımcı olmak için e-posta listeniz hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlar. ZeroBounce 25 milyardan fazla e-postayı doğruladı ve tek başına işletme sahiplerinden Amazon, Disney, Netflix ve Sephora'ya kadar her büyüklükteki şirkete hizmet veriyor. Platform askeri düzeyde güvenlik sağlar ve GDPR, SOC 2 Type II, ISO-27001 sertifikalıdır ve HIPAA ile tamamen uyumludur.
Kickbox
kickbox.com
Kickbox, işletmelerin e-posta adreslerini tek tek gerçek zamanlı veya toplu olarak doğrulamasını sağlayan, yalnızca geçerli ve yanıt veren e-posta kişilerine e-posta göndermenizi sağlayan lider bir e-posta doğrulama çözümüdür. Kickbox'ın gerçek zamanlı e-posta doğrulama API'si, hesap kayıtlarından ve potansiyel müşteri yakalama formlarından CRM veya e-POS sisteminize kadar çeşitli web formları ve temas noktalarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. API, bu ek güvenlik katmanını uygulayarak sahte veya geçersiz e-posta adreslerini etkin bir şekilde anında ayıklar. Bu şekilde, yalnızca teslim edilebilir e-postalar veritabanınıza girerek hedef kitlenizle bağlantı kurma fırsatını asla kaçırmamanızı sağlar. Öne Çıkan Özellikler: Gerçek Zamanlı ve Toplu Doğrulama: Kickbox, e-posta listelerinizi temizlemenize ve veritabanınıza eklenen adresleri doğrulamanıza yardımcı olur. Kusursuz Entegrasyon: Gerçek zamanlı e-posta doğrulama API'si, web formlarına zahmetsizce entegre olur ve hesap kayıtlarından CRM platformlarına kadar e-posta verilerini yakalar. Yazım hataları mı? Sorun Değil: Kickbox API, kullanıcıları gerçek zamanlı olarak hataları düzeltmeye teşvik ederek yazım hatalarını ustalıkla yönetir ve hedef kitlenizle kusursuz bir bağlantı sağlar. Güvenilir ve Doğru Sonuçlar: E-postaları tek tek veya toplu olarak doğruluyor olsanız da, Kickbox'ın sonuçları güvenilirliğe ve doğruluğa öncelik verir. Uyumluluk ve Veri Koruma: Kickbox uyumluluk ve veri korumasında öncülük eder ve en iyi uygulamalara bağlı kalır. Sendex™ Puanları: Kontrol paneli, komuta merkeziniz olarak hizmet vererek her e-posta için özel bir kalite puanı sunar ve stratejik karar alma için ek ölçümler sağlar. Topluluk ve Destek: Kickbox, takip edilmesi kolay belgeler, birinci sınıf destek ve profesyonel teslim edilebilirlik danışmanlık çözümleri sunar. Neden Kickbox'ı Seçmelisiniz? Kickbox bir hizmetten daha fazlasıdır; e-posta hedeflerinizi en üst düzeye çıkarmanıza ve e-postayla daha fazla para kazanmanıza yardımcı olacak stratejik ortağınızdır. Uyumluluk, kullanıcı dostu entegrasyon ve müşteri başarısı taahhüdüyle Kickbox, e-postalarınızın yalnızca gelen kutularına ulaşmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda pazarlama yatırım getirinizi de en üst düzeye çıkarır.
