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E-posta Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mikronezya
E-posta doğrulama yazılımı, işletmelerin e-postaların meşru adreslere gönderildiğini ve bu adreslerden alındığını doğrulaması için gereklidir. Kullanıcılar e-posta listelerini, yazılımın çeşitli yöntemlerle doğruladığı bir doğrulama platformuna yükleyebilir. Doğrulama süreci, bu listelerden toplanan iş verilerinin doğruluğunu sağlamak için önleyici tedbirler kullanır. Özellikle e-posta adreslerinin geçerli olduğunu ve posta alabileceğini doğrular. Ek olarak, e-posta doğrulama yazılımı yazım hatalarını tespit edebilir, çevrimiçi formları doğrulayabilir ve geçici veya tek kullanımlık e-postaları filtreleyebilir. Bu çözümler, geçerli e-posta adreslerini ve etki alanı yapılarını doğru bir şekilde tanır ve hatta bazıları, bir posta kutusunun varlığını doğrulamak için bir internet servis sağlayıcısına karşı doğrulayabilir.
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Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühend...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Hunter.io
hunter.io
Hunter, işletmelerin etki alanlarından, şirketlerden veya web üzerindeki belirli bir profesyonelden gelen profesyonel e-posta adreslerini bulmasına ve doğrulamasına ve çok daha fazlasına yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. E-posta kampanyalarını doğrudan Hunter'dan göndermek için ücretsiz bir ...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...
Instantly
instantly.ai
Sınırsız e-posta gönderme hesapları ve ısınma, b2b potansiyel müşteri veritabanı ve akıllı yapay zeka ile sosyal yardım kampanyalarınızı anında ölçeklendirir. Tek bir sabit ücretli abonelikle potansiyel müşterilerinizi bulun, kampanyalarınızı oluşturun, gönderen hesaplarınızı bağlayın ve bu potansiy...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedefl...
Debounce
debounce.io
E-posta Doğrulama Aracı; Basit, Hızlı ve Doğru. Geri dönen, tek kullanımlık, spam tuzağına uğramış ve devre dışı bırakılmış e-postaların gönderme itibarınızı azaltmasına, zamanınızı ve paranızı boşa harcamasına izin vermeyin. E-postaların %30'u yalnızca bir yıl içinde bozuluyor. E-postalarınızın %10...
Mailgun
mailgun.com
Python, Ruby, PHP, C#, Node.js veya Java kullanıyor olsanız da, uygulamanızdan zahmetsizce e-posta göndermenizi, almanızı ve takip etmenizi sağlayan bir dizi güçlü API. Kolay SMTP entegrasyonu ve basit, RESTful API, işlemsel veya toplu e-posta göndermenin karmaşık ayrıntılarını ortadan kaldırır. İst...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (eski adıyla TransMail), Zoho'nun özel bir işlemsel e-posta gönderme hizmetidir. ZeptoMail, kullanıcıların yalnızca işlem e-postaları göndermesine izin verir, bu da işlem e-postalarınızın güvenilir ve garantili teslimini sağlamamıza yardımcı olur. Kurulum seçenekleri ZeptoMail iki kurulum...
Email Validation
emailvalidation.io
Ücretsiz ve kullanımı kolay e-posta denetleyici yazılımımızla herhangi bir e-posta adresini doğrulayın. %99 doğruluk sağlıyoruz.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satış desteği ve e-posta pazarlaması için bir e-posta arama ve iş verilerini zenginleştirme aracıdır. Profesyonellerin performanslı e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyaları başlatmalarına ve potansiyel alıcıları hakkında değerli veriler elde etmelerine yardımcı olan gelişmiş bi...
INBOX
useinbox.com
Kendi pazarlama stratejinizi oluşturun Saniyeler içinde gönderin E-posta pazarlama kampanyalarını gönderin ve analiz edin. Ücretsiz planınıza sınırsız krediyle başlayın. Bir ömür boyu bedava! Ücretsiz kaydolun Fiyatlara bakın INBOX, diğer tüm araçlardan daha güçlü özelliklere ve esnekliğe sahip bir ...
