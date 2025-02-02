E-posta Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsveç

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-posta izleme yazılımı, kullanıcılara e-postaları izleme ve e-posta açılma oranları, bağlantı tıklamaları ve e-posta eklerinin indirme sayısı dahil olmak üzere analizler toplama olanağı sağlar. Web işaretçileri veya okundu bilgileri gibi özellikleri kullanan e-posta izleme çözümleri, kullanıcıların e-postaların hedeflenen alıcılara teslimini izlemesine olanak tanır. Satış ve pazarlama departmanlarında yaygın olarak benimsenen kuruluşlar, en uygun etkileşim noktalarını belirlemek ve potansiyel müşterilerle iletişimi geliştirmek için e-posta izleme yazılımını kullanır. Bu araçlar, analizleriyle birlikte, potansiyel müşteri etkileşimi olasılığını optimize etmek için satış ve pazarlama mesajlarının değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. E-posta izleme yazılımı, e-posta platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve genellikle CRM ve e-posta pazarlama yazılımı gibi diğer satış ve pazarlama araçlarını tamamlayacak bir uzantı olarak dahil edilerek kapsamlı bir satış gücü otomasyon sistemi oluşturulur.
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Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiçbir şey gözden kaçmaz; hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımıyla ekibinizin dosyalamaya daha az, satışa ise daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email, 2010 yılında kurulmuş bir Kanada-Polonya şirketidir. Yıllarca müşterilere e-posta hizmetleri sağladıktan sonra, bugün Elastic Email, en uygun maliyetli e-posta API'si üzerine kurulmuş muhteşem bir e-posta pazarlama platformudur. SMTP Aktarımı, sağlam HTTP API'si, sezgisel kullanıcı arayüzü, 7/24 küresel destek ve küçük işletmeler düşünülerek tasarlanan fiyatlandırmayla Elastic Email, e-posta kampanyalarınızı oluşturmanız ve göndermeniz konusunda sizi teşvik eder ve destekler. İşletmenizi ölçeklendirmek ve müşterilerinizle daha derin ilişkiler kurmak için kapsamlı modern araçların ve akıllı çözümlerin gücünden yararlanın. Daha fazlasına mı açsınız? İşletmenizi Elastic Email hizmetleriyle nasıl entegre edebileceğinizi görmek için Elastic Email entegrasyon sayfasını ziyaret edin.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Outreach
outreach.io
Outreach, pazara bakan ekiplerin daha fazla satış hattını verimli bir şekilde oluşturmasına ve öngörülebilir şekilde kapatmasına yardımcı olan lider satış yürütme platformudur. Platformumuz, müşteri adaylarından anlaşma yönetimine ve tahminlere kadar, gelir liderlerinin gelir döngüsü boyunca tüm pazara açılma faaliyetlerinin ve personelin verimliliğini ve etkinliğini artırmasına yardımcı olmak için otomasyon ve yapay zekadan yararlanır. Outreach, satış katılımı, gelir istihbaratı ve gelir operasyonları işlevlerini birleşik bir platformda sunan tek şirkettir. Zoom, Siemens, Okta, DocuSign ve McKesson'un da aralarında bulunduğu 5.500'den fazla şirket, gelir organizasyonlarına güç sağlamak için Outreach'a güveniyor. Outreach, merkezi Seattle, Washington'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan özel bir şirkettir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.outreach.io adresini ziyaret edin.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker, B2B şirketlerinin potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla bağlantı kurmasına ve görüşmeleri sürdürmesine yardımcı olan sezgisel bir soğuk e-posta aracıdır. Woodpecker, kişiselleştirilmiş, alakalı e-posta dizileri oluşturmanıza olanak tanır ve bunların alıcınızın ana gelen kutusuna teslim edilmesini sağlar. Takipleriniz açılış e-postasıyla aynı başlıkta gönderilir. Birisi Calendly aracılığıyla bir çağrıyı yanıtladığında veya planladığında bu dizi otomatik olarak durdurulur. Woodpecker, en iyi performans gösteren sürümleri bulmak için mesajlarınızla kolayca denemeler yapmanıza yardımcı olur ve potansiyel müşterilerinizin yanıt verdiklerinde ne kadar ilgilendiklerini otomatik olarak işaretler. Araç, LinkedIn manuel görevleri ve potansiyel müşterilerinizle doğrudan telefonunuzdan iletişim kurmanıza olanak tanıyan, Android için bir çağrı planlama ve takip mobil uygulaması olan Woodpecker Calls ile kanallar arası erişimi kolaylaştırır. Ağaçkakan, konuşma başlatmanın ve B2B ilişkileri kurmanın göz korkutucu, tekrarlanan kısmını üstlenen bir asistan gibidir. Satış, potansiyel müşteri yaratma ve işe alım profesyonellerinin zamandan tasarruf etmesine ve sürecin insandan insana kısmına odaklanmasına olanak tanır.