SocketLabs
socketlabs.com
E-posta bizim işimiz. Mesajlarınızın iletilmesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Ve olağanüstü hizmet bizim sözümüzdür. E-postalarınızın kolay ve güvenilir şekilde teslim edilmesi sanatını ve bilimini mükemmelleştirmek için 15 yıldan fazla zaman harcadık. İşletmenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, e-postanızın başarısını en üst düzeye çıkaracak teknolojiye, raporlamaya ve destek kaynaklarına sahibiz. Basit, baş ağrısız bir deneyim mi arıyorsunuz? Zengin özelliklere sahip bir giden posta dağıtım çözümü, kullanımı kolay bir kontrol paneli arayüzü ve daha da kolay bir kurulum arasında tam olarak doğru dengeyi yakaladık. Dakikalar içinde kurulabilir ve çalıştırılabilir. Tescilli e-posta sunucusu teknolojimiz, gelişmiş analizlerimiz ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimiz, SocketLab'ların en üst düzey müşteri deneyimini sunmasına yardımcı olan unsurlardır. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz şunları yapmanızı sağlar: - Önemli pazarlama ve işlem e-postalarınızı gelen kutunuza alın - Tüm KPI'larda e-postanızın performansına ilişkin son derece ayrıntılı görsel bilgiler elde edin - Bir sorun ortaya çıkarsa E-posta Dağıtım Uzmanlarımıza erişin - Zamandan tasarruf edin ve verimli ve güvenilir SocketLabs e-posta altyapısını kullanarak para kazanın - Son derece güvenli ve uyumlu e-posta sistemimizin rahatlığında e-postayı yakalayın ve saklayın SocketLabs olarak, e-postanın işletmeniz için ne kadar hayati olduğunu biliyoruz, bu nedenle "gelen kutusuna girme bilimini" mükemmelleştiriyoruz bizim tutkumuzdur.
Emailable
emailable.com
Emailable, sektördeki en hızlı ve en doğru e-posta doğrulama hizmetlerinden biridir. E-postaları, gezegendeki herhangi bir araçtan en az 8 kat daha hızlı, dakikada 30.000 doğrulama yapıyoruz. Listelerinizi temizleyerek ve Emailable aracılığıyla geri dönenleri azaltarak teslim edilebilirliği artırın. 150'den fazla ülkede 200.000'den fazla işletmenin neden hizmetlerimizi seçtiğini görmek için ücretsiz denemeye kaydolun. Öne Çıkanlar: - Basit ve kullanımı kolay modern UX - Hızlı API kurulumu - 50'den fazla Entegrasyon - 7/24 Özel müşteri desteği - %99 Teslim Edilebilirlik Garantisi - %99,99 Sunucu Çalışma Süresi - Bilinmeyenler veya kopyalardan ücret alınmaz
ListClean
listclean.xyz
ListClean bir e-posta doğrulama ve e-posta doğrulama platformudur. Hizmet, e-posta yazım hatalarını, var olmayan e-postaları, MX içermeyenleri, kötü amaçlı e-posta hesaplarını, spam tuzaklarını ve diğer riskli e-posta adreslerini kaldırır. Tam donanımlı e-posta doğrulama çözümleri: - SMTP Sunucu Kontrolleri - Posta Sunucusu Doğrulaması - MX kayıtları kontrolleri - Spam Tuzaklarını Kaldır - Geri Dönenleri Kaldır - Tümünü Yakala E-postalarını Kaldır - Tek Kullanımlık E-postaları Kaldır - Rol Tabanlı E-postaları Kaldır - DNS kontrolü Listclean hizmetimizi kullanarak şunları yapın: geçersiz e-posta adreslerini tespit edin ve bastırın. Temiz bir liste tutarak hemen çıkma oranlarını azaltır ve posta kutusu sağlayıcılarıyla performansınızı artırırsınız.
Proofy
proofy.io
Yatırım getirinizi artırın ve e-posta sunucusunun itibarını koruyun. Geri dönen, riskli, tek kullanımlık, kopyaları ve spam tuzaklarını kaldırın %98,5 doğrulukta e-posta denetleyicisi
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
Çok kısa bir süre içinde 50.000'den fazla kullanıcı MyEmailVerifier'a güvendi! Gerçek Para iade garantisi ile günlük 100 e-posta kredisi ücretsiz olan Ücretsiz E-posta Doğrulayıcımızı deneyin. Daha az "bilinmeyen", daha az karmaşıklık ve daha uygun fiyatlı! MyEmailVerifier teslim edilebilirlik konusunda %98 doğruluk sağlar. E-posta Doğrulayıcımız, diğer işletmelerin etkili e-posta kampanyaları oluşturmasına yardımcı olan, gelişen bir işletmedir. Gelişmiş E-posta Doğrulayıcımız e-posta sözdizimini kontrol edecektir. Yalnızca MX kayıtlarının geçerli olup olmadığını doğrulamakla kalmayacak, aynı zamanda bir e-postanın herhangi bir Gri listede veya Kara Listede listelenip listelenmediğini de tespit edecektir. Çevrimiçi E-posta Doğrulayıcımız aynı zamanda geçerli olduğundan ve e-postalarınızı kabul etmeye hazır olduğundan emin olmak için e-posta SMTP'sini de kontrol edecektir.
Quickemailverification
quickemailverification.com
Ücretsiz E-posta Doğrulama Hizmetimizi kullanarak posta teslimat oranlarınızı artırın ve IP itibarınızı koruyun.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io, daha iyi ve etkili bir e-posta pazarlama kampanyası için e-posta teslim edilebilirliğini artırmak amacıyla dijital pazarlamacıların e-posta listelerini temizlemesi ve doğrulaması için en iyi araçtır. Bounceless.io, e-posta listelerinizi toplu olarak csv, txt veya xls formatında işler ve sonuçları size sunar. Modelimiz kullandıkça öde modelidir, başlamak için 100 ücretsiz krediniz var ve bizden ilk doğrulamanızın keyfini çıkarın. Başlamak için kredi gerekmez. Bounceless.io diğer e-posta doğrulama yazılımlarından farklıdır; harika bir arayüz, 24 saat müşteri hizmeti, çok yüksek teslim edilebilirlik listesi kontrolü ve düşük bir fiyat sunuyoruz.
Mailtester
mailtester.com
Bir e-posta adresinin geçerli olup olmadığını kontrol edin. E-posta listesi denetleyicimiz, geçerli olup olmadıklarını görmek için e-postaları arayacak ve kontrol edecektir. Mailchimp omnivore denetleyicimiz ve MailChimp, Activecampaign gibi diğer entegrasyonlarımız var
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck, hareket halindeyken doğrulama için API entegrasyon özelliğine sahip, kullanımı kolay, hızlı ve etkili bir e-posta doğrulama aracıdır.
Captain Verify
captainverify.com
Kaptan Doğrulama, e-postalarınızın geçerliliğini çok kolay bir şekilde Doğrulamak ve Temizlemek için bir çözümdür. Geçersiz adreslere, yanlış girilen/yazılanlara, geri dönenlere, gönderene geri dönmeye ve diğer spam tuzaklarına, bal küplerine elveda deyin. Teslim edilebilirliğinizi artıracak basit, hızlı ve güvenli bir hizmet.
Boring Plugins
boringplugins.com
E-postaların geri dönmesini imkansız hale getirmek için Outreach.io'ya eklenen e-postaları otomatik olarak doğrular.
TrueList
truelist.io
TrueList, etkili iletişime öncelik veren pazarlamacılar, işletmeler ve bireyler için tasarlanmış kapsamlı bir e-posta doğrulama ve liste yönetimi araçları paketi sunar. Platformumuz gelişmiş SMTP doğrulama, DNS kaydı kontrolü, spam tuzağı tespiti ve tek kullanımlık adreslerin ve tümünü kabul eden alanların tanımlanması özelliklerine sahiptir. HubSpot, ConvertKit, Zapier ve Mailchimp gibi büyük platformlarla doğrudan entegrasyon sayesinde TrueList, e-posta pazarlama iş akışlarınızı sorunsuz bir şekilde geliştirir. TrueList, ConvertKit'in eski mühendislik başkanı ve e-posta pazarlama alanında deneyimli olan Grant Ammons tarafından kurulan e-posta doğrulama ortamının yeni bir oyuncusudur. Yolculuğumuz yenilikçiliğe, güvenilirliğe ve müşteri başarısına olan bağlılığımız tarafından yönlendirildi.
SendBridge
sendbridge.com
SendBridge E-posta Listesi Doğrulaması, bir listedeki e-posta adreslerinin geçerliliğini doğrulayarak e-posta pazarlama kampanyalarının kalitesini ve teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir hizmettir. Bu süreç geçersiz, etkin olmayan veya riskli e-posta adreslerinin belirlenmesine ve kaldırılmasına yardımcı olur, böylece hemen çıkma oranlarını azaltır ve genel kampanya performansını artırır. Doğrulama hizmeti kullanıcı dostudur ve toplu liste temizliği için bir API veya kullanımı kolay bir arayüz aracılığıyla gerçek zamanlı doğrulama sunar. Pazarlamacılar, temiz bir e-posta listesi sağlayarak daha yüksek katılım oranları sağlayabilir ve gönderenin itibarını koruyabilir, böylece e-posta iletişimlerini daha etkili ve güvenilir hale getirebilirler. Ayrıntılı bilgi için SendBridge'in resmi web sitesini ziyaret etmeniz en doğrusu.
validTo
validto.com
validTo, e-posta teslim edilebilirliğini artıran basit ve hızlı bir e-posta doğrulama hizmetidir. validTo, e-posta listesini temizlemenize ve e-posta pazarlamasında daha iyi sonuçlar elde etmenize olanak tanır. validTo e-posta listesi doğrulamasına dünyanın her yerindeki şirketler tarafından güvenilmektedir.
