E-posta Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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E-posta izleme yazılımı, kullanıcılara e-postaları izleme ve e-posta açılma oranları, bağlantı tıklamaları ve e-posta eklerinin indirme sayısı dahil olmak üzere analizler toplama olanağı sağlar. Web işaretçileri veya okundu bilgileri gibi özellikleri kullanan e-posta izleme çözümleri, kullanıcıların e-postaların hedeflenen alıcılara teslimini izlemesine olanak tanır. Satış ve pazarlama departmanlarında yaygın olarak benimsenen kuruluşlar, en uygun etkileşim noktalarını belirlemek ve potansiyel müşterilerle iletişimi geliştirmek için e-posta izleme yazılımını kullanır. Bu araçlar, analizleriyle birlikte, potansiyel müşteri etkileşimi olasılığını optimize etmek için satış ve pazarlama mesajlarının değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. E-posta izleme yazılımı, e-posta platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve genellikle CRM ve e-posta pazarlama yazılımı gibi diğer satış ve pazarlama araçlarını tamamlayacak bir uzantı olarak dahil edilerek kapsamlı bir satış gücü otomasyon sistemi oluşturulur.
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SendNow
sendnow.ai
E-posta gelen kutusu rotasyonu, sıra otomasyonu ve e-posta doğrulama ile soğuk e-posta teslim oranlarını iyileştirin. Verileri yalıtılmış ve düzenli tutmak için her müşteri, ekip veya proje için sınırsız özel çalışma alanı oluşturun
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, satış görevlilerine yönelik Gmail ve Outlook için bir eklentidir. 2011 yılında kurulan Gmail ve Outlook için Cirrus Insight satış etkinleştirme platformu, birinci sınıf Salesforce entegrasyonuyla hepsi bir arada satış üretkenliği platformu sunuyor. Anladık. Müşterilerle bağlantı kurmak için gelen kutunuzda çalışırsınız. Bir anlaşmayı tek bir yerde tamamlamak için tüm araçlara ihtiyacınız var. Gelen kutunuzdan potansiyel müşterilerle bağlantı kurun, ısınma kampanyaları oluşturun, toplantılar planlayın ve ekleri takip edin. Salesforce entegrasyonumuz sayesinde artık bilgileri Salesforce'a kaydetmek için gelen kutunuzdan ayrılmanıza gerek yok. Kimse yoğun çalışmayı sevmez. Artık çalışırken Salesforce'u görebilir ve güncelleyebilirsiniz. Hangi e-posta istemcisini kullanırsanız kullanın, e-postaları ve randevuları Salesforce ile otomatik olarak senkronize edebilir, e-posta açılışlarını takip edebilir, takip hatırlatıcıları ayarlayabilir, potansiyel müşteriler, ilgili kişiler ve fırsatlar gibi Salesforce kayıtları oluşturabilir ve güncelleyebilir, satış çağrılarını planlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelere dış iletişimlerini geliştirmede yardımcı olan e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilebilir şablonlar ve yapay zekâ desteği sunar.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge, AI destekli, çok dilli e-posta pazarlama süreçlerini optimize eden ve otomatikleştiren bir platformdur.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: Büyüme Odaklı Ekipler için B2B Müşteri Adayı Yaratmayı Dönüştürüyor Satış, pazarlama ve operasyon profesyonelleri için müşteri adayı yaratma sürecini yeniden tasarlayan ve otomatikleştiren yenilikçi B2B potansiyel müşteri yaratma platformu Leadgenerator.io'yu keşfedin. En son teknolojiye sahip platformumuz, günümüzün rekabet ortamında başarılı olmanız için gerekli araçları sunar. Temel Özellikler: Hassas liste oluşturma: Hedeflenen potansiyel müşteri listelerini zahmetsizce oluşturun. Özel e-postalar: Üstün etkileşim oranları için yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden yararlanın. Otomatik sosyal yardım ve takipler: Her fırsattan yararlanmak için sosyal yardım stratejinizi optimize edin. Satış rehberliği ve eğitimi: Ekibinizin yeteneklerini geliştirin ve daha fazla anlaşma sağlayın. Taktiksel destek araçları: Hedefe etkili bir şekilde ulaşmak için satış yaklaşımınızı uyarlayın. Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler), Hesap Yöneticileri (AE'ler) ve pazarlamacılar düşünülerek tasarlanan Leadgenerator.io, potansiyel müşteri yaratma çabalarında devrim yaratmak isteyen büyüme odaklı ekipler için mükemmel bir çözümdür.
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreci için bir dizi araç sağlayarak satış başarısını artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dört benzersiz satış çeviriciden oluşan bir paket olan Koncert Çeviricileri içeriyor: AI Paralel Çevirici, AIFlow Çevirici, Temsilci Destekli Çevirici ve Tıkla ve Ara Çevirici. Bu çeviriciler, satış çağrılarının filtrelenmesi, bağlanması ve takibinin akıllıca yönetilmesine yardımcı olur. Platform aynı zamanda çeşitli erişimlere yönelik Telefon, E-posta, Video ve Sosyal medya da dahil olmak üzere farklı kanallarda çalışan çok kanallı bir satış sıralayıcı olan Koncert Cadence'yi de tanıtıyor. Ayrıca Koncert, geleneksel satış alanı çalışma alanı deneyimini dijital formatta kopyalamak için tasarlanmış akıllı bir özellik olan Uzaktan Satış Katı'nı da içeriyor. Giden aramayı optimize etmek için platform, giden çevirici numaralarını yönetmeye yönelik yeni bir Isı Haritası işlevi olan Arayan Kimliği Yönetimi ile donatılmıştır. Ayrıca önceden yatırım yapılan araçlarla kusursuz entegrasyon sunarak kullanılabilirliğini artırır. Ek olarak, Koncert'in makine öğrenimi özelliği, olası satışları puanlama ve önceliklendirme yeteneği sunarak satış araştırmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda yöneticiler için benzersiz bir koçluk aracı olan Koncert Remote Coach'u da içerir. Koncert, yapay zekayla geliştirilmiş arama sistemi ve diğer satış odaklı özellikleriyle kullanıcıların satış başarısını hızlandırmasına yardımcı olmaya odaklanıyor.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy, satış faaliyetlerinizi çoğaltan ve hızlandıran, aynı zamanda zaman ve paraya mal olan satış dışı faaliyetleri ortadan kaldıran bir gelir artırma sistemidir. Daha fazla anlaşma yapmanıza ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmanıza yardımcı olmak için temel satış yeteneklerinize (satış katılımı, satış etkinleştirme, satış üretkenliği ve Salesforce'un benimsenmesi) tüm cihazlarda tek bir temas noktası sağlayan entegre bir satış platformudur. 1.000'lerce saha satış temsilcisi, iç satış temsilcisi ve satış yöneticisi, Veloxy ile satış departmanlarını gerçek gelir merkezlerine dönüştürüyor.
Autobound
autobound.ai
Her gün gönderilen 320 milyar e-postayla her alıcının gelen kutusu doluyor. Son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı olmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Autobound, haberlere, rakip trendlerine, podcast'lere, sosyal medyaya, finansal raporlara, paylaşılan deneyimlere, hobilere ve daha fazlasına dayalı olarak anında son derece kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturur. Yapay zeka asistanımız, yanıt oranınızı 2-3 kat artıracak şekilde 30+ dakikalık araştırma ve yazma sürecini otomatikleştirir. İlk kaydolduğunuzda, Autobound'un yapay zekası, hesabınız için başlangıç mesajını oluşturmak üzere şirketinizle ilgili genel bilgileri okur. Yeni kullanıcılar daha sonra kendi yazma stillerini oluşturabilir, analizleri açıp kapatabilir ve daha fazlasını yapabilir. Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot ve daha fazlasıyla entegrasyonlar sayesinde hayatınızı kolaylaştırmak için buradayız. Ücretsiz kullanıcılar günde 5 potansiyel müşteri için içerik yazabilir, Pro kullanıcıları ise sınırsız içerik kredisi alır. Autobound ayrıca satıcıların ve pazarlamacıların CSV yükleme yoluyla 1000'lerce potansiyel müşteri için son derece kişiselleştirilmiş içerik yazmasına olanak tanıyan bir Toplu İçerik teklifi de sunuyor. Herkes 30 saniyeden kısa bir sürede ücretsiz olarak son derece kişiselleştirilmiş içerik oluşturmaya başlayabilir! Bugün www.autobound.ai/sign-up-free adresinden kaydolun.
Overloop
overloop.com
Overloop, satış ekiplerinin soğuk e-postalar, LinkedIn otomasyonu ve telefon görüşmeleri ile çok kanallı kampanyalar yürütmesini sağlayan bir satış katılım platformudur.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM yazılımı, lojistik şirketlerinin (navlun komisyoncuları, 3PL'ler) yeni nakliyeci ilişkileri geliştirmesine yardımcı olur. Salesdash, lojistikteki satış ekiplerinin satışları ve geliri artırmak için satış süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eski bir nakliye komisyoncusu satış lideri tarafından, nakliye komisyoncuları için tasarlandı. Ürün, danışmacı satış yaklaşımını benimseyen, daha geniş bir iletişim listesine sahip olan, kaçırılan takipleri engellemesi gereken, ayrıntı odaklı olmaya çabalayan, birden fazla temas noktası gerektiren daha uzun bir anlaşma döngüsüne sahip olabilen ve tutarlı bir destek sağlayanlar için en uygunudur. Müşterilerin önünde kalmak için. Görev yönetimi, iletişim yönetimi, boru hattı yönetimi ve özel raporlama, Salesdash'in temel bileşenleridir. Alanları özelleştirmek, ekip üyelerinizi eklemek ve potansiyel müşterileri bir e-tablodan içe aktarmak için yapılan uygulamaların tümü birkaç dakika içinde yapılabilir. E-posta ve takvime yönelik Gmail ve Outlook entegrasyonlarıyla potansiyel müşterilerinizle ve potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin. Salesdash'ten kişilerinize e-posta gönderin, e-posta şablonları oluşturun, açılışları izleyin ve otomatik sıralar gönderin. Yardım öncesinde araştırma yapanlar için şirket web sitelerine, şirket LinkedIn sayfalarına ve kişisel LinkedIn sayfalarına kolayca erişin. Salesdash, günümüzün görevlerini ve gecikmiş görevleri önünüzde tutan görev yönetim sistemimiz ile kaçırılan takiplerin önüne geçer. Salesdash ayrıca takip ayarlamayı unuttuğunuz potansiyel müşteriler için görevler önerir ve sistem bunları, satış sürecinizde daha ileride olabilecek potansiyel müşteriler için göstergelere göre sıralar. Salesdash hakkındaki geri bildirimler, CRM'nin nakliye komisyoncularına yönelik olarak tasarlanmış diğer sağlayıcılarla karşılaştırıldığında daha ince, daha kullanıcı dostu bir CRM olduğu yönündedir.
Salesboom
salesboom.com
Salesboom Bulut Satış ve CRM ile daha sıkı ve daha akıllı çalışın. 20 yıldır öncü ve değer lideri Bulut CRM ve Hizmet Olarak Satış Otomasyonu yazılımı satıcısı olarak. Müşteri Veritabanı Satış Hattı Yönetimi Potansiyel Müşteriler, İlgili Kişiler, Hesaplar, Fırsatlar, Kampanyalar, Fiyat Teklifleri Gerçek zamanlı uyarılar Satış Komut Dosyaları Outlook'tan CRM'ye ve GMail'den CRM'ye Potansiyel Müşteri, Hesap ve Fırsat Puanlama Damla Kampanyaları İş Akışı Özelleştirilebilir Raporlar, Analizler ve Kontrol Panelleri Özelleştirilebilir Web Formları Anketler Mobil Satış iOS ve Android API'lerine yönelik uygulamalar ve Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe ve çok daha fazlasıyla entegrasyonlar. Gerçek zamanlı müşteri bilgileriyle güncel kalmanızı sağlayan, kullanımı kolay, ancak tamamen özelleştirilebilir, işaretle ve tıkla Satış Bulut Çözümleri ile Satışları daha iyi hale getiriyoruz. Size özel hazırlanmış bir sistem alırsınız. Şirket içi profesyonel hizmetlerimizle CRM'yi yapılandırıyor, yaygınlaştırıyor ve kullanıcıları eğitiyoruz. Ayrıca sizin için özelleştirme ve entegrasyonlar da oluşturuyoruz. İOS ve Android için yeni Mobil uygulamalar. Microsoft 365 Outlook ve Gmail'e yönelik yeni e-posta eklentileriyle, e-posta hesabınızdan kişiler oluşturun ve e-postaları Kişilerinize kaydedin. Tüm Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, Tekliften Nakde işlemlerinizi, önceden entegre edilmiş ve iş kullanıcıları tarafından kodsuz, işaretle ve tıkla kolaylığıyla tamamen özelleştirilebilen tek bir kolay platformda birleştiriyoruz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve büyük işletmeler için mükemmeldir.
Shape Software
setshape.com
Şekil, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden inşa edilmiş özelliklerle birlikte gelen amaca uygun satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz ekiplerinizi güçlendirir ve işletmenizin tüm yönlerini bir AI platformunda birleştirir. Shape Software, satış boru hattınızı düzene sokuyor, pazarlama dizileri ve dijital reklamlarla daha fazla potansiyel müşteriye katılıyor olsun, müşteri ilişkilerini beslemek, sorunsuz iletişim kurma veya projeleri izleme konusunda, ekiplerinizin yaptıkları her şeyde hizalanmış ve verimli kalması için işbirlikçi bir alan sağlar. Gelirinizi bugün şekillendirmeye başlayın.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, AI destekli bir e-posta yönetim aracı olup, olası satışların müşteriye dönüşümünü kolaylaştırır ve iletişimi otomatikleştirir.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email, e-posta pazarlama ve işlem e-postası göndermeye yardımcı olan bir platformdur; API, SMTP ve kullanıcı dostu araçlar sunar.
Autoklose
autoklose.com
Tahmin edilebilir gelir elde etmenin temel stratejisi öngörülebilir bir satış hattı oluşturmaktır. En büyük Fortune 1000 şirketlerinden bazılarının Satış Başkan Yardımcıları bunu başarmak için her gün Autoklose'u kullanıyor. Autoklose, 8 milyondan fazla doğrulanmış B2B müşteri adayıyla dolu entegre bir B2B veri tabanına sahip ilk e-posta destek yazılımıdır. Sezgisel ve kullanımı kolay arayüzü ile ödüllendirilen Autoklose, işe alım süresini minimuma indirerek satış temsilcilerinizi mutlu ve odaklanmış hale getirir. • satış temsilcisi başına günde 3 saat tasarruf edin. • mevcut satış yığınınızla sorunsuz bir şekilde senkronize edin. • gerçek zamanlı raporlama ve analizleri kullanın. Pazar liderleri ve büyüyen işletmeler tarafından güvenilmektedir. Autoklose girişimciler, satış ve pazarlama için tasarlandı. Autoklose size ve ekiplerinize şu konularda yardımcı olur: * Hedefleyin — farklı sektörlerden temiz, doğrulanmış B2B potansiyel müşterilerle dolu devasa veritabanımızı kullanarak ve bir dizi farklı güçlü filtre uygulayarak doğru potansiyel müşterileri hedefleyin. * Büyük ölçekte son derece özel e-posta dizileri göndererek, kampanyalarınıza gerçek zamanlı ince ayarlar yaparak ve satış sürecinizi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve onları sadık müşterilere dönüştürün. * Ekiplerinizi yöneterek, kampanyalarınızın ve her bir ekip üyesinin performansını izleyerek, raporları doğrudan kontrol panelinizden analiz ederek ve basit bir formülü izleyerek - test edin, geliştirin, tekrarlayın ve başarılı olun - işinizi büyütün. Cesur ol. Kapanışa k ile başlayın. OTOKLOSE.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate, satış süreçlerini ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yardımcı olan esnek bir CRM çözümüdür. İş akışları ve otomasyon araçları sunar.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler, e-posta istemcileri için geliştirilen bir e-posta yönetim aracıdır. Akıllı asistan, izleme ve planlama gibi işlevlerle verimliliği artırır.
GlassHive
glasshive.com
Satış ve pazarlamayı basit ve eğlenceli hale getiriyoruz. GlassHive, satış ve pazarlama hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için her büyüklükteki MSP'lerle birlikte çalışan bir ekibin özen ve dikkatiyle geliştirildi. Ve yol boyunca aynı mücadeleleri görmeye devam ettik. Görünürlük, hesap verebilirlik, manuel veri yönetimi; şirket ne olursa olsun, aynı darboğazları ortadan kaldırmak için çaba harcamaları gerekiyordu.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox, işletmelerin gönderenin itibarını artırmasına ve e-postalarının gelen kutusuna düşme şansını artırmasına yardımcı olan bir e-posta ısınma aracıdır. Gelen kutunuzla, değişen aralıklarla e-posta gönderip almak, e-postaları açmak ve yanıtlamak ve e-postaları önemli ve yıldızlı olarak işaretlemek gibi insani bir şekilde etkileşim kurarak çalışır. Bu, e-posta servis sağlayıcıları (ESP'ler) ile güven oluşturmanıza ve onlara hesabınızın aktif ve etkileşimli olduğunu göstermenize yardımcı olur. Sonuç olarak, ESP'lerin e-postalarınızı gelen kutunuza teslim etme olasılığı daha yüksektir; bu da e-posta teslim edilebilirliğinin artmasına, etkileşimin artmasına ve spam şikayetlerinin azalmasına yol açabilir.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer, bir müşteri teklifinizi açtığında sizi bilgilendiren ve daha önce erişemediğiniz önemli istatistikleri sağlayan kapsamlı bir satış destek aracıdır.
Automailer
automailer.io
Automailer, özellikle müşteri adayı oluşturmak için tasarlanmış bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilmiş bir damla e-posta dizisi, yanıtları, açılmaları, tıklamaları ve daha fazlasını tek bir kontrol panelinde takip ederek soğuk kişilerinizle etkileşime geçin. Automailer, yüksek teslim edilebilirlik ve gelen kutusu yerleşimi sağlamak için gerçek e-posta adresinizle bütünleşir ve gönderir.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları oluşturmak için yapay zeka ve otomasyon kullanan bir soğuk e-posta iletişim aracıdır.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları yapmanızı sağlar. Otomatik takipler, veri toplama ve CRM entegrasyonlarıyla satış süreçlerini kolaylaştırır.
FastReach
fastreach.io
Fastreach sizi zahmetsizce soğuk bir e-posta gönderme uzmanına dönüştürür. Dalış yapın ve müşteri tabanınızın büyümesini izleyin! deneyime gerek yok!
Sellular
sellular.com
Sellular, hızlı büyüyen ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir satış etkileşim platformudur. Sellular ile SDR'ler ve AE'ler daha fazla anlaşmayı daha hızlı kazanabilir. Liderler, iş için gerekli tüm verileri Salesforce CRM'de topladıklarını bilerek rahat edebilir ve tüm anlaşmalarına ilişkin tam görünürlük elde edebilir. Uygulaması kolay, esnek sözleşme şartlarına, harika fiyatlandırmaya ve olağanüstü müşteri hizmetlerine sahip bir platformu deneyimleyin.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, küçük ve büyük B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri adayı puanlama platformudur. LeadBoxer, her büyüklükteki satış ekibine, potansiyel müşterilerinin neyle ilgilendiklerine dair değerli bilgiler sağlar. Yazılım, web sitesi ziyaretçileri için otomatik olarak ziyaretçi profilleri oluşturur, çevrimiçi davranışlarına ve etkileşimlerine ilişkin verileri toplar ve ardından atanan hesap yöneticisi tarafından belirlenen parametrelere göre onlara bir potansiyel müşteri puanı atar. LeadBoxer ile satış ekipleri web sitesi ziyaretçilerini, sayfa ve video görüntülemelerini, belge indirme işlemlerini izleyebilir ve trafik kaynaklarını ölçebilir. Belirlenen satış elemanı, LeadBoxer tarafından atanan potansiyel müşteri puanını etkilemek için çeşitli potansiyel müşteri özelliklerinin (sektör, sayfa görüntüleme sayısı vb.) önemini ayarlayabilir. Bir müşteri adayı kalifiye olmaya hazır olduğunda, LeadBoxer sorumlu satış görevlisini (veya kişileri) rapor eder ve bilgilendirir. İlgili satış elemanı, olası satışların herhangi bir zamanda incelenebileceği, atanabileceği veya kaldırılabileceği LeadBoxer uygulaması aracılığıyla potansiyel müşterileriyle doğrudan iletişime geçebilir. LeadBoxer, gelişmiş bir API aracılığıyla CRM'ler ve diğer satış araçlarıyla bütünleşir.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft, satış süreçlerini otomatikleştirir, potansiyel müşterilerle iletişim kurar ve etkileşimleri yönetir. Aynı zamanda bir CRM aracı da sunar.
Adentro
adentro.com
Adentro, gerçek misafir ziyaretlerini artırmak için mağaza içi WiFi'nizle eşleşen ve bunu kanıtlayan tek ziyaret tabanlı pazarlama platformudur. Teknolojimiz, bilinmeyen müşterileri belirlemenize, yeni müşteriler çekmenize ve ziyaret davranışlarını ölçmenize yardımcı olur. Zenginleştirilmiş müşteri profilleriyle birleştirilmiş tescilli Walk-Through Rate™ özelliğimiz, konumlarınızda gelir etkisini artırma ve ölçme yönteminizi basitleştirir. Dijital reklamcılığa yatırım yapıyor musunuz? Kampanyalarınızı sizinki gibi işletmeleri ziyaret eden yerel kullanıcılara hedeflemek için 53 milyondan fazla tüketiciden oluşan veritabanımızdan yararlanın. Adentro, daha etkili pazarlama ve artan yatırım getirisi için misafirlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Skylead
skylead.io
Potansiyel müşterilerinizle temas noktalarını en üst düzeye çıkarmak için çok kanallı destek, if/else eylemlerini kullanın ve sınırsız e-posta hesapları bağlayın. Skylead, akıllı LinkedIn otomasyon aracınız ve soğuk e-posta yazılımınızdır.
DoubleTick
doubletick.io
DoubleTick, Gmail ve Google Workspace için ücretsiz e-posta takip uygulamasıdır. Gönderilen e-postaların durumunu çift tiklerle gösterir.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs, işletmelerin e-posta iletilerini verimli bir şekilde yönetmelerine ve yüksek teslim edilebilirlik sağlamalarına yardımcı olan bir SMTP ve pazarlama otomasyon platformudur.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, satış ekiplerinin e-posta, arama ve sosyal medya üzerinden potansiyel müşterilere ulaşıp otom otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilirsiniz.
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io, kişiselleştirilmiş e-postalar ve otomatik takipler göndermeyi sağlayan bir e-posta iletişim yazılımıdır. CRM entegrasyonları ile kullanıcıların iş süreçlerini kolaylaştırır.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax, satış ekiplerinin müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir satış katılım platformudur.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı iletişimi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmayı sağlayan bir satış katılım platformudur.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail, kişiselleştirilmiş soğuk e-postaları otomatik olarak gönderen bir e-posta pazarlama aracıdır. Takip e-postaları ve analiz özellikleri sunar.
Polymail
polymail.io
Polymail, satış iletişimi için tasarlanmış bir e-posta platformudur. E-posta takibi, Salesforce senkronizasyonu ve takvim planlaması gibi özellikler sunar.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM, satış süreçlerini yönetmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için görsel bir CRM çözümüdür. Olası satışları etkili bir şekilde izler.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, satış ekipleri için tasarlanmış bir CRM aracıdır. Satış süreçlerini yönetmek, otomatikleştirmek ve analiz yapmak için kullanılır.
Outreach
outreach.io
Outreach, satış ekiplerinin fırsatları yönetmesini ve etkinliğini artırmasını sağlayan bir satış otomasyon platformudur.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, B2B işletmelere yönelik kapsamlı bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Satış süreçlerini yönetmek ve iletişimi kolaylaştırmak için kullanılır.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, Gmail içinde çalışan bir satış otomasyon aracıdır. Müşteri ilişkilerini yönetir, potansiyel müşterileri takip eder ve satış süreçlerini otomatikleştirir.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare, küçük işletmeler için otomatik veri girişi ve müşteri yönetimi sağlayan basit bir CRM yazılımıdır. Google ve Outlook ile entegre çalışır.
Klenty
klenty.com
Klenty, satış ekiplerinin çok kanallı ve kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları yürütmesini sağlayan bir satış katılım platformudur.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, sağlık ve yaşam bilimleri alanında etkileşimleri yönetmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir müşteri ilişkileri yönetim platformudur.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
Bigin
bigin.com
Bigin, küçük işletmelere yönelik basit bir CRM uygulamasıdır. Satış süreçlerini yönetmeyi, etkileşimleri izlemeyi ve raporlama yapmayı kolaylaştırır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner, satış ekiplerinin çağrılarını otomatikleştirerek verimliliği artıran ve CRM entegrasyonları sunan bir arama yönetim uygulamasıdır.
Outplay
outplayhq.com
Outplay, satış ekiplerinin müştiri etkileşimini yönetmelerine ve otomasyonlarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
Groove
groove.co
Bir Clari şirketi olan Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyarlanabilir bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, pazar lideri bir satış etkileşim platformudur. Groove ile gelir liderleri otomasyonu kullanarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilir, böylece müşteri yaşam döngüsü boyunca daha fazla verimlilik ve etkinlik sağlayabilirler. Groove, ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One ve diğer büyük kuruluşlardaki 75.000'den fazla kullanıcının daha verimli ve etkili olmasını sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için https://groove.co adresini ziyaret edin.
Firstsales.io
firstsales.io
Firstsales.io'yu deneyin, böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz. Firstsales.io, bugün başka hiçbir aracın sunmadığı ayrıntılı düzeyde A/B/C bölünmüş testine odaklanan modern bir e-posta sosyal yardım aracıdır. Benzersizliğinin yanı sıra, çok sağlam bir altyapıya ve otomatik olarak dönen e-postalar ve ayak izlerini önlemek için özel alan adı içeren, Gelen Kutusu fırsatınızı iyileştirmenize yardımcı olan benzersiz çözümlere sahiptir.
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