SendNow
sendnow.ai
E-posta gelen kutusu rotasyonu, sıra otomasyonu ve e-posta doğrulama ile soğuk e-posta teslim oranlarını iyileştirin. Verileri yalıtılmış ve düzenli tutmak için her müşteri, ekip veya proje için sınırsız özel çalışma alanı oluşturun
Autobound
autobound.ai
Her gün gönderilen 320 milyar e-postayla her alıcının gelen kutusu doluyor. Son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı olmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Autobound, haberlere, rakip trendlerine, podcast'lere, sosyal medyaya, finansal raporlara, paylaşılan deneyimlere, hobilere ve daha fazlasına dayalı olarak anında son derece kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturur. Yapay zeka asistanımız, yanıt oranınızı 2-3 kat artıracak şekilde 30+ dakikalık araştırma ve yazma sürecini otomatikleştirir. İlk kaydolduğunuzda, Autobound'un yapay zekası, hesabınız için başlangıç mesajını oluşturmak üzere şirketinizle ilgili genel bilgileri okur. Yeni kullanıcılar daha sonra kendi yazma stillerini oluşturabilir, analizleri açıp kapatabilir ve daha fazlasını yapabilir. Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot ve daha fazlasıyla entegrasyonlar sayesinde hayatınızı kolaylaştırmak için buradayız. Ücretsiz kullanıcılar günde 5 potansiyel müşteri için içerik yazabilir, Pro kullanıcıları ise sınırsız içerik kredisi alır. Autobound ayrıca satıcıların ve pazarlamacıların CSV yükleme yoluyla 1000'lerce potansiyel müşteri için son derece kişiselleştirilmiş içerik yazmasına olanak tanıyan bir Toplu İçerik teklifi de sunuyor. Herkes 30 saniyeden kısa bir sürede ücretsiz olarak son derece kişiselleştirilmiş içerik oluşturmaya başlayabilir! Bugün www.autobound.ai/sign-up-free adresinden kaydolun.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM yazılımı, lojistik şirketlerinin (navlun komisyoncuları, 3PL'ler) yeni nakliyeci ilişkileri geliştirmesine yardımcı olur. Salesdash, lojistikteki satış ekiplerinin satışları ve geliri artırmak için satış süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eski bir nakliye komisyoncusu satış lideri tarafından, nakliye komisyoncuları için tasarlandı. Ürün, danışmacı satış yaklaşımını benimseyen, daha geniş bir iletişim listesine sahip olan, kaçırılan takipleri engellemesi gereken, ayrıntı odaklı olmaya çabalayan, birden fazla temas noktası gerektiren daha uzun bir anlaşma döngüsüne sahip olabilen ve tutarlı bir destek sağlayanlar için en uygunudur. Müşterilerin önünde kalmak için. Görev yönetimi, iletişim yönetimi, boru hattı yönetimi ve özel raporlama, Salesdash'in temel bileşenleridir. Alanları özelleştirmek, ekip üyelerinizi eklemek ve potansiyel müşterileri bir e-tablodan içe aktarmak için yapılan uygulamaların tümü birkaç dakika içinde yapılabilir. E-posta ve takvime yönelik Gmail ve Outlook entegrasyonlarıyla potansiyel müşterilerinizle ve potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin. Salesdash'ten kişilerinize e-posta gönderin, e-posta şablonları oluşturun, açılışları izleyin ve otomatik sıralar gönderin. Yardım öncesinde araştırma yapanlar için şirket web sitelerine, şirket LinkedIn sayfalarına ve kişisel LinkedIn sayfalarına kolayca erişin. Salesdash, günümüzün görevlerini ve gecikmiş görevleri önünüzde tutan görev yönetim sistemimiz ile kaçırılan takiplerin önüne geçer. Salesdash ayrıca takip ayarlamayı unuttuğunuz potansiyel müşteriler için görevler önerir ve sistem bunları, satış sürecinizde daha ileride olabilecek potansiyel müşteriler için göstergelere göre sıralar. Salesdash hakkındaki geri bildirimler, CRM'nin nakliye komisyoncularına yönelik olarak tasarlanmış diğer sağlayıcılarla karşılaştırıldığında daha ince, daha kullanıcı dostu bir CRM olduğu yönündedir.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy, satış faaliyetlerinizi çoğaltan ve hızlandıran, aynı zamanda zaman ve paraya mal olan satış dışı faaliyetleri ortadan kaldıran bir gelir artırma sistemidir. Daha fazla anlaşma yapmanıza ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmanıza yardımcı olmak için temel satış yeteneklerinize (satış katılımı, satış etkinleştirme, satış üretkenliği ve Salesforce'un benimsenmesi) tüm cihazlarda tek bir temas noktası sağlayan entegre bir satış platformudur. 1.000'lerce saha satış temsilcisi, iç satış temsilcisi ve satış yöneticisi, Veloxy ile satış departmanlarını gerçek gelir merkezlerine dönüştürüyor.
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreci için bir dizi araç sağlayarak satış başarısını artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dört benzersiz satış çeviriciden oluşan bir paket olan Koncert Çeviricileri içeriyor: AI Paralel Çevirici, AIFlow Çevirici, Temsilci Destekli Çevirici ve Tıkla ve Ara Çevirici. Bu çeviriciler, satış çağrılarının filtrelenmesi, bağlanması ve takibinin akıllıca yönetilmesine yardımcı olur. Platform aynı zamanda çeşitli erişimlere yönelik Telefon, E-posta, Video ve Sosyal medya da dahil olmak üzere farklı kanallarda çalışan çok kanallı bir satış sıralayıcı olan Koncert Cadence'yi de tanıtıyor. Ayrıca Koncert, geleneksel satış alanı çalışma alanı deneyimini dijital formatta kopyalamak için tasarlanmış akıllı bir özellik olan Uzaktan Satış Katı'nı da içeriyor. Giden aramayı optimize etmek için platform, giden çevirici numaralarını yönetmeye yönelik yeni bir Isı Haritası işlevi olan Arayan Kimliği Yönetimi ile donatılmıştır. Ayrıca önceden yatırım yapılan araçlarla kusursuz entegrasyon sunarak kullanılabilirliğini artırır. Ek olarak, Koncert'in makine öğrenimi özelliği, olası satışları puanlama ve önceliklendirme yeteneği sunarak satış araştırmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda yöneticiler için benzersiz bir koçluk aracı olan Koncert Remote Coach'u da içerir. Koncert, yapay zekayla geliştirilmiş arama sistemi ve diğer satış odaklı özellikleriyle kullanıcıların satış başarısını hızlandırmasına yardımcı olmaya odaklanıyor.