Instantly
instantly.ai
Sınırsız e-posta gönderme hesapları ve ısınma, b2b potansiyel müşteri veritabanı ve akıllı yapay zeka ile sosyal yardım kampanyalarınızı anında ölçeklendirir. Tek bir sabit ücretli abonelikle potansiyel müşterilerinizi bulun, kampanyalarınızı oluşturun, gönderen hesaplarınızı bağlayın ve bu potansiyel müşterilerin müşterilere dönüşmesini izleyin. 2021 yılında kurulan Instantly, solo girişimcilerden küresel ajanslara kadar 15.000'den fazla müşteri tarafından kullanılan lider satış etkileşim platformudur. Amacımız, soğuk e-postayla para kazanmak için piyasadaki en basit araç olmaktır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - Kullanımı en kolay, aynı zamanda en güçlü E-posta Doğrulama ve teslim edilebilirlik Hizmeti. Bouncer, 6 kıtadan binlerce şirketin güvendiği, SaaS kalesi benzeri güvenli (SOC 2 ve GDPR uyumlu) e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Platform, Human 2 Human e-posta iletişimini geliştirmek ve insanların e-posta kanalı aracılığıyla bağlantı kurmasına ve bağlantıda kalmasına yardımcı olmak gibi basit bir misyonla 2017 yılında kuruldu. Bouncer, e-posta doğrulama pazarında teknolojik bir liderdir. Hem liste hem de API doğrulaması, sıfır kesinti süresi politikasına sahip birinci sınıf mekanizmalardır. Ürün en iyi kapsama alanına ve yüksek performansa sahiptir (müşteri başına saatte 200.000'e kadar doğrulanmış e-posta). Hem Kurumsal hem de KOBİ segmentleri için daha karmaşık bir çözüm olmak amacıyla ürün, e-posta Toksisite Kontrolü ve Teslim Edilebilirlik Kiti gibi ek özelliklere sahiptir, böylece kullanıcılar teslimatlarını halledebilir ve geliştirebilirler. Bouncer'ın ayrıca geniş bir entegrasyon kütüphanesi vardır (en iyi Pazarlama Otomasyonu, E-posta Pazarlama veya Satış araçları). Neden Bouncer'ı e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik çözümünüz olarak düşünmelisiniz? 1. Yanlış negatiflere karşı önyargılı yüksek hassasiyet - müşterilerin yanlış sınıflandırma nedeniyle bağlantı kurma yeteneğini kaybetmemesi için 2. En iyi kapsam - farklı e-posta servis sağlayıcıları tarafından barındırılan e-posta adreslerini doğrulama yeteneği (hatta düşük miktarda bilinmeyen sonuçla (%0,3-3) kapsamlı tüm Google Workspace ve Office365 doğrulaması) 3. Yüksek performans - doğrulama hızı ve cömert hız sınırlaması. Müşteri başına saatte 200.000 e-postayı hızla kontrol edebilirler 4. Güvenilir (sıfır kesinti politikası) ve Güvenli - SOC2'ye hazır 5. Basitleştirilmiş karmaşıklık - basit ve sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip birinci sınıf teknolojik çözüm. Özellikler: Kullanımı son derece basit E-posta Denetleyicisi ve E-posta Doğrulayıcı 250.000'e kadar adres içeren e-posta listenizi sürükleyip bırakın ve bırakın Bouncer'ın e-posta denetleyicisi işi yapsın! Hangi e-postaları göndermenin güvenli olduğunu bileceksiniz ancak uygulama aynı zamanda bunları da algılayacaktır.