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce, uygun bir e-posta doğrulama sistemini, yapay zeka tabanlı e-posta puanlamasını ve yüksek teslim edilebilirlik oranını korumanıza yardımcı olur. İdeal potansiyel müşterilere kolayca ulaşmak için temiz bir e-posta veritabanı bulundurun. E-posta doğrulama aracımızla e-posta listelerinizi tem...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Önce müşteri yaklaşımımız, standar...
mails.ai
mails.ai
Mails.ai, verimli soğuk e-posta desteği yoluyla işinizi büyütmek için başvurulacak platformdur. Daha az çabayla daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı olan, gelişmiş ancak kullanıcı dostu bir sistemdir. Mails.ai hakkında seveceğiniz şeyler: - Akıllı E-posta Otomasyonu: Yapay zekamız sizin için e-post...
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın
Wiza
wiza.co
Doğru B2B iletişim bilgilerini bulmak acı vericidir. Satış görevlilerinin %40'ı potansiyel müşteri bulmanın işlerinin en zor kısmı olduğunu söylüyor. LinkedIn güncel bir potansiyel müşteri havuzu sunuyor ancak LinkedIn dışındaki potansiyel müşterilere ulaşmanın basit bir yolu yok. Veritabanı çözümle...
EmailListVerify
emaillistverify.com
Tam Özellikli E-posta Doğrulaması. Ama yarı fiyatına. Bütçenizi zorlamadan spam tuzaklarından, sert geri dönüşlerden, tek kullanımlık veya tümünü yakalayan e-postalardan kurtulun.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelerin giden iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Süreci daha kolay, daha hızlı ve daha etkili hale getirecek bir dizi özellik sunar. Sınırsız sayıda gelen kutusunu bağlayın, tüm hesaplarınız için ücretsiz ısınmanın, yerleşik e-posta doğ...
Mailtester
mailtester.com
Bir e-posta adresinin geçerli olup olmadığını kontrol edin. E-posta listesi denetleyicimiz, geçerli olup olmadıklarını görmek için e-postaları arayacak ve kontrol edecektir. Mailchimp omnivore denetleyicimiz ve MailChimp, Activecampaign gibi diğer entegrasyonlarımız var
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay Geliştiricilere, işletmelere ve ESP'lere, müşterilerinizin gelen kutularına her zaman zamanında ulaşmalarını sağlamak amacıyla e-postaları güvenilir bir şekilde teslim etmek, ölçmek ve optimize etmek için gereken araçları, uzmanlığı ve desteği sağlıyoruz.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - Kullanımı en kolay, aynı zamanda en güçlü E-posta Doğrulama ve teslim edilebilirlik Hizmeti. Bouncer, 6 kıtadan binlerce şirketin güvendiği, SaaS kalesi benzeri güvenli (SOC 2 ve GDPR uyumlu) e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Platform, Human 2 Human e-posta iletişimin...
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azalt...
Tomba
tomba.io
Tomba.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir E-posta Bulucudur. Profesyonellere yardımcı olacak gelişmiş bir araştırma aracı sağlamak için Robotlarımızı kullanarak kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz Geniş ölçekte veri Doğrudan kaynaktan Teknoloji odaklı
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer, sözdizimi kontrolleri, yazım hatası ve yazım kontrolleri, SMTP kontrolleri, ücretsiz ve tek kullanımlık sağlayıcı filtrelemesi ve çok daha fazlasını aracılığıyla anında e-posta adresi doğrulama ve doğrulama sunan ücretsiz, basit ve güçlü bir JSON API'sidir. Sistemi REST tabanlıdır, 256...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, herhangi bir insan müdahalesi olmadan doğrudan CRM'lerdeki verileri zenginleştiren, temizleyen ve düzelten bir SaaS çözümüdür. Çözüm yalnızca özel algoritmalarımızdan ve test sunucularımızdan çalışır ve tüm zenginleştirme çözümlerinin aksine Dropcontact'ın iletişim veritabanı yoktur. Bu...
SocketLabs
socketlabs.com
E-posta bizim işimiz. Mesajlarınızın iletilmesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Ve olağanüstü hizmet bizim sözümüzdür. E-postalarınızın kolay ve güvenilir şekilde teslim edilmesi sanatını ve bilimini mükemmelleştirmek için 15 yıldan fazla zaman harcadık. İşletmenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olu...
