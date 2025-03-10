E-posta Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-posta izleme yazılımı, kullanıcılara e-postaları izleme ve e-posta açılma oranları, bağlantı tıklamaları ve e-posta eklerinin indirme sayısı dahil olmak üzere analizler toplama olanağı sağlar. Web işaretçileri veya okundu bilgileri gibi özellikleri kullanan e-posta izleme çözümleri, kullanıcıların e-postaların hedeflenen alıcılara teslimini izlemesine olanak tanır. Satış ve pazarlama departmanlarında yaygın olarak benimsenen kuruluşlar, en uygun etkileşim noktalarını belirlemek ve potansiyel müşterilerle iletişimi geliştirmek için e-posta izleme yazılımını kullanır. Bu araçlar, analizleriyle birlikte, potansiyel müşteri etkileşimi olasılığını optimize etmek için satış ve pazarlama mesajlarının değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. E-posta izleme yazılımı, e-posta platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve genellikle CRM ve e-posta pazarlama yazılımı gibi diğer satış ve pazarlama araçlarını tamamlayacak bir uzantı olarak dahil edilerek kapsamlı bir satış gücü otomasyon sistemi oluşturulur.
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, satış ekipleri için tasarlanmış bir CRM aracıdır. Satış süreçlerini yönetmek, otomatikleştirmek ve analiz yapmak için kullanılır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Bigin
bigin.com
Bigin, küçük işletmelere yönelik basit bir CRM uygulamasıdır. Satış süreçlerini yönetmeyi, etkileşimleri izlemeyi ve raporlama yapmayı kolaylaştırır.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Polymail
polymail.io
Polymail, satış iletişimi için tasarlanmış bir e-posta platformudur. E-posta takibi, Salesforce senkronizasyonu ve takvim planlaması gibi özellikler sunar.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler, e-posta istemcileri için geliştirilen bir e-posta yönetim aracıdır. Akıllı asistan, izleme ve planlama gibi işlevlerle verimliliği artırır.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
Outreach
outreach.io
Outreach, satış ekiplerinin fırsatları yönetmesini ve etkinliğini artırmasını sağlayan bir satış otomasyon platformudur.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner, satış ekiplerinin çağrılarını otomatikleştirerek verimliliği artıran ve CRM entegrasyonları sunan bir arama yönetim uygulamasıdır.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.
DoubleTick
doubletick.io
DoubleTick, Gmail ve Google Workspace için ücretsiz e-posta takip uygulamasıdır. Gönderilen e-postaların durumunu çift tiklerle gösterir.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare, küçük işletmeler için otomatik veri girişi ve müşteri yönetimi sağlayan basit bir CRM yazılımıdır. Google ve Outlook ile entegre çalışır.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate, satış süreçlerini ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yardımcı olan esnek bir CRM çözümüdür. İş akışları ve otomasyon araçları sunar.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, gereksiz e-postaları otomatik olarak düzenleyen ve önemli mesajları ön plana çıkaran bir e-posta yönetim aracıdır.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax, satış ekiplerinin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları oluşturmak için yapay zeka ve otomasyon kullanan bir soğuk e-posta iletişim aracıdır.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.
Outplay
outplayhq.com
Outplay, satış ekiplerinin müştiri etkileşimini yönetmelerine ve otomasyonlarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
Nimble
nimble.com
Nimble, tüm ekipler için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmeyi kolaylaştırır.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı iletişimi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmayı sağlayan bir satış katılım platformudur.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge, AI destekli, çok dilli e-posta pazarlama süreçlerini optimize eden ve otomatikleştiren bir platformdur.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker, B2B şirketlerinin hedef müşterilerle soğuk e-posta iletişimini kolaylaştıran, kişiselleştirilmiş mesaj dizileri oluşturan bir araçtır.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, Gmail içinde çalışan bir satış otomasyon aracıdır. Müşteri ilişkilerini yönetir, potansiyel müşterileri takip eder ve satış süreçlerini otomatikleştirir.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, AI destekli bir e-posta yönetim aracı olup, olası satışların müşteriye dönüşümünü kolaylaştırır ve iletişimi otomatikleştirir.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft, B2B satış ekiplerine veri entegrasyonu ve otomasyon ile müşterilerle etkili iletişim kurmalarını sağlayan bir satış platformudur.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer, tekliflerinizi açan müşteri hakkında bildirimler sağlayan ve erişemediğiniz istatistikleri sunan bir satış destek aracıdır.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell, satış süreçlerini yönetmek, potansiyel müşterileri takip etmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış bir satış CRM'dir.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email, e-posta pazarlama ve işlem e-postası göndermeye yardımcı olan bir platformdur; API, SMTP ve kullanıcı dostu araçlar sunar.