Debounce
debounce.io
E-posta Doğrulama Aracı; Basit, Hızlı ve Doğru. Geri dönen, tek kullanımlık, spam tuzağına uğramış ve devre dışı bırakılmış e-postaların gönderme itibarınızı azaltmasına, zamanınızı ve paranızı boşa harcamasına izin vermeyin. E-postaların %30'u yalnızca bir yıl içinde bozuluyor. E-postalarınızın %10'undan fazlası kötüyse, %44'ten azı teslim edilir. Kötü e-postaları ortadan kaldırmak için toplu e-posta doğrulama aracını kullanın.
EmailListVerify
emaillistverify.com
Tam Özellikli E-posta Doğrulaması. Ama yarı fiyatına. Bütçenizi zorlamadan spam tuzaklarından, sert geri dönüşlerden, tek kullanımlık veya tümünü yakalayan e-postalardan kurtulun.
Hunter.io
hunter.io
Hunter, işletmelerin etki alanlarından, şirketlerden veya web üzerindeki belirli bir profesyonelden gelen profesyonel e-posta adreslerini bulmasına ve doğrulamasına ve çok daha fazlasına yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. E-posta kampanyalarını doğrudan Hunter'dan göndermek için ücretsiz bir soğuk e-posta platformu da dahildir. Hunter, basit ama güçlü araçlarla satış görevlilerinin, işe alım görevlilerinin ve pazarlamacıların diğer profesyonellere ulaşmasını inanılmaz derecede kolaylaştırır. Hunter web'i tarar ve halka açık profesyonel e-posta adreslerini indeksler. Bir şirketteki doğru kişiyi bulmak veya önceden tanımlanmış profesyonellerle nasıl iletişime geçileceğini öğrenmek için verilere basit bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla kolayca erişilebilir.
Loqate
loqate.com
Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama, çevrimiçi formlar ve ödemeler için adresleri yakalamayı ve doğrulamayı daha hızlı ve daha kolay hale getiren gerçek zamanlı bir adres arama çözümüdür. Çözüm, kullanıcı yazmaya başlar başlamaz otomatik olarak tamamlanan öneriler sağlar ve arama algoritmamız, doğru adresi anında sağlamak için konum gibi girdi nüanslarını tahmin eder. Loqate ile kullanıcılarınızın sitenizdeki deneyimini optimize etmeye başlayabilir ve kullanıcılara adreslerini daha hızlı girmelerini sağlayarak sepet veya form terk etme oranlarını azaltabilirsiniz. Ayrıca Loqate'in Adres Yakalama ve Doğrulama özelliği, düşük veri kalitesini ve kaçırılan teslimatların maliyetini önleyerek verimliliği artırır. Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama aşağıdaki özelliklere sahiptir: - Daha iyi veriler – adresler, adresin en doğru sürümünü elde etmek için birleştirilmeden, çapraz referanslanmadan ve temizlenmeden önce birden fazla veri kümesinden alınır. - Bulanık eşleştirme - doğal dil işleme yapay zekamız, herhangi bir yazım hatasını, değiştirilmiş harfi veya diğer hataları yanıt süresinde gecikme olmadan düzeltir. - Unicode – müşteriler artık adreslerini ana dil ve karakter setinde yazabilirler. - Konuma ağırlık verme – aramaya yardımcı olmak için kullanıcının konumunu otomatik olarak algılar ve tam adresi yazmadan daha hızlı sonuçlar üretir. - Sonuç filtreleme – sonuçları belirli alanlarla sınırlandırmak veya herhangi bir bölgenin dışındaki adresleri hariç tutmak için kolay segmentasyon amacıyla döndürülen adreslerin parametrelerini özelleştirin. Dünyadaki her işletmenin dünyadaki her müşteriye ulaşmasına yardımcı oluyoruz Loqate bir GBG çözümüdür. GBG, dünyanın önde gelen Kimlik Veri İstihbaratı uzmanı olup, 70'ten fazla ülkedeki kuruluşlara yaklaşık 4,5 milyar insan hakkındaki verileri anlamlandırma yeteneği vermektedir. Trilyonlarca veri kaydını birleştirerek müşterilerimizin kişisel verileri yakalama ve yönetme, risk yönetimi, dolandırıcılıkla mücadele ve istihdam konularında bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyoruz. Küresel, ödüllü çözümlerimiz özelleştirilebilir SaaS, mobil ve şirket içi platformlar aracılığıyla sunulmaktadır.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Mailgun
