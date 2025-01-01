Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
E-posta Takip Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

E-posta Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta izleme yazılımı, kullanıcılara e-postaları izleme ve e-posta açılma oranları, bağlantı tıklamaları ve e-posta eklerinin indirme sayısı dahil olmak üzere analizler toplama olanağı sağlar. Web işaretçileri veya okundu bilgileri gibi özellikleri kullanan e-posta izleme çözümleri, kullanıcıların e-postaların hedeflenen alıcılara teslimini izlemesine olanak tanır. Satış ve pazarlama departmanlarında yaygın olarak benimsenen kuruluşlar, en uygun etkileşim noktalarını belirlemek ve potansiyel müşterilerle iletişimi geliştirmek için e-posta izleme yazılımını kullanır. Bu araçlar, analizleriyle birlikte, potansiyel müşteri etkileşimi olasılığını optimize etmek için satış ve pazarlama mesajlarının değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. E-posta izleme yazılımı, e-posta platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve genellikle CRM ve e-posta pazarlama yazılımı gibi diğer satış ve pazarlama araçlarını tamamlayacak bir uzantı olarak dahil edilerek kapsamlı bir satış gücü otomasyon sistemi oluşturulur.

Yeni Uygulama Gönder


Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive, satış ekipleri için tasarlanmış bir CRM aracıdır. Satış süreçlerini yönetmek, otomatikleştirmek ve analiz yapmak için kullanılır.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin, küçük işletmelere yönelik basit bir CRM uygulamasıdır. Satış süreçlerini yönetmeyi, etkileşimleri izlemeyi ve raporlama yapmayı kolaylaştırır.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Polymail

Polymail

polymail.io

Polymail, satış iletişimi için tasarlanmış bir e-posta platformudur. E-posta takibi, Salesforce senkronizasyonu ve takvim planlaması gibi özellikler sunar.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler, e-posta istemcileri için geliştirilen bir e-posta yönetim aracıdır. Akıllı asistan, izleme ve planlama gibi işlevlerle verimliliği artırır.

Keap

Keap

keap.com

Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.

Outreach

Outreach

outreach.io

Outreach, satış ekiplerinin fırsatları yönetmesini ve etkinliğini artırmasını sağlayan bir satış otomasyon platformudur.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

PhoneBurner, satış ekiplerinin çağrılarını otomatikleştirerek verimliliği artıran ve CRM entegrasyonları sunan bir arama yönetim uygulamasıdır.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.

DoubleTick

DoubleTick

doubletick.io

DoubleTick, Gmail ve Google Workspace için ücretsiz e-posta takip uygulamasıdır. Gönderilen e-postaların durumunu çift tiklerle gösterir.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare, küçük işletmeler için otomatik veri girişi ve müşteri yönetimi sağlayan basit bir CRM yazılımıdır. Google ve Outlook ile entegre çalışır.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate, satış süreçlerini ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yardımcı olan esnek bir CRM çözümüdür. İş akışları ve otomasyon araçları sunar.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox, gereksiz e-postaları otomatik olarak düzenleyen ve önemli mesajları ön plana çıkaran bir e-posta yönetim aracıdır.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax, satış ekiplerinin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.

ReachInbox

ReachInbox

reachinbox.ai

ReachInbox, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları oluşturmak için yapay zeka ve otomasyon kullanan bir soğuk e-posta iletişim aracıdır.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Outplay, satış ekiplerinin müştiri etkileşimini yönetmelerine ve otomasyonlarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur.

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble, tüm ekipler için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmeyi kolaylaştırır.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply, çok kanallı iletişimi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmayı sağlayan bir satış katılım platformudur.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge, AI destekli, çok dilli e-posta pazarlama süreçlerini optimize eden ve otomatikleştiren bir platformdur.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Woodpecker, B2B şirketlerinin hedef müşterilerle soğuk e-posta iletişimini kolaylaştıran, kişiselleştirilmiş mesaj dizileri oluşturan bir araçtır.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt, Gmail içinde çalışan bir satış otomasyon aracıdır. Müşteri ilişkilerini yönetir, potansiyel müşterileri takip eder ve satış süreçlerini otomatikleştirir.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

InboxPro, AI destekli bir e-posta yönetim aracı olup, olası satışların müşteriye dönüşümünü kolaylaştırır ve iletişimi otomatikleştirir.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Salesloft, B2B satış ekiplerine veri entegrasyonu ve otomasyon ile müşterilerle etkili iletişim kurmalarını sağlayan bir satış platformudur.

Sellizer

Sellizer

sellizer.io

Sellizer, tekliflerinizi açan müşteri hakkında bildirimler sağlayan ve erişemediğiniz istatistikleri sunan bir satış destek aracıdır.

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

Elastic Email, e-posta pazarlama ve işlem e-postası göndermeye yardımcı olan bir platformdur; API, SMTP ve kullanıcı dostu araçlar sunar.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell, satış süreçlerini yönetmek, potansiyel müşterileri takip etmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış bir satış CRM'dir.

