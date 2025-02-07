E-posta Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

Mail Butler

mailbutler.io

Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliştirir. Sizin için mesaj yazabilen yapay zeka destekli bir e-posta asistanı, planlanmış e-postanızın bilgisayarınız çevrimdışı olsa bile gönderilebilmesi için Bulut Teslimatı, alıcınızın onayını gerektirmeyen gelişmiş e-posta takibi ve güçlü bir Kişiler özelliği sunar. Bu, diğer birçok akıllı, gelen kutusunu geliştiren özelliğin yanı sıra müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır: • Akıllı Asistan: Mesajları yazan, özetleyen ve iyileştiren, görevleri ve kişileri bulan ve sizin için yanıt veren, yapay zeka destekli bir e-posta asistanı. • Daha Sonra Akıllı Gönder: E-posta teslim sürelerinizi optimize etmenize yardımcı olacak akıllı planlama işlevi. • Alıcıya Göre Optimize Edilmiş Planlama: E-postanın açılma olasılığını en üst düzeye çıkarmak amacıyla e-posta göndermeniz için en iyi zamanı önerir. • E-posta Takibi: E-postanızın veya bağlantınızın ne zaman, nerede ve ne sıklıkta açıldığını öğrenin. iCloud veya IMAP e-posta adreslerini kullananlar, birden fazla alıcıya mesaj gönderdiğinizde e-postanızı tam olarak kimin açtığını görün. Ayrıca cep telefonunuzdan takip edilen e-postalar gönderin. • Ertele: Daha az önemli olan e-postaları geçici olarak erteleyin; bunlar sizin seçtiğiniz bir zamanda yeniden görünecektir. • Kişiler: Müşteri iletişimini en üst düzeyde tutmak için kişilerinize ilişkin temel bilgileri edinin. • İmzalar: Kapsamlı yaratıcı kontrole sahip güzel ve profesyonel e-posta imzaları. • Şablonlar: Üretkenliği ve verimliliği artırmak için mesaj şablonları oluşturun. •