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım teknolojisi alanında faaliyet gösteren NYC merkezli bir SaaS şirketidir ve yakın zamanda Ekim 2021'de Greenhouse Software tarafından satın alınmıştır. 2016'dan bu yana, dünya çapındaki işe alım ajanslarının daha öngörülebilir müşteri ve aday hattı oluşturmasına yardımcı oluyoru...
Clearout
clearout.io
Clearout, e-postalar yoluyla potansiyel müşteri adaylarını belirleme ve onlarla bağlantı kurma sürecini kolaylaştırarak satış ve pazarlama çalışmalarınızı geliştiren tek noktadan bir çözümdür. Aracımız, gerçek zamanlı ve toplu e-posta doğrulaması ve e-posta doğrulama yoluyla erişiminizi genişleterek...
UpLead
uplead.com
UpLead, en yüksek kalitede B2B iletişim ve şirket verilerini sağlayan bir B2B müşteri adayı platformudur. Özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı e-posta doğrulama, 200'den fazla ülkede dünya çapında bağlantılar, 50'den fazla arama kriteri, teknoloji takibi, hesap tabanlı pazarlama, rakip istihbar...
Loqate
loqate.com
Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama, çevrimiçi formlar ve ödemeler için adresleri yakalamayı ve doğrulamayı daha hızlı ve daha kolay hale getiren gerçek zamanlı bir adres arama çözümüdür. Çözüm, kullanıcı yazmaya başlar başlamaz otomatik olarak tamamlanan öneriler sağlar ve arama algoritmamız, doğru ...
validTo
validto.com
validTo, e-posta teslim edilebilirliğini artıran basit ve hızlı bir e-posta doğrulama hizmetidir. validTo, e-posta listesini temizlemenize ve e-posta pazarlamasında daha iyi sonuçlar elde etmenize olanak tanır. validTo e-posta listesi doğrulamasına dünyanın her yerindeki şirketler tarafından güvenil...
ListClean
listclean.xyz
ListClean bir e-posta doğrulama ve e-posta doğrulama platformudur. Hizmet, e-posta yazım hatalarını, var olmayan e-postaları, MX içermeyenleri, kötü amaçlı e-posta hesaplarını, spam tuzaklarını ve diğer riskli e-posta adreslerini kaldırır. Tam donanımlı e-posta doğrulama çözümleri: - SMTP Sunucu Kon...
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact, tüm B2B e-postalarını tek bir araçta, fiyatın çok altında bir fiyata bulmak için 15'ten fazla veri kaynağına erişim sağlar - potansiyel müşteri listenize göre en uygun sağlayıcı sırasını bulan entegre bir yapay zeka ile.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert, herkesin kurumsal e-posta adresini bulabilen ve onu dönüşümü teşvik eden verilerle zenginleştirebilen akıllı bir müşteri adayı oluşturma aracıdır.
Reoon
reoon.com
Manuel görevleri otomatikleştirerek iş verimliliğini artırın. Reoon, işinizi desteklemek için en iyi yazılım çözümlerini ve profesyonel araçları sağlar.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemar...
SendBridge
sendbridge.com
SendBridge E-posta Listesi Doğrulaması, bir listedeki e-posta adreslerinin geçerliliğini doğrulayarak e-posta pazarlama kampanyalarının kalitesini ve teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir hizmettir. Bu süreç geçersiz, etkin olmayan veya riskli e-posta adreslerinin belirlenmesine ve k...
Quickemailverification
quickemailverification.com
Ücretsiz E-posta Doğrulama Hizmetimizi kullanarak posta teslimat oranlarınızı artırın ve IP itibarınızı koruyun.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce, 350.000'den fazla müşterinin e-posta yatırım getirisini ve gelen kutusu yerleşimini iyileştirmesine yardımcı olan ödüllü bir e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Birinci sınıf teslim edilebilirlik hizmetleri şunları içerir: %99 doğru e-posta doğrulama - E-postanın geri...