Salesboom
salesboom.com
Salesboom Bulut Satış ve CRM ile daha sıkı ve daha akıllı çalışın. 20 yıldır öncü ve değer lideri Bulut CRM ve Hizmet Olarak Satış Otomasyonu yazılımı satıcısı olarak. Müşteri Veritabanı Satış Hattı Yönetimi Potansiyel Müşteriler, İlgili Kişiler, Hesaplar, Fırsatlar, Kampanyalar, Fiyat Teklifleri Gerçek zamanlı uyarılar Satış Komut Dosyaları Outlook'tan CRM'ye ve GMail'den CRM'ye Potansiyel Müşteri, Hesap ve Fırsat Puanlama Damla Kampanyaları İş Akışı Özelleştirilebilir Raporlar, Analizler ve Kontrol Panelleri Özelleştirilebilir Web Formları Anketler Mobil Satış iOS ve Android API'lerine yönelik uygulamalar ve Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe ve çok daha fazlasıyla entegrasyonlar. Gerçek zamanlı müşteri bilgileriyle güncel kalmanızı sağlayan, kullanımı kolay, ancak tamamen özelleştirilebilir, işaretle ve tıkla Satış Bulut Çözümleri ile Satışları daha iyi hale getiriyoruz. Size özel hazırlanmış bir sistem alırsınız. Şirket içi profesyonel hizmetlerimizle CRM'yi yapılandırıyor, yaygınlaştırıyor ve kullanıcıları eğitiyoruz. Ayrıca sizin için özelleştirme ve entegrasyonlar da oluşturuyoruz. İOS ve Android için yeni Mobil uygulamalar. Microsoft 365 Outlook ve Gmail'e yönelik yeni e-posta eklentileriyle, e-posta hesabınızdan kişiler oluşturun ve e-postaları Kişilerinize kaydedin. Tüm Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, Tekliften Nakde işlemlerinizi, önceden entegre edilmiş ve iş kullanıcıları tarafından kodsuz, işaretle ve tıkla kolaylığıyla tamamen özelleştirilebilen tek bir kolay platformda birleştiriyoruz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve büyük işletmeler için mükemmeldir.
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştirir. Shape Software, ister satış hattınızı kolaylaştırmak, ister pazarlama dizileri ve dijital reklamlarla daha fazla potansiyel müşterinin ilgisini çekmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek, sorunsuz iletişim kurmak veya projeleri takip etmek olsun, ekiplerinizin yaptıkları her şeyde uyumlu ve verimli kalmaları için işbirliğine dayalı bir alan sağlar. Shape ile gelirinizi artırmaya bugün başlayın.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: Büyüme Odaklı Ekipler için B2B Müşteri Adayı Yaratmayı Dönüştürüyor Satış, pazarlama ve operasyon profesyonelleri için müşteri adayı yaratma sürecini yeniden tasarlayan ve otomatikleştiren yenilikçi B2B potansiyel müşteri yaratma platformu Leadgenerator.io'yu keşfedin. En son teknolojiye sahip platformumuz, günümüzün rekabet ortamında başarılı olmanız için gerekli araçları sunar. Temel Özellikler: Hassas liste oluşturma: Hedeflenen potansiyel müşteri listelerini zahmetsizce oluşturun. Özel e-postalar: Üstün etkileşim oranları için yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden yararlanın. Otomatik sosyal yardım ve takipler: Her fırsattan yararlanmak için sosyal yardım stratejinizi optimize edin. Satış rehberliği ve eğitimi: Ekibinizin yeteneklerini geliştirin ve daha fazla anlaşma sağlayın. Taktiksel destek araçları: Hedefe etkili bir şekilde ulaşmak için satış yaklaşımınızı uyarlayın. Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler), Hesap Yöneticileri (AE'ler) ve pazarlamacılar düşünülerek tasarlanan Leadgenerator.io, potansiyel müşteri yaratma çabalarında devrim yaratmak isteyen büyüme odaklı ekipler için mükemmel bir çözümdür.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, Potansiyel Müşterileri Müşterilere dönüştürmenize ve daha fazla toplantıyı kapatmanıza yardımcı olur. Yapay zeka ile e-posta erişiminde uzmanlaşın. Sıraları otomatikleştirin, birleştirme etiketleriyle kişiselleştirin ve müşteri etkileşimini artırın. Şimdi daha fazla fırsat kazanmaya başlayın.
