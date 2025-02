E-posta Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Turks ve Caicos Adaları

Salesmate

Çoğu CRM katıdır, esnek değildir ve kuruluşlara çok fazla paraya mal olur ve Salesmate tam da bu sıkıntılı noktaları çözer. Salesmate, kuruluşunuzdaki birden fazla ekip için esnek, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. Platform, yerleşik araçlar sunarak, entegrasyon maliyetlerinden tasarruf ederek ve yüksek özelleştirme yetenekleri sunarak bu sorunları çözmektedir. Salesmate'in özü, satış, pazarlama ve başarı ekiplerinin kişileri, potansiyel müşterileri, aboneleri ve günlük etkinlikleri zahmetsizce yönetebildiği CRM modülüdür. Bu temel unsurlarla birlikte CRM modülü, ön saflardaki ekiplerin her gün kullanabileceği Arama, Mesajlaşma, Boru Hattı Yönetimi, Anlaşmalar, Konuşmalar ve çok daha fazlası gibi yerleşik araçlarla birlikte gelir. Daha yüksek satış sonuçlarının temel nedenlerinden biri, işlemleri otomatikleştirme ve satış için daha fazla zaman tasarrufu sağlama yeteneğidir. Salesmate'in İş Akışları ve Sıraları sunduğu yer burasıdır. İş akışları anlaşma ataması, görev ataması veya tarihe dayalı iletişim gibi görevleri otomatikleştirir. While Sequences, şartlar ve koşullarınıza bağlı olarak takipleri otomatik pilota alabilir. Sektörün ilk yapay zeka destekli yardımcı pilotu sayesinde satış ekibinizdeki herkes kişisel yardım alır. 'Sandy AI' sizin için toplantı rezervasyonu yapabilir, e-posta taslağı hazırlayabilir veya not ekleyebilir. Tek yapmanız gereken – sadece istemek! Satış ekiplerinin yalnızca pazarlama ekipleri yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturduğunda çalışabileceğini biliyoruz. Burası Salesmate'in pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturma ve yürütme ve daha geniş kitlelere ulaşma konusunda güç verdiği yerdir. Sadece bu da değil, pazarlama ekipleri aynı zamanda web sitesi ziyaretçilerini takip edebilir, formları veya potansiyel müşteri oluşturma botlarını kullanarak potansiyel müşteriler toplayabilir, her potansiyel müşteriyi puanlayabilir, pazarlama yolculukları oluşturabilir ve daha yüksek başarı için en iyi MQL'leri satış ekiplerine gönderebilir. Son olarak, mükemmel bir müşteri hizmetleri ekibi, işletme için gerçek anlamda elde tutma, etkileşim ve gelir manevraları yapabilir. Bu nedenle Salesmate, müşterilerinize en iyi deneyimleri sunmak için Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Paylaşılan Gelen Kutuları gibi araçlar sağlar. Doğal olarak trendleri tahmin etmek, çevik olmak ve büyüme yolculuğunuzda kararlar almak için içgörülere ihtiyacınız var. Kontrol Panellerinin, Şablonların, Özel Raporların ve Analizlerin ekiplerinizde ve işletmenizde neler olup bittiğini görmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunacağı yer burasıdır. Potansiyel müşteri yaratmadan birinci sınıf müşteri deneyimlerine kadar Salesmate'de ekibinizdeki herkes için bir şeyler vardır. Salesmate'in, kredi kartı bilgilerinizi paylaşmadan platformun her köşesini keşfedebileceğiniz 15 günlük ücretsiz deneme süresi vardır. Güvenli, emniyetli ve ekibinizdeki herkesin denemesine açık.