mailgun.com
Python, Ruby, PHP, C#, Node.js veya Java kullanıyor olsanız da, uygulamanızdan zahmetsizce e-posta göndermenizi, almanızı ve takip etmenizi sağlayan bir dizi güçlü API. Kolay SMTP entegrasyonu ve basit, RESTful API, işlemsel veya toplu e-posta göndermenin karmaşık ayrıntılarını ortadan kaldırır. İster 10 ister 10 milyon e-posta göndermeniz gerekiyorsa hızla ölçeklendirin. Aranabilir günlükler, e-postanıza ne olduğunu her zaman bildiğiniz anlamına gelir; etiketler ise web kancalarımız aracılığıyla A/B testini ve verileriniz hakkında rapor oluşturmayı kolaylaştırır.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile müşteri portalını yönetmek, müşteri aboneliklerini yönetmek gibi işinizi kolaylaştıran özellikler sunar. Dahası, ürünlerinizi entegre ortaklık yönetim sistemiyle tanıtabilir, komisyon kuralları belirleyebilir ve ödemeleri yönetebilirsiniz vb.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
UpLead
uplead.com
UpLead, en yüksek kalitede B2B iletişim ve şirket verilerini sağlayan bir B2B müşteri adayı platformudur. Özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı e-posta doğrulama, 200'den fazla ülkede dünya çapında bağlantılar, 50'den fazla arama kriteri, teknoloji takibi, hesap tabanlı pazarlama, rakip istihbaratı, e-posta modeli istihbaratı, sosyal profil bağlantıları, Salesforce ve diğer 12 CRM entegrasyonu, güçlü API ve daha fazlası .
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (eski adıyla TransMail), Zoho'nun özel bir işlemsel e-posta gönderme hizmetidir. ZeptoMail, kullanıcıların yalnızca işlem e-postaları göndermesine izin verir, bu da işlem e-postalarınızın güvenilir ve garantili teslimini sağlamamıza yardımcı olur. Kurulum seçenekleri ZeptoMail iki kurulum seçeneği sunar: SMTP ve Email API. İşletmenizi SMTP kullanarak birkaç hızlı adımda ZeptoMail ile entegre edin veya daha derin bir entegrasyon için E-posta API'lerini kullanın. Ayrı e-posta akışları E-postalarınızı etki alanına, uygulamaya, amaca ve daha fazlasına göre Posta Aracıları adı verilen gruplara ayırın. Odaklanmış raporları görüntüleyebilir ve benzersiz API belirteçleri ve SMTP kimlik bilgilerini kullanarak her Posta Aracısının erişimini ve e-posta gönderimini kontrol edebilirsiniz. E-posta şablonları ZeptoMail, yaygın işlemsel e-posta türleri için e-posta şablonları sağlar. Örnek şablonlardan birini seçin veya sıfırdan kendinizinkini oluşturun. E-posta izleme E-posta performansını artırmak için açma ve tıklamalar gibi alıcı etkinliklerini izleyin. ZeptoMail ayrıca işlenmiş e-postaları günlüğe kaydeder ve webhook yapılandırmasıyla gerçek zamanlı bildirimler sunar. Raporlar Alıcı etkinliğinin grafik raporlarını görüntüleyin ve birden fazla Posta Aracısı arasındaki gönderme etkinliğine ilişkin karşılaştırma raporları oluşturun. Erişim yönetimi Her kullanıcıya rol atamak için gelişmiş kullanıcı izinlerini kullanın. Bu, Posta Aracılarınızın her birine ve bunlarla ilişkili verilere hangi kullanıcıların erişebileceğini yönetmenize yardımcı olur. WordPress eklentisi WordPress hesabınızda ZeptoMail hesabınızı yapılandırmak için WordPress için ZeptoMail eklentisini kullanın. Doğrudan WordPress web sitenizden e-posta gönderebilirsiniz
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satış desteği ve e-posta pazarlaması için bir e-posta arama ve iş verilerini zenginleştirme aracıdır. Profesyonellerin performanslı e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyaları başlatmalarına ve potansiyel alıcıları hakkında değerli veriler elde etmelerine yardımcı olan gelişmiş bir potansiyel müşteri e-posta araştırma platformu sağlamak için kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz.