TrueList
truelist.io
TrueList, etkili iletişime öncelik veren pazarlamacılar, işletmeler ve bireyler için tasarlanmış kapsamlı bir e-posta doğrulama ve liste yönetimi araçları paketi sunar. Platformumuz gelişmiş SMTP doğrulama, DNS kaydı kontrolü, spam tuzağı tespiti ve tek kullanımlık adreslerin ve tümünü kabul eden al...
Boring Plugins
boringplugins.com
E-postaların geri dönmesini imkansız hale getirmek için Outreach.io'ya eklenen e-postaları otomatik olarak doğrular.
Captain Verify
captainverify.com
Kaptan Doğrulama, e-postalarınızın geçerliliğini çok kolay bir şekilde Doğrulamak ve Temizlemek için bir çözümdür. Geçersiz adreslere, yanlış girilen/yazılanlara, geri dönenlere, gönderene geri dönmeye ve diğer spam tuzaklarına, bal küplerine elveda deyin. Teslim edilebilirliğinizi artıracak basit, ...
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck, hareket halindeyken doğrulama için API entegrasyon özelliğine sahip, kullanımı kolay, hızlı ve etkili bir e-posta doğrulama aracıdır.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io, daha iyi ve etkili bir e-posta pazarlama kampanyası için e-posta teslim edilebilirliğini artırmak amacıyla dijital pazarlamacıların e-posta listelerini temizlemesi ve doğrulaması için en iyi araçtır. Bounceless.io, e-posta listelerinizi toplu olarak csv, txt veya xls formatında işler ...
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
Çok kısa bir süre içinde 50.000'den fazla kullanıcı MyEmailVerifier'a güvendi! Gerçek Para iade garantisi ile günlük 100 e-posta kredisi ücretsiz olan Ücretsiz E-posta Doğrulayıcımızı deneyin. Daha az "bilinmeyen", daha az karmaşıklık ve daha uygun fiyatlı! MyEmailVerifier teslim edilebilirlik konus...
Proofy
proofy.io
Yatırım getirinizi artırın ve e-posta sunucusunun itibarını koruyun. Geri dönen, riskli, tek kullanımlık, kopyaları ve spam tuzaklarını kaldırın %98,5 doğrulukta e-posta denetleyicisi
Emailable
emailable.com
Emailable, sektördeki en hızlı ve en doğru e-posta doğrulama hizmetlerinden biridir. E-postaları, gezegendeki herhangi bir araçtan en az 8 kat daha hızlı, dakikada 30.000 doğrulama yapıyoruz. Listelerinizi temizleyerek ve Emailable aracılığıyla geri dönenleri azaltarak teslim edilebilirliği artırın....
Valimail
valimail.com
Valimail, hizmet olarak DMARC'de dünya lideridir ve barındırılan DMARC'nin mucididir. Şirketin bulut tabanlı ürünleri, kimliğe bürünme saldırılarını durduruyor ve gönderenin kimliğini doğrulayarak markaları koruyor. Patentli sektör lideri teknolojisiyle Valimail, her türden ve her büyüklükteki işlet...
Kickbox
kickbox.com
Kickbox, işletmelerin e-posta adreslerini tek tek gerçek zamanlı veya toplu olarak doğrulamasını sağlayan, yalnızca geçerli ve yanıt veren e-posta kişilerine e-posta göndermenizi sağlayan lider bir e-posta doğrulama çözümüdür. Kickbox'ın gerçek zamanlı e-posta doğrulama API'si, hesap kayıtlarından v...
AtData
atdata.com
AtData'nın amiral gemisi e-posta doğrulama hizmeti SafeToSend, kapsamlı e-posta veri hijyeni ve maliyetli, sorunlu adreslere karşı koruma sağlamak için doğruluk, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığı açısından sektöre liderlik ediyor. SafeToSend, yalnızca sözdiziminin doğru olup olmadığını değil, aynı...
Firmable
firmable.com
Firmable, işletmelerin daha akıllı kararlar almalarına ve potansiyel müşterileri, müşterileri ve adayları hakkında her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olarak daha iyi performans göstermelerine yardımcı olan Avustralya'nın tercih edilen B2B veritabanıdır. Satış ve pazarlama ekiplerinin büyümeyi h...