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hepsi bir arada süper bir satış yürütme uygulamasıdır. Kritik satış etkinliklerine karar vermek için makine öğrenimi, her dilde mesajlaşmayı geliştirmek ve çeşitli satış noktası çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak, dolayısıyla üstün dönüşüm oranları sağlamak.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelerin giden iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Süreci daha kolay, daha hızlı ve daha etkili hale getirecek bir dizi özellik sunar. Sınırsız sayıda gelen kutusunu bağlayın, tüm hesaplarınız için ücretsiz ısınmanın, yerleşik e-posta doğrulamanın ve veri temizlemenin, yapay zeka destekli sıra ve şablon yazıcının ve çok daha fazlasının keyfini çıkarın. Araç aynı zamanda e-posta doğrulama ve liste temizleme, özel kişiselleştirme alanları, otomatik GIF, IMG ve video kişiselleştirme, yapay zeka metin yazarlığı asistanı ve daha fazlası gibi özellikleri de içerir. İşletmelerin yeni müşteriler kazanmasına, karlarını artırmalarına, yurtdışına yönelik kampanyalarını ölçeklendirmelerine, sektör ortaklıklarını güvence altına almalarına ve bir sonraki finansman turu için yatırımcı bulmalarına yardımcı olur. Bu özelliklerin tümü, işletmelerin zamandan tasarruf etmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, satış görevlilerine yönelik Gmail ve Outlook için bir eklentidir. 2011 yılında kurulan Gmail ve Outlook için Cirrus Insight satış etkinleştirme platformu, birinci sınıf Salesforce entegrasyonuyla hepsi bir arada satış üretkenliği platformu sunuyor. Anladık. Müşterilerle bağlantı kurmak için gelen kutunuzda çalışırsınız. Bir anlaşmayı tek bir yerde tamamlamak için tüm araçlara ihtiyacınız var. Gelen kutunuzdan potansiyel müşterilerle bağlantı kurun, ısınma kampanyaları oluşturun, toplantılar planlayın ve ekleri takip edin. Salesforce entegrasyonumuz sayesinde artık bilgileri Salesforce'a kaydetmek için gelen kutunuzdan ayrılmanıza gerek yok. Kimse yoğun çalışmayı sevmez. Artık çalışırken Salesforce'u görebilir ve güncelleyebilirsiniz. Hangi e-posta istemcisini kullanırsanız kullanın, e-postaları ve randevuları Salesforce ile otomatik olarak senkronize edebilir, e-posta açılışlarını takip edebilir, takip hatırlatıcıları ayarlayabilir, potansiyel müşteriler, ilgili kişiler ve fırsatlar gibi Salesforce kayıtları oluşturabilir ve güncelleyebilir, satış çağrılarını planlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Overloop
overloop.com
Overloop çok kanallı bir satış etkileşim platformudur. Son derece kişiselleştirilmiş kampanyalarla, soğuk e-postaları, LinkedIn otomasyonunu ve telefon görüşmelerini birleştirerek satış kotanızı aşın. Tüm satış hattınızı yönetin, performanslarınızı takip edin ve sonunda daha fazla anlaşma yapın! Liste Oluşturma ve Kişi Yönetimi: - E-posta Bulucu - Chrome Uzantısı - LinkedIn'den içe aktarma - CSV İçe Aktarma - Özel Alanlar - Kişi Yönetimi Giden: - Çok Kanallı Kampanyalar - Soğuk E-postalar - LinkedIn Otomasyonu - Telefon Görüşmeleri - Şablonlar ve Değişkenler - E-posta Konuları - E-posta Satış Verimliliğini Takip Etme: - Anlaşmalar ve İşlem Hatları - İş Akışları - Görev Yönetimi - Konuşma Gelen Kutusu - İşbirliği - Entegrasyonlar ve Senkronizasyon
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilirsiniz.
GlassHive
glasshive.com
Satış ve pazarlamayı basit ve eğlenceli hale getiriyoruz. GlassHive, satış ve pazarlama hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için her büyüklükteki MSP'lerle birlikte çalışan bir ekibin özen ve dikkatiyle geliştirildi. Ve yol boyunca aynı mücadeleleri görmeye devam ettik. Görünürlük, hesap verebilirlik, manuel veri yönetimi; şirket ne olursa olsun, aynı darboğazları ortadan kaldırmak için çaba harcamaları gerekiyordu.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox, işletmelerin gönderenin itibarını artırmasına ve e-postalarının gelen kutusuna düşme şansını artırmasına yardımcı olan bir e-posta ısınma aracıdır. Gelen kutunuzla, değişen aralıklarla e-posta gönderip almak, e-postaları açmak ve yanıtlamak ve e-postaları önemli ve yıldızlı olarak işaretlemek gibi insani bir şekilde etkileşim kurarak çalışır. Bu, e-posta servis sağlayıcıları (ESP'ler) ile güven oluşturmanıza ve onlara hesabınızın aktif ve etkileşimli olduğunu göstermenize yardımcı olur. Sonuç olarak, ESP'lerin e-postalarınızı gelen kutunuza teslim etme olasılığı daha yüksektir; bu da e-posta teslim edilebilirliğinin artmasına, etkileşimin artmasına ve spam şikayetlerinin azalmasına yol açabilir.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer, bir müşteri teklifinizi açtığında sizi bilgilendiren ve daha önce erişemediğiniz önemli istatistikleri sağlayan kapsamlı bir satış destek aracıdır.