Wiza
wiza.co
Doğru B2B iletişim bilgilerini bulmak acı vericidir. Satış görevlilerinin %40'ı potansiyel müşteri bulmanın işlerinin en zor kısmı olduğunu söylüyor. LinkedIn güncel bir potansiyel müşteri havuzu sunuyor ancak LinkedIn dışındaki potansiyel müşterilere ulaşmanın basit bir yolu yok. Veritabanı çözümleri iletişim bilgileri sunar, ancak iş bilgileri genellikle yanlıştır ve e-postalar geri döner. %99 teslim edilebilirlik ile gerçek zamanlı doğrulanmış iletişim verilerine erişin. Wiza'yı bugün kullanmaya başlayın!
Clearout
clearout.io
Clearout, e-postalar yoluyla potansiyel müşteri adaylarını belirleme ve onlarla bağlantı kurma sürecini kolaylaştırarak satış ve pazarlama çalışmalarınızı geliştiren tek noktadan bir çözümdür. Aracımız, gerçek zamanlı ve toplu e-posta doğrulaması ve e-posta doğrulama yoluyla erişiminizi genişleterek, geri dönüşleri azaltarak ve teslim edilebilirlik oranlarını iyileştirerek e-postalarınızın hedeflenen alıcılara ulaşmasını sağlar. Clearout ile her potansiyel müşteriye verimli bir şekilde ulaşabilir ve satış potansiyelinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Clearout'un E-posta Doğrulama ve E-posta Doğrulama hizmetleri, sıcak potansiyel müşterileri yanınızda tutarken temiz ve güncel bir e-posta listesi tutmanıza yardımcı olacak çeşitli yollar sunar. Hizmetlerimizden yararlanmanın bazı yolları şunlardır: 1) Kesin bir e-posta listesi oluşturun: Clearout'un E-posta Bulucu aracıyla, potansiyel müşterilerinizin önceden doğrulanmış e-posta adreslerini, yalnızca adlarını ve şirket/alan adlarını girerek zahmetsizce alabilirsiniz. 2) Mevcut müşteri verilerini doğrulayın: Toplu E-posta Doğrulayıcımız, çok sayıda e-posta adresini %98'in üzerinde dikkate değer bir doğrulukla doğrulayabilir. Bu, mevcut e-posta listenizi güncellemenize ve geçersiz ve riskli e-posta adreslerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. 3) Yeni girişleri gerçek zamanlı olarak doğrulayın: Clearout'un gerçek zamanlı E-posta Doğrulaması ile her yeni müşteriyi veya aboneyi giriş noktasında anında doğrulayabilirsiniz. Bu, e-posta listenizin güncel ve doğru kalmasını sağlar ve geçersiz veya sahte adreslere e-posta göndermekten kaçınabilirsiniz. E-posta Doğrulaması: Temizleme e-posta doğrulama aracı, verilerinizdeki her e-posta adresinin durumunu belirlemek için 20'den fazla hassas doğrulama kontrolü gerçekleştirerek %98'in üzerinde doğruluk sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Günlük olarak doğrulanan 15 milyondan fazla e-posta adresiyle Clearout, meşru potansiyel müşterileri tespit ederek ve kötüye kullanım, spam tuzakları, yazım hataları, geçici e-postalar ve diğerleri gibi geçersiz e-posta adreslerini kaldırarak işletmelere yardımcı olur
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
Email Validation
emailvalidation.io
Ücretsiz ve kullanımı kolay e-posta denetleyici yazılımımızla herhangi bir e-posta adresini doğrulayın. %99 doğruluk sağlıyoruz.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım teknolojisi alanında faaliyet gösteren NYC merkezli bir SaaS şirketidir ve yakın zamanda Ekim 2021'de Greenhouse Software tarafından satın alınmıştır. 2016'dan bu yana, dünya çapındaki işe alım ajanslarının daha öngörülebilir müşteri ve aday hattı oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Platformumuz potansiyel müşteriler ve adaylarla etkileşime geçmek için gereken süreyi azaltmaya yardımcı olur. Interseller, 30'dan fazla CRM ve ATS'yi güncel tutarken, otomatik ve kişiselleştirilmiş e-posta dizileri aracılığıyla herhangi bir kişisel veya iş e-posta adresini bulabilir ve bunlara ulaşabilir.