Shape Software
setshape.com
Shape, satış ve pazarlama otomasyonu için yapılandırılabilir bir yazılımdır. Ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlar.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları yapmanızı sağlar. Otomatik takipler, veri toplama ve CRM entegrasyonlarıyla satış süreçlerini kolaylaştırır.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, sağlık ve yaşam bilimleri alanında etkileşimleri yönetmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir müşteri ilişkileri yönetim platformudur.
Klenty
klenty.com
Klenty, satış ekiplerinin çok kanallı ve kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları yürütmesini sağlayan bir satış katılım platformudur.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost, işletmelere e-posta gönderimi ve yönetimi için güvenilir bir altyapı sunan bir e-posta servis sağlayıcısıdır.
Automailer
automailer.io
Automailer, potansiyel müşteri bulmak için soğuk e-posta otomasyonu yapan bir araçtır. Özelleştirilmiş e-posta dizileri oluşturur ve yanıtları, açılmaları ve tıklamaları takip eder.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, B2B işletmelere yönelik kapsamlı bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Satış süreçlerini yönetmek ve iletişimi kolaylaştırmak için kullanılır.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Ziyaretçi, web sitesi trafiğini tanımlayıp izleyen, anonim ziyaretçileri belirleyen ve satış ekiplerine potansiyel müşteri verileri sunan bir platformdur.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, satış ekiplerinin e-posta, arama ve sosyal medya üzerinden potansiyel müşterilere ulaşıp otom otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.
Yesware
yesware.com
Yesware, satış ekiplerinin e-posta iletişimini ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olan bir izleme ve sosyal destek platformudur.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM, satış süreçlerini yönetmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için görsel bir CRM çözümüdür. Olası satışları etkili bir şekilde izler.
Opensense
opensense.com
Opensense, tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenizi sağlar. Office 365, G-Suite, Salesforce gibi platformlarla uyumlu çalışır.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelere dış iletişimlerini geliştirmede yardımcı olan e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilebilir şablonlar ve yapay zekâ desteği sunar.
Uptics
uptics.io
Uptics, dış satışları otomatikleştiren bir yazılımdır. Satış ekiplerinin kampanya başlatmasını ve müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlar.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail, kişiselleştirilmiş soğuk e-postaları otomatik olarak gönderen bir e-posta pazarlama aracıdır. Takip e-postaları ve analiz özellikleri sunar.
Groove
groove.co
Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyumlu bir şekilde uygulamalarını sağlayan bir satış etkileşim platformudur.
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io, kişiselleştirilmiş e-postalar ve otomatik takipler göndermeyi sağlayan bir e-posta iletişim yazılımıdır. CRM entegrasyonları ile kullanıcıların iş süreçlerini kolaylaştırır.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs, işletmelerin e-posta iletilerini verimli bir şekilde yönetmelerine ve yüksek teslim edilebilirlik sağlamalarına yardımcı olan bir SMTP ve pazarlama otomasyon platformudur.
Overloop
overloop.com
Overloop, satış ekiplerinin soğuk e-postalar, LinkedIn otomasyonu ve telefon görüşmeleri ile çok kanallı kampanyalar yürütmesini sağlayan bir satış katılım platformudur.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft, satış süreçlerini otomatikleştirir, potansiyel müşterilerle iletişim kurar ve etkileşimleri yönetir. Aynı zamanda bir CRM aracı da sunar.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy, satış ekiplerinin etkinliğini artıran, satış süreçlerini kolaylaştıran ve müşteri ilişkilerini güçlendiren bir satış yönetim platformudur.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM, lojistik şirketleri için satış süreçlerini yönetmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek üzere tasarlanmış bir yazılımdır.
Salesboom
salesboom.com
Salesboom, müşteri ilişkileri yönetimi ve satış otomasyonu sağlayan bir CRM uygulamasıdır. İşletmelerin müşteri verilerini yönetmesine ve analitik yapmasına olanak tanır.
Hexospark
hexospark.com
Hexospark, e-postaları kişiselleştirmenizi, gelen takipleri otomatikleştirmenizi ve merkezi bir platformda ilişkileri geliştirerek satışlarınızı artırmanızı sağlar.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve değerlendirme platformudur. Web ziyaretçilerini izler, verileri toplar ve olası satış puanı atar.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox, işletmelerin e-posta gönderici itibarını artırmak için e-posta hesaplarını ısıtan bir araçtır. Kullanıcılar, e-posta etkileşimlerini otomatikleştirir.
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreçlerini geliştiren yapay zeka tabanlı bir platformdur. Çağrı yönetimi, çok kanallı pazarlama ve analiz araçları sunar.
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