Automailer
automailer.io
Automailer, özellikle müşteri adayı oluşturmak için tasarlanmış bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilmiş bir damla e-posta dizisi, yanıtları, açılmaları, tıklamaları ve daha fazlasını tek bir kontrol panelinde takip ederek soğuk kişilerinizle etkileşime geçin. Automailer, yüksek teslim edilebilirlik ve gelen kutusu yerleşimi sağlamak için gerçek e-posta adresinizle bütünleşir ve gönderir.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox, işletmelerin e-posta kampanyalarını ölçeklendirmelerine, teslim edilebilirliği artırmalarına ve yapay zeka destekli kişiselleştirme ve akıllı otomasyon özellikleri aracılığıyla dönüşümleri artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir soğuk e-posta destek aracıdır.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai, soğuk e-posta kampanyalarınızın heyecanını artırmak ve kişisel dokunuşunuzu kaybetmeden geniş ölçekte mesaj göndermenize yardımcı olmak için burada. Büyük bir kitleye ulaşabildiğinizi, e-postalarınızın yalnızca teslim edilmesini değil, aynı zamanda bağlantı kurulmasını da hiç zorlanmadan sağladığınızı hayal edin. Outboundly.ai, e-postalarınızın kolay anlaşılır olmasını, fark edilmesini ve geniş ölçekte son derece etkili olmasını sağlar. Bir miktar yapay zeka sihirbazlığıyla, erişiminizi artırıyoruz, sınırsız e-posta yetenekleri sağlıyoruz ve tek tıklamayla e-posta dizileri oluşturuyoruz, böylece mesajlarınızın yalnızca gönderilmesini değil, gerçekten yerine ulaşmasını ve yankı bulmasını sağlıyoruz.
FastReach
fastreach.io
Fastreach sizi zahmetsizce soğuk bir e-posta gönderme uzmanına dönüştürür. Dalış yapın ve müşteri tabanınızın büyümesini izleyin! deneyime gerek yok!
Sellular
sellular.com
Sellular, hızlı büyüyen ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir satış etkileşim platformudur. Sellular ile SDR'ler ve AE'ler daha fazla anlaşmayı daha hızlı kazanabilir. Liderler, iş için gerekli tüm verileri Salesforce CRM'de topladıklarını bilerek rahat edebilir ve tüm anlaşmalarına ilişkin tam görünürlük elde edebilir. Uygulaması kolay, esnek sözleşme şartlarına, harika fiyatlandırmaya ve olağanüstü müşteri hizmetlerine sahip bir platformu deneyimleyin.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, küçük ve büyük B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri adayı puanlama platformudur. LeadBoxer, her büyüklükteki satış ekibine, potansiyel müşterilerinin neyle ilgilendiklerine dair değerli bilgiler sağlar. Yazılım, web sitesi ziyaretçileri için otomatik olarak ziyaretçi profilleri oluşturur, çevrimiçi davranışlarına ve etkileşimlerine ilişkin verileri toplar ve ardından atanan hesap yöneticisi tarafından belirlenen parametrelere göre onlara bir potansiyel müşteri puanı atar. LeadBoxer ile satış ekipleri web sitesi ziyaretçilerini, sayfa ve video görüntülemelerini, belge indirme işlemlerini izleyebilir ve trafik kaynaklarını ölçebilir. Belirlenen satış elemanı, LeadBoxer tarafından atanan potansiyel müşteri puanını etkilemek için çeşitli potansiyel müşteri özelliklerinin (sektör, sayfa görüntüleme sayısı vb.) önemini ayarlayabilir. Bir müşteri adayı kalifiye olmaya hazır olduğunda, LeadBoxer sorumlu satış görevlisini (veya kişileri) rapor eder ve bilgilendirir. İlgili satış elemanı, olası satışların herhangi bir zamanda incelenebileceği, atanabileceği veya kaldırılabileceği LeadBoxer uygulaması aracılığıyla potansiyel müşterileriyle doğrudan iletişime geçebilir. LeadBoxer, gelişmiş bir API aracılığıyla CRM'ler ve diğer satış araçlarıyla bütünleşir.
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io, kullanıcıların kişiselleştirilmiş e-postaları ve takipleri posta kutularından otomatik olarak planlayıp göndermelerine ve yanıt oranlarını artırmalarına olanak tanıyan bir e-posta destek yazılımıdır. SmartReach.io, potansiyel müşteri verilerinizi CRM'nizden kampanyalarınıza iş akışı otomasyonlarıyla senkronize eder ve ayrıca ProspectDaddy uzantısı aracılığıyla Linkedin aramasından potansiyel müşteriler ekleme olanağı sağlar. Bunun dışında, iş akışı otomasyonu aracılığıyla tüm potansiyel e-posta etkinliklerinizi otomatik olarak CRM'lerinize senkronize edebilir. Böylece satış ekibinizin manuel olarak harcadığı çabayı azaltır ve daha fazla anlaşma yapmak için bant genişliklerini artırır. SmartReach.io'nun benzersiz özellikleri - Ekip işbirliğini artırmak, potansiyel müşteri ve potansiyel olmayan kategorizasyonu ve yanıt duyarlılığı raporu için Paylaşılan Ekip Gelen Kutusu - Linkedin, E-posta, WhatsApp, SMS ve Çağrılar gibi kanallar aracılığıyla çok kanallı destek - Potansiyel müşteri kazanmak için ProspectDaddy chrome uzantısıyla doğrudan entegrasyon Linkedin'den e-posta bilgileri - Potansiyel müşterileri doğrudan smartreach.io kampanyalarına eklemek için Hubspot, Pipedrive, Zoho ve Salesforce gibi CRM'lerle yerel entegrasyonlar ve iş akışı otomasyonu. - Zapier aracılığıyla diğer CRM'lerle entegre olun. - Yanıta kadar takipleri otomatikleştirin ve gelişmiş insan benzeri gönderme algoritması - Yerleşik ücretsiz e-posta doğrulamaları, e-posta yumuşak başlatma, e-posta teslim edilebilirliği kurulum raporlarıyla e-postalarınızın gelen kutunuza teslim edilebilirliğini optimize edin. - E-postalarınızdaki programlanabilir koşullarla e-postalarınızı son derece kişiselleştirin - Ekibinizle işbirliği yapmanıza yardımcı olan gelişmiş ekip özellikleri. - Farklı istemciler arasında kesintisiz geçişe yardımcı olan ajans özellikleri. - Tüm e-posta etkinliklerini takip edin, ayrıntılı analizler ve indirilebilir raporlar alın. - İş akışı otomasyonlarıyla e-posta etkinliğini tekrar CRM'nize senkronize edin.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft, ekibinizi ihtiyacınız olan her şeyle donatır. İster CEO'lar, yöneticiler veya yatırımcılar olsun, LeadLoft iletişim bilgilerini ortaya çıkaracak ve anlaşmayı tamamlayabilmeniz için sizinle iletişime geçecektir. Birinin iletişim bilgilerine mi ihtiyacınız var? Seni yakaladık. Onları meşgul etmeniz mi gerekiyor? Sorun değil. Bunları izlemeniz ve dönüştürmeniz mi gerekiyor? Bitti ve bitti.
Adentro
adentro.com
Adentro, gerçek misafir ziyaretlerini artırmak için mağaza içi WiFi'nizle eşleşen ve bunu kanıtlayan tek ziyaret tabanlı pazarlama platformudur. Teknolojimiz, bilinmeyen müşterileri belirlemenize, yeni müşteriler çekmenize ve ziyaret davranışlarını ölçmenize yardımcı olur. Zenginleştirilmiş müşteri profilleriyle birleştirilmiş tescilli Walk-Through Rate™ özelliğimiz, konumlarınızda gelir etkisini artırma ve ölçme yönteminizi basitleştirir. Dijital reklamcılığa yatırım yapıyor musunuz? Kampanyalarınızı sizinki gibi işletmeleri ziyaret eden yerel kullanıcılara hedeflemek için 53 milyondan fazla tüketiciden oluşan veritabanımızdan yararlanın. Adentro, daha etkili pazarlama ve artan yatırım getirisi için misafirlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Skylead
skylead.io
Potansiyel müşterilerinizle temas noktalarını en üst düzeye çıkarmak için çok kanallı destek, if/else eylemlerini kullanın ve sınırsız e-posta hesapları bağlayın. Skylead, akıllı LinkedIn otomasyon aracınız ve soğuk e-posta yazılımınızdır.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick, gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve gönderilen kutunuzdaki WhatsApp benzeri çift onay işaretleri (✓✓) ile Gmail ve Google Workspace (G Suite) için ücretsiz ve sınırsız e-posta takibidir. Tek bir mavi onay işareti ✓ bir e-postanın gönderildiğini ancak alıcı tarafından henüz açılmadığını gösterir. Çift mavi tik ✓✓ e-postanızın alıcı tarafından açıldığını, gri tikler ise e-postanın takip edilmediğini gösterir.
SocketLabs
socketlabs.com
E-posta bizim işimiz. Mesajlarınızın iletilmesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Ve olağanüstü hizmet bizim sözümüzdür. E-postalarınızın kolay ve güvenilir şekilde teslim edilmesi sanatını ve bilimini mükemmelleştirmek için 15 yıldan fazla zaman harcadık. İşletmenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, e-postanızın başarısını en üst düzeye çıkaracak teknolojiye, raporlamaya ve destek kaynaklarına sahibiz. Basit, baş ağrısız bir deneyim mi arıyorsunuz? Zengin özelliklere sahip bir giden posta dağıtım çözümü, kullanımı kolay bir kontrol paneli arayüzü ve daha da kolay bir kurulum arasında tam olarak doğru dengeyi yakaladık. Dakikalar içinde kurulabilir ve çalıştırılabilir. Tescilli e-posta sunucusu teknolojimiz, gelişmiş analizlerimiz ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimiz, SocketLab'ların en üst düzey müşteri deneyimini sunmasına yardımcı olan unsurlardır. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz şunları yapmanızı sağlar: - Önemli pazarlama ve işlem e-postalarınızı gelen kutunuza alın - Tüm KPI'larda e-postanızın performansına ilişkin son derece ayrıntılı görsel bilgiler elde edin - Bir sorun ortaya çıkarsa E-posta Dağıtım Uzmanlarımıza erişin - Zamandan tasarruf edin ve verimli ve güvenilir SocketLabs e-posta altyapısını kullanarak para kazanın - Son derece güvenli ve uyumlu e-posta sistemimizin rahatlığında e-postayı yakalayın ve saklayın SocketLabs olarak, e-postanın işletmeniz için ne kadar hayati olduğunu biliyoruz, bu nedenle "gelen kutusuna girme bilimini" mükemmelleştiriyoruz bizim tutkumuzdur.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla toplantı rezervasyonu yapmak için PersistIQ'yu kullanıyor. PersistIQ'nun satış destek platformu şunları içerir: * Çok Kanallı Destek Dizileri: E-posta, çağrı, Linkedin desteği ve görevler * Potansiyel Müşteri Belirleme: Potansiyel müşteri listelerinizi oluşturmak için doğrulanmış e-postaları bulun * Çağrı Çevirici: PersistIQ içindeki potansiyel müşterileri arayın, yerel telefon numaralarını kullanın ve çağrıyı kaydedin kayıtlar * Otomasyon Tetikleyicileri: Açılan e-postalara, yanıtlara ve CRM verilerine dayalı olarak sosyal yardım kampanyalarını tetikleyin * Gmail Uzantısı: Gmail içindeki e-posta şablonları, bildirimler, kampanyalar ve potansiyel profiller * Analitik: A/B Testi, yanıt duyarlılığı analizi ve raporlama * Ekip İşbirliği: Paylaşılan şablonlar, ekip raporlaması ve kullanıcı yönetimi * Entegrasyonlar: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce ve Zapier Kullanım örnekleri: * Giden Satışlar: Potansiyel müşterilerin e-postalarını bulun ve kişiselleştirilmiş giden kampanyaları geniş ölçekte otomatikleştirin * Gelen Satışlar: Takipleri otomatikleştirin gelen potansiyel müşteriler daha fazla anlaşma yapılmasını sağlar * İşe Alma: Potansiyel iş adaylarına ulaşın