Outboundly AI

Outboundly AI

outboundly.ai

Outboundly.ai, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları yapmanızı sağlar. Otomatik takipler, veri toplama ve CRM entegrasyonlarıyla satış süreçlerini kolaylaştırır.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

FreeAgent CRM, sağlık ve yaşam bilimleri alanında etkileşimleri yönetmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir müşteri ilişkileri yönetim platformudur.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

SparkPost, işletmelere e-posta gönderimi ve yönetimi için güvenilir bir altyapı sunan bir e-posta servis sağlayıcısıdır.

Klenty

Klenty

klenty.com

Klenty, satış ekiplerinin çok kanallı ve kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları yürütmesini sağlayan bir satış katılım platformudur.

Automailer

Automailer

automailer.io

Automailer, potansiyel müşteri bulmak için soğuk e-posta otomasyonu yapan bir araçtır. Özelleştirilmiş e-posta dizileri oluşturur ve yanıtları, açılmaları ve tıklamaları takip eder.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell, B2B işletmelere yönelik kapsamlı bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Satış süreçlerini yönetmek ve iletişimi kolaylaştırmak için kullanılır.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Pipeliner CRM, satış süreçlerini yönetmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için görsel bir CRM çözümüdür. Olası satışları etkili bir şekilde izler.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Ziyaretçi, web sitesi trafiğini tanımlayıp izleyen, anonim ziyaretçileri belirleyen ve satış ekiplerine potansiyel müşteri verileri sunan bir platformdur.

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ, satış ekiplerinin e-posta, arama ve sosyal medya üzerinden potansiyel müşterilere ulaşıp otom otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware, satış ekiplerinin e-posta iletişimini ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olan bir izleme ve sosyal destek platformudur.

Opensense

Opensense

opensense.com

Opensense, tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenizi sağlar. Office 365, G-Suite, Salesforce gibi platformlarla uyumlu çalışır.

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Pipl.ai, işletmelere dış iletişimlerini geliştirmede yardımcı olan e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilebilir şablonlar ve yapay zekâ desteği sunar.

Uptics

Uptics

uptics.io

Uptics, dış satışları otomatikleştiren bir yazılımdır. Satış ekiplerinin kampanya başlatmasını ve müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlar.

Groove

Groove

groove.co

Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyumlu bir şekilde uygulamalarını sağlayan bir satış etkileşim platformudur.

SmartReach.io

SmartReach.io

smartreach.io

SmartReach.io, kişiselleştirilmiş e-postalar ve otomatik takipler göndermeyi sağlayan bir e-posta iletişim yazılımıdır. CRM entegrasyonları ile kullanıcıların iş süreçlerini kolaylaştırır.

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

SocketLabs, işletmelerin e-posta iletilerini verimli bir şekilde yönetmelerine ve yüksek teslim edilebilirlik sağlamalarına yardımcı olan bir SMTP ve pazarlama otomasyon platformudur.

Overloop

Overloop

overloop.com

Overloop, satış ekiplerinin soğuk e-postalar, LinkedIn otomasyonu ve telefon görüşmeleri ile çok kanallı kampanyalar yürütmesini sağlayan bir satış katılım platformudur.

QuickMail

QuickMail

quickmail.io

QuickMail, kişiselleştirilmiş soğuk e-postaları otomatik olarak gönderen bir e-posta pazarlama aracıdır. Takip e-postaları ve analiz özellikleri sunar.

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

LeadLoft, satış süreçlerini otomatikleştirir, potansiyel müşterilerle iletişim kurar ve etkileşimleri yönetir. Aynı zamanda bir CRM aracı da sunar.

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Veloxy, satış ekiplerinin etkinliğini artıran, satış süreçlerini kolaylaştıran ve müşteri ilişkilerini güçlendiren bir satış yönetim platformudur.

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Salesdash CRM, lojistik şirketleri için satış süreçlerini yönetmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek üzere tasarlanmış bir yazılımdır.

Salesboom

Salesboom

salesboom.com

Salesboom, müşteri ilişkileri yönetimi ve satış otomasyonu sağlayan bir CRM uygulamasıdır. İşletmelerin müşteri verilerini yönetmesine ve analitik yapmasına olanak tanır.

Hexospark

Hexospark

hexospark.com

Hexospark, e-postaları kişiselleştirmenizi, gelen takipleri otomatikleştirmenizi ve merkezi bir platformda ilişkileri geliştirerek satışlarınızı artırmanızı sağlar.

TrulyInbox

TrulyInbox

trulyinbox.com

TrulyInbox, işletmelerin e-posta gönderici itibarını artırmak için e-posta hesaplarını ısıtan bir araçtır. Kullanıcılar, e-posta etkileşimlerini otomatikleştirir.

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer, B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve değerlendirme platformudur. Web ziyaretçilerini izler, verileri toplar ve olası satış puanı atar.

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert, satış süreçlerini geliştiren yapay zeka tabanlı bir platformdur. Çağrı yönetimi, çok kanallı pazarlama ve analiz araçları sunar.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

E-posta Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog