E-posta Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Uganda

NetHunt

nethunt.com

Nethunt, tam anlamıyla Gmail ve diğer Google çalışma alanı uygulamalarınızda yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini beslemesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşmayı kapatmasına yardımcı olur. Nethunt CRM hakkında daha fazla bilgi 🙂 Müşteri tabanınızı düzenleyin Müşteri tabanınızı en verimli şekilde organize etmek için Nethunt'taki Core CRM özelliklerini kullanın. ✓ Sonsuza dek sıkıcı veri girişine veda edin. ✓ Verilerinizi her zaman temiz tutmak için Nethunt’un kopya önleme özelliğini kullanın. ✓ Gerekli alanlarda, ihtiyacınız olanı aldığınızdan emin olmak için verilerinizi izler. ✓ Müşteri tabanınız, uygun erişim yönetimi ile sızıntılardan veya meraklı gözlerden korunan bir yerde güvenli bir şekilde saklanır. 📞 Birden çok kanaldan yeni potansiyel müşteriler yakalayın Nethunt CRM, farklı kaynaklardan yeni olası satışlar almanızı ve CRM kayıtlarında iletişim iletişimi almanızı sağlayan birden fazla araçla entegre edilmiştir. ✓ Gelen ve giden çağrılardan yeni olası satışlar oluşturun ✓ Web sitesi sohbetlerini yeni potansiyel müşterilere çevirin ✓ Sosyal medya platformlarından yeni olası satışlar alın ✓ Habercilerden CRM'ye yeni olası satışlar ekleyin ✓ Özel web formlarından olası satışları yakalama 📋 Segmentler ve müşteriler taban Müşteri tabanınızı, çeşitli makrolar - iş unvanı, ihtiyaç, şirket büyüklüğü ve daha fazlasını kullanarak kişiselleştirilmiş sahalar göndermek için hedeflenen segmentlere ayırın. ✓ Kişilerinizi segmentlere ayırmak için özel filtreler ve görünümler kullanın. ✓ Kendiniz için sınırsız sayıda segment kaydedin veya bunları ekiple paylaşın. ✓ Yeni kullanıcılar belirli parametrelerle eşleştiğinde bu segmentler otomatik olarak güncellendi. 💲 Satış boru hattı oluşturun Kontakları potansiyel müşterilere dönüştürün ve güzel, fonksiyonel boru hattını aşağı itin. ✓ Yeni fırsatlar, değerleri, kapanma olasılığı ve beklenen kapanış tarihi ekleyin. ✓ Track Fırsatlar Boru Hattı aşamalarında ilerleme. ✓ Boru hattının her aşamasında sıkışmış geliri bilin ✓ Spot bloke edilen olası satışlar ve bunları satın almaya nasıl zorlayacağınız. ✓ Ürün ve hizmetleriniz için bir veya birkaç özel boru hattı oluşturun. ✓ Güvenebileceğiniz tahminler oluşturun. ⭕ Görevleri yönetin İş gününüzü düzenleyin ve ekibinizin iş yükünü yönetin. Hepsi Gmail içinde. ✓ Görevleri yönetin ve Gmail içindeki ekibinizle işbirliği yapın. ✓ Belirli kriterlere veya yuvarlak robin algoritmasına göre görevleri otomatik olarak atayın. ✓ Görevleri e -postalara ve CRM kayıtlarına bağlayın. ✓ Gününüzü planlamak için günlük görevleri sindirin. 🤖 Gmail'deki satış süreçlerini otomatikleştirin Nethunt CRM, kullanıcıların olası satış sürecini otomatikleştirmelerine olanak tanır - olası satıştan anlaşmaların boru hattı aşamasına kadar bildirimlere kadar. ✓ Farklı kaynaklardan olası satışları yakalayın ve bunları CRM'nize ekleyin. ✓ Yöneticileri liderlere atayın ve kişiselleştirilmiş otomatik çekirdekler kurun. ✓ Davranışlarına bağlı olarak potansiyel müşterileri otomatik olarak önceliklendirin ✓ Dizileri beslemek için dizileri ayarlayın. ✓ E -posta konuşmalarını, sohbetleri, CRM profillerini otomatik olarak bağlayın. ✓ Bir algoritmanın, olası satışların yanıtına göre bir sonraki boru hattı aşamasına geçmesini sağlayın. ✓ Takım için otomatik görevler oluşturun. ✓ Boru hattında önemli değişiklikler olduğunda ekibe bildirimler ayarlayın. ✓ Veri girişini otomatikleştirin. ✉️ E -posta Otomasyonu ✓ Gmail'de kişisel ve paylaşılan e -posta şablonları oluşturun. ✓ Tekrarlayan e -postaları kolayca ve hızlı bir şekilde yazın. ✓ E -posta şablonlarını özel alanlarla kişiselleştirin. ✓ Günlük e -posta yazışmaları, e -posta kampanyaları veya otomatik e -posta dizilerinde e -posta şablonlarını kullanın. 📩 E -posta İzleme Gmail'de e -postanızın açılmasını ve tıklamalarını izleyin. ✓ Alıcının e-postalarınızı gerçek zamanlı olarak görüntüleyeceğini, ne zaman ve ne sıklıkta görüntüleyeceğini bilin. ✓ İnsanların ekibiniz için bilgi sağlamak için e -postalarınızı ne zaman açtığını bilin. ✓ Kaç kez e -postaları açtıklarına veya bağlantılara tıkladıklarına göre olası satışları önceliklendirin. ✓ Normal e -postalar, e -posta kampanyaları ve otomatik e -posta dizileri için e -posta izleme kullanın. 🔁 E -posta kampanyaları Gmail'de e-posta kampanyaları ve takip kampanyaları gönderin. ✓ Özel segmentlere veya tüm müşteri tabanınıza e -posta kampanyaları gönderin. ✓ Önceki e-posta kampanyalarına takip e-postalarını ayarlayın. ✓ Kampanyaları izleyin İstatistikler: açılır, tıklar, abonelikten çıkar, sıçrar ve yanıtlar. ✓ Gmail, Nethunt SMTP veya kendi SMTP sunucunuz üzerinden e -posta kampanyaları gönderin. 📊 Satış raporları Nethunt CRM'deki raporlarla kilit iş metriklerini ve takım performansını izleyin. ✓ Tüm ekibin ve her yöneticinin etkinliğini ayrı ayrı izleyin - gönderilen e -posta sayısı, yapılan sunumlar, yapılan çağrılar vb. ✓ Önceki dönemlere kıyasla iş büyümesini analiz edin - kapalı anlaşmaların sayısı ve elde edilen gelir. ✓ Geliri, bir yönetici tarafından, belirli bir ürün tarafından, ülkeye göre parçalayarak analiz edin. ✓ Kota kazanımınızı izleyin. ✓ Anlaşmalar kaybetme nedenlerini analiz edin. ✓ Güvenebileceğiniz bir satış tahmini oluşturun.