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax, ekiplerin müşteri yolculuğu boyunca geliri artırmasına yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur. Tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ve iş akışlarını düzene sokarak, yalnızca SDR'lerle değil, müşterilerle etkileşimde bulunan herkesin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu üretkenliği artırır ve temsilcilerin satışa odaklanmasını sağlar. Mixmax müşterileri 6 aydan kısa sürede olumlu bir yatırım getirisi elde ediyor ve platformu bir günden kısa sürede kullanmaya başlayabilir.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail, satış ve pazarlama için kişisel e-posta erişiminizi otomatikleştirmeye yönelik bir araçtır. Siz veya ekibiniz, yeni potansiyel müşteriler yaratmak için potansiyel müşterilere e-posta yoluyla ulaşarak öngörülebilir bir satış hattı oluşturmak istiyorsanız QuickMail'i seveceksiniz. İster bir toplantıda olun, ister telefonda olun, hatta uyuyor olun, QuickMail her gün doğru sayıda potansiyel müşteriyle iletişime geçerek ve yanıt vermeyenleri takip ederek sosyal yardımlarınızı takip edecektir. Bu şekilde siz ve ekibiniz, ilgili potansiyel müşterileri müşteri yolculuğunda daha ileri taşımak gibi daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz. QuickMail ile, e-posta teslimini en üst düzeye çıkarmak için en son teknolojinin keyfini çıkarırken, doğrudan gelen kutunuzdan son derece kişiselleştirilmiş e-postalar gönderirsiniz.
Polymail
polymail.io
Polymail, satış iletişimi için bir e-posta platformudur. E-posta izleme, Salesforce senkronizasyonu ve takvim planlamayı içeren platformumuz, yöneticilere satış faaliyetleri konusunda şeffaflık sağlarken, satış ekiplerine dönüşümü artırma ve satış döngülerini kısaltma olanağı sağlar. Y Combinator tarafından desteklenen ve Los Angeles merkezli Polymail, binlerce müşterinin satış iletişimi süreçlerini dönüştürmesine yardımcı oldu. Daha fazla bilgi için http://polymail.io adresini ziyaret edin.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, B2B kuruluşlarının daha fazla anlaşma kazanmak için birlikte çalışmasına yardımcı olan, hepsi bir arada bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Her kullanıcı için yeterince basit ve her işletme için yeterince gelişmiş olan Nutshell, ayrı satış ve pazarlama araçlarıyla hokkabazlık yapmaktan yorulan ve yazılımlarını yönetmesi için tam zamanlı bir yöneticiye ödeme yapmak istemeyen ekipler için tasarlandı. Her Nutshell aboneliği, sınırsız CRM kişileri ve veri depolama, tamamen özelleştirilebilir raporlama araçları, ücretsiz veri taşıma yardımı ve birinci sınıf canlı destek içerir ve bunların tümü son derece uygun bir fiyata sunulur. Nutshell, Google Workspace/Gmail, Microsoft Office/Outlook, QuickBooks Online, Intercom ve Slack dahil olmak üzere küçük işletmelerin halihazırda kullandığı yazılımlarla entegre olur. Nutshell ayrıca satış temsilcilerinin sahadayken iletişim bilgilerini oluşturmasına, aramasına ve düzenlemesine olanak tanıyan yerel iPhone ve Android uygulamaları da sunuyor. 2010 yılında piyasaya sürülen Nutshell, dünya çapında binlerce işletmeye hizmet vermektedir ve hem kullanıcı dostu hem de uygun fiyatlı olması açısından en iyi CRM olarak adlandırılmıştır.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olur. İşletmeler NetHunt CRM ile 5 kat büyüyor, müşteri hikayelerini kontrol edin - https://nethunt.com/case-studies
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, ortalama bir çalışanın haftada en az 2,5 saat tasarruf etmesine ve böylece gelen kutusu dışında daha fazla zaman geçirebilmesine yardımcı olan bir e-posta yönetim aracıdır. 2011 yılında kurulan SaneBox, hem bireylere hem de kurumsal müşterilere, gelen kutularının kontrolünü geri almaları için eksiksiz bir e-posta düzenleme araçları paketi sunar.