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai, verimli soğuk e-posta desteği yoluyla işinizi büyütmek için başvurulacak platformdur. Daha az çabayla daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı olan, gelişmiş ancak kullanıcı dostu bir sistemdir. Mails.ai hakkında seveceğiniz şeyler: - Akıllı E-posta Otomasyonu: Yapay zekamız sizin için e-posta gönderme ve takip işlemlerini gerçekleştirir. - İstediğiniz Kadar E-posta Hesabı Bağlayın: Sınır yoktur; istediğiniz kadar hesap bağlayın. - Gerçek Zamanlı E-posta Doğrulayıcı: Anında doğrulama sistemimiz sayesinde e-postalarınızın spam klasörlerine değil, gelen kutularına düşmesini sağlıyoruz. - Sınırsız Kişi Yükleme: Potansiyel müşteri listeniz ne kadar büyük olursa olsun hepsini yükleyebilirsiniz. - Yapay Zeka ile Oluşturulan Özel E-postalar: Akıllı yapay zekamız tarafından yazılan, hedef kitlenize doğrudan hitap eden e-postalar alın. - Akıllı Gönderim Modelleri: Sistemimiz, teslim edilebilirliğinizi yüksek ve spam risklerini düşük tutmak için gönderenleri akıllıca rotasyona tabi tutar. Mails.ai, bir e-posta kampanya aracından çok daha fazlasıdır; yanıtlarınızı artırmak ve daha fazla anlaşma imzalamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Desteğinizin boyutu ne olursa olsun sabit ücret fiyatlandırması ile her şey yatırımlarınızdan daha iyi bir getiri elde etmenizle ilgilidir. Hepsi bu kadar değil; en cömert hizmetlerden biri olan ücretsiz e-posta ısınma hizmetimizin keyfini çıkarın. Mails.ai ile e-posta destek çalışmalarınızda etkililik, ölçek ve değerin bir karışımını seçiyorsunuz.
INBOX
useinbox.com
Kendi pazarlama stratejinizi oluşturun Saniyeler içinde gönderin E-posta pazarlama kampanyalarını gönderin ve analiz edin. Ücretsiz planınıza sınırsız krediyle başlayın. Bir ömür boyu bedava! Ücretsiz kaydolun Fiyatlara bakın INBOX, diğer tüm araçlardan daha güçlü özelliklere ve esnekliğe sahip bir e-posta pazarlama aracıdır Kullanımı Kolay | Abonelerinizin hayran kalacağı e-posta pazarlaması oluşturun
Reoon
reoon.com
Manuel görevleri otomatikleştirerek iş verimliliğini artırın. Reoon, işinizi desteklemek için en iyi yazılım çözümlerini ve profesyonel araçları sağlar.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelerin giden iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Süreci daha kolay, daha hızlı ve daha etkili hale getirecek bir dizi özellik sunar. Sınırsız sayıda gelen kutusunu bağlayın, tüm hesaplarınız için ücretsiz ısınmanın, yerleşik e-posta doğrulamanın ve veri temizlemenin, yapay zeka destekli sıra ve şablon yazıcının ve çok daha fazlasının keyfini çıkarın. Araç aynı zamanda e-posta doğrulama ve liste temizleme, özel kişiselleştirme alanları, otomatik GIF, IMG ve video kişiselleştirme, yapay zeka metin yazarlığı asistanı ve daha fazlası gibi özellikleri de içerir. İşletmelerin yeni müşteriler kazanmasına, karlarını artırmalarına, yurtdışına yönelik kampanyalarını ölçeklendirmelerine, sektör ortaklıklarını güvence altına almalarına ve bir sonraki finansman turu için yatırımcı bulmalarına yardımcı olur. Bu özelliklerin tümü, işletmelerin zamandan tasarruf etmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Önce müşteri yaklaşımımız, standart beyaz etiket seçeneğimiz, sınırsız kullanıcılı her şey dahil planımız ve yüksek kaliteli iletişim verilerine olan bağlılığımız bizi farklı kılan unsurlardır. www.nymblr.com adresinden ücretsiz deneyin
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