Klenty
klenty.com
Daha fazla yanıt alan ve toplantı rezervasyonu yapan Satış Etkileşim Platformu. Çok kanallı satış desteği yürütmek için Klenty'yi kullanın. Aramalar ve LinkedIn görevleriyle kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin ve takiplerinizi geniş ölçekte otomatikleştirin.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, satış ekibinizin gerçekten seveceği güçlü, kullanımı kolay bir satış platformuyla ekibinizin organize olmasına, günlük işlerde görünürlük kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olan tam özellikli bir CRM'dir. Anında görünürlükle daha akıllı ve daha hızlı çalışın, satış ekiplerine daha azıyla daha fazlasını yapma gücü verin. Tüm araçlarınızı tek bir yerde toplayarak döngü sürelerini hızlandırın, daha fazla anlaşma yapın, zamandan tasarruf edin, iş süreçlerini iyileştirin ve hiçbir şeyin gözden kaçırılmamasını sağlayın. İşletmenizi e-tablolardan ve e-postalardan kurtarın ve iş günlerinizi FreeAgent CRM ile kazanın.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Autoklose
autoklose.com
Tahmin edilebilir gelir elde etmenin temel stratejisi öngörülebilir bir satış hattı oluşturmaktır. En büyük Fortune 1000 şirketlerinden bazılarının Satış Başkan Yardımcıları bunu başarmak için her gün Autoklose'u kullanıyor. Autoklose, 8 milyondan fazla doğrulanmış B2B müşteri adayıyla dolu entegre bir B2B veri tabanına sahip ilk e-posta destek yazılımıdır. Sezgisel ve kullanımı kolay arayüzü ile ödüllendirilen Autoklose, işe alım süresini minimuma indirerek satış temsilcilerinizi mutlu ve odaklanmış hale getirir. • satış temsilcisi başına günde 3 saat tasarruf edin. • mevcut satış yığınınızla sorunsuz bir şekilde senkronize edin. • gerçek zamanlı raporlama ve analizleri kullanın. Pazar liderleri ve büyüyen işletmeler tarafından güvenilmektedir. Autoklose girişimciler, satış ve pazarlama için tasarlandı. Autoklose size ve ekiplerinize şu konularda yardımcı olur: * Hedefleyin — farklı sektörlerden temiz, doğrulanmış B2B potansiyel müşterilerle dolu devasa veritabanımızı kullanarak ve bir dizi farklı güçlü filtre uygulayarak doğru potansiyel müşterileri hedefleyin. * Büyük ölçekte son derece özel e-posta dizileri göndererek, kampanyalarınıza gerçek zamanlı ince ayarlar yaparak ve satış sürecinizi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve onları sadık müşterilere dönüştürün. * Ekiplerinizi yöneterek, kampanyalarınızın ve her bir ekip üyesinin performansını izleyerek, raporları doğrudan kontrol panelinizden analiz ederek ve basit bir formülü izleyerek - test edin, geliştirin, tekrarlayın ve başarılı olun - işinizi büyütün. Cesur ol. Kapanışa k ile başlayın. OTOKLOSE.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost dünyanın 1 numaralı e-posta altyapı sağlayıcısı ve mevcut en performanslı e-posta dağıtım hizmetidir. Müşterilerimiz yılda 5 trilyonun üzerinde mesaj gönderiyor; bu da dünyadaki iş e-postalarının yüzde 37'sinden fazlasını oluşturuyor. En büyük sosyal ağlar da dahil olmak üzere birçok SparkPost müşterisi günde bir milyarın üzerinde e-posta gönderiyor ve bu da bizi piyasadaki en hızlı büyüyen e-posta dağıtım hizmeti sağlayıcısı yapıyor. On yıldan fazla bir süredir e-posta sektöründe lider teknolojiyi ve gerçek anlamda bulut için tasarlanmış ilk e-posta dağıtım hizmetini geliştirdik. İnce ayarlı Momentum MTA'dan günümüzün tamamen esnek bulut e-posta dağıtım hizmetine kadar, müşterilerimize kanıtlanmış en yüksek gelen kutusu teslimat oranları, kolay kurulum ve başlatma ile en kapsamlı analiz ve öngörüleri sunuyoruz. AWS platformunu temel alarak müşterilerimize talep ettikleri güvenilirliği, ölçeklenebilirliği ve daha fazlasını sunuyoruz. E-posta göndermenin daha iyi bir yolu olmamıştı. Teknolojimiz güçlüdür ancak SparkPost'un en değerli varlığı, sektördeki en yetenekli ve deneyimli e-posta uzmanları olan çalışanlarımızdır. Teslim edilebilirlik uzmanlarından geliştirici topluluğuna ve kurumsal müşterilere yönelik özel Teknik Hesap Yöneticilerine kadar ekibimiz, yolun her adımında yanınızdadır. İster bir uygulama oluşturmaya yeni başlıyor olun; büyük, karmaşık bir kuruluş; veya arada bir yerde, e-posta dağıtım ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir SparkPost hizmeti vardır.
Uptics
uptics.io
Uptics'le tanışın. Giden satışlara hakim olmak, 3 kat daha fazla toplantı rezervasyonu yapmak ve daha fazla anlaşmayı kolaylıkla tamamlamak için yeni gizli silahınız. Uptics, tüm manuel, sıkıcı satış işlerini otomatikleştirmenize yardımcı olan, kullanımı kolay bir satış yazılımıdır; böylece müşterilerle ilgilenmek ve satışları kapatmak gibi önemli şeylere odaklanabilirsiniz. Yazılım, uzak ve iç satış ekiplerinin giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada bir satış otomasyon platformudur.
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